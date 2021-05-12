Хумаш - Книга Дварим - комментарии Раши - Онкелос - Менахем-Мендл Шнеерсон

Хумаш - Дварим - Комментарии Раши - Онкелос- Гафтарот - Любавичский Ребе Шнеерсон
В Дварим, пятой и последней книге Торы, изложено в основном прощальное наставление Моше, с которым он обратился к евреям незадолго до своей смерти, перед самым вступлением народа в Землю Израиля. Первый раздел этой книги содержит слова (дварим на иврите) последней речи Моше, в которой он упрекает народ в связи с различными событиями, случившимися за сорок лет странствий по пустыне. Здесь также излагаются уроки, которые евреям следует извлечь из своих ошибок.
По сути, последнее обращение Моше посвящено двум связанным друг с другом темам: он увещевает еврейский народ хранить верность Б-гу и вновь излагает многие законы, содержащиеся в четырех предыдущих книгах. Мы могли бы ожидать, что в заключительном напутствии будет содержаться только материал первого типа — в чем смысл повторения тех законов, которые были достаточно ясно сформулированы выше?
Помимо этого, бросается в глаза литературная форма книги Дварим. В ней, в отличие от предыдущих книг, Моше говорит от первого лица. Те обороты, которые мы постоянно видели в других книгах: «И Б-г сказал Моше, говоря...», здесь почти полностью отсутствуют.
Наши мудрецы утверждают, что, хотя Моше и передал в первых четырех книгах слова Б-га дословно, а книгу Дварим произнес «от своего имени», тем не менее даже в этом последнем случае «Б-жественное присутствие говорило его устами». Другими словами, книга Дварим не менее Б-жественна, чем четыре первые книги Торы, но если в тех книгах содержатся речи Б-га, переданные через Моше непосредственно, то в Дварим слова Всевышнего излагаются устами Моше. Но, если это на самом деле так, с чем связано резкое изменение литературного стиля от первых четырех книг к пятой?
Ответ на оба этих вопроса вытекает из того, что книга Дварим обращена к поколению, которое готовится войти в Землю Израиля. Резкая перемена образа жизни — от кочевого, при котором люди получали пропитание и защиту сверхъестественным образом от Самого Всевышнего, к укладу оседлых земледельцев, вынужденных самостоятельно обрабатывать землю, — требовала практического применения наставлений Б-га, до сих пор казавшихся вполне абстрактными. Поколение пустыни пережило многочисленные чудеса, такие как десять казней и Исход из Египта, рассечение Камышового моря, Синайское откровение, ман, колодец Мирьям и защитные облака Славы. Видение жизни этих людей было поднято на уровень гораздо выше стандартного; им была явлена «рука Б-га», обычно незаметная в обыденной реальности. Поэтому они могли относиться к Торе как к абстрактному, всецело духовному учению, ведь она была им дана именно в таком качестве. Все это должно было скоро измениться. «Рука Б-га» в повседневной жизни отныне будет скрыта за завесой природных явлений.
Хумаш - Книга Дварим - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона
Chabad House Publications
Лос-Анджелес, Калифорния, США
2021 г. - 347 с.
ISBN 978-0-8266-0917-5
Напечатано в Израиле
Перевод Книги Дварим является частью многотомного издания:
Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2018 (1-е изд. 2015)
Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.
Хумаш - Книга Дварим - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание
Введение
Благословения на чтение Торы
Недельные разделы Торы
- Дварим
- Ваэтханан
- Экев
- Реэ
- Шофтим
- Ки теце
- Ки таво
- Ницавим
- Вайелех
- Гаазину
- Браха
- Заключение
Гафтарот (отрывки из книг Пророков)
- Предисловие
- Благословения на гафтару
- Гафтара к разделу Дварим
- Гафтара к разделу Ваэтханан
- Гафтара к разделу Экев
- Гафтара к разделу Реэ
- Гафтара к разделу Шофтим
- Гафтара к разделу Ки теце
- Гафтара к разделу Ки таво
- Гафтара к разделу Ницавим
- Гафтара,которую читают в Шабат Тшува
- Гафтара к разделу Гаазину
- Гафтара к разделу Браха
- Мафтир и гафтара, которые читают в новомесячье, выпадающее на субботу
- Приложения
Свиток Эйха
Еврейский календарь и знаки кантиляции
Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе
Система измерений
Хронология событий в книге Дварим
Хронология событий, относящихся к гафтарот
- Библиография
- Карты
- Города-убежища в Трансиордании
- Горы Гризим и Эйваль
- Территории колен
- Притоки реки Иордан
- Переселение колена Дана
- Иллюстрации
- Мезуза и футляр для нее
- Мезуза, прибитая к дверному косяку
- Животные, упомянутые в разделе Реэ
- Чешуя и плавники
- Дары когенам из непосвященного скота
- Первинки в корзине
No comments yet. Be the first!