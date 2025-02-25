Комментарии Пардес - Берешит - Шмот - 4 тома
Великая благодарность Творцу мира, за выход первого тома книги «Шмот» с комментариями Пардес.
Рамбан в предисловии к книге «Шмот» пишет: Книга «Берешит» рассказывает о сотворении мира, а также о событиях жизни наших праотцов, которые проложили путь для своих потомков. Каждое их действие стало прообразом событий, которые произойдут в будущем с сыновьями Израиля. А книга Шмот (Имена) посвящена первому изгнанию и избавлению из него (Галуту и Геуле). Это изгнание не завершилось до тех пор, пока сыновья не поднялись до уровня своих праотцов, когда они пришли к горе Синай и построили Шатер Откровения, и Святая Шехина опустилась на них. И тогда они поднялись на уровень своих праотцов, тех, кто поддерживал сокровенную связь с Творцом, и был Его «колесницей».
Как известно, египетское изгнание было матерью и корнем всех будущих изгнаний еврейского народа. Именно там, в плавильной печи Египта родился еврейский народ. Десять казней, которые обрушились на Египет, были одновременно десятью курсами лечения для еврейского народа. Наши святые книги сравнивают их с родовыми схватками. А все чудеса, которые происходили в Египте, были раскрытием особого святого Имени Авая, Благословен Он, этого особого четырех-буквенного Имени, которым были сотворены все миры. Рамбан открывает нам, что вся Тора — это имена Творца, и все они — раскрытие этого особенного Имени.
«Сокровенная Тора» - Книга Шмот с комментарием «ПаРДеС» - Том первый
Автор и переводчик - р. Александр Кац.
Идея, редактура и реализация - р. Цви Патлас.
Иерушалаим Издательство «ПАРДЕС» 5783 (2023) - 391 c.
«Сокровенная Тора» - Книга Шмот с комментарием «ПаРДеС» - Том первый - Содержание
Глава Шмот
Глава Ваера
Глава Бо
Глава Бвшалах
Великая благодарность Творцу мира за выход второго тома книги Шмот с комментариями Пардес. Самое главное событие мировой истории — Синайское Откровение произошло 6־го Сивана 2448 года. В тот день, во время дарования Торы родился еврейский народ. Пройдя мучительное очищение в египетском изгнании, у горы Синай наш народ заключил союз с Творцом мира. Само название праздника дарования Торы «Шавуот» подразумевает также две клятвы — швуот.
Мы поклялись, что навсегда Творец будет нашим Б-гом, а Он поклялся, что мы будем Его народом и что никогда Он не заменит нас на никакой другой народ. Все эти события описаны в главе Торы «Итро». Бааль Шем Тов открывает, что во время Синайского откровения Моше Рабейну достиг самого высокого духовного уровня. И также души всех евреев, стоящих у горы Синай, дважды поднялись к своему источнику под престолом Славы Творца. В египетском изгнании мы были на притяжении 210 лет, а в этом изгнании у Эдома мы находимся уже почти две тысячи лет. И точно также, как после выхода из Египта мы получили Тору, обещано у пророков, что после возвращения из этого изгнания мы также получим глубинные тайны знания, заключенные в Торе. Так открывает Раши в комментарии на Шир-а-Ширим.
Тот великий свет, который должен открыться с приходом Машиаха, он уже начинает понемногу проникать в наш мир, и нашему слабому поколению это необходимо как лекарство.
Работа над вторым томом книги Шмот с комментариями Пардес заняла больше года. Собирание в одном месте комментариев на всех четырех уровнях Пардеса, от простого смысла — пшата до глубин тайн Торы — сода поможет пониманию слов нашей вечной Торы.
Большая благодарность раву Александру Кацу, и всем тем, кто трудился, чтобы этот том вышел в свет, а также всем тем, кто помог нам реализовать этот проект. Чтобы Творец мира осветил их дома светом Торы, и чтобы было благословение на всех их жизненных путях.
