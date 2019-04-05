Новые исследования Торы в свете классических комментариев

Книга “Шмот” (вторая часть) - вторая из пяти томов монументального литературного труда в области еврейской философии. "Новые исследования Торы в свете классических комментариев". Основу его составили издававшиеся на протяжении более чем двадцати пяти лет знаменитые брошюры проф. Нехамы Лейбович "К вопросу о недельном разделе Торы". На этих брошюрах воспитано целое поколение евреев, изучающих Писание и комментарии к нему по уникальной методике Нехамы Лейбович. Определив главную тему недельного раздела, автор всесторонне анализирует ее, сопоставляя мнения различных комментаторов, по мере надобности подчеркивая особенности литературного стиля и грамматики, и раскрывая философский смысл текста, приучает читателя вчитываться в текст Писания, открывая для себя свет Торы. Исследования проф. Нехамы Лейбович нашли широкий отклик и восторженных почитателей как в Израиле, так и в диаспоре

среди раввинов, преподавателей, исследователей и просто евреев, черпающих в них вдохновение для углубленного изучения и распространения знания о Торе.

Возмещение убытков. 21:37 Если украдет кто-нибудь быка или овцу и зарежет или продаст, то стоимость пяти быков должен он заплатить за быка и стоимость четырех овец за овцу. В любом человеческом сообществе воровство запрещено. По мнению Рамбана запрет воровать включен в одну из семи заповедей сынов Ноаха - "суды": По моему мнению, повеление о "судах", включенное в число семи заповедей сынов Ноаха, не обязывает только лишь учреждать повсеместно судебные органы.

Бог обязал человечество вершить правосудие там, где имеют место воровство, жульничество, притеснение, задержка оплаты, причинение ущербов и нанесение увечий... (Комментарий к Брей- шит 34:13) В последнем столетии в результате археологических раскопок было установлено, что запрет воровства содержался уже в древнейших сводах законов - вавилонском и хеттском. Однако меры наказания в них существенно отличались от определяемых Торой. В законах царя Хаммурапи, в соответствии с сословной организацией того общества, наказание варьировалось в зависимости от общественного положения владельца украденной вещи.

Если быка похитили из царского дома или храма, мера наказания была одна, если приобрели незаконным образом у раба владельца быка - другая, а если владелец принадлежал к среднему классу - третья. В зависимости от социального статуса владельца вор наказывался выплатой штрафа в десяти- или тридцатикратном размере или смертью; также в тех случаях, когда он был неспособен возместить убыток, его ожидала смертная казнь. Некоторые исследователи подчеркивают следующую характерную особенность Торы: в отличие от вавилонского кодекса она вообще не принимает во внимание статус потерпевшего, будь он имущий или неимущий, царь или священник. (Не говоря уже о том, что смертная казнь для вора в ней предусматривается лишь в случае похищения человека.)

проф. Нехама Лейбович - Новые исследования книги Шмот - часть II - В свете классических комментариев

Перевод с иврита: Д. Сафронов

Научная редакция: А. Ольман, Й. Векслер

Издано при содействии P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.

Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов

Издательство – «АМАНА» – 411 с.

Иерусалим – 2002 г.

проф. Нехама Лейбович - Новые исследования книги Шмот - часть II - В свете классических комментариев – Содержание

Мишпатим

Возмещение убытков

Вор в подкопе

"И пришельца не угнетай..."

"...Услышу я вопль его"

Порядок предпочтения при займе

Закон о возврате залога

Помощь недругу

"Неправды сторонись..."

"И взятки не бери..."

Трума

"И сделают мне святилище..."

״ ...И я буду обитать среди них"

...И я буду обитать среди них" Ковчег завета и его шесты

Менора - храмовый семисвечник

"Светильник, горящий постоянно"

Одежды священства

Китиса

"...Нo субботы мои соблюдайте..."

Грех изготовления золотого тельца

"И стал Моше умолять..."

