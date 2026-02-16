Испытайте писания

В серии «ИСПЫТАЙТЕ ПИСАНИЯ» издаются: Книга БЫТИЕ: Генесис и Берешит

Книга ИСХОД: Эксодос и Шемот

Книга ИОВА в греко-славянской и еврейской Библии

ПСАЛМЫ: библейское мировоззрение

Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы)

Тема «Каин» в современном мире ***

В книге Псалмы (Тегилим תהלים, «Хваления») мы находим всю полноту тем — библейского, христианского мировоззрения. Из этого, в частности, следует, что в Псалмах мы найдем отклик на все темы библейских книг Ветхого Завета и Нового Завета. Например, псалом 44 — это тема книги Песнь Песней. Псалом 38 — тема Книги Иова. Без опоры на Тору и на Евангелия — вообще невозможно осмысленное прочтение псалмов.

Некоторые, самые пронзительные, мысли псалмов невозможно понять без Откровения ап. Иоанна Богослова. Язык и пророчества псалмов во многом совпадают с языком пророческих книг Ветхого Завета. Авторы псалмов — и первый здесь, конечно, Давид,— были активными деятелями истории Израиля: можно сказать, что сама Священная История протекала через них... Всякая книга Библии имеет в Псалмах отклик, всякая тема — ясное, заостренное, смелое поэтическое выражение.

В Псалмах содержатся краткие формулы — которые были истолкованы и приняты в христианское вероучение.

В Псалмах полнее всего выражается то, что называется «библейское мировоззрение». Но именно с уяснением «мировоззрения» возникают значительные трудности, потому что мировоззрение — это целое. А целое не постигается по частям (исходя из частей). Однако то, что мы изучаем — это всегда часть: одна книга, одно суждение, отдельный термин и так далее. Так возникает проблема, которая называется «герменевтический круг».

Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 1

М., 2017. 320 с.

Серия

«Испытайте писания»

ISBN 978-5-9908708-6-4

Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 1 - Содержание

Предисловие Издательские серии «Испытайте Писания» и «Классическая гимназия»

От редакции

Псалмы: Библейское мировоззрение

Источники и обозначения

БЕСЕДА 1

Псалом 1 (Блажен муж)

Псалом 2 (Почто бушуют народы?) — введение и зачин Псалтири

БЕСЕДА II

Псалом 3 (Господи, что умножились враги мои) — первый из Шестопсалмия

Псалом 4 (Вы любите пустое и ищете ложь)

БЕСЕДА III

Псалом 5 (Гроб открыт гортань их) — из Первого часа

Псалом 11 (Иссяк милостивый, исчезли верные) — на час беды в народе

БЕСЕДА IV

Псалом 50 (Помилуй меня, Боже) — покаянный

БЕСЕДА V

Псалом 21 (Боже мой, для чего Ты оставил меня?) — Голгофский

БЕСЕДА VI

Псалом 10 (Как вы говорите душе моей: порхай по горе, как птица?)

Псалом 14 (Господи, кто приселится в скинию Твою?)

БЕСЕДА VII

Псалом 33 (Благословлю Господа во всякое время) — на Божественной литургии

Псалом 72 (Я возревновал похваляющимся) — о лицемерах-вождях народа

БЕСЕДА VIII

Псалом 17 (Возлюблю, жалеючи, Тебя, Господи) — на Утрени воскресенья

БЕСЕДА IX

Псалом 43 (Боже, ушами нашими мы слышали) — Священное Писание и Священное Предание

Псалом 58 (Господи, не помилуй всех изменников беззаконных... не убивай их)

БЕСЕДАХ

Псалом 49 (Не о жертвах твоих обличу тебя... ты вообразил, что Я по сути есмь, как ты)

Псалом 63 (Они выработали себе слово злое)

БЕСЕДА XI

Псалом 54 (Не враг поносит меня, ты — друг мой и знаемый мой) — из Шестого часа

Псалом 16 (Когда пробужусь, да насыщусь природным Твоим) — из Первого часа

Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 1 - От редакции

Евгений Андреевич Авдеенко (1952-2014) любил образы из сельской жизни. «Если корове в пасть попадет тряпка,— говорил наш учитель,— то эту тряпку невозможно у нее вытащить (корова держит ее намертво), и выплюнуть ее корова не может — у нее нет такой способности. Корова будет тряпку—жевать. Это может бьггь быстро или медленно, но результат всегда один — корова тряпку непременно сжует».