р. Цви Патлас
Главный редактор издательства «Пардес» Мархешван 5785 Святой город Иерушалаим
Сокровенная Тора - Книга Шмот с комментарием «Пардес - Том второй
Издательство «ПАРДЕС» 5785 (2024) Иерушалаим - 480 с.
Сокровенная Тора - Книга Шмот с комментарием «Пардес - Том второй - Содержание
Глава Итро
Глава Мишпатим
Глава Трума
Глава Тэцавэ
Глава Ки Тиса
Глава Ваякхель
Глава Пкудей
«Все, что было, есть и будет во Вселенной, все заключено в Торе - от слова «Берешит - Вначале» до последних слов «на глазах у всего Израиля» - пишет Гаон из Вильно. «В ней закодировано не только общее направление развития Вселенной, но и подробности, связанные с существованием всех видов растений и животных, а также с жизнью каждого отдельного человека - все, что с ним произойдет со дня рождения и до дня смерти, и все воплощения его души. И все это - в мельчайших подробностях и деталях» (комм. Гаона к Сифра де-Цниюта).
Сад Тайной Мудрости называется в Талмуде «Пардес».
Это слово выбрано не случайно.
Величайший кабалист раби Ицхак Лурия Аризаль - объяснял, что оно обозначает не только «плодовый сад». Это слово - код, подразумевающий четыре уровня постижения Торы: שט£ (пшат - простой смысл), למז (ремез - намек), דרש (драш - толкование) и *T1D (сод - сокровенный смысл, тайна).
Вместе они составляют слово: פרדס - пардес.
В святой книге Зоар написано: «горе человеку утверждающему будто Тора просто рассказывает истории... но все слова Торы содержат высшие тайны». И продолжает - что у Торы (также как у человека) есть «душа», «тело» и «одежды».
«Одежды» - это рассказы, составляющие сюжет Торы.
«Тело» - это заповеди, которые называются «,гуфей а- Тора» (т.е. «плоть Торы»),
А под этими покровами скрыта «душа» Торы, «которая важнее всего, и, в сущности, это и есть Тора» (Зоар 3, 152а).
И великие мудрецы постигают душу Торы, ведь вся она это имена Творца. А в будущем увидят и душу души Торы, то есть постигнут Само Сущностное Имя Творца.
История этой книги началась более восемнадцати лет тому назад. Мы встретились с замечательным человеком и переводчиком равом Александром Кацем. Я изложил ему идею - издать перевод Пятикнижия на русском языке с комментарием Пардес, то есть с комментарием на всех четырех уровнях постижения Торы. Эта идея его очень увлекла. Но, поняв сложность задачи мы пришли, что к этому нужно серьезно подготовиться. Мы назвали наше издательство - «Пардес» и в качестве пробного камня начали работать над проектом издания Пятикнижия на русском языке с избранными комментариями Рамбана, который включал в себя простой смысл {пшат) и тайну {сод). Эта работа заняла у нас семь лет. Наш труд был тепло встречен русскоязычными читателями во всем мире.
«Сокровенная Тора» - Книга Берешит с комментарием «ПаРДеС» - Том первый
Автор и переводчик - р. Александр Кац.
Идея, редактура и реализация - р. Цви Патлас.
Иерушалаим Издательство «ПАРДЕС» 5780 (2020) - 453 c.
«Сокровенная Тора» - Книга Берешит с комментарием «ПаРДеС» - Рекомендация гаона рава Моше Шапиро
Иерусалим, 22 адара 5773 года
Мой дорогой ученик р. Цви Патлас, которого я знаю долгие годы, серьезно изучает Тору и прилагает усилия, чтобы верно постичь ее слова. Он подготовил к изданию книгу на русском языке, в которой раскрываются глубокие пласты понимания Торы. Книга обращена к тем, кто возвращается к нашему великому наследию, не получив этих знаний по цепочке традиции. Я полностью полагаюсь на свидетельство рабанит Хавы Куперман, дочери великого праведника, нашего учителя и наставника рава Ицхака Зильбера וצ״רי, что вся книга выверена и точно передает смысл слов наших мудрецов. И тем более я лично знаком с издателем книги и знаю, что его понимание верно и глубоко. Эта книга, наверняка, принесет большую пользу тем, кто стремится постичь глубину Торы. Об этом свидетельствуют предыдущие книги изда- тельства, получившие широкое признание и приносящие много пользы.
