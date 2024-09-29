Мы потеряли связь с основным элементом христианской веры. Христианская вера, в самых ранних ее формах, представлена как благая весть. Таково первоначальное значение древнеанглийского слова gospel. Я утверждаю, что идея воспринимать христианскую веру как благую весть, как это ни парадоксально, сама по себе является новостью для многих людей сегодня.

Даже те, кто теоретически знает, что Евангелие означает именно это, часто не могут оценить значение этого факта. Я считаю, что нам необходимо по-новому поставить вопрос: Что же это за Благая весть, которую возвестил Сам Иисус и велел возвестить своим последователям? Большинство людей, в том числе и многие христиане, никогда не задают себе этот вопрос. Мы считаем, что понимаем Евангелие, потому что оно кажется нам таким знакомым и таким устоявшимся. Поэтому мы пропускаем мимо ушей вопрос о том, почему христианство приходит к нам в виде возвещения наилучшей из возможных новостей.

Райт, Николас Томас - Просто хорошая новость - Почему Евангелие это новость и что делает ее хорошей

Николас Томас Райт; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Wright N.T. Simply Good News. Why the Gospel Is News and What Makes It Good, HarperCollins Publishers, 2011.]

Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 188 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978–0–06–233434–3 (англ).

Николас Томас Райт - Просто хорошая новость - Почему Евангелие это новость и что делает ее хорошей - Содержание

Глава 1. Что за новость?

Глава 2. Глупый, скандальный или добрый?

Глава 3. Удивительный царь Иисус

Глава 4. Искаженные и конкурирующие Евангелия

Глава 5. Переосмысление рая

Глава 6. Неправильное будущее, неправильное настоящее

Глава 7. Удивлен Богом

Глава 8. Молитва о Благой Вести

Благодарности