Вайнгрин - Введение в текстологию Ветхого Завета
Данная книга представляет собой необходимое пособие на начальном этапе знакомства с текстом Ветхого Завета; основная ее цель - помочь студенту осознанно воспринимать стандартный комментарий к еврейскому тексту Библии.
Дается понятие о задачах, принципах и основных методах современной текстологии, демонстрируются ее возможности и ограничения.
Приводятся начальные сведения о древних переводах Ветхого Завета. На множестве примеров показаны основные типы искажений ветхозаветного текста: глоссы и примечания редакторов, ошибки переписчиков, исправления раввинов.
При обсуждении примеров автор привлекает данные Септуагинты, кумранских рукописей и арамейских таргумов. В отдельной главе демонстрируется важность сравнительной семитологии для решения некоторых текстологических проблем.
Джейкоп Вайнгрин - Введение в текстологию Ветхого Завета
Перевод: Любовь Сумм
Introduction to the Critical Study of the Text of the Hebrew Bible
Серия: Современная библеистика
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002
ISBN 5-89647-025-8
Джейкоп Вайнгрин - Введение в текстологию Ветхого Завета - Содержание
Введение
- Глава 1 Сущность текстологии
- Глава 2 Раввины - предшественники текстологов
- Глава 3 Возможности и ограничения текстологии
- Глава 4 Устойчивые типы ошибок
- Глава 5 Ошибки, не поддающиеся классификации
- Глава 6 Глоссы и примечания редакторов
- Глава 7 Филологический метод
Заключительные замечания
Библиография
Список сокращений
Предметный указатель
Указатель цитат
Джейкоп Вайнгрин - Введение в текстологию Ветхого Завета - Введение
Эта книга адресована в первую очередь будущим исследователям еврейской Библии. Ее цель - предложить приемлемую схему и практический аппарат для критического исследования текста еврейской Библии. Важным фактором в этом изложении станет феномен человеческой погрешности, обнаруживающийся при копировании древних рукописей профессиональными переписчиками.
По всему объему еврейской Библии рассыпаны примеры описок, вызванных различными причинами, которые в конечном счете сводятся к ошибке или недоразумению. Особое значение для нашей работы будут иметь примечания в Талмуде, подтверждающие, что раввины этого периода осознавали текстуальные затруднения, вызванные ошибками переписчиков. Анализ предписанных раввинами исправлений поврежденного текста позволяет нам сформулировать основные законы, во-первых, для установления ошибок
переписчика, а, во-вторых, для их устранения.
Следует, вероятно, с самого начала отметить, что задачи текстологии не сводятся к поиску ошибок, воспроизводившихся в каноническом еврейском тексте, хотя основная часть книги будет посвящена именно этой проблеме. Следует далее указать, что, хотя в любой работе по текстологии феномен «ошибки писца» занимает значительное место, на самом деле подобного рода искажения встречаются очень редко. Само по себе наличие столь небольшого числа ошибок в тексте еврейской Библии свидетельствует в целом о весьма добросовестном копировании библейских рукописей.
спасибо