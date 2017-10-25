«Господь рассказывает незатейливые истории, такие по-земному наглядные: о сеятеле, о рыболовной сети, о найденной жемчужине и так далее. Слова и события обладают для нас убедительным смыслом, так что каждый, верующий или неверующий, может вполне их понимать в их человеческом измерении. Мы узнаём в живописании Господа лица, вещи, происшествия, которые нам хорошо знакомы. Мы либо сами уже пережили подобное, либо запросто можем представить себе что-то в этом роде. Но внезапно мы оказываемся стоящими перед ... пропастью. Рассказ наполняется божественным содержанием, взывающим к способности слушателя веровать. В конечное, ограниченное слово погружается бесконечное. Сеятель - уже не какой-то крестьянин, а Единый, сеть - Церковь, жемчужина - Царство Божье. Образы принимают в себя этот божественный смысл. Они не обрушиваются под ним, не распадаются, а становятся прозрачными, и через них просвечивает надмирное.

Притчи по своему составу столь просты, что понятны даже детям. Чтобы привлечь детское внимание, мы выбрали бы точно такие же и подобные слова. Но когда божественный смысл истории становится зримым, мы проваливаемся в глубокомысленное и у нас начинаются трудности. Для самого Господа, рассказывающего историю, весь от начала до конца смысл остается таким же ясным и детским, само собой понятным и повседневным, как земная составляющая. Поэтому ему не нужно долго искать, чтобы найти свои примеры. Из всего доверенного ему он без устали формирует языковое выражение. Напротив, нам, погрязшим в грехах и слабостях, небесный мир не доверен, и мы должны с помощью притч напряженно искать его на ощупь. Но в том способе, как рассказывается притча, мы распознаем, что здесь говорит Тот, кто стоит над земным туманом в ясности божественного. И в притче мы чувствуем себя укрытыми и одаренными божественным содержанием.

Анализируя притчу, мы можем разложить ее по частям... Но мы можем и просто позволить ей воздействовать на нас своими образами. Наблюдать, что делает сеятель, и что происходит с брошенным в землю зерном. И все это с благоговением, ведь перед нами образ, использованный Богом. Это благоговение, охватывающее нас и при молитве Отче наш, когда мы памятуем, что ее слова произнесены для нас и вложены в наши уста предвечным Сыном. При такой установке нам непосредственно приходит в голову, что образы в притчах бесконечно почитаемы, потому что Сын находил их достойными для выражения сути Царства Божьего. Он подхватывает их, как специалист берет в руку предмет, который должен доказать свою пригодность и из которого он извлечет много больше, чем профан. И Господь извлекает божественное содержание, которое никакое создание не могло бы вложить в незатейливый рассказ.

Дети, которым рассказывают сказки, готовы слушать их снова и снова, в той же последовательности, с теми же подробностями. Да, они прерывают рассказчика, если он что-то опускает или изменяет деталь. Они недовольны этим. С притчами ведут себя похоже. Тот, кто хотел бы привнести в них разнообразие - с лучшими намерениями возбудить у слушателя религиозное чувство, - предложил бы ему не больше, а несомненно меньше. Верующий знает, что слово Божье открывается в определенной форме, а не в безграничном. Именно эта форма является носителем бесконечного содержания и исходным пунктом бесконечной интерпретации. История никогда не завершается, и слушатель никогда не вправе уставать, внимая ей. Ее смысл остается ясным и вместе с тем неиссякаемым, как источник, никогда не прекращающий струиться. Постоянно проистекает новый смысл, из которого могут насыщаться новые созерцатели, как и евхаристия Сына, ежедневно новая и первоначальная, предлагает бесконечно больше, чем могут вместить участвующие в ней.