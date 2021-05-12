Хумаш - Берешит - Комментарии Раши - Онкелос- Гафтарот - Любавичский Ребе Шнеерсон
Тора дарована еврейскому народу на горе Синай; так родился народ Израиля, обладающий определенной целью. Поэтому Пятикнижие можно назвать конституцией еврейского народа, составленной Всевышним.
Любавичский Ребе, рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, один из величайших еврейских лидеров XX в., всю жизнь занимался распространением изучения Торы, он стремилея сделать это неизменно актуальное учение доступным для всех евреев. Следуя его заветам, мы публикуем данный труд в надежде вдохновить самых разных людей углубленно изучать Тору и пробудить у них интерес к ее вечным идеям. В новом комментированном переводе Торы важнейшие принципы еврейской традиции изложены так, чтобы вдохновить всех читателей, независимо от уровня их религиозного образования.
Оригинальное английское издание этой книги выдержало множество переизданий и переведено на несколько европейских языков. Интерес людей, читающих по-русски, к изучению Торы постоянно растет, поэтому мы сочли необходимым перевести труд, столь востребованный широкими кругами читателей, также и на русский язык.
Хумаш - Книга Берешит - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона
Chabad House Publications
Лос-Анджелес, Калифорния, США
2018 г. - 415 с.
ISBN 978-0-8266-0913-7
Напечатано в Израиле
Перевод Книги Берешит является частью многотомного издания:
Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2017 (1-е изд. 2015)
Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.
Хумаш - Книга Берешит - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание
Введение
Благословения на чтение Торы
Пролог
Недельные разделы Торы
- Берешит
- Hoax
- Лех-леха
- Вайера
- Хаей Сара
- Тольдот
- Вайеце
- Ваишлах
- Вайешев
- Микец
- Ваигаш
- Вайехи
Гафтарот (отрывки из книг Пророков)
- Предисловие
- Благословения на гафтару
- Берешит
- Hoax
- Лех-леха
- Вайера
- Хаей Сара
- Тольдот
- Вайеце
- Ваишлах
- Вайешев
- Микец
- Ваигаш
- Вайехи
- Гафтара Махар ходеш
- Мафтир, который читают в новомесячье, выпадающее на субботу
- Гафтара, которую читают в новомесячье, выпадающее на субботу
- Чтение мафтира на Хануку
- Гафтара, которую читают в первую субботу Хануки
- Гафтара, которую читают во вторую субботу Хануки
Приложения
- Еврейский календарь и знаки кантиляции
- Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе
- Система измерений
- Хронология событий, относящихся к гафтарот
- Библиография
Карты
- Странствия Авраама
- Война царей
- Земля, обещанная Авраму
- Странствия Ицхака
- Странствия Яакова
- Странствия Йосефа
- Территории колен
Генеалогия
- Десять поколений от Адама до Ноаха
- Семья Аврагама
- Потомки Аврагама
- Семья Эсава
Схемы и таблицы
- Имена Всевышнего
- Шесть дней творения
- Времена года
- Числовое значение имен Аврам и Аврагам
- Аврам становится Аврагамом
- Сарай становится Сарой
- Числовое значение имени Ицхак
- Раздел скота между Лаваном и Яаковом
Иллюстрации
- Лист смоковницы
- Лен — приношение Каина
- Ковчег
- Ковчег на водах
- Чечевица
- Типы коз
- Седалищный нерв
Хумаш - Книга Берешит - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Хасидизм
Появление хасидского движения, основанного рабби Исраэлем Бааль-Шем-Товом (1698-1760 гг.), раскрыло новый уровень понимания Торы. Учение хасидизма (на иврите хасидут) имело целью влить новую жизнь в уровни понимания, достижимого посредством вьппеописанных четырех методов интерпретации. Учение хасидизма под- робно объясняет, каким образом в Торе раскрывается динамика связи между Б-гом и творением в целом, а также Б-жественного контакта с каждым человеком в отдельности.
Основатель хасидского направления Хабад, рабби Шнеур-Залман из Ляд (1745-1812 гг.), в духе хасидской этики однажды рекомендовал своим последователям «жить вместе со временем» — имелось в виду проживать год с разделом, который изучается в это время24. Мы должны не только изучать Тору как исторический источник или свод законов, но и переживать процесс духовного роста, о котором идет речь в тексте. Рабби Шнеур-Залман и его преемники вложили немало энергии в разъяснение этого аспекта значимости Торы, и их учение зафиксировано в сотнях томов, составляющих библиотеку Хабада.
