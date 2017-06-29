ВВЕДЕНИЕ

ШМОТ

ОТ РАБСТВА К СВОБОДЕ

"ДАВАЙТЕ ПЕРЕХИТРИМ ЕГО"

ПОВИТУХИ

"И ВЫРОС МОШЕ, И ВЫШЕЛ К СВОИМ БРАТЬЯМ" . .

ТЕРНОВНИК

"КТО Я ТАКОЙ, ЧТОБЫ ПОЙТИ К ФАРАОНУ"

ПРАВДА ЛИ, ЧТО МОШЕ

"ГОВОРИЛ НЕ ТАК, КАК СЛЕДОВАЛО?"

"А СТАРЕЙШИНЫ ОТСТАЛИ - ОДИН ЗА ДРУГИМ" . .

НАЧАЛО БОРЬБЫ

"ЗАЧЕМ ТЫ СДЕЛАЛ ЗЛО ЭТОМУ НАРОДУ?"

ВАЭРА

"Я - Г-СПОДЬ"

"ПОД ИМЕНЕМ МОИМ Т-СПОДЬ"

НЕ ОТКРЫВАЛСЯ ИМ"

ИИ ПОВЕЛЕЛ ИМ О СЫНАХ ИЗРАИЛЯ И ФАРАОНЕ.. ДАБЫ ВЫВЕСТИ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ИЗ ЕГИПТА" . .

"А Я СДЕЛАЮ ТВЕРДЫМ СЕРДЦЕ ФАРАОНА"

ОБЯЗЫВАЮТ ЛИ ЧЕЛОВЕКА

Б-ЖЕСТВЕННЫЕ ЗНАМЕНИЯ?

ЕГИПЕТСКИЕ КАЗНИ - КАКОВА ИХ ЦЕЛЬ?

БО

"ВЕЩИ СЕРЕБРЯНЫЕ И ВЕЩИ ЗОЛОТЫЕ"

"ПОТОМ ЧТО ЗА ДЕЯНИЯМИ СЛЕДУЮТ СЕРДЦА" ..

ПЕСАХ В ЕГИПТЕ

"ЧТО ЭТО ЗА СЛУЖЕНИЕ У ВАС?"

"РАДИ ЭТОГО СДЕЛАЛ Г-СПОДЬ МНЕ

ПРИ ВЫХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИПТА"

"И БУДЕТ ТЕБЕ ЭТО ЗНАКОМ НА РУКЕ ТВОЕЙ"

БЕШАЛАХ

"ИБО БЛИЗОК ОН"

"НЕ ПЕРЕДУМАЛ БЫ ЭТОТ НАРОД..."

"И ЗАПРЯГ ОН КОЛЕСНИЦУ СВОЮ"

"И ОСЛУШАЛИСЬ У МОРЯ..."

ГОРШОК С МЯСОМ В ЕГИПТЕ

И ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ В ПУСТЫНЕ

"И УДАРИШЬ ПО СКАЛЕ, И ВЫЙДУТ ИЗ НЕЕ ВОДЫ"

"ЕСТЬ ЛИ Г-СПОДЬ В НАШЕЙ СРЕДЕ ИЛИ НЕТ?"

ИТРО

"ВЫ ВИДЕЛИ, ЧТО Я СДЕЛАЛ ЕГИПТУ,

И ВОЗНЕС ВАС НА КРЫЛЬЯХ ОРЛОВ"

"Я - Г-СПОДЬ"

"ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ"

"НЕ ВОЗНОСИ"

"НЕ ОТКЛИКАЙСЯ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ

СВИДЕТЕЛЕМ ЛОЖНЫМ"

"НЕ ВОЗЖЕЛАЙ"

"НЕ ДЕЛАЙТЕ СО МНОЙ"

проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Шмот - Часть 1 - В свете классических комментариев - Введение

В начале своего урока, посвященного общим проблемам книги "Шмот" и мидрашу "Шмот раба" в частности, профессор Ицхак Гайнеман, благословенна память его, сказал:

"Историческая наука вопрошает: Каковы причины (политические, экономические, религиозные), вызвавшие преследование евреев египтянами и приведшие к тяжелому порабощению евреев в Египте? Мидраш спрашивает: Каков смысл того, что евреи преследуемы другими народами и порабощены ими?"

Между этими вопросами прослеживаются два отличия:

1. Первый вопрос говорит о причине преследований, а второй - о смысле их.

2. Первый вопрос задан о самом древнем изгнании евреев, случившимся около 3500 лет тому назад (по словам Рамбана "тогда они попали в изгнание раньше всех других изгнанников"). Второй же - обо всех изгнаниях, которые выпадали на долю всех поколений евреев, чему рабство в Египте служит прообразом.

Прежде чем мы приступим к изучению глав книги "Шмот", повествующих об изгнании и освобождении, выслушаем мнения наших предшественников о смысле египетского рабства. Возможно, это позволит нам понять смысл всякого изгнания.

Некоторые из наших мудрецов видели в этом изгнании - равно как и во всяком испытании, выпадавшем на долю евреев, - наказание за грех. Сыновья Яакова, которые пришли "пожить в земле", - именно так они заявили при своей первой встрече с фараоном - стали не только проживать, но и обитать в Египте, и уже в конце книги Брейшит подчеркивается, что они "обосновались" там (Брейшит 47:27). В этом был их грех, и за это пришло наказание. Обитание и обоснование на земле превратились в изгнание и порабощение.

