Хумаш - Шмот - Комментарии Раши - Онкелос- Гафтарот - Любавичский Ребе Шнеерсон

И действительно, с тех самых пор, как была дарована Тора, евреи изучали ее постоянно и страстно. До того как Устная Тора (и устная традиция, касающаяся текста Письменной Торы) была записана, базовое еврейское образование состояло в том, чтобы запоминать Устную Тору и уметь точно читать Письменную. Еще во времена царей и пророков знатоки Торы пользовались высочайшим уважением, а неизменная преданность изучению Торы породила целые библиотеки трудов, проясняющих и разрабатывающих все аспекты ее учения.

Сама Тора требует от нас: храни эти слова «в сердце твоем, и тверди их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь». Говоря словами Мишны: «Учи ее и учи ее, ведь в ней все. Всматривайся в нее, старься и седей над ней, и не отступай от нее, ведь нет лучшего, чем она».

Поскольку Тора выражает волю и мудрость Б-га, является планом создания мира и содержит указания на то, как нам жить и относиться к Б־гу, друг к другу и к окружающему миру, каждый из нас должен быть хорошо знаком с текстом и учением Торы.

Наше поколение может пользоваться целым рядом английских переводов Торы, выполненных в соответствии с еврейской традицией и законом, а также английскими переводами комментария Раши. Настоящее издание предназначено для читателей, которые, возможно, получили хорошее общее образование, но при этом никогда не изучали Тору. Из этих соображений мы включили в наше издание следующие элементы.

Перевод со смысловыми дополнениями

Как и все изучающие Тору, новички должны прежде всего освоить контекстуальное значение написанного в Торе согласно комментарию Раши. Однако погружение в собственно комментарий Раши может вызвать у изучающего некоторое смятение, поскольку, помимо интерпретации пшата, Раши иногда объясняет, как и почему он пришел к своим выводам, строя свои коммен- тарии на сложных талмудических рассуждениях, грамматическом анализе текста и т. п.

Основная задача тех, кто лишь начинает обучение, — понять сам пшат, а не то, как он выводится. Для этого мы подготовили новый перевод текста Торы, основанный на комментарии Раши и совмещенный с разъясняющими замечаниями, передающими основные положения Раши в соответствии с разъяснениями Ребе. Вводя смысловые дополнения, мы приводим лишь заключения Ребе относительно позиции Раши в пшате, пропуская сложные рассуждения, с помощью которых Ребе приходит к таким выводам. Текст, выделенный полужирным шрифтом, — это перевод самих слов Торы, в то время как разъясняющие вставки набраны обычным шрифтом (если Раши дает больше одного объяснения, слова стиха приводятся повторно).