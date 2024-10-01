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Райт Николас Томас - Послание к Галатам

Николас Томас Райт - Послание к Галатам
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Wright Nicholas Thomas
Series Современное богословие Эсхатос (25 books)
Серия "Комментарии для христианского становления" служит главной цели Слова Божьего для народа Божьего: формированию веры. Некоторые серии посвящены экзегезе, некоторые - проповеди, некоторые - обучению, а некоторые - применению. Новая серия объединяет все эти цели и служит церкви, показывая, как обоснованная богословская экзегеза может служить основой для проповеди и преподавания, которые, в свою очередь, формируют верующих в вере.
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Донести до христиан в современном мире весть о единичном действии Бога в истории нелегко. Это требует радикального изменения образа жизни. Христианское становление требует не только поверхностных изменений. Оно предполагает постоянное признание и изучение того факта, что со смертью и воскресением Мессии Израиля мир стал другим, и что последователи Иисуса несут ответственность за то, чтобы в силе Духа сделать это изменение реальностью в жизни людей и общества.
Самая большая проблема, как мне кажется, заключается в двустороннем подходе к экклезиологии. У нас есть свои современные версии крестного скандала: идея шокирующего перелома в середине истории, переосмысливающего все, для многих является анафемой. Интересно наблюдать, как "толерантность", которая тычет пальцем в Павла за то, что он разбрасывается "анафемами" в Послании к Галатам 1, готова сделать то же самое, когда в дверях появляется истинно паулинское богословие. Большинство современных христиан ни в каком смысле не считают себя детьми Авраама. Авраам если и функционирует, то как далекая фигура в детской Библии, своего рода герой, но не более того.
В последний раз, когда я проповедовал на Страстную пятницу и Пасху (в большой лондонской церкви), я, естественно, опирался на Ветхий Завет, чтобы создать основу для понимания потрясающих событий, на которых мы сосредоточились. Кто-то заметил мне после этого, что даже в якобы "библейской" церкви такое встречается крайне редко. Многие христиане стали фактически маркионитами, пытаясь жить по Новому Завету, не обращаясь к Ветхому более чем вскользь, и даже не осознавая, что это происходит. Этому необходимо уделять внимание на всех уровнях. Не понимать повествование Писания, на которое Павел так свободно и ярко опирается, значит неверно истолковывать Самого Иисуса, причем не только в одной-двух мелких деталях, но во всех отношениях. И из этого марсионизма проистекает уродливое слово на букву "С" - "супрессия", которое в наши дни довольно часто упоминается и, конечно, несет на себе отпечаток тайного сторонника тех, кто два поколения назад пытался полностью уничтожить еврейский народ.
Проблема в том, что некоторые христиане сегодня, видя этот неявный марсионизм, идут в другом направлении, объединяясь с некоторыми (не всеми) мессианскими еврейскими движениями в наше время. Результаты различны, но часто они сводятся к сильной поддержке нынешнего государства Израиль, основанной на диспенсационалистском прочтении, в котором еврейский народ сохраняет особую роль в Божьем провиденциальном плане истории. (Существуют и другие, недиспенсационалистские, способы аргументации "особой роли", но они уводят нас слишком далеко в сторону). В качестве альтернативы многие по-прежнему придерживаются двухвекторной сотериологии, в которой от евреев по-прежнему ожидается следование Торе (в некотором смысле - сами евреи продолжают активно спорить о том, что это может означать на самом деле), а христианство обеспечивает путь спасения (или хотя бы способ спасения?) для неевреев. Это само по себе кажется мне невероятно нееврейским утверждением. Если христианство - путь спасения, то это может быть только потому, что Иисус из Назарета действительно был Мессией Израиля, исполнившим божественный план, начертанный в Псалмах и Пророках, не только для Израиля, но и через Израиль для всего мира. Тот факт, что многие христиане пытались сформулировать "спасение" и "путь" к нему в небиблейских и нееврейских терминах, породил у евреев представление о радикальном различии между "христианским Мессией", который заберет души людей на небеса, и "еврейским Мессией", который принесет справедливость в мир, - вряд ли оправдывает этот рефлекс. В любом случае, если бы Павел верил во что-то отдаленно похожее на эту двухколейную схему, то он никогда не смог бы написать ни одного абзаца Галатам.
Задача, стоящая перед церковью, которая стремится быть "сформированной" через прочтение Галатам, заключается в том, чтобы учить и моделировать экклезиологию с особым характером. Это видение церкви будет укоренено в еврейских Писаниях. Но оно будет настолько радикально сфокусировано на смерти и воскресении Мессии Израиля, как удивительном исполнении этих Писаний, что переход от одного к другому будет понят без следа марсионизма или суперсецессионизма. Скорее, этот переход будет вопросом того, что мы можем назвать "расширением" народа Израиля. Это расширение будет включать в себя - как ясно показано в Исаии 49 и многих других отрывках, не в последнюю очередь в Псалтири - удивленную компанию язычников внутри этой единой семьи, наряду с не менее удивленной компанией евреев. Удивление", о котором идет речь, — это, конечно же, драматическая, переполняющая сила Божественной любви, изливающаяся через смерть Сына Божьего, соединяющая проповедников и общины в семейные узы и прорастающая как первый плод Духа в кросс-культурных сообществах радикального гостеприимства. Если бы церковь могла понять и воплотить в жизнь это послание, то скрытый расизм, который продолжает существовать во многих церквях, наконец-то был бы преодолен.
Отсюда вытекает то, что кажется мне одним из главных вызовов Галатам: призыв к единству церкви. По мнению Павла в Послании к Галатам 2, все верующие в Мессию Иисуса должны сидеть за одним столом, независимо от их происхождения. Многие христиане сегодня верят в это, но с трудом применяют на практике. Вот в чем ирония западного христианства последних пятисот лет: доктрина оправдания верой используется как способ разделения различных общин верующих в Иисуса, тогда как для Павла доктрина оправдания верой - это именно та доктрина, согласно которой все, кто разделяет эту веру в Мессию (повторяющую и вызываемую верностью самого Мессии), принадлежат друг другу. Я слишком хорошо знаю, как это трудно, особенно когда речь идет о некоторых конкретных церквях и традициях. И я знаю, что существует множество вопросов церковной дисциплины, которые необходимо решать, если предпринимается такая попытка. Но оплошать здесь — значит забыть Павла.
Наконец, в Послании к Галатам 5 и 6 содержится мощный призыв к святости. Практическое видение Павла включает в себя надлежащее финансовое обеспечение церкви, недопущение фракционной борьбы, а также надлежащее пастырское попечение и наставление, причем не только сверху вниз, но и, как в Послании к Галатам 6:1-5, среди рядовых членов церкви.
Все это - часть наброска Павла о том, как должна выглядеть община в Мессии Иисусе. Сегодня их нужно подчеркнуть, как никогда.
Но последнее слово должно быть о Том, Кого Павел провозглашал. Все Послание к Галатам пронизано присутствием и Евангелием Самого Иисуса. Именно Иисус призвал Павла в первую очередь. Крест Иисуса определил то, кем стал Павел, и то радикальное Евангелие, которое он провозглашал и которым жил. Иисус Мессия был и остается единственным семенем, обещанным Аврааму. Иисус - Сын, чье послание на деле изменило значение слова "Бог". Он - тот, кто освобождает Свой народ, чей Дух дает ему возможность жить как обновленные человеческие существа. Иисус - тот, чья смерть и воскресение означают конец старого мира и рождение нового. Он тот, "кто возлюбил меня и отдал Себя за меня". Церковь, сформированная чтением Послания к Галатам, будет церковью с Иисусом в центре. Церковью, призванной любовью, сформированной любовью, стремящейся жить по любви.
Это может показаться очевидным и нетребовательным пиетистским клише - пока мы не увидим, кто такой Иисус Павла, и как опасно было в первом веке следовать за Ним. Поскольку это снова становится опасным (и это совершенно другой вопрос, заслуживающий гораздо более глубокого исследования), возможно, Галаты могут стать нашим путеводителем в новый и тревожный период истории церкви.

