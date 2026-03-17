Теhилим (Псалмы Давида) - одна из книг Первого Завета, являющейся неотъемлемой частью богослужений в иудейской и христианской традициях. Книга состоит из 150 псалмов с комментариями о повседневных жизненных ситуациях, чувствах и эмоциях, знакомым каждому вне зависимости от религиозных убеждений.

Рав Шимшон Рафаэль Гирш родился в Гамбурге в 1808 году. Первый, кто сочетал иудейскую традицию с идеями секуляризма, один из наиболее авторитетных комментаторов библейских текстов в мире. Его комментарий обращен не только к знатокам Библии, но и к тем, кто сомневается в основах веры или даже утратил ее.

Теhилим – Псалмы. Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша – Том 1

Перевод – Гедалии Спинаделя.

Издательство – «ДУХ І ЛІТЕРА» – 424 с.

Киев – 2019 г.

Теhилим – Псалмы. Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша – Том 1 – Содержание

Книга I

Псалом 1. Продвигается вперед тот человек

Псалом 2. Почему пришли в возбужденье народы

Псалом 3. Псалом Давида при бегстве от своего сына Авшалома

Псалом 4. Руководителю музыкантов. Псалом Давида

Псалом 5. Дарующему победу на жизненном пути. Псалом Давида

Псалом 6. Дарующему победу силой музыки

Псалом 7. Ошибка Давида, который пел Богу

Псалом 8. Дающему победу. На «винном прессе»

