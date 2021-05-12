ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ КНИГИ ВАИКРА НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО, ЧТО Б-Г ВОЗЗВАЛ (ВА-ИКРА НА иврите) к Моше и пригласил его войти в Мишкан, чтобы объяснить ему правила принесения жертв.

Ваикра — это третья, центральная, книга Пятикнижия Моше. Она представляет собой своего рода кульминацию Торы; исходя из этого, книги Берешит и Шмот можно рассматривать как пролог, а книги Бемидбар и Дварим — как эпилог.

В книге Берешит объясняется, почему еврейскому народу следует жить в Земле Израиля. Там рассказывается о первоначальном плане творения и о возможности, которая была упущена. В результате ход истории изменился, и она стала развиваться по нисходящей спирали. Это побудило Б-га выделить в качестве духовного центра человечества семью Аврагама, чтобы она сохранила, а в конечном счете вновь возвестила миру Б-жественное послание. Книга Шмот описывает, как потомки этого семейства стали «царством благородных и народом святым» и как благодаря Торе, раскаянию и Мишкану еврейский народ смог привести на землю Б-жественное присутствие. Книга Ваикра подробно излагает, каким образом достигается эта цель.

Об этом можно судить по самым первым словам книги Ваикра, давшим ей свое название. Ваикра в переводе с иврита означает «И [Он] воззвал». Союз «и» как бы соединяет начало этой книги с концом предыдущей, Шмот: «И не мог Моше войти в Шатер соборный, пока пребывало над Шатром облако и слава Г-сподня наполняла Мишкан». После того как Моше не смог войти туда сам, Б-г воззвал к нему; для того чтобы Моше услышал этот призыв, Всевышний даровал ему возможность войти в Шатер и выдержать присутствие Б-жественной Славы. Это ясно показывает, что события, описанные в книге Шмот, должны были подготовить явление Б-га, который взывает к Моше и передает ему содержание книги Ваикра. Более того, обычно Тора предваряет каждое обращение Б-га к Моше однотипной фразой «И сказал Г-сподь Моше, говоря». В начале книги Ваикра мы также читаем слова «И сказал Г-сподь ему из Шатра соборного, говоря», однако перед этим в Торе говорится, что Б-г «воззвал к Моше». Подразумевается, что Б-г беседовал с Моше не только ради того, чтобы дать человечеству Б-жественные заповеди, — Всевышний также стремился воззвать к нам, пригласить нас к диалогу, сделать так, чтобы мы рассматривали законы Торы не как односторонние обязательства, а как наше общее место встречи с Ним. Не случайно книга Ваикра начинается с фразы «Он воззвал», а не «Б-г воззвал»: таким образом подчеркивается, что речь идет о Б-ге в целом, а не о каком-либо Его аспекте, с которым связано то или иное из Его имен. Сама сущность Б-га взывает к нам из книги Ваикра.

Таким образом, хотя в книге Ваикра очень мало событий, она описывает истинное «действие»: внутреннюю жизнь человеческой души и души общины в их диалоге с Б-гом. При этом важно, что Ваикра — не только центральная книга Торы, но и третья ее книга, поскольку суть Торы описыва-ется именно числом три. Тора состоит из трех частей — это Пятикнижие Моше, Пророки и Писания; она дарована в третьем месяце — сиване; она дана народу, люди которого принадлежат к одной из трех групп — когены, левиты и простые евреи; она дарована после трех дней подготовки; народ учили Торе три близких родственника — Моше, Агарон и Мирьям. Число три символизирует синтез как результат парадоксального, но при этом органичного соединения двух элементов, которое выражает истинную сущность Торы: из двух противоположных субстанций, физической и духовной, она создает третью — гармоничное сочетание земного и святого.

Хумаш - Книга Ваикра - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Chabad House Publications

Лос-Анджелес, Калифорния, США

2020 г. - 348 с.

ISBN 978-0-8266-0915-1

Напечатано в Израиле

Перевод Книги Ваикра является частью многотомного издания:

Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2018 (1-е изд. 2015)

Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.

Хумаш - Книга Ваикра - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание

Введение

Благословения на чтение Торы

Недельные разделы Торы

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей

Кдошим

Эмор

Бегар

Бехукотай

Гафтарот (отрывки из книг Пророков)

Предисловие

Благословения на гафтару Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей

Кдошим

Эмор

Бегар

Бехукотай

Гафтара Махар ходеш

Мафтир и гафтара, которые читают в новомесячье, выпадающее на субботу

Мафтир и Гафтара, которые читают в Шабат Захор

Мафтир и Гафтара, которые читают в Шабат Пара

Мафтир и Гафтара, которые читают в Шабат га-Ходеш

Гафтара, которую читают в Шабат га-гадоль

Приложения

Еврейский календарь и знаки кантиляции

Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе

Система измерений

Цараат на коже — основной вариант

Цараат на коже — от воспаления или ожога

Цараат на голове

Цараат на одежде

Цараат на домах

Хронология событий, относящихся к гафтарот

Библиография

Иллюстрации