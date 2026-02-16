Авдеенко - Псалмы - библейское мировоззрение - Том 1-2
Испытайте писания
В серии «ИСПЫТАЙТЕ ПИСАНИЯ» издаются:
- Книга БЫТИЕ: Генесис и Берешит
- Книга ИСХОД: Эксодос и Шемот
- Книга ИОВА в греко-славянской и еврейской Библии
- ПСАЛМЫ: библейское мировоззрение
- Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы)
- Тема «Каин» в современном мире
В книге Псалмы (Тегилим תהלים, «Хваления») мы находим всю полноту тем — библейского, христианского мировоззрения. Из этого, в частности, следует, что в Псалмах мы найдем отклик на все темы библейских книг Ветхого Завета и Нового Завета. Например, псалом 44 — это тема книги Песнь Песней. Псалом 38 — тема Книги Иова. Без опоры на Тору и на Евангелия — вообще невозможно осмысленное прочтение псалмов.
Некоторые, самые пронзительные, мысли псалмов невозможно понять без Откровения ап. Иоанна Богослова. Язык и пророчества псалмов во многом совпадают с языком пророческих книг Ветхого Завета. Авторы псалмов — и первый здесь, конечно, Давид,— были активными деятелями истории Израиля: можно сказать, что сама Священная История протекала через них... Всякая книга Библии имеет в Псалмах отклик, всякая тема — ясное, заостренное, смелое поэтическое выражение.
В Псалмах содержатся краткие формулы — которые были истолкованы и приняты в христианское вероучение.
В Псалмах полнее всего выражается то, что называется «библейское мировоззрение». Но именно с уяснением «мировоззрения» возникают значительные трудности, потому что мировоззрение — это целое. А целое не постигается по частям (исходя из частей). Однако то, что мы изучаем — это всегда часть: одна книга, одно суждение, отдельный термин и так далее. Так возникает проблема, которая называется «герменевтический круг».
Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 1
М., 2017. 320 с.
Серия
«Испытайте писания»
ISBN 978-5-9908708-6-4
Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 1 - Содержание
Предисловие Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»
- От редакции
- Псалмы: Библейское мировоззрение
- Источники и обозначения
БЕСЕДА 1
- Псалом 1 (Блажен муж)
- Псалом 2 (Почто бушуют народы?) — введение и зачин Псалтири
БЕСЕДА II
- Псалом 3 (Господи, что умножились враги мои) — первый из Шестопсалмия
- Псалом 4 (Вы любите пустое и ищете ложь)
БЕСЕДА III
- Псалом 5 (Гроб открыт гортань их) — из Первого часа
- Псалом 11 (Иссяк милостивый, исчезли верные) — на час беды в народе
БЕСЕДА IV
- Псалом 50 (Помилуй меня, Боже) — покаянный
БЕСЕДА V
- Псалом 21 (Боже мой, для чего Ты оставил меня?) — Голгофский
БЕСЕДА VI
- Псалом 10 (Как вы говорите душе моей: порхай по горе, как птица?)
- Псалом 14 (Господи, кто приселится в скинию Твою?)
БЕСЕДА VII
- Псалом 33 (Благословлю Господа во всякое время) — на Божественной литургии
- Псалом 72 (Я возревновал похваляющимся) — о лицемерах-вождях народа
БЕСЕДА VIII
- Псалом 17 (Возлюблю, жалеючи, Тебя, Господи) — на Утрени воскресенья
БЕСЕДА IX
- Псалом 43 (Боже, ушами нашими мы слышали) — Священное Писание и Священное Предание
- Псалом 58 (Господи, не помилуй всех изменников беззаконных... не убивай их)
БЕСЕДАХ
- Псалом 49 (Не о жертвах твоих обличу тебя... ты вообразил, что Я по сути есмь, как ты)
- Псалом 63 (Они выработали себе слово злое)
БЕСЕДА XI
- Псалом 54 (Не враг поносит меня, ты — друг мой и знаемый мой) — из Шестого часа
- Псалом 16 (Когда пробужусь, да насыщусь природным Твоим) — из Первого часа
Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 1 - От редакции
Евгений Андреевич Авдеенко (1952-2014) любил образы из сельской жизни. «Если корове в пасть попадет тряпка,— говорил наш учитель,— то эту тряпку невозможно у нее вытащить (корова держит ее намертво), и выплюнуть ее корова не может — у нее нет такой способности. Корова будет тряпку—жевать. Это может бьггь быстро или медленно, но результат всегда один — корова тряпку непременно сжует».
