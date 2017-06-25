Новые исследования Торы в свете классических комментариев проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Брейшит - В свете классических комментариев

Перевод И. Векслера, Е. Константиновской

Издательство АМАНА, Иерусалим 1997, 390 с.

Издано при содействии P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.

Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов

проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Брейшит - В свете классических комментариев - Содержание

БРЕЙШИТ

1. "ПО Б-ЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗУ СОТВОРИЛ ОН ЕГО"

2. "НЕХОРОШО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКУ ОДНОМУ'

3. "ЗМЕЙ, ОН ЖЕ 'ЙЕЦЕР Г АРА'"

4. "ВЕДЬ ЕСЛИ БУДЕШЬ ДОБРО ТВОРИТЬ, ПРОСТИТСЯ"...

5. "ЧТО Я, СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ?"

6. "ВЕЛИКО ЗЛО ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ"

HOAX

1. ПОТОП

2. ЗАПРЕТ КРОВОПРОЛИТИЯ

3. "И ПОКАЖЕТСЯ РАДУГА В ОБЛАКЕ"

4. "И СОЗДАДИМ СЕБЕ ИМЯ"

ЛЕХ-ЛЕХА

1. "УХОДИ ИЗ СТРАНЫ ТВОЕЙ"

2. ИЗБРАНИЕ АВРАГАМА

3. "НЕ СТРАШИСЬ"

4. "КАК Я УЗНАЮ?"

ВАЕРА

1. "И ОТКРЫЛСЯ ЕМУ Г-СПОДЬ В ЭЛОНЕЙ-МАМРЭ"

2. ЧЕМ ПРОВИНИЛСЯ СДОМ?

3. "НЕУЖЕЛИ ПОГУБИШЬ ПРАВЕДНОГО"

4. "И Б-Г ИСПЫТЫВАЛ АВРАГ АМА"

5. "Б-Г ВЫСМОТРИТ СЕБЕ АГНЦА"

6. "О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ ИЦХАКА"

ХАЕЙ САРА

1. "ПУСТЬ ОН ОТДАСТ МНЕ ПЕЩЕРУ МАХПЕЛА"

2. "НЕ ВОЗЬМЕШЬ СЫНУ МОЕМУ ИЗ ДОЧЕРЕЙ КНААНЕЕВ"

ТОЛДОТ

1. ОСВОЕНИЕ МИРА

2. "ПРИШЕЛ ТВОЙ БРАТ"

3. "И РАЗРАЗИЛСЯ ОН ВОПЛЕМ"

4. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЯАКОВА

5. МАТЬ ЯАКОВА И ЭЙСАВА

ВАЕЦЭ

1. СОН ЯАКОВА

2. "И ДАЛ ЯАКОВ ОБЕТ"

3. МЛАДШАЯ И СТАРШАЯ

4. "РАЗВЕ Я ВМЕСТО Б-ГАГ

5. "ВОТ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ Я У ТЕБЯ"

ВАИШЛАХ

1. "И СТРАШНО ИСПУГАЛСЯ ЯАКОВ"

2. ДАРЫ, МОЛИТВА, ВОЙНА

3. "И БОРОЛСЯ НЕКТО С НИМ"

4. ДЕЯНИЯ ОТЦОВ - ЗНАК ДЛЯ ПОТОМКОВ

ВАЕШЕВ

1. "И НАШЕЛ ЕГО НЕКТО"

2. ПРОДАЖА ЙОСЕФА

3. "И СТАЛ ЙОСЕФ КРАСИВЫМ И СТАТНЫМ"

4. "СМОТРИТЕ, ПРИВЕЛ НАМ ЧЕЛОВЕКА, ИВРИ"

5. ЙОСЕФ-ПРАВЕДНИК

МИКЕЦ

1. СОВЕТ ЙОСЕФА

2. ДЛЯ ЧЕГО ЙОСЕФ ПРИТВОРИЛСЯ ЧУЖИМ СВОИМ БРАТЬЯМ?

3. "ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, МЫ ВИНОВАТЫ"

4. "ЧТОБЫ ОН ОТПУСТИЛ К ВАМ БРАТА ВАШЕГО"

ВАИГАШ

1. "КУДА ИГОЛКА - ТУДА И НИТКА"

2. "НЕ ВЫ ПОСЛАЛИ МЕНЯ СЮДА, НО Б-Г"

3. "НЕ СТРАШИСЬ СОЙТИ В ЕГИПЕТ"

4. "Я СОЙДУ С ТОБОЮ В ЕГИПЕТ"

5. "ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ ВАМ В СТРАНЕ ГОШЕН"

ВАЙХИ

1. ЗАВЕЩАНИЕ ЯАКОВА

2. ШИМОН И ЛЕВИ

3. "КАК БЫ НЕ ВОЗНЕНАВИДЕЛ НАС ЙОСЕФ"

проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Брейшит - В свете классических комментариев - "ПО Б-ЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗУ СОТВОРИЛ ОН ЕГО"

Особняком стоит человек среди созданий, сотворенных Б-гом до него. Только о человеке сказано, что он был вначале задуман - и лишь затем сотворен.

