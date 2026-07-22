Этот двухтомник — единственное крупное исследование Нойманна, посвященное психологии и духовности еврейского народа. Задуманный в 1933 году, когда автор был вынужден бежать из нацистской Германии, и создававшийся на протяжении целого десятилетия, труд «Корни еврейского сознания» раскрывает не только остроту ума и глубокую эрудицию Нойманна, но и его особую близость к еврейскому мистицизму. Книга также свидетельствует о преданности автора аналитической психологии Юнга и, что, пожалуй, особенно ценно, о его редкой духовной независимости.

В 1933-1934 годах, во время обучения у Юнга, Нойманн задумал масштабное исследование в трех частях, посвященное психологической истории и современному положению еврейского народа. Первую часть, посвященную проблеме откровения в еврейской древности, он завершил в 1940 году. Вторую, раскрывающую психологический смысл хасидизма, — в начале 1945 года. Однако третью часть, в которой Нойманн планировал рассмотреть психологический опыт современных евреев, он так н не написал. По причинам, описанным ниже, он окончательно отложил эту работу.

Эрих Нойманн - Корни еврейского сознания - Том 1 - Откровение и апокалипсис

Касталия, 2026, 300 с.

ISBN 978-5-908110-85-3

Эрих Нойманн - Корни еврейского сознания - Том 1 - Откровение и апокалипсис - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ

Об этой работе

Об авторе

План Нойманна на эту книгу

Этапы создания работы

Темы книги

Решение не публиковать

Нойманн и психология Юнга

Специфические для Нойманна темы

Нойманн и сочинения Бубера

Беседа Нойманна с Дрейфусом

Решение публиковать

ВВЕДЕНИЕ К РАБОТЕ. Эрих Нойманн

Открытие мифической предыстории

Новый взгляд глубинной психологии

Еврейское положение

Тема

ПРОБЛЕМА ОТКРОВЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ДРЕВНОСТИ

1. СВЯЗЬ YHWH-ЗEMЛЯ И ПРОРОЧЕСТВО

1. Моисей и откровение на Синае

2. YHWH и земное начало

3. YHWH и пророчество

Примечание автора

2. АПОКАЛИПСИС: ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ YHWH-ЗEMЛЯ

1. Новое мировоззрение и отчуждение от спасения

2. Психологический смысл эсхатологии

3. Апокалипсис и спасение во времени

3. ОПАСНЫЙ КОНЕЦ НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ YHWH И ЗЕМЛЕЙ

1. Нарушение напряжения между YHWH и землей

2. Спад напряжения между YHWH и землей: анти-гностическая угроза

3. Тайная победа архетипа матери

4. ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОРА

Приложение I: Методология

Приложение II: Камень Основания и воды глубин

Приложение III: Составление Пятикнижия

Приложение IV: Земля и символы стихий

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА

БИБЛИОГРАФИЯ