Может быть, Евгений Андреевич наблюдал подобную картину в маленьком селе, где он написал большую часть своих работ, а может — перед его умственным взором разворачивалась бытовая сценка в степях Древней Палестины, на бедуинском пастбище «праотцев» — Авраама и иже с ним. Этот образ Евгений Андреевич прикладывал к своей издательской деятельности, в самом начале которой он, увы, перешел в инобытие, отпада, тем не менее, продолжает активно помогать тем, кому драгоценная «тряпка» перешла по наследству.
Книгу «Псалмы: библейское мировоззрение» Евгений Андреевич не успел подготовить к печати. В рукописи она представляет собой «конспект» лекционного курса, прочитанного зимой-весной 2012-2013 гг. в ресторане «Кино»; оглавление рукописи полностью воспроизводит последовательность псалмов, разбираемых в этом курсе. Вероятно, Евгений Андреевич считал, что именно эти псалмы в совокупности дают достаточно полное представление о библейском мировоззрении. По какому принципу он выстраивал последовательность разбираемых псалмов и объединял их в «беседы» — иногда понятно, но чаще нет. Возможно, он ориентировался только на отведенное ему лекционное время (лекции длились 2-2,5 часа). Возможно, он загадал нам загадку — что все же такое — «библейское мировоззрение»?
Подытоживающего «Заключения» Евгений Андреевич нам не оставил — как он сказал в конце своей последней в жизни лекции: «Я дал вам уже достаточно — дальше думайте и действуйте сами». Перекличка, даже перетекание одних текстов в другие — существенное свойство всех работ Авдеенко. Его наследие двояко — оно приходит к людям через слух и зрение,— но это одно недискретное, цельное «слово», «миф» (μύθος) в исконном значении — «слово, речь, повествование» о последних вещах. Все тексты Авдеенко тяготеют по стилю к устной речи — особому способу речи, который назывался в Античности парресия (παρρησία) — открытое, прямое, свободное говорение, уместное для оратора или в общении учителя с учениками. Речь эта — в виде аудиобесед, лекций, курсов, школьных уроков, теперь и книг — имела место в современной русской культуре и будет иметь впредь.
Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 2
М., 2017. 296 с.
Серия «Испытайте писания»
ISBN 978-5-99087088-8
Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 2 - Содержание
БЕСЕДА XII
- Псалом 12 (Доколе я буду слагать советы в душе моей?)
- Псалом 13 (Сказал низкий в сердце своем: нет Бога... Съедающие народ мой, как едят хлеб)
- Псалом 68 (Дают в пищу мне горечь и в жажде моей напоили меня уксусом)
БЕСЕДА XIII
- Псалом 90 (Кто обитает под кровом Всевышнего) — «Живый в помощи Вышняго» — из Шестого часа
- Псалом 51 (Что хвалишься злом, сильный?)
- Псалом 74 (Чаша в руке Господней) — о Страшном Суде
БЕСЕДА XIV
- Псалом 18 (Небеса изъясняют славу Божию)
- Псалом 35 (Сказал грех нечестивцу в недрах сердца его)
БЕСЕДА XV
- Псалом 30 (Я возненавидел хранящих суеты пустые)
- Псалом 24 (Надежда... упование... ожидание) — надежда в трех видах
БЕСЕДА XVI
- Псалом 27 (Они не обращены к деяниям Господним)
- Псалом 73 (Ты сокрушил головы змиев на водах)
БЕСЕДА XVII
- Псалом 44 (О лилиях)—песнь «возлюбленных дев» Жениху, тема книги Песнь песней
- Псалом 38 (Всякая суета — всякий человек на месте своем) — тема Книги Иова
БЕСЕДА XVIII
- Псалом 57 (Нечестивые чужими стали от утробы)
- Псалом 37 (Господи, не в гневе Твоем да обличишь меня) — второй из Шестопсалмия
- Псалом 62 (Боже, Бог мой Ты, от зари ищу Тебя) — третий из Шестопсалмия
БЕСЕДА XIX
- Псалом 87 (Днем я вопил и в ночи пред Тобою) — четвертый из Шестопсалмия
- Псалом 102 (Благослови, душе моя, Господа) — пятый из Шестопсалмия
БЕСЕДА XX
- Псалом 142 (Господи, услышь молитву мою, внемли мольбам моим) — последний в Шестопсалмии
- Псалом 36 (Не ревнуй делающим беззаконие) — алфавитный, учебный
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Тексты