С благословением всем, кто прикладывает усилия к постижению Торы
Рав Моше Шапиро
Целью создания нашего издательства «Пардес», созданного в честь нашего учителя рава Ицхака Зильбера было продолжить главное дело его жизни. Ведь он посвятил всего себя главному делу - привлечь сердца русских евреев, выросших в плену у советского Амалека, к их Отцу, который на небе. Многие годы он, выдающийся математик, собирал материалы и писал книгу о том, как открытия современной науки были заключены в святой книге Зоар.
Нашему поколению вернувшихся из плена к своим корням необходимо лекарство. Что же это? Эта та чистая родниковая вода, начерпанная из колодцев, которые выкопали наши праотцы, и из которых черпали свою мудрость мудрецы всех поколений еврейского народа. Как открывает святая книга Зоар, вслед за «Книгой Творения» («Сефер а-Ецира»), составленной нашим праотцем Авраамом, что все, что существует в мире, было сотворено двадцатью двумя буквами нашего святого алфавита. И все тайны Творения заключены в нашей святой Торе. Как открывает это учитель еврейского народа Рамбан в предисловии к Берешит: «Вся Тора - это имена Творца, и все они это раскрытие святого четырехбуквенного имени Творца - Авая, Благословен Он».
Сказано в Шир а-Ширим: «Целуй меня поцелуями уст Твоих, потому что ласки Твои мне дороже всех наслаждений мира». Объясняет Раши, что эти слова говорит возлюбленная Творца Шуламит - еврейский народ, который находится в галуте, и тоскует о своем Возлюбленном, как соломенная вдова о своем муже. Она с тоской вспоминает о том времени, когда она лицом к лицу стояла перед Творцом у горы Синай и получала Тору. Эти Его ласки до сих пор в ее сердце. И продолжает Раши: «И обещано Им, что в будущем Творец еще раз откроется им, чтобы раскрыть самые глубинные тайны Торы».
Наша книга, второй том с комментариями Пардес завершает книгу Торы Берешит. Она является только подготовкой для будущего раскрытия великих тайн Торы, которые обещаны нам Творцом.
Так пишет об этом наш учитель гаон рав Моше Шапира: «Это поколение русских евреев было лишено сокровенного знания Торы, не получив его по традиции».
Для нас эти знания являются настоящим «эликсиром жизни». Постичь, как в святых буквах, словах и предложениях нашей святой Торы заключены все тайны Творения, и как это непосредственно связано с нашей жизнью. Ведь с изменением понимания этих основ изменяется вся жизнь еврея.
Огромная благодарность многолетнему другу нашего издательства господину Тимуру Миндичу, который помог нам реализовать наш замысел. Он не только изменил свою собственную жизнь, став соблюдающим Тору человеком, но видит свою задачу в распространении сокровенного знания Торы среди своих братьев евреев.
Наша надежда и молитва, чтобы эта книга помогла найти свой путь к Торе нашим будущим читателям.
р. Цви Патлас
Главный редактор издательства «Пардес» 5782
Иерушалаим
«Сокровенная Тора» - Книга Берешит с комментарием «ПаРДеС» - Том второй
Автор и переводчик - р. Александр Кац.
Идея, редактура и реализация - р. Цви Патлас.
Иерушалаим Издательство «ПАРДЕС» 5782 (2021) - 705 c.
«Сокровенная Тора» - Книга Берешит с комментарием «ПаРДеС» - Том второй - Содержание
Глава Толдот
Глава Баецэ
Глава Ваишлах
Глава Ваешев
Глава Микец
Глава Ваигаш
Глава Ваехи
Comments (1 comment)