Может быть, Евгений Андреевич наблюдал подобную картину в маленьком селе, где он написал большую часть своих работ, а может — перед его умственным взором разворачивалась бытовая сценка в степях Древней Палестины, на бедуинском пастбище «праотцев» — Авраама и иже с ним. Этот образ Евгений Андреевич прикладывал к своей издательской деятельности, в самом начале которой он, увы, перешел в инобытие, отпада, тем не менее, продолжает активно помогать тем, кому драгоценная «тряпка» перешла по наследству.

Книгу «Псалмы: библейское мировоззрение» Евгений Андреевич не успел подготовить к печати. В рукописи она представляет собой «конспект» лекционного курса, прочитанного зимой-весной 2012-2013 гг. в ресторане «Кино»; оглавление рукописи полностью воспроизводит последовательность псалмов, разбираемых в этом курсе. Вероятно, Евгений Андреевич считал, что именно эти псалмы в совокупности дают достаточно полное представление о библейском мировоззрении. По какому принципу он выстраивал последовательность разбираемых псалмов и объединял их в «беседы» — иногда понятно, но чаще нет. Возможно, он ориентировался только на отведенное ему лекционное время (лекции длились 2-2,5 часа). Возможно, он загадал нам загадку — что все же такое — «библейское мировоззрение»?

Подытоживающего «Заключения» Евгений Андреевич нам не оставил — как он сказал в конце своей последней в жизни лекции: «Я дал вам уже достаточно — дальше думайте и действуйте сами». Перекличка, даже перетекание одних текстов в другие — существенное свойство всех работ Авдеенко. Его наследие двояко — оно приходит к людям через слух и зрение,— но это одно недискретное, цельное «слово», «миф» (μύθος) в исконном значении — «слово, речь, повествование» о последних вещах. Все тексты Авдеенко тяготеют по стилю к устной речи — особому способу речи, который назывался в Античности парресия (παρρησία) — открытое, прямое, свободное говорение, уместное для оратора или в общении учителя с учениками. Речь эта — в виде аудиобесед, лекций, курсов, школьных уроков, теперь и книг — имела место в современной русской культуре и будет иметь впредь.

Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 2

М., 2017. 296 с.

«Испытайте писания»

ISBN 978-5-99087088-8

Евгений Авдеенко - Псалмы: библейское мировоззрение - Том 2 - Содержание

БЕСЕДА XII

Псалом 12 (Доколе я буду слагать советы в душе моей?)

Псалом 13 (Сказал низкий в сердце своем: нет Бога... Съедающие народ мой, как едят хлеб)

Псалом 68 (Дают в пищу мне горечь и в жажде моей напоили меня уксусом)

БЕСЕДА XIII

Псалом 90 (Кто обитает под кровом Всевышнего) — «Живый в помощи Вышняго» — из Шестого часа

Псалом 51 (Что хвалишься злом, сильный?)

Псалом 74 (Чаша в руке Господней) — о Страшном Суде

БЕСЕДА XIV

Псалом 18 (Небеса изъясняют славу Божию)

Псалом 35 (Сказал грех нечестивцу в недрах сердца его)

БЕСЕДА XV

Псалом 30 (Я возненавидел хранящих суеты пустые)

Псалом 24 (Надежда... упование... ожидание) — надежда в трех видах

БЕСЕДА XVI

Псалом 27 (Они не обращены к деяниям Господним)

Псалом 73 (Ты сокрушил головы змиев на водах)

БЕСЕДА XVII

Псалом 44 (О лилиях)—песнь «возлюбленных дев» Жениху, тема книги Песнь песней

Псалом 38 (Всякая суета — всякий человек на месте своем) — тема Книги Иова

БЕСЕДА XVIII

Псалом 57 (Нечестивые чужими стали от утробы)

Псалом 37 (Господи, не в гневе Твоем да обличишь меня) — второй из Шестопсалмия

Псалом 62 (Боже, Бог мой Ты, от зари ищу Тебя) — третий из Шестопсалмия

БЕСЕДА XIX

Псалом 87 (Днем я вопил и в ночи пред Тобою) — четвертый из Шестопсалмия

Псалом 102 (Благослови, душе моя, Господа) — пятый из Шестопсалмия

БЕСЕДА XX

Псалом 142 (Господи, услышь молитву мою, внемли мольбам моим) — последний в Шестопсалмии

Псалом 36 (Не ревнуй делающим беззаконие) — алфавитный, учебный

ПРИЛОЖЕНИЕ