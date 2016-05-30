Меня так заинтересовала эта книга Крейга Эванса из рекламы издательства Эксмо в фэйсбуке, что я решил перевести для читателей Эсхатоса некоторые отрывки, чтобы можно было бы сложить свое впечатление о книге.

Перевожу с английского оигинала книги.

Москва, Эксмо, 2016, выходит летом

Перевод книги с оригинала

Figures with Credits

Preface

Abbreviations

Introduction

Appendix: Root Causes of the Jewish-Christian Rift: From Jesus to Justin

Notes

Suggestions for Further Reading

Index of Ancient Sources

Index of Modern Names

Index of Subjects

Крейг Эванс - От Иисуса к Церкви - Первое поколение христиан - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Собирался ли Иисус основать Церковь?

Глава 2. От Царства Бога к Церкви Иисуса

Глава 3. Иаков как лидер христианской общины

Глава 4. Пинехас (Финеес – синод) и дела закона. Что Иаков и Павел сказали на самом деле.

Глава 5. Конфликт в Иерусалимской общине

Глава 6. Церковь между Павлом, Иаковом и Игнатием

Крейг Эванс - От Иисуса к Церкви - Первое поколение христиан - Предисловие

Эта небольшая книга выросла из Дайхман лекций , который автор читал в университет Бен-Гуриона в Негеве, Беэр-Шева, Израиль, в мае 2010 года. Далее благодарности.

(Ежегодные Дайхман лекции учреждённые Хайнц-Хорстом Дайхманом в рамках иудео-христианского диалога)

Крейг Эванс - От Иисуса к Церкви - Первое поколение христиан - Введение

Когда, незадолго до Пасхи, Иисус из Назарета вошёл в Иерусалим и вступил в конфликт с правящими священниками, он привёл в движение цепь событий, которые изменили мир. Цель этой книги изучение первого звена этой цепи. Это звено состояло из первого поколения христиан с центром в Иерусалиме. Оно было почти полностью еврейским и сосредоточено на искуплении и восстановления Израиля.

В течении первых 40 лет, христианское движение и храмовый истеблишмент яростно конкурировали за сердца еврейского народа. Не было и мысли, что христианское движение может быть не еврейским или вне границ Израиля. Это мессианское движение, которое на севере в Антиохии стало известно как Христиане, рассматривалось как еврейская секта (ересь) наравне с Фарисеями, Саддукеями и Ессеями.

Смерть Иакова, захват Иерусалима и разрушение храма изменили динамику еврейского общества и его связь с мессианскими и не мессианскими движениями. Языческая ветвь церкви, энергично посаженная и щедро поливаемая Павлом и другими еврейскими миссионерами, активно расширялась по всей римской империи и скоро стала доминирующей. Хотя еврейская ветвь не исчезла, но её влияние стало незаметным. Во втором столетии, особенно после восстания Бар Кохбы, движение, начатое Иисусом и апостолами, стало в значительной степени делом язычников.

Настоящее исследование не история ранней церкви или первого поколения христиан. Оно скорее сосредоточено на столкновении семьи первосвященника Анны и семьи Иисуса из Назарета, столкновении, связанном с пророчествами Иеремии о разрушении храма, и изречённых Иисусом, и закончилось другими предсказаниями, связанных с пророчествами Иеремии, изречённых другим человеком по имени Иисус. Моя цель - обратить внимание на важность этих пророчеств, которые мотивировали и двигали, как последователей Иисуса так и последователей первосвященника Анны, их семьи и их союзников. Даже в этом узком смысле многое не изучено и не ясно. Это богатый, вызывающий мысли материал. Я начну с этих многозначных пророчеств, которые дают контекст пророчествам Иисуса и других о судьбе славного Храма Ирода. Обсуждение этих пророчеств даёт нужный контекст для остальной части моего исследования.

Крейг Эванс - От Иисуса к Церкви - Первое поколение христиан - Многозначные пророчества

В произведении, написанные в первую очередь для римской элиты, несколько годами после разрушения второго храма (в 70 нэ) Иосифом Матитьяху, более известным как Иосиф Флавий, обсуждается ряд событий, предвещающих грядущую войну и катастрофу (63-73 нэ). Среди них было появление многочисленных лжепророков и шарлатанов, обещавших освобождение (J.W. 6.285–88). Появление звезды над Иерусалимом, которую многие превратно поняли как добрый знак, видение небесных колесниц и войск в облаках. Многие из этих странных предзнаменований, предшествующих падению Иерусалима и поражению еврейского восстания, были известны римским писателям. Возможно пророчества, связанные с появлением звезды над городом, больше чем всё остальное подстрекало к войне. В этом предсказании, найденном в иудейских Священных Писаниях, сказано что «одна из стран станет властелином мира».

