Перед вами первый том перевода на русский язык «Микраот Гедолот» (Большого издания Священного Писания), издания Торы, включающего, помимо еврейского текста, его арамейский перевод и комментарии. Выйдя в свет в 1517 году, этот текст стал своеобразным компендиумом традиционной интерпретации Священного Писания, необходимым любому человеку, старающемуся постигнуть суть еврейской религиозной традиции в ее исторической перспективе.

На протяжении нескольких веков этот текст привлекал самый широкий круг читателей, поскольку в нем, как в зеркале, нашли отражение рассуждения крупнейших еврейских средневековых мыслителей, старавшихся объяснить средневековому читателю непростой текст еврейской книги Закона. Комментарии, вошедшие в это издание, уникальны, и каждый из них стал вкладом в сокровищницу еврейской литературы.

Сегодня к работе с текстом Микраот Гедолот обращаются в той или иной мере не только соблюдающие традицию иудеи, но и историки, поскольку средневековые комментарии позволяют увидеть, как менялось восприятие текста со сменой эпох и исторического контекста; филологи, которым комментарии дают возможность проследить развитие иврита и арамейского на протяжении нескольких веков; религиоведы, которым средневековые комментаторы позволяют увидеть аспекты и значения текста в религиозной традиции, незаметные современному человеку; фольклористы, поскольку иногда комментарии включают в себя удивительные замечания, касающиеся «народной религиозности».

Этот текст представляет собой интерес и для исследователей иудео-христианских отношений в средние века, поскольку все комментарии составлялись в странах средневековой Европы, представлявшей из себя «плавильный котел», в котором еврейское и христианское прочтения библейского текста сильно влияли друг на друга.

Классические библейские комментарии - Книга Бытия - Микраот Гедолот - 1

М.: Олимп, 2010. — ООО [3] с.

ISBN 978-5-7390-2468-8 ООО «Агентство «КРПА Олимп»

Научный руководитель проекта: Л.А. Мацих

Координатор проекта: СВ. Бабкина

Традиционный перевод Библии: Синодальный перевод 1876г., сверенный с еврейским текстом

Современный перевод Библии Российского Библейского Общества и краткие историко-филологические примечания к нему публикуются с разрешения правообладателя, по изданию «Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Бытия» Перевод, вступительная статья и комментарии М.Г. Селезнева. Редактор А.Э. Графов. М., 1999. © Российское Библейское Общество, 1999.

Перевод Таргума Онкелос с арамейского: А. К. Лявданский Научная редактура: Т.Н. Нотариус

Перевод комментариев со средневекового иврита: О.И. Лемперт, А.В. Пшеницкий, С. Г. Парижский, Л.М. Дрейер, М.А. Митлина, А.А. Крупнова, Н.В. Корякина, Е.В. Малахова, М.В. Вогман

Введение: М.Г. Селезнев

Классические библейские комментарии - Книга Бытия - Микраот Гедолот - 1 - Предисловие редакции

В данном издании книги Бытия, первой книги Пятикнижия, представлены три категории текстов: 1. Библейский текст на иврите; два русских перевода ивритского текста — классический Синодальный перевод, ставший основой многочисленных исследований, комментариев и художественных произведений на русском языке, и новый перевод, выполненный Российским библейским обществом, учитывающий современные достижения библеистики и нормы современного русского языка; осуществляемый впервые русский перевод арамейского Таргума Онкелос, представляющий масоретский текст в новом, неизвестном русскоязычному читателю ракурсе. 2. Русские переводы средневековых комментариев. Наиболее известный из вошедших в собрание - комментарий Раши, названный так по имени его создателя — Рабби Шломо Ицхаки, жившего во Франции в XI веке. Его комментарий считается столь глубоким и столь

гармоничным, что обычно сопровождает изучение Торы на любом уровне: начальном, среднем и наиболее глубоком. С одной стороны, используя аггадические, сказочные сюжеты, Раши добивается того, что текст Пятикнижия становится понятен даже ребенку, с другой — его мысли часто оказываются основой для сложнейших галахических и мистических рассуждений в последующей традиции.

Еще один комментарий был написан Авраамом ибн Эзрой, жившим в XII веке в основном во Франции. Ибн Эзра посвятил много сил изучению еврейской грамматики, а также математики, философии и астрономии. Не удивительно, что его исследования значительно повлияли на созданный им комментарий к Пятикнижию. Грамматические и философские рассуждения, местами облеченные в поэтическую форму, сделали его сочинение одним из наиболее сложных и вместе с тем утонченно красивых.

