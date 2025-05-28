Райт Николас Томас - В самую сердцевину Послания к Римлянам

«Послание к Римлянам» часто и не без оснований считается ключевым в христианской мысли и богословии, величайшим из посланий Павла. А глава 8 в «Послании к Римлянам» - одна из самых впечатляющих произведений раннехристианской письменности. Однако для многих читателей "Послание к Римлянам" может показаться обманчиво сложной книгой. Ее объем и главный смысл может быть ясен, но бывает трудно понять, как все это сочетается в целостном, хотя и сложном, доктринальном обосновании.

Н. Т. Райт - широко известен, как самый влиятельный комментатор и толкователь Павла - умело разбирающий это «плотное», не простое и порой неуловимое послание, подробно описывая аргументы Павла и демонстрируя, как оно раскрывает Евангелие, начиная от обетований Аврааму до видений Откровения. Райт глубоко погружается в послание к Римлянам 8, показывая, как оно освещает многое другое, о чем Бог открывает в Писании: Бог-Отец, христология и Дух; мессианство Иисуса, крест, воскресение и вознесение; спасение, искупление и усыновление; страдание и слава; святость и надежда. Книга "В самую сердцевину «Послания к Римлянам"» поможет вам ближе познакомиться с «Посланием к Римлянам», что также углубит и улучшит ваше понимание и восприятие самого Евангелия.

В книге "В самую сердцевину «Послания к Римлянам»" Том Райт дает мастер-класс по тщательному прочтению Священного Писания. В его тонком изложении Послание к Римлянам 8 становится линзой, через которую мы можем более четко увидеть масштабную библейскую историю о Божьем замысле, преодолеть силу смерти и искупить разрушенный мир в преображенном Божьем народе через него; и наоборот, Райт также показывает, как такой метанарратив раскрывает логику различных утверждений Павла в Послании к Римлянам 8. Для тех, кто считает, что послание к Римлянам - это все о том же, как люди могут получить прощение своих грехов и попасть на небеса, эта книга станет шоком и подтолкнет к более глубокому пониманию Евангелия, провозглашенного Павлом.

РИЧАРД Б. ХЕЙЗ, почетный профессор Нового Завета Университета Дьюка имени Джорджа Вашингтона

Послание к Римлянам - это тайна. Райт приглашает нас в увлекательное путешествие за завесу, во внутреннее святилище. Где вы обнаружите, как люди и творение обновляются в славе, а Бог прославляется. Взирая на Иисуса, нашего Царя и Первосвященника, мы откроем для себя нашу истинную миссию и человеческие цели.

МЭТТЬЮ В. БЕЙТС, профессор богословия, Университет Куинси

Подобно соколу в порыве пикирования, Том Райт отправляет читателей в величественный и захватывающий полет через Послание к Римлянам 8, в самую сердцевину послания Павла к римским домашним церквям. Здесь так много интересного: искупление, дух против плоти, усыновление, любовь и надежда, и Том не разочаровывает своим удивительным сочетанием разъясняющих прозрений и легкой читабельности. Для многих читателей чтение этой книги станет первым случаем, когда Послание к Римлянам действительно приобретет для них смысл.

Д-Р. Майкл Ф. Бёрд, заместитель директора колледжа Ридли, Мельбурн, Австралия

Величайший библейский богослов наших дней предлагает свои зрелые размышления о, возможно, величайшей главе, когда-либо написанной апостолом Павлом, - чего еще мы можем желать? Этой книге свойственен блистательный характер, а ее видение христианской жизни является убедительным. Но, что отличает "В самую сердцевину «Послания к Римлянам»", так это то, что Райт на каждом шагу в своем изложении аргументов Павла стремится вовлечь читателя к процессу толкования. Его книга - это действительно призыв к лучшему "Римскому пути", чем та пародия на Павла, с которой многие из нас знакомы. Читайте и преображайтесь!

