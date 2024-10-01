Николас Томас Райт - Послание к Галатам

Серия "Комментарии для христианского становления" служит главной цели Слова Божьего для народа Божьего: формированию веры. Некоторые серии посвящены экзегезе, некоторые - проповеди, некоторые - обучению, а некоторые - применению. Новая серия объединяет все эти цели и служит церкви, показывая, как обоснованная богословская экзегеза может служить основой для проповеди и преподавания, которые, в свою очередь, формируют верующих в вере.

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Донести до христиан в современном мире весть о единичном действии Бога в истории нелегко. Это требует радикального изменения образа жизни. Христианское становление требует не только поверхностных изменений. Оно предполагает постоянное признание и изучение того факта, что со смертью и воскресением Мессии Израиля мир стал другим, и что последователи Иисуса несут ответственность за то, чтобы в силе Духа сделать это изменение реальностью в жизни людей и общества.

Самая большая проблема, как мне кажется, заключается в двустороннем подходе к экклезиологии. У нас есть свои современные версии крестного скандала: идея шокирующего перелома в середине истории, переосмысливающего все, для многих является анафемой. Интересно наблюдать, как "толерантность", которая тычет пальцем в Павла за то, что он разбрасывается "анафемами" в Послании к Галатам 1, готова сделать то же самое, когда в дверях появляется истинно паулинское богословие. Большинство современных христиан ни в каком смысле не считают себя детьми Авраама. Авраам если и функционирует, то как далекая фигура в детской Библии, своего рода герой, но не более того.

В последний раз, когда я проповедовал на Страстную пятницу и Пасху (в большой лондонской церкви), я, естественно, опирался на Ветхий Завет, чтобы создать основу для понимания потрясающих событий, на которых мы сосредоточились. Кто-то заметил мне после этого, что даже в якобы "библейской" церкви такое встречается крайне редко. Многие христиане стали фактически маркионитами, пытаясь жить по Новому Завету, не обращаясь к Ветхому более чем вскользь, и даже не осознавая, что это происходит. Этому необходимо уделять внимание на всех уровнях. Не понимать повествование Писания, на которое Павел так свободно и ярко опирается, значит неверно истолковывать Самого Иисуса, причем не только в одной-двух мелких деталях, но во всех отношениях. И из этого марсионизма проистекает уродливое слово на букву "С" - "супрессия", которое в наши дни довольно часто упоминается и, конечно, несет на себе отпечаток тайного сторонника тех, кто два поколения назад пытался полностью уничтожить еврейский народ.

Проблема в том, что некоторые христиане сегодня, видя этот неявный марсионизм, идут в другом направлении, объединяясь с некоторыми (не всеми) мессианскими еврейскими движениями в наше время. Результаты различны, но часто они сводятся к сильной поддержке нынешнего государства Израиль, основанной на диспенсационалистском прочтении, в котором еврейский народ сохраняет особую роль в Божьем провиденциальном плане истории. (Существуют и другие, недиспенсационалистские, способы аргументации "особой роли", но они уводят нас слишком далеко в сторону). В качестве альтернативы многие по-прежнему придерживаются двухвекторной сотериологии, в которой от евреев по-прежнему ожидается следование Торе (в некотором смысле - сами евреи продолжают активно спорить о том, что это может означать на самом деле), а христианство обеспечивает путь спасения (или хотя бы способ спасения?) для неевреев. Это само по себе кажется мне невероятно нееврейским утверждением. Если христианство - путь спасения, то это может быть только потому, что Иисус из Назарета действительно был Мессией Израиля, исполнившим божественный план, начертанный в Псалмах и Пророках, не только для Израиля, но и через Израиль для всего мира. Тот факт, что многие христиане пытались сформулировать "спасение" и "путь" к нему в небиблейских и нееврейских терминах, породил у евреев представление о радикальном различии между "христианским Мессией", который заберет души людей на небеса, и "еврейским Мессией", который принесет справедливость в мир, - вряд ли оправдывает этот рефлекс. В любом случае, если бы Павел верил во что-то отдаленно похожее на эту двухколейную схему, то он никогда не смог бы написать ни одного абзаца Галатам.

Задача, стоящая перед церковью, которая стремится быть "сформированной" через прочтение Галатам, заключается в том, чтобы учить и моделировать экклезиологию с особым характером. Это видение церкви будет укоренено в еврейских Писаниях. Но оно будет настолько радикально сфокусировано на смерти и воскресении Мессии Израиля, как удивительном исполнении этих Писаний, что переход от одного к другому будет понят без следа марсионизма или суперсецессионизма. Скорее, этот переход будет вопросом того, что мы можем назвать "расширением" народа Израиля. Это расширение будет включать в себя - как ясно показано в Исаии 49 и многих других отрывках, не в последнюю очередь в Псалтири - удивленную компанию язычников внутри этой единой семьи, наряду с не менее удивленной компанией евреев. Удивление", о котором идет речь, — это, конечно же, драматическая, переполняющая сила Божественной любви, изливающаяся через смерть Сына Божьего, соединяющая проповедников и общины в семейные узы и прорастающая как первый плод Духа в кросс-культурных сообществах радикального гостеприимства. Если бы церковь могла понять и воплотить в жизнь это послание, то скрытый расизм, который продолжает существовать во многих церквях, наконец-то был бы преодолен.

