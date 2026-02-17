Царь Персидской империи Ахашверош повелевает сместить царицу Вашти за то, что та не предстала пред царем во время пира, устроенного им для всего цвета Империи. Чтобы найти подходящую новую царицу, в царскую резиденцию, что в городе Шушане, собирают всех девушек-красавиц империи. В число претенденток попадает Эстер —двоюродная сестра Мордехая, потомка изгнанников из Иудеи.

Эстер нравится царю больше остальных соискательниц престола и становится царицей вместо смещенной Вашти. Тем временем царь возвысил злодея Гамана. Оскорбленный тем, что Мордехай отказывается ему кланяться, Гаман уговаривает царя издать указ об уничтожении всех евреев Персидской Империи. Дату погрома Гаман выбрал, кидая жребий (пур). Узнав об указе, Мордехай обращается к Эстер и уговаривает ее обратиться к царю с мольбой об отмене злодейского постановления. С риском для жизни Эстер предстает пред царским взором и приглашает Ахашвероша и Гамана к себе на пир.

Во время двухдневного пира Эстер признается, что она принадлежит к народу, который подлежит уничтожению по замыслу Гамана. Царь в гневе приказывает повесить Гамана и возвышает Мордехая. Мордехай от царского имени издает указ, дозволяющий евреям империи «защищаться» от врагов. В назначенный день евреи выходят на битву и поражают множество своих врагов. В результате день, предназначенный для горестей и беды, превращается в праздник. На следующий день после этого евреи устраивают пир, и этот день объявляется праздничным. В конце свитка приводится письмо Мордехая и Эстер еврейским мудрецам касательно установления праздника Пурим (в честь жребия — пур , который бросал Гаман).

Свиток Эстер и праздник Пурим. Свиток Эстер, в отличие от остальных четырех свитков, исходно является книгой, связанной с установлением праздника. Иными словами, книга описывает причины установления праздника Пурим, объясняет, почему он так называется, и описывает его обычаи. Помимо исторических событий, ставших причиной установления праздника, Свиток Эстер упоминает обычаи, связанные с Пуримом: праздничные подарки друзьям, дары беднякам, праздничный пир. Кроме того, в законы праздника входят обязательное чтение свитка Эстер, чтение особой молитвы, запрет поста и траура.

Относительно Пурима существует множество обычаев, принятых среди всего народа Израиля или же только в конкретных общинах. Практически все обычаи превращают Пурим в день смеха и карнавала. Это связано с некоторой «карнавальностью» самого Свитка Эстер. Недаром во многих общинах, в частности, в восточноевропейских, в Пурим принято устраивать шуточное представление (пуримшпиль) в народном стиле по материалам книги Эстер.

Кроме того, во многих общинах указание Талмуда «человек должен напиться в Пурим так, чтобы не отличать благословенного Мордехая от проклятого Гамана» воспринимается серьезно и нередко буквально, и считается, что в Пурим (днем, а не вечером) положено напиться. Связан этот обычай, прежде всего, с содержанием книги Эстер, главные герои которой непрерывно пируют, так что все важнейшие поступки вершатся ими в состоянии подпития.

Свиток Эстер

Перевод с древнееврейского и комментарии под ред.

Мордехая Гринберга. М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 304 с.

ISBN 978-5-93273-483-4

Свиток Эстер - Оглавление

Сюжет свитка Эстер

Осмысление исторического фона книги Эстер

Свиток Эстер с комментариями

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Свиток Эстер - Глава - 1

Таргум. И было в дни Ахашвероша. Это Ахашверош, в дни которого было прекращено строительство Храма нашего великого Б-га, и не возобновилось оно до второго года царствования Дарьявеша из-за козней злодейки Вашти, дочери Эвиля Меродаха, сына Невухаднецара. И за то, что она запретила строительство Храма, Свыше было решено, что она будет казнена обнаженной. А он (царь Ахашверош) за то, что послушался ее совета, умрет раньше времени, и царство его будет разделено: до сих пор все народы, языки и страны подчинялись ему, теперь же из-за его (поступка) он более не властвовал над ними.

Но поскольку Б-г заранее знал, что Вашти будет казнена, а царь женится на Эстер, одной из дочерей Сары, прожившей сто двадцать семь лет, жизнь царя Ахашвероша все же была продлена, и ему была дана власть над ста двадцатью семью странами, от Великой Индии до Эфиопии, то есть от восточных границ Индии до западных границ Эфиопии. Добавление: О пятерых в Писании сказано: «И было», вайеги, от слова «вай!». И вот они: «И было в дни Амрафеля» (Берешит, 14:1), когда цари собрались на войну, —пока не появился Амрафель, в мире не было ссор и войн. «И было в дни, когда судили судьи», — и всякие несчастья были в их дни.

