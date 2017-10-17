Новые исследования к книге Ваикра - Часть 1 - В свете классических комментариев - Нехама Лейбович

проф. Нехама Лейбович - Новые исследования к книге Ваикра - Часть 1 - В свете классических комментариев - О значении жертвоприношений

Прежде чем приступить к изучению Введения, посвященного вопросам значения жертвоприношений, настоятельно рекомендуем вам прочитать главы 1-7 книги «Ваикра», открывающие эту тему.

Законы о жертвоприношениях для нас - тайна за семью печатями: нам непонятны ни их основное значение в целом, ни их элементы. Вероятно, причина заключается в том, что после разрушения Храма мы лишились возможности практически исполнять эти законы, вследствие чего утратили способность надлежащим образом к ним относиться. Давайте вместе с выдающимися мудрецами и толкователями Священного писания постараемся понять, в чем же заключается их скрытый смысл.

Наш анализ мы начнем с разбора известной дискуссии по этому вопросу между Рамбамом и Рамбаном.

Рамбам затрагивает проблему значения жертвоприношений в двух фрагментах своего трактата «Морэ невухим». В первом и более пространном из них (3:32) он пишет:

Ибо неожиданный переход от одной крайности к другой невозможен, поскольку естество человека не позволяет ему внезапно отбросить все то, к чему он привык. И вот Господь посылает учителя нашего Моше, - мир ему! - основать «царство священнослужителей и народ святой» («Шмот», 19:6) посредством знания о Нем (да будет Он превознесен!), согласно сказанному: «Познай же ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу...» («Дварим», 4:39). Тогда же евреям было вменено в обязанность преданно Ему служить, как сказано: «...и [чтобы] служили Ему всем сердцем вашим...» (там же, 11:13), и так же сказано: «...и ему служите...» (там же, 13:5). А в те времена повсеместно был распространен способ поклонения, привычный для всех и прививаемый с детства, [заключавшийся в том, чтобы] приносить в жертву различных животных, в святилищах, где стояли идолы, которым все поклонялись и курили фимиам. Но премудрость [Господа] и, соответственно, снисхождение Божие, проявляющиеся по отношению ко всем творениям, побудили Его не давать нам повеления отрешиться от всех этих разновидностей служения, оставить и упразднить их. Ведь в тот момент из-за человеческого естества, всегда стремящегося к тому, что ему привычно, сердце отказалось бы принять подобный закон. Ведь это было бы равносильно тому, как если бы в наши дни явился пророк, призывающий всех служить Господу, и возвестил: «Господь велел, чтобы вы не молились и не постились, и чтобы не обращались к нему за помощью в час беды. Но пусть поклонение ваше будет мыслью, а не действием». По этой причине не упразднил Господь вышеупомянутые виды служения, и - дабы не было оно направлено на рукотворные объекты и воображаемые или нереальные вещи, - заповедал нам совершать те же обряды, но во имя Его - да будет Он превознесен! И заповедал возвести Храм для Него: «И сделают Мне Святилище...» («Шмот», 25:8), и чтобы был возведен жертвенник во имя Его: «Жертвенник на земле сделай Мне...» (там же, 20:21). И чтобы жертва [приносилась] Ему: «...Человек, когда захочет принести [из вас] жертву Господу...» («Ваикра», 1:2), и чтобы преклонялись пред Ним и совершали Ему воскурения. И предостерег Он, чтобы не совершали ничего иного помимо этих действий. <...> И этот Божественный замысел был направлен на то, чтобы стерлась память об идолопоклонстве, и был твердо установлен в нашем народе великий и незыблемый принцип - а именно: [вера в] существование Господа и Его единство. И [таким образом] не устрашились бы умы людские и не пребывали бы в смятении по причине того, что внезапно исчезли все те ритуалы, к которым они привыкли.

И так как сам Рамбам понимает, насколько революционен его подход, согласно которому ритуал жертвоприношений (а ему в Торе отведено не мало места) выполняет сравнительно скромную роль ограничения сил зла, сводя их к минимуму и придавая им должное направление, - то он приводит и альтернативную точку зрения:

И я знаю, что когда ты начнешь размышлять об этом, душа твоя неизбежно отвратится от подобной идеи, и ты задашься следующим вопросом и скажешь мне: «Ужель это возможно, чтобы столь существенные и скрупулезно истолкованные законы и действия, для которых отведены строгие временные рамки, не служили самодостаточной цели, а существовали для чего-то другого, словно они не что иное, как некая хитрость, которую измыслил Господь [для нас], чтобы добиться осуществления Его изначального намерения? И что могло воспрепятствовать Ему (да будет Он превознесен!) дать нам закон, соответствующий Его первоначальному намерению и наделить нас способностью принять его? И не было бы нужды повелевать о тех вещах [о жертвоприношениях], которые, как ты полагаешь, не более чем средство для достижения цели?» Выслушай же мой ответ, который устранит из твоего сердца сомнения и откроет тебе глаза на истинность того предмета, к которому я привлек твое внимание. Дело в том, в Торе уже содержится сходная с предметом нашего исследования идея: «...когда отпустил фараон народ, не повел их Господь через страну филистимлян, потому что короток этот путь - ибо сказал Господь: "Не передумал бы народ при виде войны и не возвратился бы в Египет". И Господь повернул народ на дорогу пустыни к Тростниковому морю...» («Шмот», 13:17, 18). Из опасений, что не смогут их тела - по природе своей - вынести все тяготы пути, Господь заставил их свернуть с прямой дороги, которая была намечена изначально, на другой путь, чтобы Его первоначальное намерение было все-таки выполнено. Подобным образом дело обстоит и с законом [о жертвоприношении], о котором мы упомянули. Он дал человеку не такие указы, которым тот, по причине его грубого естества, не смог бы повиноваться, но лишь такие заповеди, что способствуют достижению первоначального замысла, заключающегося в распространении знания о Господе (да будет Он превознесен!) и отказе от идолослужения.

Не способен человек, который был воспитан в рабстве, среди кирпичей, соломы и тому подобного, вдруг очистить свои руки от грязи, встать и сразиться с великанами [с народами Кнаана]. Также по природе своей он не способен, получив воспитание среди идолопоклоннических культов и ритуалов, с которыми сроднилась его душа, внезапно отвергнуть их, ведь он стал видеть в них изначальное намерение, непреложную и не нуждающуюся в доказательстве истину.

Господь в мудрости Своей постановил, что народ будет блуждать по пустыне, пока не научится отваге и смелости; ведь известно, что физические лишения закаляют, а тепличные условия ослабляют дух. И родилось [в пустыне] новое поколение, не свыкшееся с рабством и унижением. И все это свершилось согласно Божественному повелению, переданному через нашего наставника Моше: «...по указанию Господню останавливались и по указанию Господню двигались» («Бемидбар», 9:20). Подобным образом и эта часть Торы [законы о жертвоприношениях] была [изначально измышленной] Божественной хитростью, для того, чтобы люди могли продолжать совершать те виды ритуалов, с которыми они свыклись, чтобы с их помощью пробудилась [истинная] вера, которая и является первостепенным [Божественным] замыслом.