Спонг - Хэйнз - Без морализма - Современный взгляд на 10 заповедей
Современная библеистика
Единый Бог стал почитаться среди плюралистической культуры, которая была также и политеистической. В Уре было много богов, которые боролись за благосклонность народа, и все одновременно отдавали предпочтение более чем одному богу.
Все религии имеют свои отличительные характеристики по отношению к религиям соседей. В каждом вероучении есть неявное «Я не верю в…» Доктрины и догмы построены в утвердительных выражениях, которые освещают отвергнутые принципы других систем верований. В раннем утверждении веры кочевых евреев, которые твердо определили свои религиозные истоки в монументальном решении Авраама покинуть свой дом, было заявление «Мой отец был странствующим арамеем». Хотя это, очевидно, описывало людей, которые в конечном итоге назвали себя «избранным народом», это также было начальным описанием их Бога как человека, не связанного местами, временами года или материальными предметами.
Джон Шелби Спонг, Дениз Г. Хэйнз - Без морализма: Современный взгляд на 10 заповедей - Избранные главы
[пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2019. – 111 с. – (Современная библеистика).
Электронное издание.
ISBN 978-1-878282-14-9 (англ.)
Перевод избранных глав исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:
John Shelby Spong. Denise G. Haines. Beyond moralism : a contemporary view of the Ten Commandments.
HarperCollins Publishers Australia;Saint Johann Press;Christianity for the Third Millennium and St. Johann Press. 2000
ISBN 978-1-878282-14-9
Джон Шелби Спонг, Дениз Г. Хэйнз - Без морализма: Современный взгляд на 10 заповедей - Содержание
- Заповедь 1. Я – YHWH, Господь твой
- Заповедь 2. Нет других богов
- Заповедь 3. Святое имя Бога
- Заповедь 4. Маркировка времени
- Заповедь 5. Ценность наследования
- Заповедь 6. Священность жизни
- Заповедь 7. Телесность и отношения
- Заповедь 8. Микро-воровство и макро-воровство
- Заповедь 9. Человеческий язык
- Заповедь 10. Желание и зависть
Джон Шелби Спонг, Дениз Г. Хэйнз - Без морализма: Современный взгляд на 10 заповедей - Заповедь 8. Микро-воровство и макро-воровство
«Если наши блага не доступны для общества, то они украдены у него».
Мартин Лютер
Небольшой восточный городок в Северной Каролине в начале шестидесятых годов принял в качестве одного из своих граждан прекрасную чернокожую женщину по имени Ева. Замужем, имеет двоих детей, она жила в явно изолированной части этого сообщества. Она была выпускницей средней школы, но, как и большинство чернокожих в ту эпоху на юге, для нее было мало возможностей для трудоустройства, кроме домашней работы. Поэтому она подала заявку на работу в доме одного из ведущих граждан своего города и была принята на работу. Она работала с 8:00 до 17:00. каждый день. Она ухаживала за детьми, готовила, убирала, стирала, гладила. У нее был только один выходной день в неделю. Ее стартовая зарплата составляла 15 долларов в неделю. После трех лет работы в этом доме ее зарплата была увеличена до 18 долларов в неделю. Ее работодатель был образцом приличия, морали и честности. Ему или его социально уважаемой жене никогда бы не пришло в голову ограбить банк. Тем не менее, без зазрения совести и во имя «правильного курса», они были вполне готовы украсть труд бессильной женщины и лишить ее детей адекватного питания, не говоря уже об их человеческом достоинстве. Никогда в своих самых смелых фантазиях они не могли представить себя виновными в нарушении восьмой заповеди. И все же они были виновны.
Среди современных комментаторов существует мнение, что первоначальным намерением восьмой заповеди был запрет на похищение, буквальное воровство человека. Это была обычная практика в древнем мире, где детей часто крали и продавали в рабство. В еврейском народе, недавно сбежавшие из Египта, знали, как рабство разрушило жизнь, они никогда не позволяли умереть памяти о египетском плене. Следовательно, побуждение к похищению уменьшилось, и эта заповедь стала относиться в первую очередь к собственности и имуществу, т.е. сфере права на частную собственность.
В самой конкретной форме «не кради» означает, что ты не должен брать то, что не принадлежит тебе. В более широкой перспективе, однако, эта заповедь поднимает вопрос о том, как общество определяет собственность и о праве человека на собственность. Где, например, лежит ответственность за общее благо социальных структур? Это зависит от личности или от социальных структур? В чем смысл частной собственности? Каковы ее пределы? Когда владелец является управляющим, а когда эксплуататором? Кому принадлежат природные ресурсы? Могут ли они использоваться теми, кто имеет влияние, не заботясь о сохранении их или о заботах будущих поколений? Когда забота о прибыли сталкивается с общим благом? В какой момент законодательство, регулирующее окружающую среду, справедливые налоговые структуры, комплексное здравоохранение или мировую торговлю, становится необходимым социальным ответом на запрет «Вы не должны воровать?»
Доктор Джозеф Флетчер в своей книге «Моральная ответственность» проводит различие между тем, что он называет «микроэтикой», личной этикой в микромире, и «макроэтикой» корпоративной этикой в макромире. Микроэтика относится к действиям человека, определенному выбору в человеческих отношениях. Макроэтика относится к действиям всего общества, которые влияют на все это общество и, возможно, на другие общества. Эти два понятия, безусловно, взаимосвязаны. Когда макроэтика призвана содействовать всеобщей справедливости, корпоративная деятельность устраняет несправедливость и создает атмосферу единства в социально ответственном мире. Эта деятельность имеет двойной эффект: она сдерживает системное зло и сводит к минимуму побуждение человека действовать антисоциально. Мир, в котором преодолена всякая несправедливость, называется Царством Божьим. Пока это царство не наступит, человеческая потребность будет требовать реакцию как частного, так и индивидуального, а также корпоративного или государственного секторов. Два фактора, признание нашего несовершенного порядка и наш человеческий ответ на страдания, которые сопровождают жизнь в таком мире, приводят все наши действия к этическому исследованию. И микроэтика, и макроэтика важны для нашего исследования восьмой заповеди: «Не укради».
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