1:26 И СКАЗАЛ Б-Г: СОЗДАДИМ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ НАШЕМУ, ПО ПОДОБИЮ НАШЕМУ...

В том, что слово "создадим" предшествует самому факту создания, наши комментаторы усматривали превосходство человека над всеми другими творениями. Вот что говорит об этом Рамбан:

"И сказал Б-г: создадим человека". Сотворение человека неотъемлемо от речи - ради превосходства его: ибо свойства человека не таковы, как свойства зверей и животных, сотворенных до него. Эту идею развил - в несколько другом направлении.

"Создадим человека". Вначале Он сказал, что собирается сотворить человека; также и с женой его - вначале сказал: "Нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощника под стать ему" - такого не было ни с кем из сотворенных. И через то явил Он Свою справедливость всем Своим созданиям, ковда пришел к ним их властитель и повелитель [человек] - дабы приуготовить к тому их сердца и дабы не устрашились они, коща появится вдруг их властитель и повелитель. И потому сказал [Он] им [сотворенным]: "Создадим человека" - так царь, который идет собирать подати со своего народа, говорит: "Давайте обложим податями наши земли" - ведь это к их же благу. Комментаторы видели величие человека также и в том, что он был сотворен последним. Вот что говорит об этом Радак:

К чести человека и возвеличению его был он создан последним - чтобы показать, что все создания на земле - для него, а он поставлен господином над всеми. Эту идею развил р. Шломо из Дубны в своем комментарии "f абиур":

Дабы научить, что человеку подобает особый почет и величие, коими увенчан он перед всеми живущими и лишь немного умален перед ангелами (См. Тегилим, 8), и дана ему разумная душа, способная познавать Творца и неподвластная уничтожению, и дабы воцарить его над всем Творением благодаря его разумению - сказано при творении его: "сотворим человека"... После того, как сотворены все эти для человека, для его пользы и радости, придет, наконец, господин в свой чертог.

Положение человека в мире как цели всего Творения, его особая роль подчеркнуты в торжественных стихах Писания:

1:27 И СОТВОРИЛ Б-Г ЧЕЛОВЕКА В ЕГО ОБРАЗЕ, ПО ОБРАЗУ Б-ЖЕСТВЕННОМУ СОТВОРИЛ ОН ЕГО, МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ СОТВОРИЛ ОН ИХ.

Стиль этого отрывка возвышен и поэтичен. Подчеркнут и выделен тот факт, что человек сотворен (слово "сотворил" повторяется три раза). Особенность, отличающая человека от всех остальных творений Всевышнего - то, что он сотворен "по образу Б-гам - подчеркнута дважды. Из этого следует, что, с одной стороны, человек превосходит все творение честью, которая ему оказана, и особой красотой, которой он наделен, а с другой - на него возложена особая ответственность.

Проф. Гутман в книге "Религия и наука", говорит о понятии "образ" следующее:

Слово "образ", "отпечаток" - 'целем' предполагает отношения, которые могут быть только между "личностями": Б-г и человек. Известны религиозные представления, согласно которым между Б-гом и человеком существует постоянная связь. Есть также религиозные системы, в которых идеальное состояние верующего человека представляется как "стирание", "растворение" личности: личность, с этой точки зрения, является преградой между самим человеком и миром, - преградой, которую следует преодолеть. Но в этической религии этого нет. Наоборот: человек способен установить связь с Б-гом лишь постольку, поскольку он является личностью. Человек сам содержит в себе целую Вселенную и потому не должен растворяться в природе. Отсюда абсолютная значимость человека, каждого человеческого существа - ведь каждый человек сотворен "по образу".

И вот почему создан человек как единственное существо человеческого рода - ведь первая супружеская пара была создана как один человек - чтобы научить тебя, что каждый, кто губит живого человека, -засчитывает ему Писание, как если бы он погубил целый мир; и каждый, кто привел к жизни человека - засчитывает ему Писание, как если бы он привел к жизни целый мир (Мишна, трактат Сангедрин). Эта уникальность человека, каждого человеческого существа, неповторимость каждого человека, несущего в себе целый мир, подчеркнута и выделена в Талмуде именно там, где объясняется, "почему создан человек как единственное существо человеческого рода":

Дабы поведать о величии Всевышнего. Человек чеканит монеты одним и тем же чеканом - все монеты как одна. А Царь над царями царей, Святой, благословен Он, оттиснул печать Адама на каждом из людей - и ни один из них не похож на другого (там же). Как только человек, созданный "по образу", явился в мир, ему дано благословение, определяющее его обязанности. Но ведь человек - не первое Б-жье творение, которое благословил Всевышний. Ему предшествовали рыбы. Рыбы и люди получили сходные благословения; но между этими благословениями есть существенное различие.