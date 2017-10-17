Новые исследования к книге Ваикра - Часть 1 - В свете классических комментариев - Нехама Лейбович

Лейбович - Новые исследования к книге Ваикра - В свете классических комментариев
Новые исследования Торы в свете классических комментариев
проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Ваикра - Часть 1 - В свете классических комментариев
Перевод М. Кравцова, Й. Векслера
Издательство АМАНА, Иерусалим 2004, 390 с.
Издано при содействии P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.
Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов
проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Ваикра - Часть 1 - В свете классических комментариев - Содержание
ВАИКРА
О ЗНАЧЕНИИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ (ВВЕДЕНИЕ)
О ЗНАЧЕНИИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«...ЧЕЛОВЕК, КОГДА ЗАХОЧЕТ ПРИНЕСТИ...»
«...ПО ВОЛЕ СВОЕЙ...»
«И ВОЗЛОЖИТ РУКУ СВОЮ...»
ХЛЕБНЫЙ ДАР
«...ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ СОГРЕШИТ ПО ОШИБКЕ...»
ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА ЗА ВОРОВСТВО
ЦАВ
ЗАПОВЕДЬ О «СОБИРАНИИ ПЕПЛА»
«ПУСТЬ БЛАГОДАРЯТ ОНИ ГОСПОДА...»
МИРНЫЕ ЖЕРТВЫ
ЗАПРЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ КРОВЬ
ШМИНИ
ТЕЛЕЦ ДЛЯ ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ
«ТО, ЧТО ПОВЕЛЕЛ ГОСПОДЬ...»
«...И ЯВИТСЯ ВАМ СЛАВА ГОСПОДА»
ГРЕХ СЫНОВ ААРОНА
«...В ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ КО МНЕ БУДУ Я СВЯТ...»
«...БЫЛО БЫ ЭТО УГОДНО ГОСПОДУ?»
ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОМ В ПИЩУ (1)
ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОМ В ПИЩУ (2)
ТАЗРИА
«А В ДЕНЬ ВОСЬМОЙ...»(1)
«А В ДЕНЬ ВОСЬМОЙ...» (2)
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ РОЖЕНИЦЫ
ЗАКОНЫ О ЯЗВЕ «ПРОКАЗЫ».
МЕЦОРА
«ДА БУДЕТ ЭТО ЗАКОНОМ О ПРОКАЖЕННОМ...»
«ПРОКАЗА» НА ДОМАХ (1)
«ПРОКАЗА» НА ДОМАХ (2)
АХАРЕЙ МОТ
ХРАМОВАЯ СЛУЖБА В ЙОМ КИППУР
«...ПРЕД ГОСПОДОМ ОЧИСТИТЕСЬ ВЫ»
«...И ПО УСТАВАМ ИХ НЕ ХОДИТЕ»
«...УСТАВЫ МОИ И ЗАКОНЫ МОИ...»
КДОШИМ
«ГОВОРИ СО ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ...»
«...СВЯТЫ БУДЬТЕ...»
«БОЙТЕСЬ КАЖДЫЙ МАТЕРИ СВОЕЙ И ОТЦА СВОЕГО»
«НЕ КРАДИТЕ, НЕ ОТРИЦАЙТЕ ИСТИНУ...»
«ПРИТЕСНЕНИЕ» И «ГРАБЕЖ»
проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Ваикра - Часть 1 - В свете классических комментариев - О значении жертвоприношений
Прежде чем приступить к изучению Введения, посвященного вопросам значения жертвоприношений, настоятельно рекомендуем вам прочитать главы 1-7 книги «Ваикра», открывающие эту тему.
Законы о жертвоприношениях для нас - тайна за семью печатями: нам непонятны ни их основное значение в целом, ни их элементы. Вероятно, причина заключается в том, что после разрушения Храма мы лишились возможности практически исполнять эти законы, вследствие чего утратили способность надлежащим образом к ним относиться. Давайте вместе с выдающимися мудрецами и толкователями Священного писания постараемся понять, в чем же заключается их скрытый смысл.
Наш анализ мы начнем с разбора известной дискуссии по этому вопросу между Рамбамом и Рамбаном.