МАКС БОТНЕР, доцент кафедры библейских исследований, Университет Джессапа

Написанная в том же ключе, что и серия "Для всех", книга Н. Т. Райта "В самую сердцевину «Послания к Римлянам»" представляет собой комментарий к Посланию к Римлянам 8, который может служить как герменевтическим пособием, так и введением в богословие Павла. С точки зрения 8-й главы «Послания к Римлянам» Райт предлагает читателям увидеть, что само послание подобно сложному городу с запутанной схемой районов и улиц, гораздо более продуманное, что не может передать короткая поездка по "римскому пути".

Джон Энтони Данн, доцент кафедры Нового Завета, Вефильская семинария

В своем увлекательном, неподражаемом стиле Том Райт ведет нас к глубокой встрече с одной из самых значимых глав Писания. Оспаривая стандартные толкования и предлагая новые, он помогает нам увидеть Римлянам 8 как призыв к церкви вступить в поливалентную боль мира в единстве с Триединым Богом. Очень своевременный вызов.

Майкл Дж. Горман, кафедра библейских и богословских исследований Рэймонда Э. Брауна, семинария и университет Святой Марии

Винтажный Том Райт! Благодаря внимательному руководству Райта читатели могут не только увидеть Послание к Римлянам 8 с высоты птичьего полета, но и последовать за ним в глубоком погружении, освещающем всю историю творения и спасения, выделяя такие ключевые темы, как оправдание, прославление, плодотворное страдание и христология. Особенно полезно то, что Райт вновь сосредоточился на человечестве как "носителях образа" (в согласии с древними отцами) и "жителях храма" (в согласии с самим святым Павлом!). Райт поет в унисон со святым Иринеем, который также узнал от апостола Павла, что "слава Божья - это человек, полностью живой".

ЭДИТ ХАМФРИ, почетный профессор Нового Завета Уильяма Ф. Орра, Питтсбургская теологическая семинария

Это произведение величайшего из ныне живущих толкователей Павла о величайшей главе величайшего послания Павла. Здесь Райт искусно разъясняет грандиозное библейское видение Павла - сотворение, избрание, изгнание, новый исход и новое творение - все это было переосмыслено и перестроено вокруг Мессии и Духа. Таким образом, дети Павла (толкователи) освобождаются от почтенных ложных антитез и откровенных недоразумений и погружаются в славу макро-теологического видения самого проникновенного богослова раннего христианства.

КРИС КУГЛЕР, научный сотрудник, Кебл-колледж, Оксфорд

Н. Т. Райт уже давно дал понять, что Послание к Римлянам 8 - это текст, который дорог его сердцу и пониманию Павла. В этой книге мы встречаем Райта как пастора, профессора и ученого. Он учит нас, как читать текст (как профессор), что он обнаруживает в тексте (как ученый) и почему послание Павла в одном из его самых значительных отрывков по-прежнему важно для церкви сегодня (как пастор). Также было приятно наблюдать, как Райт демонстрирует способность расти как экзегет, пересматривая свое мнение, когда появляются более удачные варианты прочтения. Эта книга является примером пастырского и экзегетического анализа «плотного», но полезного раздела самого известного послания Павла.

ЭСАУ МАККОЛЛИ, доцент кафедры Нового Завета, Уитон-колледж

Н. Т. Райт, который всю жизнь изучал и жил трудами Павла, предлагает книгу "В самую сердцевину «Послания к Римлянам»" с характерными для него восторженными темами и в то же время «плотным» разговорным стилем речи. В этой новой книге он учит читателей не только тому, как понимать эту главу, но и, как читать Павла. Превосходная для личного изучения, группового обсуждения или проповеди в общине, она позволяет тем, кто, возможно, нервничает при чтении столь важной богословской главы, сориентироваться. Эта книга предлагает не просто подробную карту, а личный путеводитель по запутанным тропам провозглашений Павла. Я была благодарна за обретенную ясность, удивлена гениальностью Павла и хвалой Божьей благодати в победе Иисуса Христа.

