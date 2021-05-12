Chabad House Publications

Лос-Анджелес, Калифорния, США

2018 г. - 415 с.

Перевод Книги Берешит является частью многотомного издания:

Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2017 (1-е изд. 2015)

Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.

Введение

Благословения на чтение Торы

Пролог

Недельные разделы Торы

Гафтарот (отрывки из книг Пророков)

Приложения

Карты

Генеалогия

Схемы и таблицы

Иллюстрации

Основатель хасидского направления Хабад, рабби Шнеур-Залман из Ляд (1745-1812 гг.), в духе хасидской этики однажды рекомендовал своим последователям «жить вместе со временем» — имелось в виду проживать год с разделом, который изучается в это время24. Мы должны не только изучать Тору как исторический источник или свод законов, но и переживать процесс духовного роста, о котором идет речь в тексте. Рабби Шнеур-Залман и его преемники вложили немало энергии в разъяснение этого аспекта значимости Торы, и их учение зафиксировано в сотнях томов, составляющих библиотеку Хабада.

Появление хасидского движения, основанного рабби Исраэлем Бааль-Шем-Товом (1698-1760 гг.), раскрыло новый уровень понимания Торы. Учение хасидизма (на иврите хасидут) имело целью влить новую жизнь в уровни понимания, достижимого посредством вьппеописанных четырех методов интерпретации. Учение хасидизма под- робно объясняет, каким образом в Торе раскрывается динамика связи между Б-гом и творением в целом, а также Б-жественного контакта с каждым человеком в отдельности.

Хумаш - Книга Берешит - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Пролог

СОГЛАСНО ИЗВЕСТНОМУ Мидрашу, Б-Г СОТВОРИЛ МИР; ЧТОБЫ «СОЗДАТЬ СЕБЕ ЖИЛИЩЕ В нижних мирах», то есть чтобы Он мог находиться в нашем мире, изначально не очень подхо- дящем для этого. Планом для исполнения Его замысла является Тора. В этом отношении она «предшествовала» сотворению мира — точно так же как план предшествует осуществлению замысла.

Мир — это сцена, на которой исполняется космическая драма «Строительство дома Все- вышнего в нижних мирах». Главный герой этой драмы — человек. По воле Творца именно от него зависит осуществление Б-жественного плана. Сознательное «ядро» человека — его душа. В деле превращения окружающей действительности в дом Всевышнего у каждой души есть своя уникальная задача; именно благодаря этому каждый человек неповторим. Таким образом, мир был сотворен и ради Торы, и ради человечества. А поскольку мир был создан в соответствии с планом, подробно описанным в Торе, она служит людям важнейшим руководством — как следует жить, чтобы исполнить свое предназначение.

Тем не менее прежде чем перейти к конкретным указаниям, Тора описывает сотворение мира и происхождение еврейского народа. Это вступление необходимо, чтобы объяснить, почему осуществлением Б-жественного плана должен заниматься избранный народ (евреи), живущий по законам Торы в определенном мире — Земле обетованной, Земле Израиля. Тора объясняет это.

Рассказ о сотворении свидетельствует о том, что Творец является подлинным хозяином всего мира. Именно это позволит Ему, когда придет время, вернуть святые земли, отняв их у народов, которым Он временно позволил там жить.

Б-г сотворил весь мир, поэтому Он не поддается описанию. Даже такие понятия, как «бесконечный», «трансцендентный» или «вечный», не объясняют Всевышнего: Он сотворил все, и эти понятия в том числе, следовательно, Его Самого они не описывают.

Аналогичным образом Б-г находится вне гендерных категорий. Мы говорим о Нем в мужском роде («Он») лишь потому, что нейтральное «оно» слишком безлично (к тому же в иврите нет среднего рода), а также — поскольку, выступив в качестве Творца вселенной, Он взял на Себя несколько ролей, считающихся мужскими.

Несмотря на Свою непостижимость, Б-г во все времена доступен для Своих созданий. Творя мир, Он «приобрел» определенные атрибуты, ставшие каналами Его творческой энергии, из которой и возникает все сотворенное. Поэтому, созерцая реальность сквозь призму Б-жественного учения, мы постепенно познаем и Самого Творца.