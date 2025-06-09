Уолтер Брюггеман - Вирус как призыв к вере - Библейские размышления во времена утраты, горя и растерянности

Только Уолтер Брюггеман мог написать такую книгу. Большинство людей в Соединенных Штатах борются с серьезным кризисом Covid-19 около шести недель. За это короткое время профессор Брюггеман написал глубокую, проницательную и действенную книгу, раскрывающую глубину библейской мудрости, чтобы предоставить настоящую поддержку и руководство, в противлении нынешнему кризису. Профессор Брюггеман долгое время был источником библейской мудрости. В течение двух поколений он блестяще воплощал идеи древних Священных Писаний для решения современных проблем и задач. Его тонкость в том, что он держит в руке - бесценный источник руководства - духовного, психологического, социального и политического- как мы можем вывести новую жизнь из смерти и разрушений, когда все это находиться рядом с нами. Как раввин всю жизнь, изучавший Еврейские Писания, я нахожу библейскую мудрость, говорящую в настоящий момент с большей актуальностью и силой, чем в любое другое время в моей жизни.

В этот критический момент многие люди сидят с абсолютным осознанием того, что мир, который мы знали, ушел. Назад дороги нет. Человечество стоит перед неотложной и сложной задачей обучения. Мы призваны познать, как мирно отказаться от старого мира и как творчески дать жизнь новому миру, в котором может процветать всякая жизнь.