ЭМИ ПИЛЛЕР, кафедра библейских исследований Кеннета Т. Уэсснера, Уитон-колледж

Новая книга Тома Райта "В самое сердце «Послания к Римлянам»" - это образцовое проявление научной строгости и христианской страсти. Том открывает главу 8 «послание к Римлянам» таким образом, что это одновременно захватывает и бросает вызов. Он показывает нам, что Послание к Римлянам 8 - это не краткое изложение того, как люди попадают на небеса, а потрясающая история о том, как Отец примиряет с Собой все творение через воскресение Своего Сына и силой Своего Духа. И ученый, и светский читатель найдут эту книгу столь интересной, что не смогут оторваться от нее.

ПРЕСТОН СПРИНКЛ, спикер, подкастер и автор бестселлеров New York Times

Очень немногие библейские ученые способны изложить сложную мысль Павла на таком уровне, чтобы все мы, включая новичков, смогли понять высоту и глубину риторики Павла. Но Том Райт - тот редкий ученый, который может это сделать, и в этой небольшой книге, посвященной, возможно, самому трогательному и красноречивому аргументу Павла в Послании к Римлянам 8, Том способен пролить не просто свежий, а удивительный свет на эту главу. Он утверждает, что Павел имеет в виду обновление творения, которое произойдет одновременно с воскрешением мертвых во Христе, и что верующие сыграют свою роль в восстановлении всего сущего после возвращения Христа - не где-то там, на небесах, а прямо здесь, на земле. Другими словами, Бог-эколог не заинтересован в том, чтобы все его творение сгорело дотла (в буквальном смысле) в обмен на несколько тощих душ на небесах. Нет, Бог-творец хочет, чтобы все было обновлено, восстановлено, чтобы была новая земля, а также новое небо. Конечная судьба верных землян - не небеса, а - подождите - земля. Эта книга обязательна к прочтению для всех, кто хочет узнать больше о видении Павлом будущего человечества.

БЕН УИТЕРИНГТОН III, профессор Нового Завета имени Амоса, докторант Богословского семинара Эсбери

Так называемому "отцу пиетизма" Филиппу Якобу Шпенеру часто приписывают мысль о том, что если бы Библия была кольцом, а Римляне - драгоценным камнем, то Римляне 8 были бы сверкающим острием драгоценного камня. В этом издании Том Райт рассматривает 8-е послание к Римлянам с кропотливой тщательностью и необыкновенной проницательностью. В книге "В самую сердцевину «Послания к Римлянам»" ведущий толкователь Павла исследует и погружается в глубины одного из самых значимых и запоминающихся отрывков, когда-либо написанных апостолом. "Что же нам сказать на это?"

ТОДД Д. СТИЛЛ, Чарльз Дж. и Элеонора Маклерран ДеЛанси, декан и профессор христианских Писаний Уильяма М. Хинсона, Бейлорский университет, семинария Труэтт.

Том Райт воплощает в жизнь христианский принцип: "Всегда есть чему поучиться в Библии". Райт много писал о Послании к Римлянам, но теперь предлагает новый взгляд, сфокусировавшись на 8-й главе - центральном тексте, объединяющем такие ключевые темы, как новый завет, новое творение, Божья любовь и обновленное человечество. Поначалу вы будете думать, что изучаете 8-ю главу Послания к Римлянам, но в итоге вы лучше поймете всю Библию. Это винтажная книга Райта, которая, несомненно, вызовет активные дискуссии о сердцевине Послания к Римлянам.

НИДЖЕЙ К. ГУПТА, профессор Нового Завета, Северная семинария

В области изучения Павла трудно назвать толкователя, более проницательного, библейски интегрированного или значительного, чем Том Райт. В то же время он является одним из самых плодовитых, что иногда пугает тех, кто не знаком с Райтом и просто не знает, с чего начать. Но теперь, с этой новейшей книгой, вы как будто имеете Райта в качестве своего собственного водителя-гида, который ведет нас через самую сердцевину мысли Павла по одному управляемому блоку за раз.

НИКОЛАС ПЕРРИН, президент Международного университета Тринити