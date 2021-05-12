Хумаш - Шмот - Комментарии Раши - Онкелос- Гафтарот - Любавичский Ребе Шнеерсон
Поскольку Тора выражает волю и мудрость Б-га, является планом создания мира и содержит указания на то, как нам жить и относиться к Б־гу, друг к другу и к окружающему миру, каждый из нас должен быть хорошо знаком с текстом и учением Торы.
Сама Тора требует от нас: храни эти слова «в сердце твоем, и тверди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь». Говоря словами Мишны: «Учи ее и учи ее, ведь в ней все. Всматривайся в нее, старься и седей над ней, и не отступай от нее, ведь нет лучшего, чем она».
И действительно, с тех самых пор, как была дарована Тора, евреи изучали ее постоянно и страстно. До того как Устная Тора (и устная традиция, касающаяся текста Письменной Торы) была записана, базовое еврейское образование состояло в том, чтобы запоминать Устную Тору и уметь точно читать Письменную. Еще во времена царей и пророков знатоки Торы пользовались высочайшим уважением, а неизменная преданность изучению Торы породила целые библиотеки трудов, проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.
Хумаш - Книга Шмот - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона
Chabad House Publications
Лос-Анджелес, Калифорния, США
2019 г. - 440 с.
ISBN 978-0-8266-0914-4
Напечатано в Израиле
Перевод Книги Шмот является частью многотомного издания:
Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2018 (1-е изд. 2015)
Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.
Хумаш - Книга Шмот - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание
- Введение
- Благословения на чтение Торы
Недельные разделы Торы
- Шмот
- Ваэра
- Во
- Бешалах
- Итро
- Мишпатим
- Трума
- Тецаве
- Ки тиса
- Ваякгель
- Пекудей
Гафтарот (отрывки из книг Пророков)
- Предисловие Благословения на гафтару
- Шмот
- Ваэра
- Во
- Бешалах
- Итро
- Мишпатим
- Трума
- Тецаве
- Ки тиса
- Ваякгель
- Пекудей
- Гафтара Махар ходеш
- Мафтир и Гафтара, которые читают в новомесячье, выпадающее на субботу
- Мафтир и Гафтара, которую читают в Шабат Шкалим
- Мафтир и Гафтара, которую читают в Шабат Захор
- Мафтир и Гафтара, которую читают в Шабат Пара
- Мафтир и Гафтара, которую читают в Шабат га-Ходеш
Свиток Эстер
- Благословения на чтение свитка Эстер
- Свиток Эстер
Приложения
- Еврейский календарь и знаки кантиляции
- Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе
- Система измерений
- Хронология событий в книге Шмот
- Хронология событий, относящихся к гафтарот
- Библиография
Карты
- Из Египта на гору Синай
- Рассечение моря
Иллюстрации
- Тфилин
- Скиния
- Ковчег без крышки
- Ковчег с крышкой
- Стол, хлеба предложения
- Светильник
- Покрывала Мишкана
- Покрытия Мишкана Подножия Мишкана
- Засовы и завеса Мишкана
- Внешний жертвенник
- Эфод
- Нагрудник
- Риза
- Налобник и другие облачения
- Облачения когена и первосвященника
- Внутренний жертвенник
- Мишкан и двор
- Умывальник
Хумаш - Книга Шмот - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Введение
Наше поколение может пользоваться целым рядом английских переводов Торы, выполненных в соответствии с еврейской традицией и законом, а также английскими переводами комментария Раши. Настоящее издание предназначено для читателей, которые, возможно, получили хорошее общее образование, но при этом никогда не изучали Тору. Из этих соображений мы включили в наше издание следующие элементы.
Перевод со смысловыми дополнениями
Как и все изучающие Тору, новички должны прежде всего освоить контекстуальное значение написанного в Торе согласно комментарию Раши. Однако погружение в собственно комментарий Раши может вызвать у изучающего некоторое смятение, поскольку, помимо интерпретации пшата, Раши иногда объясняет, как и почему он пришел к своим выводам, строя свои коммен- тарии на сложных талмудических рассуждениях, грамматическом анализе текста и т. п.
Основная задача тех, кто лишь начинает обучение, — понять сам пшат, а не то, как он выводится. Для этого мы подготовили новый перевод текста Торы, основанный на комментарии Раши и совмещенный с разъясняющими замечаниями, передающими основные положения Раши в соответствии с разъяснениями Ребе. Вводя смысловые дополнения, мы приводим лишь заключения Ребе относительно позиции Раши в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью которых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный полужирным шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то время как разъясняющие вставки набраны обычным шрифтом (если Раши дает больше одного объяснения, слова стиха приводятся повторно).
Кроме этого, в издании приведен полный текст комментария Раши на иврите, а также арамейский перевод Онкелоса, на который Раши часто ссылается в своем комментарии.
Хронология
Наряду с разъяснениями Раши мы указали хронологический порядок событий, о которых идет речь в тексте Торы. Это оживляет текст, помогает воспринимать описываемые события как исторические реалии. Сам Ребе отмечал, что это важный аспект изучения Торы. Мы пользовались хронологией, которой следует Раши; когда требовались дополнительные подробности, мы обычно придерживались хронологии Седер олам раба, текста талмудических времен, на котором также основывается Раши. При этом даты приблизительны и могут отличаться на год или два, поскольку существуют разные подходы к тому, когда был первый год от сотворения мира. Поэтому читателя не должно удивлять, если обнаружатся расхождения в датировке одних и тех же событий по сравнению с другими источниками.
Комментарий
Комментарий внизу страницы включает в себя материалы двух видов. Во-первых, когда более глубокое объяснение той или иной темы в пшате слишком обширно для встроенного в текст разъяснения, мы выносим его в отдельный ком- ментарий. Все комментарии, источник которых не указан, основаны на комментарии Раши к данному отрывку.
Во-вторых, мы также приводим избранные места из учения Ребе и его предшественников, касающиеся влияния Торы на нашу жизнь. Здесь мы ограничили себя хасидским учением, относящимся к конкретным текстам и разъясняющим смыслы самих слов Торы. Например, мы не приводим рассуждения Ребе о связи недельного раздела с праздником, который выпадает на эти дни.
При упоминании в комментариях «мудрецов» имеются в виду мудрецы Устной Торы, чья деятельность происходила примерно между 200 г. до н. э. и 500 г. н. э.
Иллюстративный материал
Текст сопровождают названия тем на полях, чтобы читателю легче было ориентироваться, а также карты, иллюстрации, диаграммы и пр. по мере необходимости. Карты основаны на недавних исследованиях и публикациях р. Дана Шварца из Иерусалима.
Обзоры
Перед каждым разделом помещен его обзор, в котором мы вкратце пересказываем содержание раздела и приводим объяснение Ребе, какое место данный раздел занимает в общем плане Торы и как его название и содержание выражает основную тему.
В хасидских комментариях и вводных обзорах мы передаем учение Ребе и его предшественников в достаточно сжатой форме, то есть описываем лишь то, каким образом это учение ведет диалог с нами и как, мы надеемся, будет вести диалог с читателем. Разумеется, когда люди пытаются передать чужие мысли своими словами, возникает риск их неумышленного искажения. Мы надеемся, что в подавляющем большинстве случаев нам удалось этого избежать.
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