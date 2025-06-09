Уолтер Брюггеман - Вирус как призыв к вере - Библейские размышления во времена утраты, горя и растерянности

Брюггеман - Вирус как призыв к вере - Библейские размышления во времена утраты, горя и растерянности
Только Уолтер Брюггеман мог написать такую книгу. Большинство людей в Соединенных Штатах борются с серьезным кризисом Covid-19 около шести недель. За это короткое время профессор Брюггеман написал глубокую, проницательную и действенную книгу, раскрывающую глубину библейской мудрости, чтобы предоставить настоящую поддержку и руководство, в противлении нынешнему кризису. Профессор Брюггеман долгое время был источником библейской мудрости. В течение двух поколений он блестяще воплощал идеи древних Священных Писаний для решения современных проблем и задач. Его тонкость в том, что он держит в руке - бесценный источник руководства - духовного, психологического, социального и политического- как мы можем вывести новую жизнь из смерти и разрушений, когда все это находиться рядом с нами. Как раввин всю жизнь, изучавший Еврейские Писания, я нахожу библейскую мудрость, говорящую в настоящий момент с большей актуальностью и силой, чем в любое другое время в моей жизни.
В этот критический момент многие люди сидят с абсолютным осознанием того, что мир, который мы знали, ушел. Назад дороги нет. Человечество стоит перед неотложной и сложной задачей обучения. Мы призваны познать, как мирно отказаться от старого мира и как творчески дать жизнь новому миру, в котором может процветать всякая жизнь.
В поисках мудрости для обучения я постоянно обращаюсь к еврейской Библии. Эти Священные Писания, в частности Тора и Пророки, были собраны и отредактированы так, чтобы удовлетворить нужды израильского народа, пострадавшего от катастрофы Вавилонского разрушения и последующее изгнание в VI веке до нашей эры. Эти писания считались священными, потому что они помогали людям перенести потерю мира они знали и предлагали видение, путь в будущее. Эти произведения могут предоставить жизненно важные идеи, которые помогут нам справиться с проблемами сегодняшнего бедствия. Новая и своевременная книга Брюггемана представляет собой богатое исследование этих бесценных древние прозрений. В «Вирусе как призыв к вере» призыв, который слышит профессор Брюггеман. в разрушениях, вызванный вирусом Covid-19, отзвук того же призыва, который слышат все пророки, посреди бедствий: призыв к правильным отношениям с Живым Присутствием, призыв к более глубоким, заботливым и взаимовыгодным отношениям со всеми. На библейском языке, который долгое время лежал в основе мышления Брюггемана, разрушительные эффекты вируса призывают нас возобновить наши заветные отношением с Богом и обновить наши обязанности в рамках этих отношений.
Обсуждение заветных отношений профессором Брюггеманом открывает мощное исследование того, как человечество может пережить эту катастрофу, более плодотворно в преддверии будущего. Я был тронут, чтобы найти в его трудах Бога чья милость присутствует даже во время бедствия. Я был воодушевлен встретить Бога чья стойкая, неумолимая солидарность с человечеством поддерживает человеческое стремление к любви, щедрости и гостеприимству - даже посреди бедствия. Понимание Брюггеманом милосердного Бога со стойкой солидарностью с человечеством стала для меня прочной и неизменной основой для надежды и действий перед лицом пандемии. Я нашел главу «Молитва среди вируса» особенно полезной для моей молитвенной жизни. Брюггеман считает молитву основным методом углубление жизни. Осведомленные о завете и внимательные к молитве мы воплощаем и исполняем доверительные отношения.
Через молитву мы возрастаем в осознании Божьей милости и Божьей твердой солидарности. Таким образом, ожидание молитвы заключается не в том, чтобы выполнить данную просьбу, но скорее, чтобы заветные отношения были приняты с доверием, отношения, которые сами по себе «реконструируют катастрофу». Размышление Брюггемана о 76-м псалме подводит нас к сути дела. Он фокусируется на повороте, который мы призваны сделать перед лицом текущего бедствия, поворот от маленького, озабоченного «я» к большему «Я», которое мы находим в Боге. По Брюггеману, этот поворот к таинственному и непознаваемому освобождает человечество предпринять смелые и творческие действия в направлении мира добрососедства, общей заботы и щедрости по отношению к ближнему. Две заключительные главы Брюггемана - это призыв к рождению нового будущего. Вирус обнажил, что у угнетенных или маргинализованных людей, есть давно известная - несправедливость, а также неустойчивость старого порядка. В этих главах Брюггеман преподносит нам обещание Исайи о том, что Бог творит «новое дело», обетование которое призывает человечество к радикальному пророческому воображению и действиям, направленные на новый и процветающий мир.
Брюггеман, Уолтер. Вирус как призыв к вере. Библейские размышления во времена утраты, горя и растерянности
Уолтер Брюггеман; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]
(Современное богословие).
Электронное издание, Алматы-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 130 с.
ISBN: 978–1-7252–767 5–8 (англ.)
Перевод исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS осуществлен с издания:
Walter Brueggemann. VIRUS AS A SUMMONS TO FAITH. Biblical Reflections in a Time of Loss, Grief, and Uncertainty
An Imprint of Wipf and Stock Publishers, Eugene, OR 97401, 2020.
ISBN: 978–1-7252–7673-4 (PAPERBACK)
Уолтер Брюггеман - Вирус как призыв к вере - Библейские размышления во времена утраты, горя и растерянности - Содержание
- Вступление
- Предисловие
- ПОЖИНАЯ ВИХРЬ Левит, Исход, Иов
- МОР . . . МИЛОСЕРДИЕ? КТО ЗНАЛ? 2 Царств 24:1-25
- ПОКА ТАНЦЫ НЕ НАЧНУТСЯ СНОВА… Иеремия
- МОЛИТВА СРЕДИ ВИРУСА 3 Царства 8:23–53
- ПОВОРОТ ОТ СЕБЯ К БОГУ Псалом 76
- ЗАМЫСЕЛ БОГА (в ожидании нового): Исайя 43:18–19
- МАТРИЦА СТОНА Исайя 42:14–15
Библиография
Большое спасибо!
А где же файл?