С самого начала Евангелия использовались как серия чтений при христианском богослужении. Могли ли они быть составлены именно с этой целью? Доктор Гоулдер в этой книге расширяет и дополняет утвердительный ответ, который он уже предложил в своей монографии «Мидраш и лекционарное чтение в Евангелии от Матфея». Он демонстрирует соответствие между Евангелиями и образцами чтения, уже используемыми в службах синагоги, из которых развивалось христианское богослужение. Он детально прорабатывает параллели между Евангелием от Луки и ежегодным циклом чтений из Торы (первые пять книг Ветхого Завета) и указывает на параллели также между Лукой, с одной стороны, и Исаией и историческими книгами, с другой стороны, которые предполагают, что они тоже совпадают как набор литургических чтений. Параллели особенно отмечены для еврейских святых праздничных дней - Пятидесятницы, Нового года, Дня Искупления, Суккот, Хануки и, конечно же, Пасхи, - которые переосмыслены христианскими «свершениями». Это радикальный вызов традиционным представлениям о Евангелиях, который подрывает предположения об их формировании и критике источников.

На обложке изображен папирус Бодмера, p75, Еван­гелия от Луки 10.36—11.1. Папирус обычно датируется между 175 и 225 годами, примерно через столетие после автографа Луки. Следует отметить проекцию двух эпси­лонов с левого края текста, один рядом с верхней, а дру­гой в нижней строке. Это можно объяснить как маркеры для чтения Евангелия в непрерывном цикле. История писца, искушавшего Иисуса и получившего ответ в притче о Добром Самарянине, заканчивается строкой над первым разделением; история Марии и Марты затем следуют до линии над вторым разделением; затем следует учение Иисуса о молитве. Доктор Гоулдер утверждает, что такая система непрерывного чтения, с этими разделениями, была частью намерения самого составителя Луки. (Фото­графия из «Папируса Бодмера XIV», отредактированная В. Мартином и Р. Кассером, опубликованная в 1961 году для Bodlirica Bibliotheca.)

С самого начала Евангелия использовались как се­рия чтений при христианском богослужении. Могли ли они быть составлены именно с этой целью? Доктор Гоулдер в этой книге расширяет и дополняет утвердительный ответ, который он уже предложил в своей монографии «Мидраш и лекционарное чтение в Евангелии от Матфея». Он де­монстрирует соответствие между Евангелиями и образ­цами чтения, уже используемыми в службах синагоги, из которых развивалось христианское богослужение. Он де­тально прорабатывает параллели между Евангелием от Луки и ежегодным циклом чтений из Торы (первые пять книг Ветхого Завета) и указывает на параллели также между Лукой, с одной стороны, и Исаией и историческими книгами, с другой стороны, которые предполагают, что они тоже совпадают как набор литургических чтений. Па­раллели особенно отмечены для еврейских святых праздничных дней - Пятидесятницы, Нового года, Дня Искупления, Суккот, Хануки и, конечно же, Пасхи, - кото­рые переосмыслены христианскими «свершениями». Это радикальный вызов традиционным представлениям о Евангелиях, который подрывает предположения об их формировании и критике источников.