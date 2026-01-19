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Мегилат Эстер - Свиток Эстер

Мегилат Эстер - Свиток Эстер
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Еврейский народ, избранный Господом для служения Ему, принял Божественный Завет на горе Синай, возвел Творцу мира Храм в Иерусалиме и удостоился благословения и пророчества - связи между Богом и человеком. Вавилон изгнал наших отцов из Святой земли, разрушил святой город Иерусалим и предал огню наш Храм. В Персидском изгнании Ьаман - потомок Амалека - попытался уничтожить еврейский народ и стереть всякую память в мироздании о едином Боге. Однако раскаяние наших отцов привело к пробуждению Божественного милосердия и к их чудесному спасению от гибели.
Люди Великого Собрания вернули былое великолепие - возвели Второй Храм и установили нам на все поколения заповедь читать Свиток Эстер, дабы мы помнили о нашем Завете и благодарили Господа за Его Провидение в мироздании и наше избавление от всех бед. Читая о чудесах, произошедших в те дни, мы должны ощущать могущество Господа! И с большой радостью благодарить Творца, спасающего нас во всех поколениях от рук врагов и оберегающего наши души. Он не дает нам оступиться и возвышает нас над всеми ненавистниками.
В общинах горских евреев, чьи традиции уходят в глубину веков, чтение Свитка Эстер в праздник Пурим было важной частью служения Всевышнему на протяжении поколений. Наши отцы восхваляли и благодарили Господа, а Он озарял их жизни ярким светом истины и даровал благословение.
Да поддержит нас Всевышний, чтобы это издание Свитка Эстер помогло нам в служении и чтобы с пониманием и чувством сердца мы радовались в праздник Пурим! Да исполнится по отношению к нам благословение: «У иудеев были свет и радость, и веселье, и величие». Ведь самое главное в нашей жизни - быть достойными сыновьями еврейского народа, изучать Тору, служить Богу и оказывать милосердие братьям. Я очень признателен всем, кто принял участие в издании этой книги, ведь она, как и прежние наши книги, несомненно, принесет большую пользу многим евреям.
страница книгиСегодня еврейский народ находится в изгнании, Храм Господа разрушен, Престол Всевышнего повален, Божественное присутствие вознеслось высоко в Небеса. Книга ЗоЬар рассказывает, что всё зависит от наших служения и молитвы: «Все ворота закрыты и заперты, кроме врат плача. Ангелы, охраняющие эти ворота, ломают засовы, прокладывают дороги и вносят слезы, пролитые человеком в молитве, которая предстает перед Святым Царем. Трепетная молитва человека не остается без ответа, и Всевышний милует его. Велика доля того, кто проливает слезы в молитве перед Всевышним».
У нашего праотца Ицхака были двое сыновей - Яаков и Эсав. Яаков следовал Завету своих отцов, его сыновья возвели в Иерусалиме Храм, в котором раскрылось Божественное присутствие. Эсав презрел волю единого Бога; произошедший от него народ разрушил Храм и на протяжении двух тысячелетий несет несчастья и гибель Израилю и всему миру.
***
страницы из книгиВ праздник Пурим читают Свиток Эстер два раза: вечером и утром. Прежде чем приступить к чтению, хазан должен обратитъ внимание присутствующих на то, чтобы они, слушая, как он произносит благословения на чтение Свитка, имели намерение исполнить таким образом и свою обязанность произнесения этих благоСловении; а также сказать им, что он тоже будет иметь намерение исполнить эту обязанность и для них.
Хазан также должен сообщитъ присутствующим, что они обязаны выслушать весь Свиток Эстер слово в слово из его уст и не пропуститъ ни единого слова. Поэтому каждый из присутствующих должен следить за своими детьми, чтобы они не шумели во время чтения Свитка. И желательно, чтобы у каждого был кошерный пергаментный свиток, и тогда, если он не услышит какое-нибудь слово, то сможет восполнитъ его, прочитав по кошерному свитку, который держит в руках.

иллюстрация из книги

Мегилат Эстер - Свиток Эстер

Транслитерация иврит
перевод калахот
Община горских евреев Москвы «Байт Сфаради»
Йерушалаим - Москва 2025 г. - 227 с.

Мегилат Эстер - Свиток Эстер - Содержание

Благословение перед чтением Мегилы
Мегилат Эстер
  • Глава 1 - Глава 10
  • Иллюстрации
Законы и обычаи праздника Пурим
Views 389
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

E
esxatos 1 year ago

Спасибо за чудесный подарок!

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