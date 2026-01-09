рав Йосеф Бхор Шор - Книга Берешит - Комментарий

Рав Йосеф из Орлеана был комментатором Торы, жившим в XII веке во Франции, и известен как Рав Йосеф Бхор Шор (далее РИБаШ). РИБаШ был одним из тосафистов (баалей тосафот) и учеником рабейну Тама, он находился под влиянием комментария РАШИ к Торе и комментариев «пагитаним» рава Йосефа Кара и РаШбаМа. Кроме того, РИБаШ проложил новый путь в толковании Писания.

У нас нет подробных сведений о его биографии. Вероятно, он родился около 1140 года. Из его переписки с рабейну Тамом видно, что между ними была близкая связь и взаимное уважение.

Чтобы понять отношение РИБаШа к агадическим мидрашам, необходимо сравнить его комментарий с комментариями предшественников. Мы видим, что РАШИ по различным причинам достаточно часто приводит в своем комментарии агадические мидраши даже тогда, когда эти мидраши не соответствуют пшату. В противоположность ему РИК и РаШбаМ полностью игнорируют мидраши. Вероятно, что РИБаШ выбрал для себя средний путь. С одной стороны, он стремится объяснить текст Торы, не пользуясь ничем, кроме самого текста Торы. С другой стороны, в тех случаях, когда Мидраш не противоречит пшату и логике повествования Торы, или когда с помощью Мидраша можно объяснить реальность, описанную в Торе, РИБаШ не избегает цитирования Мидраша. Иногда РИБаШ пользуется им, чтобы защитить мудрецов Талмуда, доказывая, что их высказывания основаны на пшате.

Приведем несколько примеров:

1. В связи с казнью тьмы Тора говорит: «И у всех сынов Израиля был свет в их жилищах» (Шмот 10:23).

Как известно, мудрецы считают, что во время этой казни евреи не страдали от тьмы, даже находясь среди египтян (часть евреев жила отдельно от египтян в земле Гошен, часть жила вместе с египтянами). РИБаШ приводит свой комментарий, где объясняет, что означают слова «в их жилищах»: «В земле Гошен, где они находились. Но в [остальной] части Египта была темнота для всех, даже для евреев».

Однако после того, как он привел объяснение на уровне пшат, РИБаШ добавляет: «А наши учителя сказали, что у евреев был свет даже в Египте (т.е. не только в земле Гошен), и они видели, что находится в домах египтян. “В их жилищах” - везде, где евреи жили - даже в Египте (а не только в земле Гошен)». Таким образом, РИБаШ пытается объяснить, почему комментарий мудрецов соответствует пшату, несмотря на то что сам он трактует стих иначе.

2. В начале недельной главы Ваера написано:

«И он возвел очи свои, и увидел: и вот, три мужа стоят возле него» (Берешит 18:2), и РИБаШ объясняет, что здесь речь о настоящих людях (а не об ангелах): «По простому смыслу это были обычные люди, поскольку мы не видим, чтобы ангелы ели и пили, и ночевали в доме у человека, как у нас - в доме Лота».

Тем не менее традиция, полученная от мудрецов, говорит, что здесь говорится об ангелах, и поэтому РИБаШ добавляет: «Однако не следует возражать словам наших мудрецов, которые и сами, как ангелы, знающие, что на земле».

Однако во многих случаях РИБаШ не приводит агадические мидраши вообще и объясняет все в соответствии с пшатом.

Книга Берешит. Комментарий рава Йосефа Бхор Шора

рав Й. Бхор Шор ; пер. Я. СиничкинI; науч. ред. рав И. Лифшиц ; авт. вступ, ст. А. Рок ; ред. биогр. и вступ, ст. Я. Эйделькинд.

Ярославль ИП Дерунов М. И., 2023. - 496 с.

ISBN 978-5-6045674-4-9

рав Йосеф Бхор Шор - Книга Берешит - Комментарий - Содержание

От издателя

Авигаиль Рок. Биография рава Йосефа Бхор Шора и методология его комментария к Торе

Глава Берешит

Глава Ноах

Глава Лех леха

Глава Ваера

Глава Хаей Сара

Глава Толдот

Глава Вайеце

Глава Ваишлах

Глава Вайешев

Глава Микец

Глава Ваигаш

Глава Ваехи

Воспоминания о Якове Синичкине