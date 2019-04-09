Zevit - What really happened in the Garden of Eden - Зевит - Что на самом деле произошло в саду Эдема

Новые переводы Эсхатоса - Современная библеистика

Even people who have never read the Garden story in Genesis know its essential elements and are familiar with its interpretation as the story of “the Fall.” God first made Adam out of the dust of the earth and placed him in the idyllic Garden of Eden as a caretaker. Later, he made Eve out of Adam’s rib and presented her to Adam as a helpmate. God placed only one restriction on their activities: They were not to eat fruit from a certain tree commonly referred to as the Tree of Knowledge of Good and Evil.

The snake, however, tempted Eve into consuming the forbidden fruit. Eve in turn seduced Adam, who ate also. This great sin and its aftermath constitute the drama of the Fall.

Ziony Zevit - What really happened in the Garden of Eden? - Зайони Зевит «Что на самом деле произошло в саду Эдема?»

NEW HAVEN AND LONDON, Yale University Press, 2013 y – 397 p

ISBN 978-0-300-17869-2

Перевод глав 12-14 из Части 2 для ESXATOS исключительно в рамках частного копирования, 2019

Ziony Zevit - What really happened in the Garden of Eden? – Contents

A Preface about “Really”

Ac know ledg ments

Introduction: The Fall Is with Us Always

PART ONE Now and Then

1. The Fall in Interpretation

2. The Fall in the Hebrew Bible

3. Who Wrote the Garden Story and When?

4. What Is a Reader- Response Approach to Interpreting the Garden Story?

5. Reading, Presenting, and Evaluating the Garden Story

PART TWO Before Then

6. A Down- to- Earth Story (Gen 2:4– 7)

7. Why Eden? Why a Garden? Where Were the Trees? (Gen 2:5, 8– 10)

8. Where in the World Was Eden? (Gen 2:10– 14)

9. The Gardener and His Tasks (Gen 2:15)

10. The Second Commandment (Gen 2:16– 17)

11. The First Social Welfare Program (Gen 2:18– 20)

12. The First Lady (Gen 2:21– 23)

13. Why “Therefore”? (Gen 2:24)

14. How Bare Is Naked? (Gen 2:25)

15. Clever Conversation and Conspicuous Consumption (Gen 3:1– 6)

16. Dressing Up for a Dressing Down (Gen 3:7– 11)

17. Interrogation and Negotiation (Gen 3:11– 13)

18. Procreation in the Garden (Gen 3:14– 19; 4:1– 2)

19. Not a Leg to Stand On: The Serpent’s Sentence and the Israelite Culture of “Curse” (Gen 3:14– 15)

20. No Bundle of Joy: Hawwa’s Sentence and Israelite Predilections in Legal Reasoning (Gen 3:16)

21. Toil and Trouble: Adam’s Sentence and the Rights of Laborers (Gen 3:17– 19)

22. Out of the Garden (Gen 3:20– 24)

PART THREE Then and Now

23. The Essential Plot of the Garden Story

24. A Literal Translation of a Literary Text

25. Allusions to the Garden Story in the Hebrew Bible

26. Contra the Common Interpretation

27. Beyond the Tower of Babel

Appendix: Transliterating Hebrew for Tourists in the Garden

Notes

Bibliography

Index

Ziony Zevit - What really happened in the Garden of Eden? - Introduction: The Fall Is with Us Always

Christians and Jews have read the narrative about Adam and Eve in the Garden for more than two millennia, or at least they have heard about it. Preachers and scholars regularly address its plot, themes, and theology— none of which are understood to bode well for humanity. Because of constant retelling, the story is so ingrained in pop u lar awareness that it is possible to know it through hearsay and folklore alone. Many Americans who spent a summer or two at camp may have made their first acquaintance with the story through the hand- clapping spiritual “Them Bones Will Rise Again” in one of its many variations. The following lyrics, with the chorus and the repetitions of the title line omitted, are typical:

Now the Lord decided to make a man.

He took some water and he took some sand,

Took a rib from Adam’s side,

Made Miss Eve for to be his bride,

Well, he made a garden rich and fair,

Told them to eat what they found there.

To one tall tree they must not go.

There, forever the fruit must grow.

Around that tree old Satan slunk,

And at Miss Eve his eye he wunk.