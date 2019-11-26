Джон Шелби Спонг - Дениз Г. Хэйнз - Без морализма - Современный взгляд на 10 заповедей

Все религии имеют свои отличительные характеристики по отношению к религиям соседей. В каждом вероучении есть неявное «Я не верю в…» Доктрины и догмы построены в утвердительных выражениях, которые освещают отвергнутые принципы других систем верований. В раннем утверждении веры кочевых евреев, которые твердо определили свои религиозные истоки в монументальном решении Авраама покинуть свой дом, было заявление «Мой отец был странствующим арамеем». Хотя это, очевидно, описывало людей, которые в конечном итоге назвали себя «избранным народом», это также было начальным описанием их Бога как человека, не связанного местами, временами года или материальными предметами.

Единый Бог стал почитаться среди плюралистической культуры, которая была также и политеистической. В Уре было много богов, которые боролись за благосклонность народа, и все одновременно отдавали предпочтение более чем одному богу.

[пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2019. – 111 с. – (Современная библеистика).

Электронное издание.

ISBN 978-1-878282-14-9 (англ.)

Перевод избранных глав исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:

John Shelby Spong. Denise G. Haines. Beyond moralism : a contemporary view of the Ten Commandments.

HarperCollins Publishers Australia;Saint Johann Press;Christianity for the Third Millennium and St. Johann Press. 2000

ISBN 978-1-878282-14-9

«Если наши блага не доступны для общества, то они украдены у него».

Мартин Лютер

Небольшой восточный городок в Северной Каролине в начале шестидесятых годов принял в качестве одного из своих граждан прекрасную чернокожую женщину по имени Ева. Замужем, имеет двоих детей, она жила в явно изолированной части этого сообщества. Она была выпускницей средней школы, но, как и большинство чернокожих в ту эпоху на юге, для нее было мало возможностей для трудоустройства, кроме домашней работы. Поэтому она подала заявку на работу в доме одного из ведущих граждан своего города и была принята на работу. Она работала с 8:00 до 17:00. каждый день. Она ухаживала за детьми, готовила, убирала, стирала, гладила. У нее был только один выходной день в неделю. Ее стартовая зарплата составляла 15 долларов в неделю. После трех лет работы в этом доме ее зарплата была увеличена до 18 долларов в неделю. Ее работодатель был образцом приличия, морали и честности. Ему или его социально уважаемой жене никогда бы не пришло в голову ограбить банк. Тем не менее, без зазрения совести и во имя «правильного курса», они были вполне готовы украсть труд бессильной женщины и лишить ее детей адекватного питания, не говоря уже об их человеческом достоинстве. Никогда в своих самых смелых фантазиях они не могли представить себя виновными в нарушении восьмой заповеди. И все же они были виновны.

Среди современных комментаторов существует мнение, что первоначальным намерением восьмой заповеди был запрет на похищение, буквальное воровство человека. Это была обычная практика в древнем мире, где детей часто крали и продавали в рабство. В еврейском народе, недавно сбежавшие из Египта, знали, как рабство разрушило жизнь, они никогда не позволяли умереть памяти о египетском плене. Следовательно, побуждение к похищению уменьшилось, и эта заповедь стала относиться в первую очередь к собственности и имуществу, т.е. сфере права на частную собственность.

В самой конкретной форме «не кради» означает, что ты не должен брать то, что не принадлежит тебе. В более широкой перспективе, однако, эта заповедь поднимает вопрос о том, как общество определяет собственность и о праве человека на собственность. Где, например, лежит ответственность за общее благо социальных структур? Это зависит от личности или от социальных структур? В чем смысл частной собственности? Каковы ее пределы? Когда владелец является управляющим, а когда эксплуататором? Кому принадлежат природные ресурсы? Могут ли они использоваться теми, кто имеет влияние, не заботясь о сохранении их или о заботах будущих поколений? Когда забота о прибыли сталкивается с общим благом? В какой момент законодательство, регулирующее окружающую среду, справедливые налоговые структуры, комплексное здравоохранение или мировую торговлю, становится необходимым социальным ответом на запрет «Вы не должны воровать?»

Доктор Джозеф Флетчер в своей книге «Моральная ответственность» проводит различие между тем, что он называет «микроэтикой», личной этикой в микромире, и «макроэтикой» корпоративной этикой в ​​макромире. Микроэтика относится к действиям человека, определенному выбору в человеческих отношениях. Макроэтика относится к действиям всего общества, которые влияют на все это общество и, возможно, на другие общества. Эти два понятия, безусловно, взаимосвязаны. Когда макроэтика призвана содействовать всеобщей справедливости, корпоративная деятельность устраняет несправедливость и создает атмосферу единства в социально ответственном мире. Эта деятельность имеет двойной эффект: она сдерживает системное зло и сводит к минимуму побуждение человека действовать антисоциально. Мир, в котором преодолена всякая несправедливость, называется Царством Божьим. Пока это царство не наступит, человеческая потребность будет требовать реакцию как частного, так и индивидуального, а также корпоративного или государственного секторов. Два фактора, признание нашего несовершенного порядка и наш человеческий ответ на страдания, которые сопровождают жизнь в таком мире, приводят все наши действия к этическому исследованию. И микроэтика, и макроэтика важны для нашего исследования восьмой заповеди: «Не укради».