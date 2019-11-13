Николас Томас Райт - Библейский вызов современному миру - Серия публичных лекций в соборе св. Иоанна в Гонконге

Современное богословие

Я думаю, что наша культура, по крайней мере, в двух шагах от возможности легкомысленно оценить моем названии сегодняшней лекции - это вызов Библии сегодняшнему миру. В нашем мире два поколения назад большинство людей в моей культуре, и я подозреваю, что и вашей, по крайней мере, более или менее знали, что такое Библия, - они знали истории связанные с Иисусом, и были знакомы с его учением, но обычно предполагалось, что эти истории касаются религиозного мира, отдельного мира, а не мира всей общественной жизни.

Мы живем в смутное время, и вопрос о том, как должно выглядеть христианское свидетельство в наши дни, нелегок, поэтому тем более важно, что мы стараемся думать мудро и по-христиански об этих вопросах, иначе мы просто уйдем в мир частностей и потерпим неудачу в наших обязанностях перед нашим собственным поколением сегодня.

Воскресение… это слово означает обновленные тела в обновленном творении, это то, что нам обещано. И это то, как Библия объявляет, что произошло с Иисусом в событиях Пасхи. Да, есть Вознесение, но это совсем отдельная история. Воскресение и Пасха.

Большинство христиан в мире сегодня - если вы спросите, на что они надеются, - они скажут, на то, что они попадут на небеса. А на вопрос, чего они больше всего боятся, они сказали бы, чтобы ни попасть в ад.

Сегодня гораздо меньше людей, возможно, верят в ад... Ад - это неприятная идея, которая волновала людей в викторианскую эпоху. Но было бы несколько грубо упоминать о нем сегодня, после того, как весь 20-й век дал нам столько ада на земле, что мы действительно не хотим думать о том, что такое продолжится и после смерти. И это на самом деле было одним из импульсов к переосмыслениям. И люди, которые вернулись с первой и второй мировой войны, видели ад в окопах.

Но в более традиционных кругах многие христиане сегодня верят, и многие нехристиане верят, что это то, во что христиане должны верить, - что все упирается в окончательный выбор рая или ада, спасения вверх или падения вниз. И эта картина в современном мире христианства многим обязана Микеланджело, его великой живописи, изображающей величественного Христа в изображении Страшного Суда в Сикстинской капелле в Риме. Многие из вас уже видели ее на фотоснимках. И мы видим некоторые души вознесшиеся вверх до блаженства, а другие – по левую сторону от Иисуса погружаются в вечные муки. Это изображение влияет на мышление христиан и по сей день. И многие из наших гимнов и молитв все еще смотрят на жизнь так же. Но Библия не видит эти вещи так, не так учил Иисус, и это не взгляд Павла на конец времен. И то, как вы верите в конец времен в будущем, оказывает материальное влияние на то, что вы думаете о нашей христианской задаче в настоящем времени. Я не говорил ранее об этом в предыдущих двух лекциях, мои друзья, но пришло время нам разобраться в этом вопросе о Суде в Сикстинской капелле.

Мне запомнилось поразительное событие о том, что чуть более 10 лет назад я был наблюдателем от делегации Англиканской церкви на конференции в Риме, во время которой в Сикстинской капелле проводилось большое служение, и я сидел с другими экуменическими участниками за моей спиной, ожидая великой процессии Папы и кардиналов. Рядом со мной был греческий православный архимандрит из Афин, и я познакомился с ним в предыдущую неделю. Он посмотрел на две боковые стены, оформленные в виде капеллы. Вы знаете, что на одной стене, есть сцены из жизни Моисея, на другой стене сцены из жизни Христа, и он сказал мне: «это я понимаю, - указывая на Моисея, - и это я понимаю, - указывая направо - на Христа – о чем говорит эта иллюстрация». И затем он указал на большую восточную стену с изображением Страшного суда. Он сказал: «этого я не понимаю». Он сказал: «это не то, как мы представляем эсхатологию в Греции, и не так ее представляли святые отцы греческих православных церквей». Может он думал, что я должен был спросить его, как греки представляли себе последние времена.

