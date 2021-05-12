Хумаш - Ваикра - Комментарии Раши - Онкелос- Гафтарот - Любавичский Ребе Шнеерсон
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ КНИГИ ВАИКРА НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО, ЧТО Б-Г ВОЗЗВАЛ (ВА-ИКРА НА иврите) к Моше и пригласил его войти в Мишкан, чтобы объяснить ему правила принесения жертв.
Ваикра — это третья, центральная, книга Пятикнижия Моше. Она представляет собой своего рода кульминацию Торы; исходя из этого, книги Берешит и Шмот можно рассматривать как пролог, а книги Бемидбар и Дварим — как эпилог.
В книге Берешит объясняется, почему еврейскому народу следует жить в Земле Израиля. Там рассказывается о первоначальном плане творения и о возможности, которая была упущена. В результате ход истории изменился, и она стала развиваться по нисходящей спирали. Это побудило Б-га выделить в качестве духовного центра человечества семью Аврагама, чтобы она сохранила, а в конечном счете вновь возвестила миру Б-жественное послание. Книга Шмот описывает, как потомки этого семейства стали «царством благородных и народом святым» и как благодаря Торе, раскаянию и Мишкану еврейский народ смог привести на землю Б-жественное присутствие. Книга Ваикра подробно излагает, каким образом достигается эта цель.
Об этом можно судить по самым первым словам книги Ваикра, давшим ей свое название. Ваикра в переводе с иврита означает «И [Он] воззвал». Союз «и» как бы соединяет начало этой книги с концом предыдущей, Шмот: «И не мог Моше войти в Шатер соборный, пока пребывало над Шатром облако и слава Г-сподня наполняла Мишкан». После того как Моше не смог войти туда сам, Б-г воззвал к нему; для того чтобы Моше услышал этот призыв, Всевышний даровал ему возможность войти в Шатер и выдержать присутствие Б-жественной Славы. Это ясно показывает, что события, описанные в книге Шмот, должны были подготовить явление Б-га, который взывает к Моше и передает ему содержание книги Ваикра. Более того, обычно Тора предваряет каждое обращение Б-га к Моше однотипной фразой «И сказал Г-сподь Моше, говоря». В начале книги Ваикра мы также читаем слова «И сказал Г-сподь ему из Шатра соборного, говоря», однако перед этим в Торе говорится, что Б-г «воззвал к Моше». Подразумевается, что Б-г беседовал с Моше не только ради того, чтобы дать человечеству Б-жественные заповеди, — Всевышний также стремился воззвать к нам, пригласить нас к диалогу, сделать так, чтобы мы рассматривали законы Торы не как односторонние обязательства, а как наше общее место встречи с Ним. Не случайно книга Ваикра начинается с фразы «Он воззвал», а не «Б-г воззвал»: таким образом подчеркивается, что речь идет о Б-ге в целом, а не о каком-либо Его аспекте, с которым связано то или иное из Его имен. Сама сущность Б-га взывает к нам из книги Ваикра.
Таким образом, хотя в книге Ваикра очень мало событий, она описывает истинное «действие»: внутреннюю жизнь человеческой души и души общины в их диалоге с Б-гом. При этом важно, что Ваикра — не только центральная книга Торы, но и третья ее книга, поскольку суть Торы описыва-ется именно числом три. Тора состоит из трех частей — это Пятикнижие Моше, Пророки и Писания; она дарована в третьем месяце — сиване; она дана народу, люди которого принадлежат к одной из трех групп — когены, левиты и простые евреи; она дарована после трех дней подготовки; народ учили Торе три близких родственника — Моше, Агарон и Мирьям. Число три символизирует синтез как результат парадоксального, но при этом органичного соединения двух элементов, которое выражает истинную сущность Торы: из двух противоположных субстанций, физической и духовной, она создает третью — гармоничное сочетание земного и святого.
Хумаш - Книга Ваикра - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона
Chabad House Publications
Лос-Анджелес, Калифорния, США
2020 г. - 348 с.
ISBN 978-0-8266-0915-1
Напечатано в Израиле
Перевод Книги Ваикра является частью многотомного издания:
Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2018 (1-е изд. 2015)
Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.
Хумаш - Книга Ваикра - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание
Введение
Благословения на чтение Торы
Недельные разделы Торы
- Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазриа
- Мецора
- Ахарей
- Кдошим
- Эмор
- Бегар
- Бехукотай
Гафтарот (отрывки из книг Пророков)
Предисловие
Благословения на гафтару Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазриа
- Мецора
- Ахарей
- Кдошим
- Эмор
- Бегар
Бехукотай
Гафтара Махар ходеш
Мафтир и гафтара, которые читают в новомесячье, выпадающее на субботу
Мафтир и Гафтара, которые читают в Шабат Захор
Мафтир и Гафтара, которые читают в Шабат Пара
Мафтир и Гафтара, которые читают в Шабат га-Ходеш
Гафтара, которую читают в Шабат га-гадоль
Приложения
- Еврейский календарь и знаки кантиляции
- Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе
- Система измерений
- Цараат на коже — основной вариант
- Цараат на коже — от воспаления или ожога
- Цараат на голове
- Цараат на одежде
- Цараат на домах
- Хронология событий, относящихся к гафтарот
Библиография
Иллюстрации
- Горлица
- Голубь
- Хлебное приношение
- Взмахивание
- Животные, упомянутые вразделе Шмини
- Чешуя и плавники
- Плешивость сзади
- Облысение спереди
- Части седла
- Волосы на висках
- Края бороды
- Четыре вида растений
- Миртовая, пальмовая и ивовая ветви
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