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Гоулдер - Календарь евангелистов - Лекционарное объяснение разработки Писаний

Гоулдер - Календарь евангелистов - Лекционарное объяснение разработки Писаний
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, History
С самого начала Евангелия использовались как серия чтений при христианском богослужении. Могли ли они быть составлены именно с этой целью? Доктор Гоулдер в этой книге расширяет и дополняет утвердительный ответ, который он уже предложил в своей монографии «Мидраш и лекционарное чтение в Евангелии от Матфея». Он демонстрирует соответствие между Евангелиями и образцами чтения, уже используемыми в службах синагоги, из которых развивалось христианское богослужение. Он детально прорабатывает параллели между Евангелием от Луки и ежегодным циклом чтений из Торы (первые пять книг Ветхого Завета) и указывает на параллели также между Лукой, с одной стороны, и Исаией и историческими книгами, с другой стороны, которые предполагают, что они тоже совпадают как набор литургических чтений. Параллели особенно отмечены для еврейских святых праздничных дней - Пятидесятницы, Нового года, Дня Искупления, Суккот, Хануки и, конечно же, Пасхи, - которые переосмыслены христианскими «свершениями». Это радикальный вызов традиционным представлениям о Евангелиях, который подрывает предположения об их формировании и критике источников.
На обложке изображен папирус Бодмера, p75, Еван­гелия от Луки 10.36—11.1. Папирус обычно датируется между 175 и 225 годами, примерно через столетие после автографа Луки. Следует отметить проекцию двух эпси­лонов с левого края текста, один рядом с верхней, а дру­гой в нижней строке. Это можно объяснить как маркеры для чтения Евангелия в непрерывном цикле. История писца, искушавшего Иисуса и получившего ответ в притче о Добром Самарянине, заканчивается строкой над первым разделением; история Марии и Марты затем следуют до линии над вторым разделением; затем следует учение Иисуса о молитве. Доктор Гоулдер утверждает, что такая система непрерывного чтения, с этими разделениями, была частью намерения самого составителя Луки. (Фото­графия из «Папируса Бодмера XIV», отредактированная В. Мартином и Р. Кассером, опубликованная в 1961 году для Bodlirica Bibliotheca.)
С самого начала Евангелия использовались как се­рия чтений при христианском богослужении. Могли ли они быть составлены именно с этой целью? Доктор Гоулдер в этой книге расширяет и дополняет утвердительный ответ, который он уже предложил в своей монографии «Мидраш и лекционарное чтение в Евангелии от Матфея». Он де­монстрирует соответствие между Евангелиями и образ­цами чтения, уже используемыми в службах синагоги, из которых развивалось христианское богослужение. Он де­тально прорабатывает параллели между Евангелием от Луки и ежегодным циклом чтений из Торы (первые пять книг Ветхого Завета) и указывает на параллели также между Лукой, с одной стороны, и Исаией и историческими книгами, с другой стороны, которые предполагают, что они тоже совпадают как набор литургических чтений. Па­раллели особенно отмечены для еврейских святых праздничных дней - Пятидесятницы, Нового года, Дня Искупления, Суккот, Хануки и, конечно же, Пасхи, - кото­рые переосмыслены христианскими «свершениями». Это радикальный вызов традиционным представлениям о Евангелиях, который подрывает предположения об их формировании и критике источников.

Гоулдер, Майкл - Календарь евангелистов - Лекционарное объяснение разработки Писаний

Майкл Гоулдер [пер. с англ., с издания: M. D. Goulder The Evangelists' Calendar. A Lectionary Explanation of the Development of Scripture, 1978 SPCK, выполнен членами клуба исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
(Современная библеистика).
Электронное издание, Мелитополь-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 375 с.

Майкл Гоулдер - Календарь евангелистов - Лекционарное объяснение разработки Писаний - Содержание

Предисловие
1 ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ЕВАНГЕЛИЙ
2 ТОРА КАК ГОДОВОЙ ЦИКЛ ЧТЕНИЙ
  • (i) Календари
  • (ii) Тора как годовой цикл чтений
  • (iii) Кодекс святости и чтения на осенние праздники
  • (iv) Сидрот как работа редакторов
  • (v) Работа летописца как годовой цикл чтения
  • (vi) Самаритянский годовой цикл
  • (vii) Особые субботы
  • (viii) Филон
  • (ix) Матфей
ПРИЛОЖЕНИЕ Сохранение и забвение годичного цикла отчета от месяца нисан
  • (i) Армянский лекционарий
  • (ii) Происхождение трехгодичного цикла
  • (iii) Мишна Мегила
  • (iv) Развитие трехлетнего цикла
ТАБЛИЦА I Традиционные Сидрот и Гафтарот
ТАБЛИЦА II Лекционная система летописца
3. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ И ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ ЧТЕНИЯ ТОРЫ
ТАБЛИЦА III Сидрот и Евангелие от Луки
4 РАЗВИТИЕ ЦИКЛА ИСТОРИЧЕСКИХ КНИГ
  • (i) Пять альтернативных пророческих циклов
  • (ii) Формирование цикла Истории D
  • (iii) Редакция Закона и летописцы
  • (iv) Редакция Закона и Истории
  • (v) Использование цикла историй в 1 Маккавеях
ТАБЛИЦА IV Реконструкция года D Лекционария
ТАБЛИЦА V 1 Маккавейская книга как чтение между Пятидесятницей и Новым годом
5 ЛУКА И ИСТОРИИ
ТАБЛИЦА VI Лука и цикл "Истории
6 ИСАИЯ, ЛУКА И КНИГА ДВЕНАДЦАТИ
  • (i) Литургическое происхождение Исайи
  • (ii) Лука и Исайя 1-12
  • (iii) Исайя и путешествие Луки
  • (iv) Литургическое происхождение "Двенадцати
ТАБЛИЦА VII Исайя, Лука и Двенадцать
(7 ПЯТИДЕСЯТНИЦА И ТРЕТИЙ КАНОН)*
(8 МАТФЕЙ, В.З. ЦИКЛЫ И ПОСЛАНИЯ)*
9 МАРК И ЕГО ПРЕЕМНИКИ
ТАБЛИЦА VIII Лекционная система, действующая в церквях синоптических евангелистов
*Примечание: Главы 7-8 не переведены.
Views 610
Rating 5.0 / 5
Added 24.05.2022
Author asaddun
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

Y
yuniy 3 years ago

Дякую. Да це супер!
E
esxatos 4 years ago

Это не книга, а просто бомба! Автор дотошно исследует еврейские первоисточники и еврейские праздники и их прямую связь с первохристианскими богослужениями. Показано, как евангельские тексты ложились на тексты мидрашей.

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