Нехама Лейбович - Новые исследования Торы в свете классических комментариев - Брейшит - Шмот - Ваикра

У имени Г-сподь" в Торе множество значений. В нашем случае Раши объясняет его так:

Я надежен, воздавая добром ходящим непорочно предо Мною, и не напрасно Я послал тебя, а для того, чтобы выполнить Мое обещание, которое Я дал праотцам.

Под этим именем, выражающим надежность, явился Он, ободряя Моше и вселяя уверенность. Он ободряет не только своим именем, но и упоминанием об отцах и о завете с отцами: когда от Моего имени ты стал говорить с фараоном ("с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить от Твоего имени"), то Я послал тебя не только от имени того, кто всегда и навеки с вами - "Я есмь, который есмь" - но и от имени того (3:15), кто был связан с вами на самой заре вашей истории, кто в незапамятные времена явил свою близость этому племени, заключив с ним союз. И хотя союз, при котором было дано обетование земли, был заключен Б-гом лишь с Аврагамом (Брейшит 15), тем не менее, этот союз упоминается в тех благословениях, которыми Б-г благословил Ицхака и Яакова. И теперь, упомянув отцов рядом с сыновьями, Он подчеркнул тождество обетований, полученных отцами, и связь между отцами и поколением их сыновей.

Трудно понять слово "также" из четвертого стиха. Потому что "также" подчеркивает связь между двумя подлежащими или двумя сказуемыми, а здесь с чем связывается слово "установил"? Прекрасен комментарий Раши на слова "и также установил":

А также, когда Я явился им, то утвердил и упрочил завет между Мной и ими.

Слова Раши удивляют, поскольку, на первый взгляд, они не объясняют, а лишь пересказывают слова Писания. Какой смысл в его словах? Р. Элиягу Мизрахи объясняет их так: Слова "и также установил” не связаны со смежными "не открывался им", ибо "не открывался им" - отрицание, а "также установил" - утверждение, и не может появиться тут "также" (то есть утвердительное высказывание не бывает связанным с отрицательным словом "также"). Посему следует объяснить, что слова "также установил” примыкают к "и являлся" отцам...

И тогда объяснение будет следующим: Я являлся им, а также установил свой завет с ними.

Слово "завет", как научил нас Шмуэль Давид Луцатто, означает здесь, как и во многих других местах, не двухстороннее соглашение, а обещание, которое одна из сторон дала другой.