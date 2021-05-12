Хумаш - Книга Бемидбар - комментарии Раши - Онкелос - Менахем-Мендл Шнеерсон

Хумаш - Бемидбар - Комментарии Раши - Онкелос- Гафтарот - Шнеерсон
В книге Берешит («В начале») описывается историческая цепь событий, обусловивших формирование еврейского народа, получение Торы на Синае и дарование евреям Земли Израиля. В книге Шмот («Имена») рассказывается, как Всевышний образовал этот уникальный народ, чьей задачей было превратить мир в священную обитель Б-га. Книга Ваикра («И воззвал») подробно разъясняет, как именно еврей должен откликаться на Б-жественный призыв, отрешившись от материальности этого мира и в то же время возвышая ее.
Итак, название четвертой книги, Бемидбар, переводится как «В пустыне». Пустыня символизирует наш далекий от совершенства материальный мир, как правило, безразличный, а часто и враждебный Б-жественному сознанию. До этого Тора рассказывала нам, каким образом мир стал такой «пустыней», как был создан еврейский народ, на который и была возложена миссия вернуть миру его изначальную природу. Теперь же она описывает, как евреи оказались в настоящей пустыне, где Б-г испытывал их верность своему предназначению и способность противостоять «внутренним» врагам. Такое драматическое напряжение пронизывает весь путь еврейского народа, отображенный в книге Бемидбар.
Следовательно, нет ничего удивительного в том, что в первом разделе этой книги, который также называется Бемидбар, рассказано, как Б-г собирает молодой народ в свое воинство. Именно перед тем, как евреи покинули свое убежище у горы Синай, где они изучали Тору, и пустились в странствия по пустыне, их пересчитывают и формально записывают в армию.
Таким образом, первый урок этого раздела заключается в том, что не следует поддаваться иллюзиям и воспринимать мир как доброжелательную или нейтральную среду, полагая, что нам незачем работать над его совершенствованием. Мир и все, что в нем есть, бросает нам вызов, и мы должны напрячь все свои духовные силы, чтобы снова сделать его домом для Б-га.
Но к чему все эти подробности? Раздел Бемидбар, на первый взгляд, представляет собой бесконечный перечень имен и чисел. Не проще ли было бы подвести итоги переписи и мобилизации в войско, ограничившись несколькими фразами?
Хумаш - Книга Бемидбар - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона
Chabad House Publications
Лос-Анджелес, Калифорния, США
2020 г. - 339 с.
ISBN 978-0-8266-0916-8
Напечатано в Израиле
Перевод Книги Бемидбар является частью многотомного издания:
Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2018 (1-е изд. 2015)
Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.
Хумаш - Книга Бемидбар - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание
Введение
Благословения на чтение Торы
Недельные разделы Торы
- Бемидбар
- Насо
- Бегаалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот
- Масеэй
Гафтарот (отрывки из книг Пророков)
- Предисловие
- Благословения на гафтару
- Бемидбар
- Насо
- Бегаалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Тафтара, которую читают в первую субботу из трех недель траура
- Гафтара, которую читают во вторую субботу из трех недель траура
- Гафтара Махар ходеш
- Мафтир и гафтара, которые читают в новомесячье, выпадающее на субботу
- Приложения
Еврейский календарь и знаки кантиляции
- Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе
- Система измерений
- Хронология событий в книге Бемидбар
- Хронология событий, относящихся к гафтарот
Библиография
Карты
- От горы Синай до Кадеша
- Путь разведчиков
- Неудачное нападение
- От Кадеша до порога Земли Израиля
- Эмореи во главе с Сихоном захватывают части Амона и Моава
- Битва с Сихоном
- Захват Язера
- Война с Огом
- Расположение городов, отданных коленам Реувена, Гада и Менаше
- Границы Земли Израиля
Иллюстрации
- Лагерь
- Перепел
- Кисти (цицит)
- Медный змей на шесте
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