Zevit - What really happened in the Garden of Eden - Зевит - Что на самом деле произошло в саду Эдема
Новые переводы Эсхатоса - Современная библеистика
Even people who have never read the Garden story in Genesis know its essential elements and are familiar with its interpretation as the story of “the Fall.” God first made Adam out of the dust of the earth and placed him in the idyllic Garden of Eden as a caretaker. Later, he made Eve out of Adam’s rib and presented her to Adam as a helpmate. God placed only one restriction on their activities: They were not to eat fruit from a certain tree commonly referred to as the Tree of Knowledge of Good and Evil.
The snake, however, tempted Eve into consuming the forbidden fruit. Eve in turn seduced Adam, who ate also. This great sin and its aftermath constitute the drama of the Fall.
Ziony Zevit - What really happened in the Garden of Eden? - Зайони Зевит «Что на самом деле произошло в саду Эдема?»
NEW HAVEN AND LONDON, Yale University Press, 2013 y – 397 p
ISBN 978-0-300-17869-2
Перевод глав 12-14 из Части 2 для ESXATOS исключительно в рамках частного копирования, 2019
Ziony Zevit - What really happened in the Garden of Eden? – Contents
- A Preface about “Really”
- Ac know ledg ments
- Introduction: The Fall Is with Us Always
PART ONE Now and Then
- 1. The Fall in Interpretation
- 2. The Fall in the Hebrew Bible
- 3. Who Wrote the Garden Story and When?
- 4. What Is a Reader- Response Approach to Interpreting the Garden Story?
- 5. Reading, Presenting, and Evaluating the Garden Story
PART TWO Before Then
- 6. A Down- to- Earth Story (Gen 2:4– 7)
- 7. Why Eden? Why a Garden? Where Were the Trees? (Gen 2:5, 8– 10)
- 8. Where in the World Was Eden? (Gen 2:10– 14)
- 9. The Gardener and His Tasks (Gen 2:15)
- 10. The Second Commandment (Gen 2:16– 17)
- 11. The First Social Welfare Program (Gen 2:18– 20)
- 12. The First Lady (Gen 2:21– 23)
- 13. Why “Therefore”? (Gen 2:24)
- 14. How Bare Is Naked? (Gen 2:25)
- 15. Clever Conversation and Conspicuous Consumption (Gen 3:1– 6)
- 16. Dressing Up for a Dressing Down (Gen 3:7– 11)
- 17. Interrogation and Negotiation (Gen 3:11– 13)
- 18. Procreation in the Garden (Gen 3:14– 19; 4:1– 2)
- 19. Not a Leg to Stand On: The Serpent’s Sentence and the Israelite Culture of “Curse” (Gen 3:14– 15)
- 20. No Bundle of Joy: Hawwa’s Sentence and Israelite Predilections in Legal Reasoning (Gen 3:16)
- 21. Toil and Trouble: Adam’s Sentence and the Rights of Laborers (Gen 3:17– 19)
- 22. Out of the Garden (Gen 3:20– 24)
PART THREE Then and Now
- 23. The Essential Plot of the Garden Story
- 24. A Literal Translation of a Literary Text
- 25. Allusions to the Garden Story in the Hebrew Bible
- 26. Contra the Common Interpretation
- 27. Beyond the Tower of Babel
Appendix: Transliterating Hebrew for Tourists in the Garden
Notes
Bibliography
Index
Ziony Zevit - What really happened in the Garden of Eden? - Introduction: The Fall Is with Us Always
Christians and Jews have read the narrative about Adam and Eve in the Garden for more than two millennia, or at least they have heard about it. Preachers and scholars regularly address its plot, themes, and theology— none of which are understood to bode well for humanity. Because of constant retelling, the story is so ingrained in pop u lar awareness that it is possible to know it through hearsay and folklore alone. Many Americans who spent a summer or two at camp may have made their first acquaintance with the story through the hand- clapping spiritual “Them Bones Will Rise Again” in one of its many variations. The following lyrics, with the chorus and the repetitions of the title line omitted, are typical:
Now the Lord decided to make a man.
