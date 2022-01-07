Эмми-Джилл Левин - Нагорная проповедь - Путеводитель по Царству Небесному для начинающих

Теперь мы подошли к пятому расширению, знаменитому случаю «око за око». Версия Нагорной проповеди начинается так: «Вы слышали, что сказано древним: «око за око и зуб за зуб»» (5:38). В Торе этот закон появляется в трех местах: Исход 21: 23-25, Левит 24: 19-20 и Второзаконие 19:21. В отрывках по-разному прописана компенсация за ущерб, нанесенный частям тела.

Эта идея кросс-культурная. В римском праве она известна как lex talionis, «закон равного возмещения», или, проще говоря, talio или талион. В «Двенадцати таблицах Рима», кодексе законов, который традиционно датируется 451–50 гг. до н. э. и написан на двенадцати таблицах, помещенных в форуме, говорится: «Если человек сломал конечность другому, жертва могла нанести такой же вред правонарушителю (талио), но только если не было достигнуто соглашение об урегулировании». Мы находим аналогичные утверждения в древнем вавилонском кодексе Хаммурапи, но здесь с классовыми различиями: «Если авилу [то есть благородный человек] повредит глаз другого авилу, они ослепят его глаза... Если он ослепит глаза простолюдину или сломает кость простолюдину, он должен отдать 60 сиклей серебра».

В Торе нет социальных различий, поскольку все тела любого человека являются проявлением образа Бога. Учение Торы также предназначено для предотвращения эскалации насилия, подобного тому, что мы видели в Бытии 4:24, где Ламех настаивает: «Если Каин будет отомщен семикратно, то воистину за Ламеха семидесятикратно». «Око за око» уравнивает все тела и ограничивает месть.

Так же, как у нас нет свидетельств того, что людей забивали камнями за прелюбодеяние, у нас нет свидетельств того, что древние израильтяне или пришедшие после них евреи применяли талион. Переводчики-евреи последовательно отрицают физические увечья как наказание за любое преступление. Иосиф Флавий, историк первого века, писавший с оглядкой на нееврейских читателей, предполагает, что талион проводится только в том случае, если жертва не желает принимать денежную компенсацию: «Ибо закон заставляет страдальца судить о ценности того, что он перенес и позволяет ему оценить его, если только он не будет более суровым». Филон, еврейский философ из Египта начала первого века, рассматривает смягчающие обстоятельства: был ли жертва членом семьи или незнакомцем, правителем или гражданином, время совершения преступления и т. д. Мишна Бава Камма 8: 1 предполагает, что талион применяется только в денежном смысле: «Тот, кто причиняет вред своему ближнему, обязан [компенсировать] ему по пяти пунктам: ( 1) за ущерб, (2) за страдания, (3) медицинские расходы, (4) потеря дохода и (5) позор».

Вавилонский Талмуд Бава Камма 84а цитирует от имени мудреца конца I века рабби Элиэзера, что «око за око» относится к настоящему оку, но это мнение меньшинства. Действительно, почти все раввинские тексты предполагают, что формула должна означать финансовую компенсацию. Они достигают этого по логике: поскольку нет двух конечностей и двух глаз, которые равны, разрушение одной не может быть компенсировано разрушением другой. И, как предположил один раввин, если слепой вырвет глаз зрячему, какая разница, если слепой потеряет глаз?

Иисус не отвергает «око за око», и, возможно, он тоже истолковал бы травму с точки зрения денежной компенсации. Иисус не говорит: «Ты потерял глаз; не беспокойся об это ». Он не говорит: «Ты потерял глаз, отдай преступнику другой глаз». Напротив, он использует талион, чтобы указать, как реагировать не на физическую травму, а на унижение. Иначе говоря: он меняет тему. Талион касается физического увечья; Иисус говорит о публичном унижении: «Не сопротивляйся злодею. Но если кто ударит тебя по правой щеке, подставь и другую; и если кто-то захочет судиться с тобой и забрать твою рубаху, отдай и свой плащ; и если кто заставляет тебя пройти одну милю, пройди и вторую милю» (5: 39-41). Три примера - пощечина, иск и порабощение - вместе раскрывают их значение: не увеличивать насилие; не отказывайтесь от своей свободы воли; устыдите нападающего и сохраните свою честь.

Предполагается, что удар в правую щеку нанесен правой рукой, это может быть только тыльной стороной ладони (вы можете практиковать это осторожно, пытаясь ударить по правой щеке храброго друга). Это пощечина унижения. Плач Иеремии 3:30 говорит о том, чтобы «подставить щеку поражающему / и исполниться оскорблений» (на иврите cherpah, означающее «оскорбления», есть оттенок поношения, позора, презрения и стыда). Во 2 Коринфянам 11:20 Павел говорит об унизительном ударе по лицу.

Чтобы ответить на такую пощечину, у жертвы есть несколько вариантов, но ни один из них не годится. Ответные действия усиливают насилие, которое, учитывая социальное неравенство, может иметь смертельные последствия. Но бездействие тоже не помогает; бездействие сохраняет систему неравенства и несправедливости. Иисус предлагает то, что ученый-библеист Уолтер Винк назвал «третьим путем»: вместо того, чтобы обострять насилие и вместо того, чтобы терять личное достоинство, обратитесь так к преступнику, сделав очевидным насилие и, таким образом, показав неправильность ситуации. То, что для постороннего выглядит унижением - шлепки, раздевание догола, ношение снаряжения - становится возможностью проявить свободу воли. Подставляя левую щеку, жертва сопротивляется унижению, демонстрируя свободу воли и мужество.

Настаивая на том, чтобы подставить правую щеку в случае пощечины, Иисус поднимает вопрос о привлечении к суду. Обстановка - это суд: кто-то «хочет подать на вас в суд и забрать вашу рубаху». За этим беспокойством стоит текст Исход 22: 26-27: «Если вы возьмете в залог плащ вашего ближнего, вы должны вернуть его до захода солнца; ибо это может быть единственная одежда вашего соседа, которую можно использовать в качестве укрытия; в чем еще должен спать этот человек? И если твой ближний взывает ко Мне, Я послушаю, потому что Я сострадателен». Опять же, у жертвы мало вариантов, ничего хорошего. Принять приговор - значит замерзнуть в ту ночь. Уклонение от суда могло привести к аресту и еще худшей ситуации. Но «отдать и свой плащ» означает войти во двор, а затем снять одежду, тем самым в буквальном смысле обнажая невежливость и несправедливость ситуации.