Предсказание более всего похоже на Числа 24:17 «Я вижу то, чего еще нет, вижу то, что еще вдали! Вот восходит звезда из Иакова, жезл вздымается из Израиля, — раздробит он виски Моаву, разобьет темя всем сынам Шёта». Это пророчество было истолковано в терминах царской и мессианской еврейской литературы поздней античности. Действительно, когда волхвы в Евангелии от Матфея, хотят узнать где был рожден "Царь Иудейский", потому что они видели звезду Его (Мф. 2: 1-2), они, вероятно, имели в виду Числа 24:17. Естественно, что еврейский народ предположил, что Числа 24:17 говорит о грядущем правителе Израиля. Это пророчество цитируется в пророческих кумранских свитках, наряду с Исаии 11 и применяется к ожидаемому "лидеру нации", который победит врагов Израиля. В великой войне против «сынов тьмы» обещания Числа 24:17 будут выполнены! В Таргумах Числа 24:17 интерпретировалось как приход Царя Мессии.

Иосиф Флавий, однако, истолковал пророчество не как приход еврейского избавителя. В отличие от еврейских «мудрецов» своего времени, он интерпретировал его по отношению к победоносному Веспасиану, римскому полководцу: "Предсказание, в действительности означало высшую власть Веспасиана, который и был провозглашен императором. Веспасиан победил еврейских повстанцев в Галилее, а затем занял. После последовательности неудач Гальба, Отон и Вителлий, Веспасиан был провозглашен императором. Иосиф

Флавий, который предсказал восшествие на престол Веспасиана (J.W. 3.401; 4.628-29), был оправдан, по крайней мере, в глазах римского элиты.

Оба Тацит и Светоний знают этого пророчества и согласны с Иосифом, что оно исполнилось в победе Веспасиана и вступления его на престол.

Крейг Эванс - От Иисуса к Церкви - Первое поколение христиан - Мессианские пророчества известные во времена Иисуса

«8 Иуда, братья восхвалят тебя! Твоя рука — на загривке врагов, пред тобою склонятся братья твои.

9 Ты как лев молодой, Иуда, — над добычей вздымаешься, сын мой. Словно лев в засаде к земле припал — кто осмелится льва потревожить?

10 Не выпадет жезл из рук Иуды, правителя посох у ног его. Время придет — он получит дань и народы ему покорятся.

11 Для осла у него привязь — виноградная ветвь, винная лоза — ослятам привязь. Одежды свои он полощет в вине, свои ризы — в крови виноградной.

12 А глаза его — темнее вина, молока белее зубы его.

Быт. (49.8-12)

17 Я вижу то, чего еще нет, вижу то, что еще вдали! Вот восходит звезда из Иакова, жезл вздымается из Израиля, — раздробит он виски Моаву, разобьет темя всем сынам Шёта.

(Чис. 24, 17)

1 Над корнем срубленного дерева Иессёева поднимется новый росток, от корня этого произрастет молодой побег!

2 И пребудет на нем дух Господа, дух мудрости и понимания, дух разумения и силы, дух знания и благоговения пред Господом.

3 Благоговенье пред Господом наполнит его! Не по виду он будет судить, не по слухам станет решать.

4 Дела бедных рассудит он честно, тяжбы обездоленных на этой земле решит справедливо. Покарает он землю жезлом речей своих, дуновеньем своих уст уничтожит злодея!

( Ис 11, 1-4)

Менахем Штерн пишет, что "Предположительно эти еврейские пророчества были общеизвестными на начальных этапах восстания, и не звучали странно в мире уже знакомым с эсхатологической терминологией».