He took some water and he took some sand,
Took a rib from Adam’s side,
Made Miss Eve for to be his bride,
Well, he made a garden rich and fair,
Told them to eat what they found there.
To one tall tree they must not go.
There, forever the fruit must grow.
Around that tree old Satan slunk,
And at Miss Eve his eye he wunk.
Ziony Zevit - What really happened in the Garden of Eden? - Зайони Зевит «Что на самом деле произошло в саду Эдема?» - перевод ESXATOS - Содержание
12. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА
- ПЕРЕОЦЕНКА ПОНЯТИЯ – РЕБРО
- ЭВФЕМИЗМЫ ДЛЯ ПЕНИСА В БИБЛЕЙСКОМ ИВРИТЕ
13. ПОЧЕМУ «ПОЭТОМУ»?
- ПЕРЕВОД YAAZOB КАК «ОСТАВИТ» ИЛИ «ПОКИНЕТ»?
- ВАЖНОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА «ПРИЛЕПИТСЯ»
- ИНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНА YAAZOB
14. ПОЧЕМУ БЫЛИ НАГИМИ И НЕ СТЫДИЛИСЬ?
Зайони Зевит «Что на самом деле произошло в саду Эдема?» - перевод ESXATOS - Переоценка понятия "ребро"
Большинство эпизодов в истории Бытия, глава 2, изобилуют этиологической информацией. Это помогает обосновать гипотезу о том, что закрытие плоти в стихе 21 также является этиологическим. Его упоминание, по-видимому, указывает на то, что где-то на мужском теле есть или шрам, или след, вызванный надрезом, происхождение которого объясняется этой историей. Хотя большинство мужчин не знают об этом, такой «шрам» действительно можно найти и увидеть на их телах.
У 10-недельного мужского плода края мочеполовой канавки начинают складываться по мочеполовой пазухе, образуя нижнюю сторону полового члена. Там, где края сходятся, они образуют шов или след, что указывает на его двустороннее происхождение. Подобный шов, хотя и с немного другим происхождением, обнаружен на мошонке. Оба видны после рождения и на протяжении всей жизни, выглядя как прямая нить из тонкой рубцовой ткани, немного отличающаяся по окраске от окружающей кожи. Распространенное аномальное развитие, при котором мочеполовая канавка не может полностью закрыться в любом месте по всей ее длине, приводит к гипоспадии, отверстиям вдоль шва, который простирается от нижней части мошонки до кончика полового члена. Гипоспадия, безусловно, привлекла бы внимание к этой обычно покрытой и не очень хорошо видимой части мужской анатомии и как бы раскрыла след от древней операции вокруг удаленной части, вдоль которой они образовались.
Я предполагаю, что происхождение этого шва на наружных половых органах мужчин как раз и объясняется историей закрытия разреза. Это объяснение упоминания о закрытии места операции указывает на то, что еврейское `sela должно быть связано с пенисом мужчины, а не с его ребром.
Даже если это объяснение дает ответ, оно поднимает другой вопрос: откуда возникла традиция «ребра»? Самым ранним переводом слова `sela как «ребро» являются греческие переводчики Пятикнижия в середине третьего века до нашей эры. Они использовали термин pleura, слово, обычно обозначающее «ребро», но также и «бок», «сторона», как у человека, так и у здания, места, треугольника или прямоугольника. Понятие «ребро» вошло в европейскую традицию благодаря использованию Иеронимом латинского costa, что означает «ребро» или «сторона» в Вульгате - латинской версии Библии, используемой Римско-католической церковью, - и стало там закрепленным с помощью толковательных переводов с Латинской Библии на другие языки, используя однозначные слова «ребро» на целевых языках.
Большое спасибо!
Просто чудесно, что подобная информация становятся доступна русскоязычной аудитории. Бесценный труд, огромное Вам спасибо, Игорь, за все переводы!
Благодарю за ответ!
Подскажите, а перевод остальных глав будет? Очень интересный материал!
Браво, Игорь! Перевод открывает некоторые тайны