Эта книга адресована в первую очередь будущим исследователям еврейской Библии. Ее цель - предложить приемлемую схему и практический аппарат для критического исследования текста еврейской Библии. Важным фактором в этом изложении станет феномен человеческой погрешности, обнаруживающийся при копировании древних рукописей профессиональными переписчиками.

По всему объему еврейской Библии рассыпаны примеры описок, вызванных различными причинами, которые в конечном счете сводятся к ошибке или недоразумению. Особое значение для нашей работы будут иметь примечания в Талмуде, подтверждающие, что раввины этого периода осознавали текстуальные затруднения, вызванные ошибками переписчиков. Анализ предписанных раввинами исправлений поврежденного текста позволяет нам сформулировать основные законы, во-первых, для установления ошибок

переписчика, а, во-вторых, для их устранения.

Следует, вероятно, с самого начала отметить, что задачи текстологии не сводятся к поиску ошибок, воспроизводившихся в каноническом еврейском тексте, хотя основная часть книги будет посвящена именно этой проблеме. Следует далее указать, что, хотя в любой работе по текстологии феномен «ошибки писца» занимает значительное место, на самом деле подобного рода искажения встречаются очень редко. Само по себе наличие столь небольшого числа ошибок в тексте еврейской Библии свидетельствует в целом о весьма добросовестном копировании библейских рукописей.