Когда пришло шествие, мы все встали, и служба началась, и только когда конференция закончилась, мы не смогли продолжить разговор. Но я знаю, каким был бы основной ответ: восточно-православные церкви официально верили в воскресение тела, а также в Божье обновление всего творения, созданного сейчас. У меня есть некоторые проблемы с православным богословием: иногда их взгляды перетекают в непринужденный универсализм. О да, Бог собирается все обновить, не о чем беспокоиться! Но в этот момент, видение воскресения, нового творения - противостоит видению Микеланджело. Я думаю, что они (их представления) в основном соответствуют Библии.

Нам нужно переосмыслить небеса и ад, и нам нужно прийти к ясному пониманию - это библейское видение нового творения? И это то, о чем я хочу поговорить этим вечером.

Итак, начнем с самого Иисуса. Что Иисус обещал людям, он предупреждает их о выборе: ад или небеса? Или какой посыл является наиболее очевидным моментом его учения? Иисус пришел в Галилею, проповедуя Царство Божие. Вот об этом, в частности, он говорил в Евангелии от Матфея, в котором только и заменяется понятие Царство Божие на Царство Небесное. Ранее, многие годы, я просто считал само собой разумеющимся, что Царство Небесное означало место под названием Небеса, куда народ Божий отправится после их смерти, и многие люди в своих молитвах и песнопениях укрепляют эту точку зрения и утверждаются в этом.

Я никогда не слышал никаких проповедей или лекций, оспаривающих это. Но это явно неправильно. Это не то, о чем говорит обозначение Царство Божье или Царство Небесное. Царство Божье является постоянной темой у Исаии в его песнях-пророчествах. И это было всем известным употреблением в мире Иисуса. И это означало радикальное преобразование этого нынешнего мира с приходом новой, небесной жизни и ее правил, чтобы не заменить нынешний мир, как некоторые представляют, но отвергнуть его, приняв правление Бога. Это не было предложением другого мира - духовного мира, если хотите, в который люди могли бы уйти. Вот что означала фраза у Иисуса, когда он призывал людей искать Царства: искать пути распространения власти Бога в этом мире. Иисус бросил вызов иудейским учениям своего времени, они были своего рода материалом, но у него было духовное видение, и Иисус действительно бросил вызов взглядам своего времени.

Но его задача была не в том, где или что будет Царством. Но в том, как Бог собирался совершить это и как это будет выглядеть наглядно. В одной притче за другой Иисус говорит не о мирской природе порядка этого царства, не о том, что это будет означать националистическое царство, осуществляемое через насилие. И он учил своих последователей Молитве, в которой сказано, что Царство Божье да придет на землю, каковым оно есть на небесах. Там не указан обратный путь на небо.

То, что Иисус делал, когда он исцелял людей, проводил трапезы с людьми, которых он учил, это новая жизнь, которую он показывал явно и личным примером. Вот как это выглядит, когда Бог проявлял себя в отношениях с людьми. Что, в конце концов, означает, что Царство Божье это когда Бог становится Царем во всем. Люди часто говорят, что Бог всегда был царем. Ну да, но если мы не видим Солнца, то нам кажется будто темная сила или различные темные силы узурпировали его свет, т.е. правление Бога, и они испортили его мир. И Царство Божье означает, что Бог возвращается и говорит: теперь послушай, мы раз и навсегда разберемся с этим беспорядком.

Фраза «Царство Небесное» не означает, что когда ты умрешь, ты попадешь на небеса, это означает, что Бог придет, чтобы взять на себя ответственность за этот мир и навсегда изменить его справедливостью и милосердием.

Но как насчет другой известной фразы "вечная жизнь"? Иисус много говорил о вечной жизни, но эта фраза не значит бесконечность с Богом. Удивительно, но Библия мало говорит о том, что мы подразумеваем под вечностью. Таким образом, от этих споров о том, всегда ли будет существовать время или оно будет каким-то образом отменено, не совсем ясно, что это будет означать.