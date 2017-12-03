Свиток Рут

Библиотека еврейских текстов Еврейская Библия (Танах) состоит из 24 книг, разделенных на три группы - Пятикнижие (Тора), Пророки (Невиим) и Писания (Ктувим). Тора переведена практически на все языки мира и хорошо известна и доступна русскоязычному читателю. Но есть еще одна группа библейских текстов, имеющих особый статус в еврейской традиции: их принято читать в синагоге в особо торжественных случаях - по праздникам.

В эту группу входят пять небольших по объему, но глубоких по смыслу «свитков» (мегилот). Эти книги различны по жанру, стилю и форме повествования: от поэтической Шир га-Ширим до повествовательных Эстер и Рут. Не похожи они и по настрою и интонациям: от Эйхи, траурного плача по разрушенному Храму, до философско-рассудительной Когелет и лирической Шир га-Ширим, выражающей бескрайнюю любовь между Всевышним и народом Израиля. Объединяет их важность, придаваемая этим произведениям в еврейской традиции.

Об этом свидетельствует необычайное изобилие традиционных и современных комментариев на эти тексты. На протяжении веков «свитки» обращали на себя пристальное внимание еврейских (и не только) мудрецов, исследователей и комментаторов, и вокруг них был собран кладезь мудрости, скрупулезно оттачиваемый самыми блестящими умами, которые дал миру наш народ. Все пять «мегилот» и некоторые комментарии к ним неоднократно переводились на русский язык, но до сих пор не получили достойно- го раскрытия перед широким кругом читателей. Мы попытались дать русскоязычным читателям представление о значимости и глубине этих текстов, снабдив новые переводы широким спектром комментариев и толкований, представляющих интерес для сегодняшнего читателя.

При этом следует заметить, что, несмотря на разнообразие мнений, приводимых в нашем издании, их объединяет общая идея текста Писания, и они являются лишь разными гранями одного и того же драгоценного камня. Как свидетельствует Талмуд: «Так же как от удара молота [камень] разлетается на несколько кусков, так и из одного стиха исходит несколько значений». Известны также слова р. Элиягу Деслера, что только в вопросах права (галахи) спор между мудрецами имеет место, но в вопросах агады (толкование Писания и морально-этические вопросы) мудрецы лишь высказывают два возможных взгляда на один вопрос, и каждый из них по-своему прав, о чем сказано: «И то и другое - слова Б-га живого».

Это две стороны истины, которые указывают нам на различные аспекты темы или стиха (Михтав ме-Элиягу, 4.1,с.353 и ч. 2, с. 173). При подготовке проекта мы руководствовались классической формой и основными компонентами комментированного издания Танаха «Микраот гдолот», впервые вышедшего в свет в 1517 году и с тех пор переиздававшегося сотни раз. Однако, воспользовавшись формой, мы расширили содержание, включив в наше издание достижения еврейской мысли последних двух тысячелетий. Данный труд - это не только очередной перевод классического текста, но и принципиально новый, еще не знакомый русскоязычному читателю способ подборки и подачи материала комментариев. Такая форма позволит каждому читателю воспринимать тексты Свитка Рут на различных уровнях: от простого прочтения до глубокого изучения каждого стиха и попытки постижения глубинного смысла, заключенного в Святых книгах Танаха.

Свиток Рут

Перевод с древнееврейского и комментарии под ред. Мордехая Гринберга М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2017. — 136 с.

ISBN 978-5-93273-482-7

Свиток Рут - Оглавление

Вступительное слово

От редакции

Предисловие к свитку Рут

Мордехай Гринберг

Свиток Рут с комментариями

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Предисловие р.А. Фейгин

Праздничное чтение книги Рут

Свиток Рут - Глава -1

(1) И БЫЛО В ДНИ СУДА СУДЕЙ: БЫЛ ГОЛОД В СТРАНЕ, И ПОШЁЛ ЧЕЛОВЕК ИЗ БЕЙТ-ЛЕХЕМА В ЙЕГУДЕ ПОЖИТЬ В ПОЛЯХ МОАВА: ОН, ЕГО ЖЕНА И ДВА ЕГО СЫНА.

Почему сказано «И было в дни суда судей» и не указано имя судьи, правившего в те дни? Зачем так подробно указано, что Элимелех «из Бейт-Лехема в Йегуде эфра- тянин»? Зачем к словам «и пришли в поля Моава» добавлено «и были там»? Зачем сказано «муж Нооми» и что добавляют нам слова «и осталась она и два её сына»?