Псалом 9. Дающему победу - только «сыну» бессмертие

Псалом 10. Почему, Господь, стоишь в отдалении

Псалом 11 .Дающему победу - от Давида

Псалом 12. Дарующему победу - на восьмиструнной

Псалом 13 .Дающему победу. Псалом Давида

Псалом 14. Дающему победу от Давида

Псалом 15. Псалом Давида. Господь, кто войдет в Твой шатер

Псалом 16. Эталон Давида. Береги меня, Бог

Псалом 17. Молитва Давида. Слушай, Господь, мысли праведного

Псалом 18. Дарующему победу. От слуги Господа

Псалом 19 .Дающему победу - псалом Давида

Псалом 20. Дающему победу. Псалом Давида

Псалом 21. Дающему победу. Псалом Давида

Псалом 22. Дарующему победу. Об усилении дневной молитвы

Псалом 23. Псалом Давида. Бог мой пастух

Псалом 24. Давида псалом. Бога земля и все на ней

Псалом 25. От Давида. К Тебе, Бог, возношу душу мою

Псалом 26. От Давида. Суди меня Бог

Псалом 27. От Давида. Бог - мой свет и спасение

Псалом 28. От Давида. К Тебе, Бог, взываю

Псалом 29. Псалом Давида. Воздайте Господу, наделенные силой

Псалом 30. Псалом, песня посвящения Храма от Давида

Псалом 31. Дающему победу. Псалом Давида

Псалом 32. От Давида руководство. Идет вперед тот

Псалом 33. Ликуйте, праведники, глядя на Бога

Псалом 34. От Давида, когда притворился безумным

Псалом 35. От Давида. Борись, Бог, с теми

Псалом 36. Дарующему победу, от слуги Господа

Псалом 37. Не волнуйся из-за злодеев

Псалом 38. Псалом Давида в напоминание

Псалом 39. Тому, кто дарует силу руке Провидения

Псалом 40. Тому, кто дарует победу

Псалом 41. Дарующему победу. Псалом Давида

Книга II

Псалом 42 .Дарующему победу, наставление от сынов Кораха

Псалом 43. Рассуди меня, Бог, разреши мои споры

Псалом 44. Дарующему победу от сынов Кораха, наставление

Псалом 45. Дарующему победу, на розах, от сынов Кораха

Псалом 46. Дарующему победу от сынов Кораха. О тайнах песни

Псалом 47. Дарующему победу, псалом сынов Кораха

Псалом 48. Песнь, псалом сынов Кораха

Псалом 49. Дарующему победу, псалом сынов Кораха

Псалом 50. Псалом Асафа. Бог, Бог Всесильный

Псалом 51. Дарующему победу, псалом Давида

Псалом 52. Дарующему победу. Наставление от Давида

Псалом 53. Дарующему победу над повсеместной немощью

Псалом 54. Дарующему победу силой музыки

Псалом 55. Дарующему победу силой музыки

Псалом 56. Дарующему победу; о молчащем голубе удаленном

Псалом 57. Дарующему победу: не уничтожь. От Давида

Псалом 58. Дарующему победу: не уничтожь. На память

Псалом 59. Дарующему победу: не разрушай

Псалом 60. Дарующему победу, о розе свидетельства

Псалом 61. Дарующему победу, на мелодию, от Давида

Псалом 62. Дарующему победу: о провидении руки Бога

Псалом 63. Псалом Давида, когда он был в Иудейской пустыне

Псалом 64. Дающему победу псалом Давида

Псалом 65. Дарующему победу. Псалом. Песнь Давида

Псалом 66. Дарующему победу, песнь-псалом. Воздайте почет Господу.

Псалом 67. Дарующему победу силой музыки

Псалом 68. Дарующему победу, от Давида

Псалом 69. Дарующему победу. На розах. От Давида

Псалом 70. Дарующему победу. От Давида как память

Псалом 71. В Тебе, Господи, обрел я убежище

Псалом 72. Шломо. Боже, дай Твой суд царю

Теhилим – Псалмы. Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша – Том 1 –Псалом 1

1. Продвигается вперед [счастлив] тот человек, который не шел по совету беззаконных, на пути легкомысленных не стоял и среди насмешников не сидел.

2. Ибо к Торе Бога стремленье его - о законе Его думает день и ночь.

3. Будет он как дерево, посаженное у потоков вод - вовремя даст плод, и лист его не увянет. И во всем, что сделает, преуспеет.

4. А беззаконные - как мякина, которую ветер уносит.

5. Поэтому не устоят беззаконные на суде, а легкомысленные - в общине праведных.

6. Ибо знает Господь путь праведных - а путь беззаконных исчезнет навек.

א. אשרי־האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב

אשרי - шаги1. С одной стороны, слово אשור - шаг, אשר - идти вперед, раз-виваться (Мишлей, 4:14; 23:19). С другой стороны, есть фонетическое сходство корня אשר с корнями עשר, אסר, אזר, עזר, עצר, אצר , которые могут указывать на объединение, обретение силы и материальных ценностей. И пример: אשרה -дерево, цветущее под защитой божества. То есть истинное значение слова אשר -не обладание уже достигнутыми способностями и материальными ценностями, а стремление к вечному обретению материального и духовного богатства, продвижение вперед. Даже местоимение אשר - который - связывающее сказуемое с объектом или субъектом, выражает шаг вперед в мысли, приобретение дополнительного свойства, нового качества. Таким образом, אשרי означает прогресс во всех отношениях. Продвижение вперед, успех во всем желаемом -основной стимул и цель всех мыслей и действий человека.

רשע - беззаконник - ради достижения цели отказывается от исполнения законов.

חטא - легкомысленный человек - утрачивает чувство обязательного.

לץ - насмешник, - высмеивает все, что кажется ему препятствием на пути достижения желаний. Эти три типа людей гордятся собой, считают себя про-грессивными, а тех, кто сомневается в их представлениях и образе жизни, считают отсталыми и невежественными. В отличие от них, псалом говорит אשרי האיש - прогресс возможен только для тех, кто не следует их принципам, но, наоборот, выводит все свои принципы, поведение и мнения лишь из Законов Господа.

Наши мудрецы уже указывали, что слово אשרי , начинающее книгу Псалмов, следует в Торе сразу за прощальным благословением Моше וזאת הברכה , которое заканчивается словами « «אשריך ישראל מי כמוך - «Блажен ты, Израиль: кто подобен тебе» (Дварим, 33:29). Давид начинает там, где Моше заканчивает (мидраш Ялкут).