Апостол Павел - один из немногих представителей древнего мира, чьи слова до сих пор способны соскакивать со страниц и сталкиваться с нами. Независимо от того, согласны мы с ним или нет - нравится он нам или нет, - его письма личные и страстные, иногда слезливые, иногда дразнящие, часто плотные, но никогда не скучные. Но кем он был? Что заставляло его тикать? И почему его, казалось бы, неустойчивая миссионерская карьера оказала такое глубокое влияние на мир Древней Греции и Рима, а значит, и на мир наших дней?

Задумайтесь над удивительными фактами. Послания Павла в стандартном современном переводе занимают менее восьмидесяти страниц. Даже в целом они короче, чем почти все диалоги Платона или трактаты Аристотеля. Можно с уверенностью сказать, что эти письма, страница за страницей, вызвали больше комментариев, больше проповедей и семинаров, больше монографий и диссертаций, чем любые другие сочинения древнего мира. (Евангелия, взятые вместе, в два раза длиннее). Это, как если бы восемь или десять небольших картин малоизвестного художника стали более востребованными, более изучаемыми и копируемыми, более высоко ценимыми, чем все Рембрандты и Тицианы, все монеты и Ван Гоги в мире.

В связи с этим у любого историка или потенциального биографа возникает ряд вопросов. Как это произошло? Что было у этого занятого маленького человека такого, чего не было у других людей? Что он думал, что делал, и почему он это делал? Как человек с его происхождением и воспитанием, которое породило святых и ученых, но не породило никого подобного, стал говорить, путешествовать и писать в таком ключе? В этом и заключается первая задача данной книги: проникнуть в разум, понимание, амбиции (если это правильное слово) апостола Павла, известного ранее как Савл из Тарса. Что двигало им в глубине души?

Этот вопрос сразу же приводит ко второму. Когда Савл встретил весть об Иисусе, его разум не был чистым листом. Он шел полным ходом в противоположном направлении. Савл не раз напоминает своим читателям, что он был воспитан в иудейской школе, строго придерживавшейся традиций предков. В молодости Савл из Тарса стал одним из лидеров этого движения, целью членов которого было побудить своих собратьев-иудеев к более радикальному послушанию древним кодексам и отговорить их от любых отклонений всеми возможными способами, вплоть до насилия. Почему все это изменилось? Что именно произошло на пути в Дамаск?

Это ставит перед сегодняшним читателем проблему, о которой лучше сказать сразу, хотя мы сможем рассмотреть ее лишь постепенно. Термин «дамасский путь» стал пословицей, обозначающей любое внезапное изменение личных убеждений или характера, любое «обращение», будь то «религиозное», «политическое» или даже эстетическое. Можно представить себе критика, который заявляет, что, ранее ненавидя музыку Дэвида Боуи, он пережил момент «дамасской дороги» и полюбил ее. Это современное пресловутое употребление мешает нам. Оно затрудняет понимание первоначального события, так же, как и сам язык «обращения». Сегодня это слово может означать, что кто-то «обращен» из светского атеизма или агностицизма в какую-то форму христианской веры, или, возможно, что кто-то «обращен» из «религии», такой как буддизм или ислам, в «религию» под названием «христианство» - или, конечно, наоборот. Так, многие предполагают, что по дороге в Дамаск Савл из Тарса был «обращен» из чего-то, называемого «иудаизмом», в что-то, называемое «христианством», и что в зрелом возрасте он сравнивал эти две «религии», объясняя, почему последняя должна быть предпочтительнее. Но если подходить к делу таким образом, то мы просто никогда не поймем ни Савла из Тарса, ни Павла Апостола.

Это реальность, которая ворвалась в него на дороге в Дамаск. Именно это, сказал бы он, является окончательным объяснением того, почему его работа, столь спорная, столь мучительная, столь требовательная, столь неизбежно открытая для непонимания, не пропадет даром, а будет расти, породит не просто религию, а новый тип человечества - новых людей, новое сообщество, новый мир. Новый полис. Новый вид любви. Она сделает то, что он даже не мог себе представить.

Он молится, снова и снова. Он молится в ритме своего дыхания. Он молится с дыханием духов в своей глубине. Он еще раз заявляет о своей верности, преданности, любви. Один Бог, один Господь. Один. Делом всей его жизни было открыто и беспрепятственно свидетельствовать о Царстве Божьем и Господстве Иисуса, и именно это он сейчас делает в молитве, пока палач достает свой меч. Он любит Единого Бога своим сердцем, своим разумом и своей силой. И, наконец, своей жизнью.

Райт, Николас Томас. Павел. Биография

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. Paul: a biography, HarperOne, 2018.]

Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 509 с.

Серия «Современное богословие»

ISBN 9780061730580 (hardcover)

Николас Томас Райт - Павел. Биография - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая: Начало

Глава 1. Ревность

Глава 2. Дамаск

Глава 3. Аравия и Тарс

Глава 4. Антиохия

Часть вторая: Царский вестник

Глава 5. Кипр и Галатия

Глава 6. Антиохия и Иерусалим

Глава 7. В Европу

Глава 8. Афины

Глава 9. Коринф I

Глава 10. Ефес I

Глава 11. Ефес II

Глава 12. Коринф II

Глава 13. Снова Иерусалим

Часть третья: Море, море

Глава 14. Из Кесарии в Рим и далее

Глава 15. Вызов, брошенный Павлом

Хронологическая таблица