Мегилат Эстер - Свиток Эстер

Еврейский народ, избранный Господом для служения Ему, принял Божественный Завет на горе Синай, возвел Творцу мира Храм в Иерусалиме и удостоился благословения и пророчества - связи между Богом и человеком. Вавилон изгнал наших отцов из Святой земли, разрушил святой город Иерусалим и предал огню наш Храм. В Персидском изгнании Ьаман - потомок Амалека - попытался уничтожить еврейский народ и стереть всякую память в мироздании о едином Боге. Однако раскаяние наших отцов привело к пробуждению Божественного милосердия и к их чудесному спасению от гибели.

Люди Великого Собрания вернули былое великолепие - возвели Второй Храм и установили нам на все поколения заповедь читать Свиток Эстер, дабы мы помнили о нашем Завете и благодарили Господа за Его Провидение в мироздании и наше избавление от всех бед. Читая о чудесах, произошедших в те дни, мы должны ощущать могущество Господа! И с большой радостью благодарить Творца, спасающего нас во всех поколениях от рук врагов и оберегающего наши души. Он не дает нам оступиться и возвышает нас над всеми ненавистниками.

В общинах горских евреев, чьи традиции уходят в глубину веков, чтение Свитка Эстер в праздник Пурим было важной частью служения Всевышнему на протяжении поколений. Наши отцы восхваляли и благодарили Господа, а Он озарял их жизни ярким светом истины и даровал благословение.

Да поддержит нас Всевышний, чтобы это издание Свитка Эстер помогло нам в служении и чтобы с пониманием и чувством сердца мы радовались в праздник Пурим! Да исполнится по отношению к нам благословение: «У иудеев были свет и радость, и веселье, и величие». Ведь самое главное в нашей жизни - быть достойными сыновьями еврейского народа, изучать Тору, служить Богу и оказывать милосердие братьям. Я очень признателен всем, кто принял участие в издании этой книги, ведь она, как и прежние наши книги, несомненно, принесет большую пользу многим евреям.

Сегодня еврейский народ находится в изгнании, Храм Господа разрушен, Престол Всевышнего повален, Божественное присутствие вознеслось высоко в Небеса. Книга ЗоЬар рассказывает, что всё зависит от наших служения и молитвы: «Все ворота закрыты и заперты, кроме врат плача. Ангелы, охраняющие эти ворота, ломают засовы, прокладывают дороги и вносят слезы, пролитые человеком в молитве, которая предстает перед Святым Царем. Трепетная молитва человека не остается без ответа, и Всевышний милует его. Велика доля того, кто проливает слезы в молитве перед Всевышним». Сегодня еврейский народ находится в изгнании, Храм Господа разрушен, Престол Всевышнего повален, Божественное присутствие вознеслось высоко в Небеса. Книга ЗоЬар рассказывает, что всё зависит от наших служения и молитвы: «Все ворота закрыты и заперты, кроме врат плача. Ангелы, охраняющие эти ворота, ломают засовы, прокладывают дороги и вносят слезы, пролитые человеком в молитве, которая предстает перед Святым Царем. Трепетная молитва человека не остается без ответа, и Всевышний милует его. Велика доля того, кто проливает слезы в молитве перед Всевышним».

У нашего праотца Ицхака были двое сыновей - Яаков и Эсав. Яаков следовал Завету своих отцов, его сыновья возвели в Иерусалиме Храм, в котором раскрылось Божественное присутствие. Эсав презрел волю единого Бога; произошедший от него народ разрушил Храм и на протяжении двух тысячелетий несет несчастья и гибель Израилю и всему миру.



В праздник Пурим читают Свиток Эстер два раза: вечером и утром. Прежде чем приступить к чтению, хазан должен обратитъ внимание присутствующих на то, чтобы они, слушая, как он произносит благословения на чтение Свитка, имели намерение исполнить таким образом и свою обязанность произнесения этих благоСловении; а также сказать им, что он тоже будет иметь намерение исполнить эту обязанность и для них. ***В праздник Пурим читают Свиток Эстер два раза: вечером и утром. Прежде чем приступить к чтению, хазан должен обратитъ внимание присутствующих на то, чтобы они, слушая, как он произносит благословения на чтение Свитка, имели намерение исполнить таким образом и свою обязанность произнесения этих благоСловении; а также сказать им, что он тоже будет иметь намерение исполнить эту обязанность и для них.

Хазан также должен сообщитъ присутствующим, что они обязаны выслушать весь Свиток Эстер слово в слово из его уст и не пропуститъ ни единого слова. Поэтому каждый из присутствующих должен следить за своими детьми, чтобы они не шумели во время чтения Свитка. И желательно, чтобы у каждого был кошерный пергаментный свиток, и тогда, если он не услышит какое-нибудь слово, то сможет восполнитъ его, прочитав по кошерному свитку, который держит в руках.

Мегилат Эстер - Свиток Эстер

Транслитерация иврит

перевод калахот

Община горских евреев Москвы «Байт Сфаради»

Йерушалаим - Москва 2025 г. - 227 с.

Мегилат Эстер - Свиток Эстер - Содержание Благословение перед чтением Мегилы

Мегилат Эстер

Глава 1 - Глава 10

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Законы и обычаи праздника Пурим