Райт, Николас Томас. Послание к Галатам

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. Galatians, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2021.] Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 582 с.
Серия «Современное богословие».
ISBN 978-0-8028-2560-5 (англ).

Николас Томас Райт - Послание к Галатам - Содержание

  • Введение в серию
  • Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
  • Ситуация в Галатии
  • Ответ Павла
  • Комментарии и христианское становление
КОММЕНТАРИИ:
Галатам 1:1-17
  • Перевод
  • Введение.
  • Апостольство и Евангелие (1:1-5)
  • Другое Евангелие? (1:6-9)
  • История до сих пор (1:10-17)
  • Заключение
Галатам 1:18-2:10
  • Перевод
  • Введение
  • Первое посещение Иерусалима: Счастливые отношения (1:18-24).
  • Второе посещение: Твердость (2:1-10)
Галатам 2:11-21
Перевод
  • Введение
  • Петр в Антиохии (2:11-14)
  • Великое преображение (2:15-21)
  • Заключение
Галатам 3:1-14
  • Перевод
  • Введение
  • Дух и вера (3:1-5)
  • Авраам и завет (3:6-9)
  • Проклятие закона (3:10-14)
  • Заключение
Галатам 3:15-29.
  • Перевод
  • Введение
  • Нерушимый завет (3:15-18)
  • Зачем тогда закон? (3:19-22)
  • Под пайдагосом (3:23-25)
  • Единая семья Авраама (3:26-29)
  • Заключение
Галатам 4:1-11
  • Перевод
  • Введение
  • Новый исход (4:1-7)
  • Не возвращайтесь в рабство! (4:8-11)
  • Заключение
Галатам 4:12-5:1
  • Перевод
  • Введение
  • Истинные друзья и ложные друзья (4:12-20).
  • Две женщины, две семьи, два завета, две горы (4:21-5:1)
  • Заключение
Галатам 5:2-26
  • Перевод
  • Введение
  • Предупреждение и вызов (5:2-12)
  • Любовь и Дух (5:13-26)
  • Заключение
Галатам 6:1-18
  • Перевод
  • Введение
  • Заключительные увещевания (6:1-10)
  • Заключительные предостережения и пример (6:11-18)
Views 624
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2024
Author zenkevich
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

E
esxatos 1 year ago

Спасибо огромное за это очень важное послание христианам и церкви нашего времени - Н.Т. Райт как всегда, на высоте!

 

Огромное спасибо Самуилу Киму за очень важную работу по доработке текста перевода!

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