Вот два отрывка из мидрашей, где рассматривается смысл враждебного отношения египтян к евреям.

Шмот раба 1:10:

"И восстал новый царь". Наши учителя начинали рассуждение об этом, приводя стих (Гошеа 5:7): Т-споду изменили, ибо сыновей чуждых родили, ныне их пожрет новый месяц, с достоянием их".

Это учит тебя тому, что после смерти Йосефа евреи упразднили обрезание, говоря: станем такими же, как египтяне... И поскольку они сделали так, то превратил Святой, благословен Он, любовь, которой их любили египтяне, в ненависть... Во исполнение сказанного: "Ныне их пожрет новый месяц, с достоянием их". Новый царь, который по-новому стал обращаться с ними.

Ялкут Шимони,Шмот, 1:247:

"И наполнилась земля ими", - это значит, что ими наполнились театры и цирки.

Вот как объясняет причину этой ненависти раби Нафтали-Цви Йегуда Берлин из Воложина в своей книге "Г аэмек давар":

"И наполнилась земля ими" - не только земля Гошен, которая была выделена евреям для проживания, но и вся остальная египетская земля наполнилась евреями. И если представлялась возможность приобрести какое-либо незанятое место, пригодное для обитания, то евреи поселялись там.

Об этом говорится в рассказе об истреблении первенцев: "И минует Г-сподь вход этот", - то есть множество еврейских домов находилось в окружении домов египтян... Сообщением об этом предваряется рассказ о ненависти египтян, ибо была нарушена воля отца нашего Яакова, который хотел, чтобы евреи жили именно в земле Гошен, обособленно и отдельно от египтян, но они не пожелали этого. А в Шмот раба сообщается еще, что они упразднили обрезание, говоря: "Станем такими же, как египтяне", - ведь после того, как они расселились среди тех, захотелось им уподобиться египтянам, чтобы не было заметно, что они евреи... Такова причина того, что во всяком поколении восстают на нас, дабы уничтожить нас, поскольку мы не хотим быть отделенными от остальных народов...

Согласно этим мнениям, евреи виновны в том, что смешивались с другими народами, следуя их путями. Различие между словами мидраша и "Гаэмек давар" следующее: мидраш полагает, что наказание непосредственно исходит от небес ("превратил Святой, благословен Он, любовь, которой их любили египтяне, в ненависть"), а автор книги "Гаэмек давар", основываясь на наблюдениях за собственным поколением и наблюдая за превратностями своего времени, считает наказание "естественным": это социальные последствия ассимиляции ("поскольку мы не хотим быть отделенными от остальных народов"), ненависть народов к самозванцам, пытающимся прорваться в их экономику и культуру.

Однако существуют мидраши, представление которых о смысле страданий, испытаний и изгнания иное -это не наказание, а назидание:

Шмот раба 1:1:

Это то, о чем написано (Мишлей 13:24): "Берегущий розгу ненавидит сына своего, а любящий поучает его сызмальства". В этом мире принято так: если скажут человеку, что такой-то побил сына его, то он жизни не пожалеет, чтобы взыскать с того. Почему же Писание говорит: "Берегущий розгу ненавидит сына своего"? Дабы научить тебя, что всякий, кто избегает наказывать своего сына, способствует его дурным наклонностям и становится, в конце концов, ненавистен ему... Как это случилось с Давидом, который никогда не наказывал своего сына Авшалома и не проявлял своей власти над ним - и выбрал тот дурную дорогу, возжелал убить своего отца, возлег с его наложницами, заставил отца уходить босиком, рыдая, и погибли тысячи и десятки тысяч евреев... "А любящий поучает его сызмальства" - это Святой, благословен Он, который, любя евреев, как сказано (Малахи 1:2): "Возлюбил Я вас, сказал Г-сподь", - тем не менее, вразумляет их наказаниями. Ты можешь обнаружить три благих дара, которые вручил Святой, благословен Он, евреям, и все они получены лишь посредством испытаний: Тора, земля Израиля, жизнь в грядущем мире. Тора, как написано (Тегилим 94:12): "Блажен муж, которого наказуешь Ты, Г-сподь, и Торе Твоей обучаешь". Земля Израиля, как написано (Дварим 8:5): "И узнаешь..., что словно человек, наказывающий своего сына, наказывает тебя Г-сподь Б-г твой". А что написано вслед за этим? "Ибо Г-сподь Б-г твой приводит тебя в добрую землю..." Жизнь в грядущем мире, как сказано (Мишлей 6:23): "Ибо светильник - заповедь, и Тора - свет, и дорога жизни - наставления наказанием". И всякий, кто вразумляет своего сына, тот увеличивает любовь сына к отцу и вызывает в нем почтение... Об этом сказано: "А любящий поучает его сызмальства", - раз поучает его, значит любит.Тут назначение изгнания и испытаний - просветление и очищение. И таков смысл образа, приведенного в книге Дварим (4:20): "И вывел вас из горнила железного, из Египта, чтобы были Ему народом-наследием".

Поймем ли мы это так, как объясняет Раши, что речь здесь идет о железном горниле, предназначенном для очищения драгоценных металлов - золота и серебра - от примесей.