Третий комментарий написан одним из величайших еврейских философов — Рамбаном — Рабби Моше Бен Нахманом, или Нахманидом, жившим в XIII веке в Испании. Комментарий на Пятикнижие стал последним трудом его жизни, своеобразным компендиумом еврейской средневековой философии. Его комментарий наиболее пространный и сложный из всех, но удивительно яркий и смелый, поскольку зачастую оспаривает мнения учителей, живших до него и пользовавшихся неоспоримым авторитетом.

Самый поздний из выбранных для перевода комментариев был составлен Овадией Сфорно, итальянским раввином XVI века. Из семьи Сфорно вышли несколько знаменитых законоучителей и философов, но наиболее знаменитый из них — именно Овадия. Его комментарий на Пятикнижие отличается лаконичностью, но вместе с тем глубиной философской мысли.

Разные издания Микраот Гедолот включают разное число комментариев, но представленные здесь входят практически в каждое из них. Кроме того, данная выборка позволяет увидеть, как менялся подход к прочтению текста книги Бытия в разные эпохи и насколько отличалась друг от друга разные комментаторские традиции.

3, Современные комментарии к библейскому тексту и средневековым комментариям, поясняющие некоторые места, которые могут показаться непонятными современному русскоязычному читателю и указывающие источники, на которые опирались средневековые авторы.

При издании текста сохраняется традиционный способ верстки, при котором библейский текст и соответствующие ему комментарии представлены на одном листе.

Перевод осуществлен квалифицированной группой специалистов из московских, киевских, санкт-петербургских вузов, а также вильнюсского и иерусалимского университетов: перевод библейского текста РБО, а также комментарии к нему, подготовлены М. Селезневым (к.филолог.н., Москва), перевод Таргума Онкелоса — А. Лявданским (Москва), перевод комментария Раши - Н. Корякиной (Москва), М. Вогманом (Москва) и Е. Малаховой (Киев), комментария ибн Эзры - С. Парижским (Санкт-Петербург), комментария Рамбана - О. Лемперт

Классические библейские комментарии - Книга Бытия - Микраот Гедолот - 1 - Предисловие

В настоящем издании перед читателем предстанут собственно еврейский текст Библии (с двумя русскими переводами и краткими историко-филологическими примечаниями), а также перевод арамейского Таргума и традиционных еврейских комментариев. «За кадром» остается очень многое: кумранские интерпретации библейских текстов, огромный мир христианской экзегезы Ветхого Завета, мусульманские толкования... Но собрать под одной обложкой библейские комментарии разных эпох, голоса из разных миров было бы физически невозможно. Любое издание такого рода должно как-то сузить и диапазон авторов и широту охвата. Многие из собранных здесь текстов, например, переводы Таргума Онкелоса, комментариев ибн-Эзры и Сфорно появляются на русском языке впервые. Еврейская Библия: рукописи и издания Текст всех современных печатных изданий еврейской Библии основан на средневековых еврейских манускриптах. Эти манускрипты поразительно унифицированы. Раннесредневековые еврейские ученые, известные как масоре-ты, разработали специальные приемы для того чтобы не допустить случайной описки при создании новой рукописи. Поэтому различия между манускриптами незначительны (если не обращать внимание на огласовки - буквально единичны). Это уникальный случай для средневековья; достаточно сказать, что греческие рукописи Нового Завета демонстрируют несколько тысяч расхождений между собой; такая же вариативность наблюдается в рукописной передаче классических авторов (только рукописей классических авторов до нас дошло несравненно меньше, чем библейских рукописей). Текст средневековых еврейских манускриптов носит название масоретского. В середине XX века были обнаружены и опубликованы Кумранские рукописи, значительно более ранние (II век до н.э. - I в. н.э.), чем все известные до тех пор еврейские списки Библии. Кумранские списки, в ряде мест расходящиеся с масоретским текстом, а также друг с другом, показывают, что в самом начале еврейской рукописной традиции, до введения масоретами жесткого контроля за перепиской библейских книг, текст еврейской Библии подвергался исправлениям и искажениям столь же часто, как и другие рукописные тексты древности и средневековья, будь то латинские поэты или древнерусские летописи. Столетия прошли между временем создания библейских книг и временем становления масоретского текста. За эти столетия в тексте накопились описки, ошибки, следы позднейшей редактуры. Помимо Кумранских свитков, восстановлению древнейшего (домасоретского) вида библейских книг помогают древние переводы; прежде всего, самый ранний из них, греческий (III-II вв. до н.э.). Согласно позднейшему преданию, перевод Библии на греческий язык был осуществлен по приказу египетского царя семьюдесятью еврейскими мудрецами, знакомыми с греческим языком. Отсюда происходит общепринятое название этого перевода «Септуагинта» (что по-латыни значит «семьдесят»). На протяжении нескольких столетий Септуагинта фактически заменяла собой еврейский оригинал Библии для грекоговорящих евреев Египта. В целом ряде мест она расходится с масоретским текстом, поэтому, когда в начале нашей эры масоретский текст Библии утвердился в еврейской традиции в качестве единственно правильного, Септуагинта была отвергнута грекоязычными еврейскими общинами. Зато она стала Ветхим Заветом греческой христианской церкви и оригиналом для многих христианских переводов Библии, включая церковнославянский перевод. Текстологи пытаются восстановить протограф еврейской Библии, используя данные Кумранских свитков, Септуагинты, но в ряде случаев восстановление невозможно: сбой в тексте произошел слишком давно. Критические издания еврейской Библии, печатая масоретский текст, сопровождают его обширным текстологическим комментарием. Самым распространенным изданием такого рода является на сегодня так называемая Штуттгартская Библия (Biblia Hebraica Stuttgartensia; первое издание 1967 г.), которая издается Объединенными Библейскими Обществами. Наиболее амбициозным проектом является серия публикаций Иерусалимского Университета (The Hebrew University Bible Project; к настоящему времени вышли в свет книги Исайи, Иеремии и Иезекииля, каждая, благодаря обширному текстологическому комментарию, занимает целый увесистый том). В настоящем издании воспроизводится стандартный масоретский текст еврейской Библии. Хотя мы не даем специального текстологического комментария, отдельные проблемы текста обсуждаются в примечаниях.