Отсюда вытекает то, что кажется мне одним из главных вызовов Галатам: призыв к единству церкви. По мнению Павла в Послании к Галатам 2, все верующие в Мессию Иисуса должны сидеть за одним столом, независимо от их происхождения. Многие христиане сегодня верят в это, но с трудом применяют на практике. Вот в чем ирония западного христианства последних пятисот лет: доктрина оправдания верой используется как способ разделения различных общин верующих в Иисуса, тогда как для Павла доктрина оправдания верой - это именно та доктрина, согласно которой все, кто разделяет эту веру в Мессию (повторяющую и вызываемую верностью самого Мессии), принадлежат друг другу. Я слишком хорошо знаю, как это трудно, особенно когда речь идет о некоторых конкретных церквях и традициях. И я знаю, что существует множество вопросов церковной дисциплины, которые необходимо решать, если предпринимается такая попытка. Но оплошать здесь — значит забыть Павла.

Наконец, в Послании к Галатам 5 и 6 содержится мощный призыв к святости. Практическое видение Павла включает в себя надлежащее финансовое обеспечение церкви, недопущение фракционной борьбы, а также надлежащее пастырское попечение и наставление, причем не только сверху вниз, но и, как в Послании к Галатам 6:1-5, среди рядовых членов церкви.

Все это - часть наброска Павла о том, как должна выглядеть община в Мессии Иисусе. Сегодня их нужно подчеркнуть, как никогда.

Но последнее слово должно быть о Том, Кого Павел провозглашал. Все Послание к Галатам пронизано присутствием и Евангелием Самого Иисуса. Именно Иисус призвал Павла в первую очередь. Крест Иисуса определил то, кем стал Павел, и то радикальное Евангелие, которое он провозглашал и которым жил. Иисус Мессия был и остается единственным семенем, обещанным Аврааму. Иисус - Сын, чье послание на деле изменило значение слова "Бог". Он - тот, кто освобождает Свой народ, чей Дух дает ему возможность жить как обновленные человеческие существа. Иисус - тот, чья смерть и воскресение означают конец старого мира и рождение нового. Он тот, "кто возлюбил меня и отдал Себя за меня". Церковь, сформированная чтением Послания к Галатам, будет церковью с Иисусом в центре. Церковью, призванной любовью, сформированной любовью, стремящейся жить по любви.

Это может показаться очевидным и нетребовательным пиетистским клише - пока мы не увидим, кто такой Иисус Павла, и как опасно было в первом веке следовать за Ним. Поскольку это снова становится опасным (и это совершенно другой вопрос, заслуживающий гораздо более глубокого исследования), возможно, Галаты могут стать нашим путеводителем в новый и тревожный период истории церкви.

Райт, Николас Томас. Послание к Галатам

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. Galatians, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2021.] Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 582 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-8028-2560-5 (англ).

Николас Томас Райт - Послание к Галатам - Содержание

Введение в серию

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Ситуация в Галатии

Ответ Павла

Комментарии и христианское становление

КОММЕНТАРИИ:

Галатам 1:1-17

Перевод

Введение.

Апостольство и Евангелие (1:1-5)

Другое Евангелие? (1:6-9)

История до сих пор (1:10-17)

Заключение

Галатам 1:18-2:10

Перевод

Введение

Первое посещение Иерусалима: Счастливые отношения (1:18-24).

Второе посещение: Твердость (2:1-10)

Галатам 2:11-21

Перевод

Введение

Петр в Антиохии (2:11-14)

Великое преображение (2:15-21)

Заключение

Галатам 3:1-14

Перевод

Введение

Дух и вера (3:1-5)

Авраам и завет (3:6-9)

Проклятие закона (3:10-14)

Заключение

Галатам 3:15-29.

Перевод

Введение

Нерушимый завет (3:15-18)

Зачем тогда закон? (3:19-22)

Под пайдагосом (3:23-25)

Единая семья Авраама (3:26-29)

Заключение

Галатам 4:1-11

Перевод

Введение

Новый исход (4:1-7)

Не возвращайтесь в рабство! (4:8-11)

Заключение

Галатам 4:12-5:1

Перевод

Введение

Истинные друзья и ложные друзья (4:12-20).

Две женщины, две семьи, два завета, две горы (4:21-5:1)

Заключение

Галатам 5:2-26

Перевод

Введение

Предупреждение и вызов (5:2-12)

Любовь и Дух (5:13-26)

Заключение

Галатам 6:1-18