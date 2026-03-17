Теhилим – Псалмы - Комментарий Рафаэля Гирша - 2 тома
Теhилим (Псалмы Давида) - одна из книг Первого Завета, являющейся неотъемлемой частью богослужений в иудейской и христианской традициях. Книга состоит из 150 псалмов с комментариями о повседневных жизненных ситуациях, чувствах и эмоциях, знакомым каждому вне зависимости от религиозных убеждений.
Рав Шимшон Рафаэль Гирш родился в Гамбурге в 1808 году. Первый, кто сочетал иудейскую традицию с идеями секуляризма, один из наиболее авторитетных комментаторов библейских текстов в мире. Его комментарий обращен не только к знатокам Библии, но и к тем, кто сомневается в основах веры или даже утратил ее.
Теhилим – Псалмы. Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша – Том 1
Перевод – Гедалии Спинаделя.
Издательство – «ДУХ І ЛІТЕРА» – 424 с.
Киев – 2019 г.
ISBN 978-966-378-710-7 (серия)
ISBN 978-966-378-711-4 (Т.1.)
Теhилим – Псалмы. Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша – Том 1 – Содержание
Книга I
- Псалом 1. Продвигается вперед тот человек
- Псалом 2. Почему пришли в возбужденье народы
- Псалом 3. Псалом Давида при бегстве от своего сына Авшалома
- Псалом 4. Руководителю музыкантов. Псалом Давида
- Псалом 5. Дарующему победу на жизненном пути. Псалом Давида
- Псалом 6. Дарующему победу силой музыки
- Псалом 7. Ошибка Давида, который пел Богу
- Псалом 8. Дающему победу. На «винном прессе»
- Псалом 9. Дающему победу - только «сыну» бессмертие
- Псалом 10. Почему, Господь, стоишь в отдалении
- Псалом 11 .Дающему победу - от Давида
- Псалом 12. Дарующему победу - на восьмиструнной
- Псалом 13 .Дающему победу. Псалом Давида
- Псалом 14. Дающему победу от Давида
- Псалом 15. Псалом Давида. Господь, кто войдет в Твой шатер
- Псалом 16. Эталон Давида. Береги меня, Бог
- Псалом 17. Молитва Давида. Слушай, Господь, мысли праведного
- Псалом 18. Дарующему победу. От слуги Господа
- Псалом 19 .Дающему победу - псалом Давида
- Псалом 20. Дающему победу. Псалом Давида
- Псалом 21. Дающему победу. Псалом Давида
- Псалом 22. Дарующему победу. Об усилении дневной молитвы
- Псалом 23. Псалом Давида. Бог мой пастух
- Псалом 24. Давида псалом. Бога земля и все на ней
- Псалом 25. От Давида. К Тебе, Бог, возношу душу мою
- Псалом 26. От Давида. Суди меня Бог
- Псалом 27. От Давида. Бог - мой свет и спасение
- Псалом 28. От Давида. К Тебе, Бог, взываю
- Псалом 29. Псалом Давида. Воздайте Господу, наделенные силой
- Псалом 30. Псалом, песня посвящения Храма от Давида
- Псалом 31. Дающему победу. Псалом Давида
- Псалом 32. От Давида руководство. Идет вперед тот
- Псалом 33. Ликуйте, праведники, глядя на Бога
- Псалом 34. От Давида, когда притворился безумным
- Псалом 35. От Давида. Борись, Бог, с теми
- Псалом 36. Дарующему победу, от слуги Господа
- Псалом 37. Не волнуйся из-за злодеев
- Псалом 38. Псалом Давида в напоминание
- Псалом 39. Тому, кто дарует силу руке Провидения
- Псалом 40. Тому, кто дарует победу
- Псалом 41. Дарующему победу. Псалом Давида
Книга II
- Псалом 42 .Дарующему победу, наставление от сынов Кораха
- Псалом 43. Рассуди меня, Бог, разреши мои споры
- Псалом 44. Дарующему победу от сынов Кораха, наставление
- Псалом 45. Дарующему победу, на розах, от сынов Кораха
- Псалом 46. Дарующему победу от сынов Кораха. О тайнах песни
- Псалом 47. Дарующему победу, псалом сынов Кораха
- Псалом 48. Песнь, псалом сынов Кораха
- Псалом 49. Дарующему победу, псалом сынов Кораха
- Псалом 50. Псалом Асафа. Бог, Бог Всесильный
- Псалом 51. Дарующему победу, псалом Давида
- Псалом 52. Дарующему победу. Наставление от Давида
- Псалом 53. Дарующему победу над повсеместной немощью
- Псалом 54. Дарующему победу силой музыки
- Псалом 55. Дарующему победу силой музыки
- Псалом 56. Дарующему победу; о молчащем голубе удаленном
- Псалом 57. Дарующему победу: не уничтожь. От Давида
- Псалом 58. Дарующему победу: не уничтожь. На память
- Псалом 59. Дарующему победу: не разрушай
- Псалом 60. Дарующему победу, о розе свидетельства
- Псалом 61. Дарующему победу, на мелодию, от Давида
- Псалом 62. Дарующему победу: о провидении руки Бога
- Псалом 63. Псалом Давида, когда он был в Иудейской пустыне
- Псалом 64. Дающему победу псалом Давида
- Псалом 65. Дарующему победу. Псалом. Песнь Давида
- Псалом 66. Дарующему победу, песнь-псалом. Воздайте почет Господу.