Пророчества о разрушений храма очень древние и возникли задолго до разрушения храма. Очень старые предсказания о разрушения Второго Храма находится в эфиопской книге Еноха. В части, которые могли бы датировать еще в 160 г. до н.э., там говорится, что Бог разрушит "древний дом" и построить новый, "величественней, чем первый» (1 Енох 90: 28-29). Вполне возможно, что "дом" здесь относится к городу Иерусалима, а позже интерпретация в 1 Еноха предполагает, что речь идёт о храме: "Храм должен быть построен для Великого Царя вовек" (91:13)

Пророчество о разрушения храма есть в «Завете Левия». В этом псевдоэпиграфе (около 100 г. до н.э.) престарелый патриарх Левий изображен на смертном одре, дающим последние советы своим сыновьям. Он говорит им: «И ныне, дети мои, я узнал из писания Еноха, что в конце вы будете поступать нечестиво по отношению к Господу, налагая руки во всякой злобе, и посрамятся в вас братья ваши, и всем народам вы будете посмеянием»(14,1). Жалобы, на священническое нечестивое поведение, мы находим в литературе популярной и во времён Иисуса. Нечестивое поведение священников приведёт к разрушению храма «Посему храм, который изберет Господь, будет пустым ради нечистоты вашей, и вы будете пленниками между всеми народами. 2. И будете мерзостью для них, и примете поношение и стыд вечный от праведного суда Божия. 3. И все ненавидящие вас будут радоваться погибели вашей. И если ради Авраама, и Исаака, и Иакова, отцов ваших, вы не получите милости, то ни один из семени вашего не останется на земле.» (15,1-3)

Хотя христианское редактирование «Завета Левия» присутствует везде, пророчество о разрушении храма по-видимому подлинное. В нём нет ничего от реальных событий 70 года, в частности предсказание, что священство будет ненавистно язычниками. В реальности правящий священство по большей части сотрудничало с Римом; еврейские повстанцы напали и убили некоторых из главных священников, в том числе первосвященника; а сам Иосиф Флавий, также аристократического происхождения, стал близким другом и доверенным лицом римской семьи Флавиев.

Некоторые Кумранские Свитки тоже содержат пророчества о разрушении храма и осуждение коррумпированных высших священников. В комментариях на Наум 2,11 «Где же теперь логово львиное, жилище хищников? Лев и львица там укрывались, и львят никто не тревожил.», уничтожение или осквернение храма соответствовало ожиданием, что храм в последние дни будет создан заново Богом, как мы находим это в текстах Храмовых свитков: "Я должен освятить Мой храм своей Славой, ибо Моя слава не задерживаться на ней до дня создания, когда я сам создам Мой Храм; Я восстановлю его для себя навсегда во исполнение завета, который Я заключил с Иаковом в Вефиле ... »

Некоторые Кумранские свитки говорят о "новом Иерусалиме" и т.д.

Все эти пророчества не основаны на событиях 70 нэ, а выражает общее ожидания того времени.

Иисус из Назарета хорошо известен своими пророчествами осады Иерусалима и разрушения храма Лк 13:34–35, 19:41–44, Мк 13:1–2, Мк 14:58; Лк 21:20-24; 23:27-31.

Особое значение имеет обращение Иисуса к Иеремии 7:11 ("вертепом разбойников") в эпизоде очищения храма (Мк 11: 15-18). В Иеремия 7 дана резкая критика правящих кругов священников Первого Храма и предупреждение о том, что уничтожение храма не за горами (это будет обсуждаться далее). Сегодня ученые склоняются к мысли, что Иисус в акте «очищения» предупреждал о грядущем суде над Иерусалимом и разрушение Храма. Именно этим объясняются действия и обвинения, предпринятые против него правящими священниками – действие Иисуса было понято как угроза Храму – «мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». (Мк 14:58).

Вероятно, самый важный фактор в пользу подлинности этого пророчеств является то, что они не отражают конкретные детали разрушения храма. Там нет никакого упоминания о разрушительного пожара, который охватил храм или что то подобное.

Изучение этих традиций и предсказаний, которые говорят о грядущем разрушении Храма Ирода показывает, что они почти всегда основаны на языке классических пророков Ветхого Завета. Это наблюдение также относится и к предсказаниям Иисуса. Практически каждая фраза отражает язык и образы пророков, которые говорили о разрушении Храма Соломона. Действительно, разрушение Первого Храма, кажется, заложило основу для появления типологией, которая может быть использована критиками храма.

Обзор этих традиций приводит меня к следующим четырем выводам.

1. Как и многие другие, Иисус из Назарета предсказал разрушение Храма Ирода. Эта традиция хорошо засвидетельствованный и подтверждается в различных вариантах в Новом Завете.

2. Как и многие другие, Иисус использовал язык классических пророков, в частности, Иеремии и Иезекииля, чьи предсказания были связаны с вавилонским разрушением Храма Соломона, при предсказании разрушения Храма Ирода. Более того, Иисус даже цитирует некоторые жалобы, озвученные древними пророками (например, Иер. 7:11).

