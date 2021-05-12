Хумаш - Книга Дварим - комментарии Раши - Онкелос - Менахем-Мендл Шнеерсон

В Дварим, пятой и последней книге Торы, изложено в основном прощальное наставление Моше, с которым он обратился к евреям незадолго до своей смерти, перед самым вступлением народа в Землю Израиля. Первый раздел этой книги содержит слова (дварим на иврите) последней речи Моше, в которой он упрекает народ в связи с различными событиями, случившимися за сорок лет странствий по пустыне. Здесь также излагаются уроки, которые евреям следует извлечь из своих ошибок.

По сути, последнее обращение Моше посвящено двум связанным друг с другом темам: он увещевает еврейский народ хранить верность Б-гу и вновь излагает многие законы, содержащиеся в четырех предыдущих книгах. Мы могли бы ожидать, что в заключительном напутствии будет содержаться только материал первого типа — в чем смысл повторения тех законов, которые были достаточно ясно сформулированы выше?

Помимо этого, бросается в глаза литературная форма книги Дварим. В ней, в отличие от предыдущих книг, Моше говорит от первого лица. Те обороты, которые мы постоянно видели в других книгах: «И Б-г сказал Моше, говоря...», здесь почти полностью отсутствуют.

Наши мудрецы утверждают, что, хотя Моше и передал в первых четырех книгах слова Б-га дословно, а книгу Дварим произнес «от своего имени», тем не менее даже в этом последнем случае «Б-жественное присутствие говорило его устами». Другими словами, книга Дварим не менее Б-жественна, чем четыре первые книги Торы, но если в тех книгах содержатся речи Б-га, переданные через Моше непосредственно, то в Дварим слова Всевышнего излагаются устами Моше. Но, если это на самом деле так, с чем связано резкое изменение литературного стиля от первых четырех книг к пятой?

Ответ на оба этих вопроса вытекает из того, что книга Дварим обращена к поколению, которое готовится войти в Землю Израиля. Резкая перемена образа жизни — от кочевого, при котором люди получали пропитание и защиту сверхъестественным образом от Самого Всевышнего, к укладу оседлых земледельцев, вынужденных самостоятельно обрабатывать землю, — требовала практического применения наставлений Б-га, до сих пор казавшихся вполне абстрактными. Поколение пустыни пережило многочисленные чудеса, такие как десять казней и Исход из Египта, рассечение Камышового моря, Синайское откровение, ман, колодец Мирьям и защитные облака Славы. Видение жизни этих людей было поднято на уровень гораздо выше стандартного; им была явлена «рука Б-га», обычно незаметная в обыденной реальности. Поэтому они могли относиться к Торе как к абстрактному, всецело духовному учению, ведь она была им дана именно в таком качестве. Все это должно было скоро измениться. «Рука Б-га» в повседневной жизни отныне будет скрыта за завесой природных явлений.

Хумаш - Книга Дварим - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Chabad House Publications

Лос-Анджелес, Калифорния, США

2021 г. - 347 с.

ISBN 978-0-8266-0917-5

Напечатано в Израиле

Перевод Книги Дварим является частью многотомного издания:

Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2018 (1-е изд. 2015)

Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.

Хумаш - Книга Дварим - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание

Введение

Благословения на чтение Торы

Недельные разделы Торы

Дварим

Ваэтханан

Экев

Реэ

Шофтим

Ки теце

Ки таво

Ницавим

Вайелех

Гаазину

Браха

Заключение

Гафтарот (отрывки из книг Пророков)

Предисловие

Благословения на гафтару

Гафтара к разделу Дварим

Гафтара к разделу Ваэтханан

Гафтара к разделу Экев

Гафтара к разделу Реэ

Гафтара к разделу Шофтим

Гафтара к разделу Ки теце

Гафтара к разделу Ки таво

Гафтара к разделу Ницавим

Гафтара,которую читают в Шабат Тшува

Гафтара к разделу Гаазину

Гафтара к разделу Браха

Мафтир и гафтара, которые читают в новомесячье, выпадающее на субботу

Приложения

Свиток Эйха

Еврейский календарь и знаки кантиляции

Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе

Система измерений

Хронология событий в книге Дварим

Хронология событий, относящихся к гафтарот