Рамбам затрагивает проблему значения жертвоприношений в двух фрагментах своего трактата «Морэ невухим». В первом и более пространном из них (3:32) он пишет:
Ибо неожиданный переход от одной крайности к другой невозможен, поскольку естество человека не позволяет ему внезапно отбросить все то, к чему он привык. И вот Господь посылает учителя нашего Моше, - мир ему! - основать «царство священнослужителей и народ святой» («Шмот», 19:6) посредством знания о Нем (да будет Он превознесен!), согласно сказанному: «Познай же ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу...» («Дварим», 4:39). Тогда же евреям было вменено в обязанность преданно Ему служить, как сказано: «...и [чтобы] служили Ему всем сердцем вашим...» (там же, 11:13), и так же сказано: «...и ему служите...» (там же, 13:5). А в те времена повсеместно был распространен способ поклонения, привычный для всех и прививаемый с детства, [заключавшийся в том, чтобы] приносить в жертву различных животных, в святилищах, где стояли идолы, которым все поклонялись и курили фимиам. Но премудрость [Господа] и, соответственно, снисхождение Божие, проявляющиеся по отношению ко всем творениям, побудили Его не давать нам повеления отрешиться от всех этих разновидностей служения, оставить и упразднить их. Ведь в тот момент из-за человеческого естества, всегда стремящегося к тому, что ему привычно, сердце отказалось бы принять подобный закон. Ведь это было бы равносильно тому, как если бы в наши дни явился пророк, призывающий всех служить Господу, и возвестил: «Господь велел, чтобы вы не молились и не постились, и чтобы не обращались к нему за помощью в час беды. Но пусть поклонение ваше будет мыслью, а не действием». По этой причине не упразднил Господь вышеупомянутые виды служения, и - дабы не было оно направлено на рукотворные объекты и воображаемые или нереальные вещи, - заповедал нам совершать те же обряды, но во имя Его - да будет Он превознесен! И заповедал возвести Храм для Него: «И сделают Мне Святилище...» («Шмот», 25:8), и чтобы был возведен жертвенник во имя Его: «Жертвенник на земле сделай Мне...» (там же, 20:21). И чтобы жертва [приносилась] Ему: «...Человек, когда захочет принести [из вас] жертву Господу...» («Ваикра», 1:2), и чтобы преклонялись пред Ним и совершали Ему воскурения. И предостерег Он, чтобы не совершали ничего иного помимо этих действий. <...> И этот Божественный замысел был направлен на то, чтобы стерлась память об идолопоклонстве, и был твердо установлен в нашем народе великий и незыблемый принцип - а именно: [вера в] существование Господа и Его единство. И [таким образом] не устрашились бы умы людские и не пребывали бы в смятении по причине того, что внезапно исчезли все те ритуалы, к которым они привыкли.
И так как сам Рамбам понимает, насколько революционен его подход, согласно которому ритуал жертвоприношений (а ему в Торе отведено не мало места) выполняет сравнительно скромную роль ограничения сил зла, сводя их к минимуму и придавая им должное направление, - то он приводит и альтернативную точку зрения:
И я знаю, что когда ты начнешь размышлять об этом, душа твоя неизбежно отвратится от подобной идеи, и ты задашься следующим вопросом и скажешь мне: «Ужель это возможно, чтобы столь существенные и скрупулезно истолкованные законы и действия, для которых отведены строгие временные рамки, не служили самодостаточной цели, а существовали для чего-то другого, словно они не что иное, как некая хитрость, которую измыслил Господь [для нас], чтобы добиться осуществления Его изначального намерения? И что могло воспрепятствовать Ему (да будет Он превознесен!) дать нам закон, соответствующий Его первоначальному намерению и наделить нас способностью принять его? И не было бы нужды повелевать о тех вещах [о жертвоприношениях], которые, как ты полагаешь, не более чем средство для достижения цели?» Выслушай же мой ответ, который устранит из твоего сердца сомнения и откроет тебе глаза на истинность того предмета, к которому я привлек твое внимание. Дело в том, в Торе уже содержится сходная с предметом нашего исследования идея: «...когда отпустил фараон народ, не повел их Господь через страну филистимлян, потому что короток этот путь - ибо сказал Господь: "Не передумал бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет". И Господь повернул народ на дорогу пустыни к Тростниковому морю...» («Шмот», 13:17, 18). Из опасений, что не смогут их тела - по природе своей - вынести все тяготы пути, Господь заставил их свернуть с прямой дороги, которая была намечена изначально, на другой путь, чтобы Его первоначальное намерение было все-таки выполнено. Подобным образом дело обстоит и с законом [о жертвоприношении], о котором мы упомянули. Он дал человеку не такие указы, которым тот, по причине его грубого естества, не смог бы повиноваться, но лишь такие заповеди, что способствуют достижению первоначального замысла, заключающегося в распространении знания о Господе (да будет Он превознесен!) и отказе от идолослужения.
Не способен человек, который был воспитан в рабстве, среди кирпичей, соломы и тому подобного, вдруг очистить свои руки от грязи, встать и сразиться с великанами [с народами Кнаана]. Также по природе своей он не способен, получив воспитание среди идолопоклоннических культов и ритуалов, с которыми сроднилась его душа, внезапно отвергнуть их, ведь он стал видеть в них изначальное намерение, непреложную и не нуждающуюся в доказательстве истину.
Господь в мудрости Своей постановил, что народ будет блуждать по пустыне, пока не научится отваге и смелости; ведь известно, что физические лишения закаляют, а тепличные условия ослабляют дух. И родилось [в пустыне] новое поколение, не свыкшееся с рабством и унижением. И все это свершилось согласно Божественному повелению, переданному через нашего наставника Моше: «...по указанию Господню останавливались и по указанию Господню двигались» («Бемидбар», 9:20). Подобным образом и эта часть Торы [законы о жертвоприношениях] была [изначально измышленной] Божественной хитростью, для того, чтобы люди могли продолжать совершать те виды ритуалов, с которыми они свыклись, чтобы с их помощью пробудилась [истинная] вера, которая и является первостепенным [Божественным] замыслом.
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