МАЛЬБИМ

И было в дни суда судей. Здесь приводится причина, побудившая Элимелеха уйти из Страны Израиля: это было в дни суда судей, о которых сказано (Шофтим, 17:6, 21:25): «В те дни не было царя в Израиле, каждый делал то, что правильно в его глазах». Не было тогда единого судьи у всего Израиля, который правил бы народом, но судей было много, и судьёй мог быть каждый желающий почёта, и поэтому не было в народе страха перед судьёй, как сказано (Авот, 3:2): «Если бы не страх перед властью, люди живьём глотали бы друг друга». И сказали наши мудрецы: «Горе поколению, судящему своих судей!» (Введение к Рут раба).

А вторая причина — был голод в стране: в дни голода бедные ополчаются против богатых и принуждают раздать им хлеб — а не то возьмут силой, ведь нет царя, чтобы наводить на них страх. И в результате — и пошёл человек из Бейт-Лехема в Йегуде пожить в полях Моава. Так как он был богатым, он боялся, что бедняки нападут на него и всё разграбят. Но всё же он не намеревался осесть в Моаве, он хотел только пожить там (одно из значений глагола «лагур», наряду с обычным «жить»), пока не пройдёт гнев Всевышнего (голод), да и пожить он хотел не в городе, а в полях, как временный жилец. Более того: несмотря на трудное время, ушёл только один человек, а остальные богачи не захотели уходить из Страны Израиля за границу. И даже домашние Элимелеха пошли с неохотой, так как не хотели оставлять желанную Землю, и ушёл только он с женой и двумя сыновьями, которым он мог приказывать и которые должны были за ним следовать.

РАШИ

И было в дни суда судей. Это было ДО того, как воцарился царь Шауль, когда поколения управлялись судьями; а было это в дни судьи Ивцана, как сказали наши мудрецы: «Ивцан — это Боаз» (База батра, 91а).

И пошёл человек. Он был большим богачом и главой поколения, но ушёл из Земли Израиля на чужбину из-за своей скупости : он не хотел давать свой хлеб бедным, приходящим к нему. За это он и был наказан (Рут раба, 1,4).

РЕАЛИИ И ЯЗЫК

Эпоха судей — период от смерти Иегошуа бин Нуна и до установления монархии в древнем Израиле (с 1244 по 877 г. до н.э.). В центре исторических событий этого периода — судьи, которые не только осуществляли судебные функции, но и были военно-политическими лидерами своего колена или группы колен, спасителями от врага и избавителями от чужеземного гнета. Правление судей было временным и не распространялось на все колена. Подробнее см. предисловие.

Бейт-Лехем (Вифлеем), другое название — Эфрат — один из старейших в мире городов. Расположен в наделе колена Йегуда, к югу от Иерусалима. Место захоронения праматери Рахели (Берешит, 35:19), могилу которой посещают многочисленные паломники и в наши дни. Стих из Диврей га-ямим 1 (2:51) сообщает, что Бейт-Лехем был городом Салмы из колена Йегуды, который, вероятно, стал старейшиной и прародителем основной части жителей города. Салма упоминается в свитке Рут под именем Салмон и является отцом Боаза. Город стал местом рождения и помазания царя Давида. Вероятно, название города — «дом хлеба» — указывает на широкие ресурсы города и на основной вид деятельности его жителей — сельское хозяйство. В любом случае, здесь явный намек на продолжение рассказа о посланном на «город хлеба» голоде и последующем спасении («помянул Б-г свой народ, дав ему хлеб»).

Йегуда (Иудея) — здесь имеется в виду надел, данный колену Йегуды при разделе Эрец Исраэль после ее захвата в эпоху Йегошуа. Северная граница надела тянется от северной оконечности Мертвого моря через Иерусалим к побережью Средиземного моря, где сходится с границами территории, зани- маемой коленом Дана. Восточная граница проходит по реке Иордан, южная не поддается точному определению, так как уходит в пустыню Негев. Основную часть территории занимают Иудейские горы — цепь невысоких гор и холмов, перерезанных руслами рек, наполняющимися в период дождей. Местоположение Бейт-Лехема также уточняется, чтобы не спутать его с Бейт-Лехемом галилейским, который находится на севере страны в наделе колена Звулуна.

Моав — государство, существовавшее в библейские времена. Занимало плоскогорье к востоку от южного течения Иордана и Мертвого моря. С юга граничило с Эдомом, на востоке — с Амоном. Северные границы Моава меняли свое положение. Моавитская история известна главным образом благодаря Танаху. Единственный документальный источник — это «Моавитский камень», обнаруженный в 1868 г. прусским миссионером и путешественником Ф. А. Кляйном. На камне имеется надпись, сделанная Мешей, царем Моава, в IX в. до н.э., в ознаменование одержанных им побед над Израилем. Моавитяне и евреи были этнически родственны друг другу, так как Моав и Аммон — потомки Лота, племянника Аврагама. Язык моавитян, как можно судить по «Моавитскому камню», близок к еврейскому. Главным божеством моавитян был Кмош.