Еврейская Библия в русских переводах Стандартным переводом Библии на русский язык является текст, изданный по благословению Святейшего Синода Православной Российской Церкви в 1876 году (чаще всего, говоря об этом переводе, его называют просто «Синодальным»). У истоков его стоит учрежденное в 1814 году Российское Библейское Общество. За десятилетие с небольшим, что прошло между созданием Российского Библейского Общества и приостановкой его деятельности (фактически закрытием) в 1826 году, Общество издало не только первый перевод Нового Завета на русский язык (с греческого), но также первый перевод Псалмов (с еврейского) и первый перевод Пятикнижия (с еврейского). В состав Общества входили и, соответственно, влияли на характер перевода представители Православной Церкви, Католической Церкви, а также ряда протестантских деноминаций (поразительный для начала XIX века пример того, что позднее получит имя экуменизма!); иудейские общины не были представлены. Деятельность Библейского Общества вызвала протест у значительной части консервативно настроенного православного духовенства. Среди адресованных Библейскому Обществу упреков был и тот, что перевод Ветхого Завета делался непосредственно с еврейского, а не с церковнославянского или греческого. В 1826 году деятельность Общества была приостановлена. Незадолго до этого уже вышедший из печати перевод Пятикнижия, подготовленный в основном митрополитом Филаретом (Дроздовым) и протоиереем Герасимом Павским, был сожжен на кирпичном заводе Александро-Невской Лавры. При Николае I перевод Библии на русский язык стал фактически подпольным делом нескольких священников-энтузиастов (протоиерей Герасим Павский, архимандрит Ма-карий Глухарев). Завершение первого перевода Библии на русский язык стало возможно лишь в контексте тех реформ, которые связаны с именем Александра II. Окончательная редакция ветхозаветной части перевода была подготовлена в 1860-1876 годах Д.А. Хвольсоном при участии М.А. Голубева, е.и. Ловягина и П.и. Савваитова. Как уже было сказано, Синодальный перевод канонических книг Ветхого Завета делался непосредственно с еврейской Библии (с масоретского текста); однако церковнославянская традиция до некоторой степени учитывалась переводчиками и влияла на содаваемый ими текст. В частности, имена собственные и географические названия сохраняют, как правило, привычное для русского уха «греко-славянское» звучание (Моисей, а не Моше). В единичных случаях, достаточно бессистемно, у переводчиков прорываются чтения греческой (точнее, церковнославянской) Библии. В издании 1876 года и его православных переизданиях наличествуют вставки из Септуагинты: в ряде мест, где соотношение церковнославянской Библии и масоретского текста может быть описано простой формулой «в церковнославянской Библии есть одно или несколько слов, не имеющих аналога в масорет-ском тексте», эти слова переводятся с греческого (или с церковнославянского) и вставляются (в скобках) внутрь текста, переведенного с еврейского. В протестантских изданиях Синодального перевода эти «вставки из Септуагинты» убраны. Мы также воспроизводим текст Синодального перевода без этих вставок. Хотя Синодальный перевод получил в русской культуре статус «стандартной» русской Библии, на протяжении последних полутора столетий появлялись и продолжают появляться альтернативные переводы библейских книг. Первый перевод Пятикнижия на русский язык, предназначенный специально русскоязычным евреям, вышел в Берлине в 1862 году (переводчик Л. Мандельштам). Популярным в еврейских общинах стал перевод Пятикнижия И. Штейнберга (впервые опубликован в Вильне в 1899 году и с тех пор многократно переиздавался). В конце XX века появились новый перевод Пятикнижия под редакцией Г. Брановера"(издательство «Шамир») и перевод всей еврейской Библии, выполненный Д. Иосифоном (издательство «Мосад Арав Кук»). Недавно о подготовке нового перевода еврейской Библии на русский язык объявило издательство «Гешарим»; в 2007 году вышел том, посвященный «Ранним пророкам». В то же время в противовес Синодальному переводу, ориентированному на масоретский текст, со второй половины XIX века в России предпринимаются и переводы отдельных книг Ветхого Завета с греческого на русский без обращения к еврейскому подлиннику. Наиболее известны переводы П.