А какое несчастье было (тогда)? (Несчастье) из-за голода, о котором сказано: «И был голод в земле» (Берешит, 12:10). «И был в дни Ахаза» (Йешаягу, 7:1) —в это время тоже произошло несчастье. Какое? То, о котором сказано: «Поднялся Рецин, царь Арама» (Там), а затем сказано: «Поднимемся в Иудею и станем мучить ее» (Там, 7:6). Отсюда мы учим, что везде, где сказано: «И было в дни», имеется в виду какое-то несчастье. И с древних времен, когда враг выступал войной на дом Израиля, евреи молились своему Небесному отцу, а Тот отвечал им, согласно сказанному: «И будет: еще до того, как они воззовут, Я отвечу; еще до того, как они заговорят, Я услышу».

Раши. И было во дни Ахашвероша, царя Персии, который правил после Кореша [Кира] в конце семидесяти лет вавилонского изгнания. Это —Ахашверош, что был злодеем от начала и до конца (ВТ Мегила, 11а). Царствовавшим самозванно, так как не принадлежал к царской династии. От Индии до Эфиопии. Он правил ста двадцатью семью провинциями, словно Индией и Эфиопией, расположенными рядом. Подобно: «Ибо он [Шломо] властвовал над всем Заиорданьем, от Тифсаха до Азы, над всеми царями по эту сторону реки, и мир окружал его со всех сторон» (Мелахим I, 5:4). То есть властвовал над всем Заиорданьем, как над территорией между Тифсахом и Азой (ВТMeгила, 11а).

Мальбим. Для разъяснения данной главы нам потребуется небольшое вступление. В прежние времена цари Египта, Халдеи, Персии и Мидии восходили на трон, как правило, либо по воле народа, признавшего владычество определенного человека, либо завоевав страну и захватив престол вопреки воле народа, как это сделал Нимрод. И в соответствии с этим существовало два вида государственности:

1) Ограниченная монархия, при которой на власть царя накладывались определенные ограничения. Избранник народа, восходя на трон, обещал править, придерживаясь уже сложившихся в государстве обычаев и законов. 2) Неограниченная монархия, при которой самодержец был волен править по собственному разумению, хотя иногда и обращался с вопросами к советникам. Он мог соблюдать обычаи и порядки государства, а мог и вводить другие, ибо только он диктовал законы. Между этими видами государственности был ряд различий:

1) При ограниченной монархии царь заботился об интересах государства: возглавлял суд и вел войны, занимался вопросами политики, и народ добровольно подчинялся ему во всем, что касалось общественных интересов — налогов и т. п.; но при самодержцах — Санхериве и Невухаднецаре — государство было поставлено в зависимое положение от правителя, все считались его рабами, и он был волен распоряжаться ими как личной собственностью.

2) При ограниченной монархии содержимое царской казны принадлежало государству; а при неограниченной все сокровища были исключительной собственностью правителя, как во времена Паро и Невухаднецара.

3) При ограниченной монархии царь был вправе вводить кардинальные изменения только при согласии придворных советников; а при неограниченной монархии правитель мог издавать законы и отменять их, ни с кем не советуясь.

4) При первой царь был вынужден считаться с существующими в государстве обычаями и не обладал возможностью изменить установленные до него порядки; а при второй правитель диктовал законы и мог, как сказано выше, издавать новые.

5) При ограниченной монархии царь не обладал возможностью перенести столицу в другое место, и трон должен был находиться там, где установили его предшественники; а при неограниченной монархии правитель мог переносить столицу куда и как ему заблагорассудится. Опираясь на это предисловие, мы можем перейти к объяснениям. Происходя из незнатной семьи, Ахашверош благодаря своему богатству приобрел власть над Персией и Мидией, и затем окреп настолько, что покорил 127 государств, которые ранее были подчинены Вавилону. В Вавилоне, а не в Шушане, столице Элама, находился и царский престол.

И когда Ахашверош завоевал эти государства, то для укрепления своей власти он взял в жены Вашти, которая вела родословную от Невухаднецара и являлась наследницей престола, и благодаря ей стал законным правителем. Таким образом, он сосредоточил бразды правления в своих руках и силой захватил эти страны, а потому имел возможность установить неограниченную монархию, вступив в права престолонаследника в качестве мужа Вашти. Однако он понимал, что его власть не безгранична: ведь все согласились признать его владычество и подчиниться ему только как мужу законной наследницы престола.

Но Ахашверош жаждал настоящей власти, а потому прибег к хитрости: перенес престол в Шушан, устроил грандиозный пир и приказал привести к нему Вашти. Так он хотел добиться своей цели — стать самодержцем. И было во дни Ахашвероша... Это —Ахашверош, царствующий, не принадлежа к царскому роду. Он пришел к власти не постепенно, сначала правя одним государством, потом несколькими, мало-помалу обретая силы, пока не забудется его незнатное происхождение, но во дни Ахашвероша — в те дни, когда он был простолюдином Ахашверошем и все помнили, что от Индии и до Эфиопии царствует человек незнатный — уже тогда он властвовал над 127 государствами.

Свиток Когелет