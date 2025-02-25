Великая благодарность Творцу мира за выход второго тома книги Шмот с комментариями Пардес. Самое главное событие мировой истории — Синайское Откровение произошло 6־го Сивана 2448 года. В тот день, во время дарования Торы родился еврейский народ. Пройдя мучительное очищение в египетском изгнании, у горы Синай наш народ заключил союз с Творцом мира. Само название праздника дарования Торы «Шавуот» подразумевает также две клятвы — швуот. Великая благодарность Творцу мира за выход второго тома книги Шмот с комментариями Пардес. Самое главное событие мировой истории — Синайское Откровение произошло 6־го Сивана 2448 года. В тот день, во время дарования Торы родился еврейский народ. Пройдя мучительное очищение в египетском изгнании, у горы Синай наш народ заключил союз с Творцом мира. Само название праздника дарования Торы «Шавуот» подразумевает также две клятвы — швуот.

Мы поклялись, что навсегда Творец будет нашим Б-гом, а Он поклялся, что мы будем Его народом и что никогда Он не заменит нас на никакой другой народ. Все эти события описаны в главе Торы «Итро». Бааль Шем Тов открывает, что во время Синайского откровения Моше Рабейну достиг самого высокого духовного уровня. И также души всех евреев, стоящих у горы Синай, дважды поднялись к своему источнику под престолом Славы Творца. В египетском изгнании мы были на притяжении 210 лет, а в этом изгнании у Эдома мы находимся уже почти две тысячи лет. И точно также, как после выхода из Египта мы получили Тору, обещано у пророков, что после возвращения из этого изгнания мы также получим глубинные тайны знания, заключенные в Торе. Так открывает Раши в комментарии на Шир-а-Ширим.

Тот великий свет, который должен открыться с приходом Машиаха, он уже начинает понемногу проникать в наш мир, и нашему слабому поколению это необходимо как лекарство.

Работа над вторым томом книги Шмот с комментариями Пардес заняла больше года. Собирание в одном месте комментариев на всех четырех уровнях Пардеса, от простого смысла — пшата до глубин тайн Торы — сода поможет пониманию слов нашей вечной Торы.

Большая благодарность раву Александру Кацу, и всем тем, кто трудился, чтобы этот том вышел в свет, а также всем тем, кто помог нам реализовать этот проект. Чтобы Творец мира осветил их дома светом Торы, и чтобы было благословение на всех их жизненных путях.

р. Цви Патлас

Главный редактор издательства «Пардес» Мархешван 5785 Святой город Иерушалаим

Сокровенная Тора - Книга Шмот с комментарием «Пардес - Том второй

Издательство «ПАРДЕС» 5785 (2024) Иерушалаим - 480 с.

Сокровенная Тора - Книга Шмот с комментарием «Пардес - Том второй - Содержание

Глава Итро

Глава Мишпатим

Глава Трума

Глава Тэцавэ

Глава Ки Тиса

Глава Ваякхель

Глава Пкудей