3. Существовали очевидные доказательства коррупции храмового священства. Кроме того, имеются данные о народном негодования по поводу поведения правящей элиты (т.е. господствующих священников, римские власти и т.д.). Действие Иисуса в храме (так называемое "очищение"), по всей вероятности, связанной с пророческим словом против Храма

4. Тот факт, что Второй Храм был построен Иродом, могло быть поводом для пророчеств о его разрушение. В сознании людей того времени, храм построенный Иродом и управляемый коррумпированными священническими семьями, неминуемо должен быть уничтожен.

Мы можем скептически относиться к некоторым из этих пророчеств и подозревать их в том, что они немного больше, чем vaticinia ex eventu ( " пророчество об уже свершившемся событии "), но классифицировать все из них таким образом кажется мне неправильно. Слишком многое в них не показывают знания о том, что на самом деле произошло летом 70 г. н.э.. Мы принимаем их как подлинные, так как детали пророчества просто не совпадают с деталями фактического события.

Крейг Эванс - От Иисуса к Церкви - Первое поколение христиан - Семейная вражда

В течении сорока лет была яростная конкуренция между семьей Иисуса с одной стороны, и семьей Анны и их аристократических союзников с другой стороны. Это бурная история начинается с въезда Иисуса в Иерусалим в 30-е года (или 33) се. После резкой критики храма, Иисус сам столкнулся с оппозицией себе. Прежде чем неделя закончилась, Иисус предстал перед Анной, бывшего первосвященника, и первосвященника Каиафы, его зятя (Мф. 26:57; Ин. 18:13-14, 24, 28; Иосиф Флавий, Ант. 18.63–64, “первые люди среди нас”). Иисус осужден и послан к римскому правителю Понтию Пилату, который осудил Иисуса на смерть на кресте.

Пасхальные событие трансформировали остатки движения в то, что стало церковь. Главные ученики Иисуса начали провозглашать Благую Весть о воскресении Иисуса и вскоре столкнулись с агрессивной оппозицией со стороны правящих священников (Деяния 4: 1-4). Петр и другие предстают перед еврейскими правителями, среди них " В их числе были первосвященник Анна, Каиафа, Иоанн, Александр и другие из семей старших священников. " (Деяния 4: 6). Здесь в очередной раз, первосвященник (почётный) Анна и его сын Каиафа, нынешний высокий священник, противостоят движению Иисуса. С ними называется священник "Иоан" (или "Ионафан"), один из сыновей Анны, которые в 37 нэ служил в качестве первосвященника после того как Каиафа был свергнут (Флавий, Ant. 18.95). Правящие священники приказывают Петру и его собратьям прекратить проповедовать об Иисусе, но они остаются непреклонными (Деяния 4: 14-22). Они продолжают проповедовать, и церковь продолжает расти.

Противостояние церкви и храмового священства продолжается. Некоторое время спустя после того, как совет (Синедрион) предупредил Петра, диакон, ставший евангелистом Стефан мученически погибает - он побит камнями (Деяния 7:58-60). После краткого периода управления Ионафана, сына Анны, еще один сын Анны, по имени Феофил назначается священником в 37 нэ. В начале своей деятельности, Агриппа I, внук Ирода Великого, приобрел тетрахию Филиппа и Лисания. После смерти Калигулы в 41 нэ, император Клавдий назначил Агриппу ответственным за весь Израиль как “царя иудейского”. Именно во время его правления, возможно, под влиянием Феофила и его семьи, как я представляю, по приказу Агриппы казнят Иакова Зеведеева и арестовывают Петра (Деян. 12:1-5). После побега из тюрьмы, Петр удаляется из Иерусалима, и Иаков брат Иисуса становится лидером церкви (12:17).

Иаков руководит иерусалимской общиной около двадцати лет. Но при внезапной смерти Римского правителя Феста, недавно назначенный Анна, сын Анны, воспользовался возможностью, чтобы Иакова и некоторые других (вероятно, христиан) были предали смерти через пробивание камнями. Альбин, когда вступил в должность, снял Анну (Иосиф Флавий, 20.197–203). Что происходит дальше, очень интересно. Вскоре после смерти Иакова и прибытия Альбина, Иисуса Бен Анания пришел в Иерусалим (возможно в 63 CE) и начал проповедовать предсказания на основе Иеремия 7. Неудивительно, что правящие священники были возмущены, хотели его казнить, и, без сомнения, убил бы его, если бы не было бы Римского правителя. Альбин допросили мужчину, приказал наказать и отпустить (Иосиф Флавий, и. в. 6.300–309).

