Величайший и тяжелейший труд христианина - наведение внутреннего порядка в своем сердце - наименее заметен. Есть здания, наибольшая часть которых находится под землей. Чем меньше мы позволяем себе грешить здесь, под землей, тем более убедительным будет свидетельство нашей искренности. Hani внутренний человек связан лишь законом Духа благодати, в соответствии с которым мы сами себе закон (Рим. 2:14). Покаяние благочестивого христианина начинается там, где зачинается его грех - с его мыслей.

Это первое, что исходит из сердца (Мк. 7:21). Свое почтение пред Богом мы выказываем, если настолько благоговеем перед Его Всевидящим оком, что воздерживаемся от всякой оскорбительной для Него мысли. То, от чего ни одно творение на земле не может нас удержать, - мыслить злое в наших сердцах, - мы с готовностью отвергаем из любви к Небесному Отцу.

Рон Харрис - Конфликт души: Свет во тьме: чтение и упражнения для укрепления души

Серия "Ресурсы для библейского душепопечения"

Киев: «Рука Допомоги», 2008 г. — 112 с.

ISBN 978-966-651-600-1

Рон Харрис - Конфликт души: Свет во тьме: чтение и упражнения для укрепления души - Содержание