- Псалом 67. Дарующему победу силой музыки
- Псалом 68. Дарующему победу, от Давида
- Псалом 69. Дарующему победу. На розах. От Давида
- Псалом 70. Дарующему победу. От Давида как память
- Псалом 71. В Тебе, Господи, обрел я убежище
- Псалом 72. Шломо. Боже, дай Твой суд царю
Теhилим – Псалмы. Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша – Том 1 –Псалом 1
1. Продвигается вперед [счастлив] тот человек, который не шел по совету беззаконных, на пути легкомысленных не стоял и среди насмешников не сидел.
2. Ибо к Торе Бога стремленье его - о законе Его думает день и ночь.
3. Будет он как дерево, посаженное у потоков вод - вовремя даст плод, и лист его не увянет. И во всем, что сделает, преуспеет.
4. А беззаконные - как мякина, которую ветер уносит.
5. Поэтому не устоят беззаконные на суде, а легкомысленные - в общине праведных.
6. Ибо знает Господь путь праведных - а путь беззаконных исчезнет навек.
א. אשרי־האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב
1.Продвигается вперед [счастлив] тот человек, который не шел по совету беззаконных, на пути легкомысленных не стоял и среди насмешников не сидел.
אשרי - шаги1. С одной стороны, слово אשור - шаг,אשר - идти вперед, раз-виваться (Мишлей, 4:14; 23:19). С другой стороны, есть фонетическое сходство корня אשר с корнями עשר, אסר, אזר, עזר, עצר, אצר, которые могут указывать на объединение, обретение силы и материальных ценностей. И пример: אשרה -дерево, цветущее под защитой божества. То есть истинное значение слова אשר -не обладание уже достигнутыми способностями и материальными ценностями, а стремление к вечному обретению материального и духовного богатства, продвижение вперед. Даже местоимение אשר - который - связывающее сказуемое с объектом или субъектом, выражает шаг вперед в мысли, приобретение дополнительного свойства, нового качества. Таким образом, אשרי означает прогресс во всех отношениях. Продвижение вперед, успех во всем желаемом -основной стимул и цель всех мыслей и действий человека.
רשע - беззаконник - ради достижения цели отказывается от исполнения законов.
חטא - легкомысленный человек - утрачивает чувство обязательного.
לץ - насмешник, - высмеивает все, что кажется ему препятствием на пути достижения желаний. Эти три типа людей гордятся собой, считают себя про-грессивными, а тех, кто сомневается в их представлениях и образе жизни, считают отсталыми и невежественными. В отличие от них, псалом говорит אשרי האיש - прогресс возможен только для тех, кто не следует их принципам, но, наоборот, выводит все свои принципы, поведение и мнения лишь из Законов Господа.
Наши мудрецы уже указывали, что слово אשרי, начинающее книгу Псалмов, следует в Торе сразу за прощальным благословением Моше וזאת הברכה, которое заканчивается словами ««אשריך ישראל מי כמוך - «Блажен ты, Израиль: кто подобен тебе» (Дварим, 33:29). Давид начинает там, где Моше заканчивает (мидраш Ялкут).
Благословение Моше дано народу в целом, а слова Давида относятся к каж-дому человеку и говорят о трех категориях людей, которые противопоставля-ют себя Торе:חטא,רשע и .לץ
רשע - фонетически связано с רשה, что значит неограниченное желание, деспотическая власть. Но רשות (Авот, 12־) - также власть, устанавливающая свои законы, обычно состоящая из насмешников, презирающих законы, беззаконников, которые намеренно не подчиняются закону и руководствуются только собственными желаниями.
