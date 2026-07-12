де Грааф - Соломон

Книга «Соломон. Мудрец на троне» представляет собой цельное историко-биографическое повествование, синтезирующее разрозненные библейские тексты в единую захватывающую историю о третьем царе Израиля. В центре внимания — не только политические и строительные достижения монарха, но, прежде всего, эволюция его духовного пути: от смиренной мольбы о мудрости при вступлении на престол до трагического вероотступничества в преклонные годы. Автор искусно вплетает в канву исторических событий, описанных в книгах Царств и Паралипоменон, глубокие нравственные и философские размышления, почерпнутые из Притчей, Екклесиаста и Песни Песней, делая сложную литературу премудрости доступной для понимания.

Издание отличается высокой педагогической ценностью, переводя абстрактные богословские концепции на язык практической этики. Через яркие примеры и адаптированные сюжеты читателю раскрываются непреходящие принципы воспитания, ценность трудолюбия, разрушительная сила необдуманного слова и важность супружеской верности. Особое внимание уделено возведению Иерусалимского Храма и причинам последующего раскола единого государства. Этот богато иллюстрированный труд не просто знакомит с фактами древневосточной истории, но ставит перед каждым читателем фундаментальный вопрос о смысле жизни и последствиях отступления от божественного Завета.

де Грааф Анна – Соломон – Мудрец на троне

Пер. с англ. М. Торчинская. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с. – (Библейские истории.)

ISBN 978-5-89355-549-3

де Грааф Анна – Соломон – Содержание