А. Юнгерова (Пророки, Притчи, Экклезиаст, Песнь Песней, Псалмы). Существует несколько переводов Псалтири на русский языке греческого или церковнославянского. С 90-х годов прошлого века стали появляться новые переводы Библии на русский язык, выполненные зарубежными протестантскими миссионерами. Дилемма «еврейская или греко-славянская текстологическая традиция» была успешно снята в этих переводах путем обращения к английскому «оригиналу». Отдельные книги еврейской Библии появлялись на русском языке в академических изданиях в переводе филологов и востоковедов С.С. Аверинцева, И.М. Дьяконова, Л.Е. Когана и других. Помимо упрека в эклектическом колебании между двумя текстологическими традициями (еврейской и греко-славянской), Синодальный перевод неоднократно и справедливо упрекали в тяжеловесности языка. «Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским... Это совершенно недопустимый в литературе язык еще допушкинского времени, не скрашенный притом ни полетом вдохновения, ни художественностью текста». Такой вердикт Синодальному переводу прозвучал еще в начале XX века из уст одного из его критиков, И.Е. Евсеева. Тяжеловесность языка вызвана в первую очередь боязнью отойти от оригинала, стремлением рабски калькировать его. Эта боязнь, со всеми вытекающими последствиями, свойственна не только Синодальному переводу; ее разделяют и православный традиционалист Юнгеров, и ортодоксальный еврей Иосифон. Попытка перевести Библию так, как переводят древние и современные литературные тексты, предпринята Российским Библейским Обществом (серия «Ветхий Завет в переводе с древнееврейского», издается с 1999 года). Это второй из двух русских переводов, помещенных в настоящем сборнике. Он воспроизводится, с разрешения издательству и переводчика, по изданию «Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Бытия» (Перевод, вступительная статья и комментарии М.Г. Селезнева. Редактор А.Э. Графов. М.: 1999).

Историко-филологические примечания к библейскому тексту

Чтобы понять еврейскую Библию, необходимо знать быт и мировосприятие людей той эпохи. Нередко особенности текста, важные для первых читателей, могут проскользнуть мимо внимания нашего современника. При переводе нельзя передать игру слов, оттенки смысла многозначных слов. Во всех этих случаях определенную помощь современному читателю могут оказать историко-филологические примечания.

В настоящем сборнике воспроизводятся, с некоторыми сокращениями, примечания из уже упоминавшегося издания Российского Библейского Общества («Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Бытия»).

Историко-филологические комментарии исходят из понимания библейского текста и библейских реалий современными учеными. Это понимание во многом отличается от взгляда традиционных еврейских комментаторов, чьи работы приведены на той же странице. Такая двойственность освещения библейского текста позволяет читателю познакомиться не просто с его интерпретацией, но с историей интерпретации: как звучал и понимался библейский отрывок в его древневосточном контексте, как — в средневековой еврейской традиции, как выглядит он в свете современных историко-филологических изысканий.

М.Г. Селезнев