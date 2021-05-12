Хумаш - Книга Бемидбар - комментарии Раши - Онкелос - Менахем-Мендл Шнеерсон

В книге Берешит («В начале») описывается историческая цепь событий, обусловивших формирование еврейского народа, получение Торы на Синае и дарование евреям Земли Израиля. В книге Шмот («Имена») рассказывается, как Всевышний образовал этот уникальный народ, чьей задачей было превратить мир в священную обитель Б-га. Книга Ваикра («И воззвал») подробно разъясняет, как именно еврей должен откликаться на Б-жественный призыв, отрешившись от материальности этого мира и в то же время возвышая ее.

Итак, название четвертой книги, Бемидбар, переводится как «В пустыне». Пустыня символизирует наш далекий от совершенства материальный мир, как правило, безразличный, а часто и враждебный Б-жественному сознанию. До этого Тора рассказывала нам, каким образом мир стал такой «пустыней», как был создан еврейский народ, на который и была возложена миссия вернуть миру его изначальную природу. Теперь же она описывает, как евреи оказались в настоящей пустыне, где Б-г испытывал их верность своему предназначению и способность противостоять «внутренним» врагам. Такое драматическое напряжение пронизывает весь путь еврейского народа, отображенный в книге Бемидбар.

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что в первом разделе этой книги, который также называется Бемидбар, рассказано, как Б-г собирает молодой народ в свое воинство. Именно перед тем, как евреи покинули свое убежище у горы Синай, где они изучали Тору, и пустились в странствия по пустыне, их пересчитывают и формально записывают в армию.

Таким образом, первый урок этого раздела заключается в том, что не следует поддаваться иллюзиям и воспринимать мир как доброжелательную или нейтральную среду, полагая, что нам незачем работать над его совершенствованием. Мир и все, что в нем есть, бросает нам вызов, и мы должны напрячь все свои духовные силы, чтобы снова сделать его домом для Б-га.

Но к чему все эти подробности? Раздел Бемидбар, на первый взгляд, представляет собой бесконечный перечень имен и чисел. Не проще ли было бы подвести итоги переписи и мобилизации в войско, ограничившись несколькими фразами?

Хумаш - Книга Бемидбар - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Chabad House Publications

Лос-Анджелес, Калифорния, США

2020 г. - 339 с.

ISBN 978-0-8266-0916-8

Напечатано в Израиле

Перевод Книги Бемидбар является частью многотомного издания:

Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2018 (1-е изд. 2015)

Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.

Хумаш - Книга Бемидбар - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание

Введение

Благословения на чтение Торы

Недельные разделы Торы

Бемидбар

Насо

Бегаалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Масеэй

Гафтарот (отрывки из книг Пророков)

Предисловие

Благословения на гафтару

Бемидбар

Насо

Бегаалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Тафтара, которую читают в первую субботу из трех недель траура

Гафтара, которую читают во вторую субботу из трех недель траура

Гафтара Махар ходеш

Мафтир и гафтара, которые читают в новомесячье, выпадающее на субботу

Приложения

Еврейский календарь и знаки кантиляции

Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе

Система измерений

Хронология событий в книге Бемидбар

Хронология событий, относящихся к гафтарот

Библиография

Карты

От горы Синай до Кадеша

Путь разведчиков

Неудачное нападение

От Кадеша до порога Земли Израиля

Эмореи во главе с Сихоном захватывают части Амона и Моава

Битва с Сихоном

Захват Язера

Война с Огом

Расположение городов, отданных коленам Реувена, Гада и Менаше

Границы Земли Израиля

Иллюстрации