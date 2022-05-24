Гоулдер - Календарь евангелистов - Лекционарное объяснение разработки Писаний
С самого начала Евангелия использовались как серия чтений при христианском богослужении. Могли ли они быть составлены именно с этой целью? Доктор Гоулдер в этой книге расширяет и дополняет утвердительный ответ, который он уже предложил в своей монографии «Мидраш и лекционарное чтение в Евангелии от Матфея». Он демонстрирует соответствие между Евангелиями и образцами чтения, уже используемыми в службах синагоги, из которых развивалось христианское богослужение. Он детально прорабатывает параллели между Евангелием от Луки и ежегодным циклом чтений из Торы (первые пять книг Ветхого Завета) и указывает на параллели также между Лукой, с одной стороны, и Исаией и историческими книгами, с другой стороны, которые предполагают, что они тоже совпадают как набор литургических чтений. Параллели особенно отмечены для еврейских святых праздничных дней - Пятидесятницы, Нового года, Дня Искупления, Суккот, Хануки и, конечно же, Пасхи, - которые переосмыслены христианскими «свершениями». Это радикальный вызов традиционным представлениям о Евангелиях, который подрывает предположения об их формировании и критике источников.
На обложке изображен папирус Бодмера, p75, Евангелия от Луки 10.36—11.1. Папирус обычно датируется между 175 и 225 годами, примерно через столетие после автографа Луки. Следует отметить проекцию двух эпсилонов с левого края текста, один рядом с верхней, а другой в нижней строке. Это можно объяснить как маркеры для чтения Евангелия в непрерывном цикле. История писца, искушавшего Иисуса и получившего ответ в притче о Добром Самарянине, заканчивается строкой над первым разделением; история Марии и Марты затем следуют до линии над вторым разделением; затем следует учение Иисуса о молитве. Доктор Гоулдер утверждает, что такая система непрерывного чтения, с этими разделениями, была частью намерения самого составителя Луки. (Фотография из «Папируса Бодмера XIV», отредактированная В. Мартином и Р. Кассером, опубликованная в 1961 году для Bodlirica Bibliotheca.)
С самого начала Евангелия использовались как серия чтений при христианском богослужении. Могли ли они быть составлены именно с этой целью? Доктор Гоулдер в этой книге расширяет и дополняет утвердительный ответ, который он уже предложил в своей монографии «Мидраш и лекционарное чтение в Евангелии от Матфея». Он демонстрирует соответствие между Евангелиями и образцами чтения, уже используемыми в службах синагоги, из которых развивалось христианское богослужение. Он детально прорабатывает параллели между Евангелием от Луки и ежегодным циклом чтений из Торы (первые пять книг Ветхого Завета) и указывает на параллели также между Лукой, с одной стороны, и Исаией и историческими книгами, с другой стороны, которые предполагают, что они тоже совпадают как набор литургических чтений. Параллели особенно отмечены для еврейских святых праздничных дней - Пятидесятницы, Нового года, Дня Искупления, Суккот, Хануки и, конечно же, Пасхи, - которые переосмыслены христианскими «свершениями». Это радикальный вызов традиционным представлениям о Евангелиях, который подрывает предположения об их формировании и критике источников.
Гоулдер, Майкл - Календарь евангелистов - Лекционарное объяснение разработки Писаний
Майкл Гоулдер [пер. с англ., с издания: M. D. Goulder The Evangelists' Calendar. A Lectionary Explanation of the Development of Scripture, 1978 SPCK, выполнен членами клуба исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
(Современная библеистика).
Электронное издание, Мелитополь-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 375 с.
Майкл Гоулдер - Календарь евангелистов - Лекционарное объяснение разработки Писаний - Содержание
Предисловие
1 ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ЕВАНГЕЛИЙ
2 ТОРА КАК ГОДОВОЙ ЦИКЛ ЧТЕНИЙ
- (i) Календари
- (ii) Тора как годовой цикл чтений
- (iii) Кодекс святости и чтения на осенние праздники
- (iv) Сидрот как работа редакторов
- (v) Работа летописца как годовой цикл чтения
- (vi) Самаритянский годовой цикл
- (vii) Особые субботы
- (viii) Филон
- (ix) Матфей
ПРИЛОЖЕНИЕ Сохранение и забвение годичного цикла отчета от месяца нисан
- (i) Армянский лекционарий
- (ii) Происхождение трехгодичного цикла
- (iii) Мишна Мегила
- (iv) Развитие трехлетнего цикла
ТАБЛИЦА I Традиционные Сидрот и Гафтарот
ТАБЛИЦА II Лекционная система летописца
3. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ И ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ ЧТЕНИЯ ТОРЫ
ТАБЛИЦА III Сидрот и Евангелие от Луки
4 РАЗВИТИЕ ЦИКЛА ИСТОРИЧЕСКИХ КНИГ
- (i) Пять альтернативных пророческих циклов
- (ii) Формирование цикла Истории D
- (iii) Редакция Закона и летописцы
- (iv) Редакция Закона и Истории
- (v) Использование цикла историй в 1 Маккавеях
ТАБЛИЦА IV Реконструкция года D Лекционария
ТАБЛИЦА V 1 Маккавейская книга как чтение между Пятидесятницей и Новым годом
5 ЛУКА И ИСТОРИИ
ТАБЛИЦА VI Лука и цикл "Истории
6 ИСАИЯ, ЛУКА И КНИГА ДВЕНАДЦАТИ
- (i) Литургическое происхождение Исайи
- (ii) Лука и Исайя 1-12
- (iii) Исайя и путешествие Луки
- (iv) Литургическое происхождение "Двенадцати
ТАБЛИЦА VII Исайя, Лука и Двенадцать
(7 ПЯТИДЕСЯТНИЦА И ТРЕТИЙ КАНОН)*
(8 МАТФЕЙ, В.З. ЦИКЛЫ И ПОСЛАНИЯ)*
9 МАРК И ЕГО ПРЕЕМНИКИ
ТАБЛИЦА VIII Лекционная система, действующая в церквях синоптических евангелистов
*Примечание: Главы 7-8 не переведены.
Дякую. Да це супер!
Это не книга, а просто бомба! Автор дотошно исследует еврейские первоисточники и еврейские праздники и их прямую связь с первохристианскими богослужениями. Показано, как евангельские тексты ложились на тексты мидрашей.