Между вершиной горы и станом израиля

"...И бросил он из рук своих скрижали..."

"...Так сказал господь, бог израиля..

"...А моше не знал..."

Ваякhель - Пкудей

Повторные описания устройства мишкана

Ваякhель

Суббота важнее, чем постройка мишкана

Приношение для устройства мишкана

Бецалель и ohолиав

Пкудей

"Медный умывальник на медном основании"

Завершение строительства мишкана

проф. Нехама Лейбович - Новые исследования книги Шмот - часть II - В свете классических комментариев – Вор в подкопе

Законы о воровстве, изложенные в главе "Мишпатим", разветвляются на множество частных случаев. Один из них - о "воре в подкопе" - вовлекает нас в сферу важнейших вопросов права и морали, а именно - личной безопасности индивидуума, его права на самозащиту и многих других. В нашем исследовании мы затронем лишь часть из них. Однако сам фрагмент, из которого выводятся эти законы, с интерпретаторской точки зрения, безусловно, является проблемным. Предлагаем один из вариантов его буквального перевода: 22:1 если в подкопе будет найден вор, и ударен будет, и умрет - нет у него крови. Как видите, в оригинальном тексте Торы синтаксические связи этого фрагмента достаточно расплывчаты. К кому относится притяжательное местоимение לו (букв, "у него" или "на нем")? К вору? У хозяину? Комментаторы не единодушны. Так, например, в талмудическом трактате "Сангедрин" (72а) сказано следующее:

Мишна. Вор в подкопе наказывается за будущее преступление. (Раши: "Вор в подкопе..." - которого Тора разрешает убить, "...наказывается за будущее преступление" - но ведь он еще никого не убил?! Но можно умертвить его, потому что иначе он убьет хозяина дома, когда тот даст ему отпор, спасая свое имущество".) Гемара. Спросил Рава: "Каково обоснование закона о воре в подкопе? Предполагается, что человек неспособен сдержать себя, видя, как грабят его имущество. Вор рассуждает так: 'Если я выйду, он даст мне отпор и не позволит мне присвоить свое добро. А раз он собирается сопротивляться - убью его!' Поэтому Тора учит: того, кто замыслил тебя убить - убей его прежде!" ("Раши: Каково обоснование закона о воре в подкопе" - о котором сказано "нет у него крови"?

Этот фрагмент следует истолковать так: вор для тебя словно тот, у кого нет крови, нет жизнеспособности, и поэтому его можно убить. "Предполагается, что человек неспособен сдержать себя, видя, как грабят его имущество" - вор, понимая, что хозяин даст ему отпор, рассуждает так: "Если я выйду, он даст мне отпор и не позволит мне присвоить свое добро. А раз он собирается сопротивляться - убью его!" Тора учит: "Нет у него крови" - коль скоро вор намеревается лишить тебя жизни, убей его прежде!") Из комментария Раши к Талмуду следует, что притяжа- тельное местоимение לו ("у него") относится к вору, совершившему подкоп. То же самое повторяет он и в своем комментарии на Тору: "...Нет у него крови" - это не является убийством, поскольку вор уже как бы мертв.

Тора учит тебя: того, кто замыслил тебя убить - убей его прежде! А этот собирается тебя убить - ведь ему известно, что человек не способен сдержаться, когда у него на глазах присваивают его имущество - поэтому он готов убить владельца в случае оказания ему сопротивления. Однако большинство комментаторов интерпретируют этот фрагмент иначе, исходя из предположения, что притяжательное местоимение לו ("на нем") относится к хозяину дома. Ибн Эзра: "...Нет на нем крови" - тому, кто убьет вора, кровь не вменяется в вину. Вызывает удивление мнение тех комментаторов, которые истолковывают "кровь" в значении "жизнеспособность". Если так, что же могут означать слова איש דמים (Шмуэль-II 16:8) - "человек крови"? Согласно этому мнению слово דמים ("кровь") означает "кровопролитие".