Хумаш - Книга Берешит - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Пролог
СОГЛАСНО ИЗВЕСТНОМУ Мидрашу, Б-Г СОТВОРИЛ МИР; ЧТОБЫ «СОЗДАТЬ СЕБЕ ЖИЛИЩЕ В нижних мирах», то есть чтобы Он мог находиться в нашем мире, изначально не очень подхо- дящем для этого. Планом для исполнения Его замысла является Тора. В этом отношении она «предшествовала» сотворению мира — точно так же как план предшествует осуществлению замысла.
Мир — это сцена, на которой исполняется космическая драма «Строительство дома Все- вышнего в нижних мирах». Главный герой этой драмы — человек. По воле Творца именно от него зависит осуществление Б-жественного плана. Сознательное «ядро» человека — его душа. В деле превращения окружающей действительности в дом Всевышнего у каждой души есть своя уникальная задача; именно благодаря этому каждый человек неповторим. Таким образом, мир был сотворен и ради Торы, и ради человечества. А поскольку мир был создан в соответствии с планом, подробно описанным в Торе, она служит людям важнейшим руководством — как следует жить, чтобы исполнить свое предназначение.
Тем не менее прежде чем перейти к конкретным указаниям, Тора описывает сотворение мира и происхождение еврейского народа. Это вступление необходимо, чтобы объяснить, почему осуществлением Б-жественного плана должен заниматься избранный народ (евреи), живущий по законам Торы в определенном мире — Земле обетованной, Земле Израиля. Тора объясняет это.
Рассказ о сотворении свидетельствует о том, что Творец является подлинным хозяином всего мира. Именно это позволит Ему, когда придет время, вернуть святые земли, отняв их у народов, которым Он временно позволил там жить.
Б-г сотворил весь мир, поэтому Он не поддается описанию. Даже такие понятия, как «бесконечный», «трансцендентный» или «вечный», не объясняют Всевышнего: Он сотворил все, и эти понятия в том числе, следовательно, Его Самого они не описывают.
Аналогичным образом Б-г находится вне гендерных категорий. Мы говорим о Нем в мужском роде («Он») лишь потому, что нейтральное «оно» слишком безлично (к тому же в иврите нет среднего рода), а также — поскольку, выступив в качестве Творца вселенной, Он взял на Себя несколько ролей, считающихся мужскими.
Несмотря на Свою непостижимость, Б-г во все времена доступен для Своих созданий. Творя мир, Он «приобрел» определенные атрибуты, ставшие каналами Его творческой энергии, из которой и возникает все сотворенное. Поэтому, созерцая реальность сквозь призму Б-жественного учения, мы постепенно познаем и Самого Творца.
Description:
Тора (Пятикнижие) - это откровение, дарованное Вс-вышним евреям и всему миру, и Его наследие для всех поколений. Слово "Тора" происходит от ивритского глагола легорот - "наставлять". Тора - это путь к мудрости, изучающий ее становится мудрецом. В Торе содержится учение Вс-вышнего о морали, Его учение о мире, нуждающемся в исправлении.
Цель Торы - наставить человека в праведности.
Тора дарована еврейскому народу на горе Синай; так родился народ Израиля, обладающий определенной целью. Поэтому Пятикнижие можно назвать конституцией еврейского народа, составленной Вс-вышним.
Любавичский Ребе, рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, один из величайших еврейских лидеров ХХв., всю жизнь занимался распространением изучения Торы, он стремился сделать это неизменно актуальное учение доступным для всех евреев. Следуя его заветам, мы публикуем данный труд в надежде вдохновить самых разных людей углубленно изучать Тору и пробудить у них интерес к ее вечным идеям. В новом комментированном переводе Торы важнейшие принципы еврейской традиции изложены так, чтобы вдохновить всех читателей, независимо от уровня их религиозного образования.
Оригинальное английское издание этой книги выдержало множество переизданий и переведено на несколько европейских языков. Интерес людей, читающих по-русски, к изучению Торы постоянно растет, поэтому мы сочли необходимым перевести труд, столь востребованный широкими кругами читателей, также на русский язык.
Лиза, Таня и Моше Геллер, Ури и Баси Лейбер, Моти и Адина Корф, Тммур и Катя Миндич посвящают это издание своему дорогому другу Игорю Валерьевичу Коломойскому, уважаемому человеку, бизнесмену и филантропу, преданному делу благосостояния своих собратьев и подающему пример благотворительности людям, дающим цдаку по всему миру.
Надеемся, что это издание будет принято русскоязычными читателями не менее благосклонно, чем его оригинал был воспринят англоязычной аудиторией.
HABAD HOUSE PUBLICATIONS
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Одни из самых сильных комментариев на Тору - билингва Хумаш у нас - огромное спасибо!