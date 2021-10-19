Нехама Лейбович - Новые исследования Торы в свете классических комментариев - Брейшит - Шмот - Ваикра

Лейбович - Новые исследования Торы в свете классических комментариев
У имени Г-сподь" в Торе множество значений. В нашем случае Раши объясняет его так:
Я надежен, воздавая добром ходящим непорочно предо Мною, и не напрасно Я послал тебя, а для того, чтобы выполнить Мое обещание, которое Я дал праотцам.
Под этим именем, выражающим надежность, явился Он, ободряя Моше и вселяя уверенность. Он ободряет не только своим именем, но и упоминанием об отцах и о завете с отцами: когда от Моего имени ты стал говорить с фараоном ("с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить от Твоего имени"), то Я послал тебя не только от имени того, кто всегда и навеки с вами - "Я есмь, который есмь" - но и от имени того (3:15), кто был связан с вами на самой заре вашей истории, кто в незапамятные времена явил свою близость этому племени, заключив с ним союз. И хотя союз, при котором было дано обетование земли, был заключен Б-гом лишь с Аврагамом (Брейшит 15), тем не менее, этот союз упоминается в тех благословениях, которыми Б-г благословил Ицхака и Яакова. И теперь, упомянув отцов рядом с сыновьями, Он подчеркнул тождество обетований, полученных отцами, и связь между отцами и поколением их сыновей.
Трудно понять слово "также" из четвертого стиха. Потому что "также" подчеркивает связь между двумя подлежащими или двумя сказуемыми, а здесь с чем связывается слово "установил"? Прекрасен комментарий Раши на слова "и также установил":
А также, когда Я явился им, то утвердил и упрочил завет между Мной и ими.
Слова Раши удивляют, поскольку, на первый взгляд, они не объясняют, а лишь пересказывают слова Писания. Какой смысл в его словах? Р. Элиягу Мизрахи объясняет их так: Слова "и также установил” не связаны со смежными "не открывался им", ибо "не открывался им" - отрицание, а "также установил" - утверждение, и не может появиться тут "также" (то есть утвердительное высказывание не бывает связанным с отрицательным словом "также"). Посему следует объяснить, что слова "также установил” примыкают к "и являлся" отцам...
И тогда объяснение будет следующим: Я являлся им, а также установил свой завет с ними.
Слово "завет", как научил нас Шмуэль Давид Луцатто, означает здесь, как и во многих других местах, не двухстороннее соглашение, а обещание, которое одна из сторон дала другой.
проф. Нехама Лейбович - Новые исследования Торы в свете классических комментариев - Брейшит - Шмот - Ваикра
Общий файл с 4-мя книгами Н.Лейбович, состоит из:
проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Брейшит - В свете классических комментариев
Перевод И. Векслера, Е. Константиновской
Издательство АМАНА, Иерусалим 1997, 390 с.
Издано при содействии P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.
Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов
проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Шмот - Часть 1 - В свете классических комментариев
Перевод М. Кравцова, Й. Векслера
Издательство АМАНА, Иерусалим 2000, 390 с.
Издано при содействии P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.
Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов
проф. Нехама Лейбович - Новые исследования книги Шмот - часть II - В свете классических комментариев
Перевод с иврита: Д. Сафронов
Научная редакция: А. Ольман, Й. Векслер
Издано при содействии P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.
Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов
Издательство – «АМАНА» – 411 с.
Иерусалим – 2002 г.
проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Ваикра - Часть 1 - В свете классических комментариев
Перевод М. Кравцова, Й. Векслера
Издательство АМАНА, Иерусалим 2004, 390 с.
Издано при содействии P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.
Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов
Можно сказать - "Как по-новому посмотреть на старые комментарии" :)