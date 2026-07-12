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де Грааф - Соломон

де Грааф - Соломон
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Jewish History, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Книга «Соломон. Мудрец на троне» представляет собой цельное историко-биографическое повествование, синтезирующее разрозненные библейские тексты в единую захватывающую историю о третьем царе Израиля. В центре внимания — не только политические и строительные достижения монарха, но, прежде всего, эволюция его духовного пути: от смиренной мольбы о мудрости при вступлении на престол до трагического вероотступничества в преклонные годы. Автор искусно вплетает в канву исторических событий, описанных в книгах Царств и Паралипоменон, глубокие нравственные и философские размышления, почерпнутые из Притчей, Екклесиаста и Песни Песней, делая сложную литературу премудрости доступной для понимания.

Издание отличается высокой педагогической ценностью, переводя абстрактные богословские концепции на язык практической этики. Через яркие примеры и адаптированные сюжеты читателю раскрываются непреходящие принципы воспитания, ценность трудолюбия, разрушительная сила необдуманного слова и важность супружеской верности. Особое внимание уделено возведению Иерусалимского Храма и причинам последующего раскола единого государства. Этот богато иллюстрированный труд не просто знакомит с фактами древневосточной истории, но ставит перед каждым читателем фундаментальный вопрос о смысле жизни и последствиях отступления от божественного Завета.

де Грааф Анна – Соломон – Мудрец на троне

Пер. с англ. М. Торчинская. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с. – (Библейские истории.)
ISBN 978-5-89355-549-3

де Грааф Анна – Соломон – Содержание

  • Соломон

    • Кому достанется царство?

    • Соломон становится царём

    • Молодой царь

    • Сон Соломона

    • Две матери и младенец

    • Царство Соломона

    • Приезд царицы Савской

  • Истинная мудрость

    • Любовь к Богу

    • Умный и Глупец

    • О хорошем и плохом

    • Лень и трудолюбие

    • Сила слова

    • Семья

  • Строительство Храма

    • Последнее желание Давида

    • Храм Господень

  • О любви

    • Песнь Суламиты

    • О хорошей жене

  • Наказание для Соломона

    • Соломон забывает о Боге

    • Что такое жизнь?

    • Смысл жизни

  • Расколотое царство

    • Наказание за грехи Соломона

    • Новый царь делает неправильный выбор

    • Раскол

Views 35
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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