חטא - значение слова следует из «קלע באבן אל השערה ולא יחטא» - «Бросит камень в волос и не промахнется» (Шофтим, 20:16); не промахнется - לא יחטא. Поэтому глагол חטא означает ненамеренно ошибиться, согрешить по лености и легкомыслию. Существительное в форме 2חטא (как גנב, קשת, חרש, דין) означает человека, для которого прегрешение стало чертой характера из-за его легкомыслия.
לוץ, от которого происходит ,לץ - фонетически близко к לוז - отклониться от курса, не следовать верному направлению - и связано с מליץ - интерпретатор (Берешит, 42:23) и מליץ - говорящий (Иов, 33:23), а также מליצה - поэзия (Мишлей, 1:6). В некотором смысле это слово означает искусство перевода, интерпретация, толкование. А в отношении судебной процедуры оно указывает на правильное изложение фактов в пользу защиты. В эмоциональном плане означает красивые искусства (поэзию). Однако в низменном смысле существительное לץ указывает на вредное и подлое искусство искажения речи - ложь, красиво, привлекательным образом рассказанную. Поэтому לץ - насмешник, подлый человек, который глумится и высмеивает все возвышенное в духовной и моральной сферах как праздную глупость.
Он пользуется отвратительным искусством фальшивого разговора и нечестивой иронии. Все они вместе - חטאים, רשעים, לצים - враги Торы, и поэтому רשעים и חטאים практически нарушают закон, но לצים, даже если соблюдают заповеди попривычке или малодушию, ־ высмеивают праведную жизнь. Своей болтовней они стараются унизить в глазах других все, что священно и свято, лишить уважения религиозный образ жизни.
לוש - месить - и לשון - язык - слова, возможно, связанные и фонетически, и по значению с - לוץ насмехаться, высмеивать - и לצון - потеха. Язык לוש -перемешивает, подготавливает пищу во рту для жевания и превращает голос в артикулированную звуковую речь. Слово לוץ (многие צ-кopни соотносятся с ש-кopнями) говорит об искусственном, притворном использовании речи.
יעץ - советовать (и отсюда עצה - совет), изначально не означает давать совет, но принимать решение после размышления и совещания, так что עצה -решение или план, принятый после соответствующего обсуждения. Так же как «- «זאת העצה היעוצה על כל הארץ כאשר יעצתי היא תקום «что решил я, так и сбудется ... вот то решение, что принято было Мною обо всей земле» (Йешаягу, 14, 25-26). Это слово контрастно отличается от ־ יאש отчаяние, растерянность и безнадежность, в отличие от него עצה - преодоление дилеммы, затруднения благодаря обсуждению.
Теhилим – Псалмы. Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша – Том 2
Издательство – «ДУХ І ЛІТЕРА» – 448 с.
Киев – 2019 г.
ISBN 978-966-378-712-1 (Т.2.)
Теhилим – Псалмы. Комментарий рава Шимшона Рафаэля Гирша – Том 2 - Содержание
Книга III
- Псалом 73. Псалом Асафа. Бог добр только к Израилю и чистосердечным
- Псалом 74. Наставление Асафа: Для чего, Господи, Ты навек нас оставил?
