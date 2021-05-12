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Хумаш - Бемидбар - Комментарии Раши - Онкелос- Гафтарот - Шнеерсон

Хумаш - Книга Бемидбар - комментарии Раши - Онкелос - Менахем-Мендл Шнеерсон
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies
В книге Берешит («В начале») описывается историческая цепь событий, обусловивших формирование еврейского народа, получение Торы на Синае и дарование евреям Земли Израиля. В книге Шмот («Имена») рассказывается, как Всевышний образовал этот уникальный народ, чьей задачей было превратить мир в священную обитель Б-га. Книга Ваикра («И воззвал») подробно разъясняет, как именно еврей должен откликаться на Б-жественный призыв, отрешившись от материальности этого мира и в то же время возвышая ее.
Итак, название четвертой книги, Бемидбар, переводится как «В пустыне». Пустыня символизирует наш далекий от совершенства материальный мир, как правило, безразличный, а часто и враждебный Б-жественному сознанию. До этого Тора рассказывала нам, каким образом мир стал такой «пустыней», как был создан еврейский народ, на который и была возложена миссия вернуть миру его изначальную природу. Теперь же она описывает, как евреи оказались в настоящей пустыне, где Б-г испытывал их верность своему предназначению и способность противостоять «внутренним» врагам. Такое драматическое напряжение пронизывает весь путь еврейского народа, отображенный в книге Бемидбар.
Следовательно, нет ничего удивительного в том, что в первом разделе этой книги, который также называется Бемидбар, рассказано, как Б-г собирает молодой народ в свое воинство. Именно перед тем, как евреи покинули свое убежище у горы Синай, где они изучали Тору, и пустились в странствия по пустыне, их пересчитывают и формально записывают в армию.
Таким образом, первый урок этого раздела заключается в том, что не следует поддаваться иллюзиям и воспринимать мир как доброжелательную или нейтральную среду, полагая, что нам незачем работать над его совершенствованием. Мир и все, что в нем есть, бросает нам вызов, и мы должны напрячь все свои духовные силы, чтобы снова сделать его домом для Б-га.
Но к чему все эти подробности? Раздел Бемидбар, на первый взгляд, представляет собой бесконечный перечень имен и чисел. Не проще ли было бы подвести итоги переписи и мобилизации в войско, ограничившись несколькими фразами?

Хумаш - Книга Бемидбар - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Chabad House Publications
Лос-Анджелес, Калифорния, США
2020 г. - 339 с.
ISBN 978-0-8266-0916-8
Напечатано в Израиле
Перевод Книги Бемидбар является частью многотомного издания:
Хумаш. Тора с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона. Chabad House Publications, 2018 (1-е изд. 2015)
Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.

Хумаш - Книга Бемидбар - с комментарием Раши, переводом Онкелоса, гафтарот и расширенным переводом и комментарием, основанным на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание

Введение
Благословения на чтение Торы
Недельные разделы Торы
  • Бемидбар
  • Насо
  • Бегаалотха
  • Шлах
  • Корах
  • Хукат
  • Балак
  • Пинхас
  • Матот
  • Масеэй
Гафтарот (отрывки из книг Пророков)
  • Предисловие
  • Благословения на гафтару
  • Бемидбар
  • Насо
  • Бегаалотха
  • Шлах
  • Корах
  • Хукат
  • Балак
  • Пинхас
  • Тафтара, которую читают в первую субботу из трех недель траура
  • Гафтара, которую читают во вторую субботу из трех недель траура
  • Гафтара Махар ходеш
  • Мафтир и гафтара, которые читают в новомесячье, выпадающее на субботу
  • Приложения
Еврейский календарь и знаки кантиляции
  • Орфографические, грамматические и прочие исключения в Торе
  • Система измерений
  • Хронология событий в книге Бемидбар
  • Хронология событий, относящихся к гафтарот
Библиография
Карты
  • От горы Синай до Кадеша
  • Путь разведчиков
  • Неудачное нападение
  • От Кадеша до порога Земли Израиля
  • Эмореи во главе с Сихоном захватывают части Амона и Моава
  • Битва с Сихоном
  • Захват Язера
  • Война с Огом
  • Расположение городов, отданных коленам Реувена, Гада и Менаше
  • Границы Земли Израиля
Иллюстрации
  • Лагерь
  • Перепел
  • Кисти (цицит)
  • Медный змей на шесте
Views 425
Rating 5.0 / 5
Added 12.05.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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