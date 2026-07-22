Нойманн - Корни еврейского сознания - Том 1
Этот двухтомник — единственное крупное исследование Нойманна, посвященное психологии и духовности еврейского народа. Задуманный в 1933 году, когда автор был вынужден бежать из нацистской Германии, и создававшийся на протяжении целого десятилетия, труд «Корни еврейского сознания» раскрывает не только остроту ума и глубокую эрудицию Нойманна, но и его особую близость к еврейскому мистицизму. Книга также свидетельствует о преданности автора аналитической психологии Юнга и, что, пожалуй, особенно ценно, о его редкой духовной независимости.
В 1933-1934 годах, во время обучения у Юнга, Нойманн задумал масштабное исследование в трех частях, посвященное психологической истории и современному положению еврейского народа. Первую часть, посвященную проблеме откровения в еврейской древности, он завершил в 1940 году. Вторую, раскрывающую психологический смысл хасидизма, — в начале 1945 года. Однако третью часть, в которой Нойманн планировал рассмотреть психологический опыт современных евреев, он так н не написал. По причинам, описанным ниже, он окончательно отложил эту работу.
Эрих Нойманн - Корни еврейского сознания - Том 1 - Откровение и апокалипсис
Касталия, 2026, 300 с.
ISBN 978-5-908110-85-3
Эрих Нойманн - Корни еврейского сознания - Том 1 - Откровение и апокалипсис - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
СОКРАЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ
Об этой работе
Об авторе
План Нойманна на эту книгу
Этапы создания работы
Темы книги
Решение не публиковать
Нойманн и психология Юнга
Специфические для Нойманна темы
Нойманн и сочинения Бубера
Беседа Нойманна с Дрейфусом
Решение публиковать
ВВЕДЕНИЕ К РАБОТЕ. Эрих Нойманн
Открытие мифической предыстории
Новый взгляд глубинной психологии
Еврейское положение
Тема
ПРОБЛЕМА ОТКРОВЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ДРЕВНОСТИ
1. СВЯЗЬ YHWH-ЗEMЛЯ И ПРОРОЧЕСТВО
1. Моисей и откровение на Синае
2. YHWH и земное начало
3. YHWH и пророчество
Примечание автора
2. АПОКАЛИПСИС: ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ YHWH-ЗEMЛЯ
1. Новое мировоззрение и отчуждение от спасения
2. Психологический смысл эсхатологии
3. Апокалипсис и спасение во времени
3. ОПАСНЫЙ КОНЕЦ НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ YHWH И ЗЕМЛЕЙ
1. Нарушение напряжения между YHWH и землей
2. Спад напряжения между YHWH и землей: анти-гностическая угроза
3. Тайная победа архетипа матери
4. ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОРА
Приложение I: Методология
Приложение II: Камень Основания и воды глубин
Приложение III: Составление Пятикнижия
Приложение IV: Земля и символы стихий
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Основные источники
II. Вспомогательные источники
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