- Псалом 75. Дарующему победу: да не придет разрушение
- Псалом 76. Дарующему победу искусством музыки
- Псалом 77. Дарующему победу. О провидении Божьей руки
- Псалом 78. Наставление Асафа. Слушай мое учение, мой народ
- Псалом 79. Псалом Асафа. Господи, пришли народы в наследие Твое
- Псалом 80. Дарующему победу, для роз, свидетельство, псалом Асафа
- Псалом 81. Дарующему победу, на винном прессе, от Асафа
- Псалом 82. Псалом от Асафа. Бог стоял в каждом суде Бога
- Псалом 83. Песня. Псалом Асафа
- Псалом 84. Дарующему победу. Над винным прессом, от сынов Кораха
- Псалом 85. Дарующему победу, от сынов Кораха, псалом
- Псалом 86. Молитва. От Давида. Приклони Свое ухо, Господь
- Псалом 87. От сынов Кораха, псалом-песня. Его основа в святых горах
- Псалом 88. Псалом-песнь сынов Кораха. Тому, кто дарует победу
- Псалом 89. Наставление от Эйтана га-Эзрахи
Книга IV
- Псалом 90. Молитва Моше, Божьего человека
- Псалом 91. Тайно восседает Он
- Псалом 92. Псалом. Песня для седьмого дня
- Псалом 93. Господь начал Свое правление, препоясался могуществом
- Псалом 94. Бог, вершитель справедливости
- Псалом 95. Идите, споем Богу, почтим скалу нашего спасения
- Псалом 96. Пойте Богу новую песню, пой Богу, вся земля
- Псалом 97. Когда воцарится Господь, будет радоваться земля
- Псалом 98. Псалом. Пойте Богу новую песнь
- Псалом 99. Господь воцарился, задрожали народы
- Псалом 100. Псалом благодарности. Воздайте почет Господу
- Псалом 101. От Давида. Псалом. Буду петь о милости и справедливости
- Псалом 102. Молитва бедняка, когда чувствует, что ослабел
- Псалом 103. От Давида. Благослови Господа, моя душа
- Псалом 104. Благослови Бога, моя душа. Господь, мой Бог
- Псалом 105. Восславьте Бога, провозгласите Имя Его
- Псалом 106. Славьте Бога! Благодарите Бога, ибо Он благ
Книга V
- Псалом 107. Признайте пред Богом, что Он благ
- Псалом 108. Песня. Псалом Давида
- Псалом 109. Дарующему победу, от Давида, псалом. Господь, не молчи
- Псалом 110. Давиду. Псалом. Сказал Бог моему господину
- Псалом 111. Галелуйя! Признаю Бога всем сердцем в узком кругу
- Псалом 112. Галелуйя! Продвигается вперед тот, кто Бога боится
- Псалом 113. Галелуйя! Славьте Его, провозглашая Его деяния
- Псалом 114. Когда Израиль выходил из Египта
- Псалом 115. Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему воздам честь
- Псалом 116. Полюбил я голос моих молений, ибо Бог их услышит
- Псалом 117. Восхвалите великие деяния Бога, все народы
- Псалом 118. Воздайте признательность Богу, что Он хорош
- Псалом 119. Вперед идут нравственные люди по пути жизни
- Псалом 120. Песнь восхождений. Я призывал Бога в прошлом
- Псалом 121. Песнь восхождений. Подниму ли глаза к горам
- Псалом 122. Песнь восхождений от Давида. Радовался я тем
- Псалом 123. Песнь восхождений. К Тебе поднимаю глаза
- Псалом 124. Песнь восхождений, от Давида. Если бы не был за нас Господь
- Псалом 125. Песнь восхождений. Полагающиеся на Бога
- Псалом 126. Песнь восхождений. Когда станет Бог возвращать нас
- Псалом 127. Песнь восхождений, от Шломо. Если Бог не построит дом
- Псалом 128. Песнь восхождений. Вперед идет тот, кто Бога боится
- Псалом 129. Песнь восхождений. Многие преследовали меня с юности
- Псалом 130. Песнь восхождений. Из глубин воззвал я к Тебе, Бог
- Псалом 131. Песнь восхождений Давида. Господь, сердце мое не гордилось
- Псалом 132. Песнь восхождений. Господь, вспомни Давиду самоотречение
- Псалом 133. Песнь восхождений Давида. Смотри, как хорошо
- Псалом 134. Песнь восхождений. Вот, благословите Бога, все слуги Бога
- Псалом 135. Галелуйя! Провозгласите славу имени Господа
- Псалом 136. Воздайте Богу почет - ибо Он благ, ибо вечна милость Его
- Псалом 137. У рек вавилонских там сидели мы и плакали
- Псалом 138. От Давида. Признаю Господа всем своим сердцем
- Псалом 139. Дарителю победы от Давида
- Псалом 140. Дарующему победу. Псалом Давида
- Псалом 141. Псалом Давида. Господи, я Тебя звал, поспеши ко мне
- Псалом 142. Наставление от Давида. Молитва, когда он был в пещере
- Псалом 143. Псалом Давида. Господь, услышь мою молитву
- Псалом 144. От Давида. Благословен Бог, моя скала
- Псалом 145. Восхваление Давида. Вознесу Тебя, Бог мой, Царь
- Псалом 146. Галелуйя! Провозгласи Бога, восхвалив деяния Его
- Псалом 147. Галелуйя! Ибо хорошо петь Богу
- Псалом 148. Галелуйя! Провозгласите хвалу могучим деяниям Господа
- Псалом 149. Галелуйя! Пойте Господу новую песню, славьте Его
- Псалом 150. Галелуйя! Провозгласи Бога, восхвалив деяния Его