Нужно задаться вопросом, если бы Иисус бен Анания был христианским пророком, который провозглашал своё предсказание в знак протеста против убийства Иакова и, как Иисус из Назарета около тридцати лет назад, применил мрачную Иеремия 7 к его аристократическим священникам. В любом случае, Иосиф Флавий говорит нам, что этот человек провозглашал гибель города и святилища в течение семи лет, а затем умер во время осады летом 70 г. н.э.. Со смертью Иисуса бен Анании, захвата города Иерусалима и разрушения храма, первое поколение церкви пришло к внезапному и насильственному окончанию. Это было поколение, которое началось и закончилось на фоне конфликта с правящими священниками. Это был конфликт, который начался и завершился на фоне пророчеств, вдохновленных Иеремией.

В оставшейся части этой книги, я хочу исследовать эту интересную тему, конкретизируя различные аспекты. Моя трактовка, по общему признанию весьма выборочна; ряд важных вопросов остались без внимания. Моя цель состоит в том, чтобы исследовать более подробно динамику конфликта между Иисусом и его последователями, с одной стороны, и Анны и его последователей с другой стороны. Я считаю, что более глубокое понимание этого конфликта поможет нам лучше понять историю и достижения христианской церкви в Иерусалиме в этом важном первом поколении.

Я заканчиваю это введение предварительным кратким обзором содержания глав

В главе 1 я задаю фундаментальный вопрос: Собирался ли Иисус основать христианскую церковь? Широкая публика, вероятно, ответить на этот вопрос утвердительно; большинство исследователей Библии и историков ответит отрицательно. Но при более тщательном рассмотрении, ни один ответ ни является правильным. Тут ни может быть никаких сомнений в том, что Иисус предполагал создание сообщества или общества, но маловероятно, что он предполагал что-то вне или против самого Израиля. Так что же тогда Иисус собирался сделать? Ответ на этот вопрос поможет нам понять динамику первого поколения христиан, в том числе, и в их отношению к храму.

В главе 2 исследуется провозглашение Иисуса Царства Божьего и спрашиваю, каким образом "Царство Божие" соотносится с христианской церковью. Мы увидим, что понятие Иисуса о царстве глубоко укоренено в древнем Писании Израиля, особенно в книге Исаии. Предстоящее Царство Божье приводит к концу человеческие царства угнетения и несправедливости. То что эти языческие угнетателей Израиля встанут перед судом - действительно хорошая новость для Израиля, но в понимании Иисуса о Царстве, сам Израиль тоже подвергается критике. Иисус предупреждает, что даже "сыны царства" предстанут перед судом, если они не покаются. Иисус также знает, что сообщение о суде случится после его смерти и что благодаря его смерти из раскаявшегося остатка его общины будет создана церковь. В его учении есть намеки, что этот остаток будет включать в себя и язычников.

В главе 3 рассматривается роль Иакова, брата Иисуса как лидера нового движения в Иерусалиме. Ряд вопросов будут рассмотрены, например, почему Иаков, который не был одним из первых учеников своего брата, поднялся на такую высокую ступень в церкви; как случилось , что Иаков может остаться в Иерусалиме, в то время как Петр счел необходимым бежать; и как Иаков, связан с Павлом - согласно с их письмами и согласно книге Деяний – и в каком смысле они отличаются друг от друга в отношении «дел закона».

Глава 4 содержит несколько экскурсов в которых исследуется явное противоречие между Павлом и Иаковом в вопросе о Законе. Мы рассмотрим учение священника Финееса; учение о делах закона в Галахе из Свитков Кумрана (4QMMT = 4Q394–99); а так же Господней заповеди любить ближнего, как самого себя.

В главе 5 рассматривается конфликт между семьями и последователями Иисуса и первосвященника Анны. Этот конфликт прослеживается от первой встречи между Иисусом и Каиафы, сын Анны, далее в убийстве Иакова, брата Иисуса, от рук Анны, сына Анны старца. Здесь я также предположил, что "простой крестьянин" Иисус бен Анания, который предупреждал о приближении суда, был членом движения Иисуса и выступил в знак протеста против убийства Иакова. Со смертью бен Анании и разрушения храма, первое поколение движения Иисуса подходит к концу.

Книга может быть закончена главой 5. Но я считаю, что важно изучить период после 70 г. н.э., чтобы получить лучшее представление о проблемах и тенденциях, которые появились в первом поколении и пришли к более полному выражению в последующих поколениях , Соответственно, глава 6 прослеживает последствия еврейского восстания, последствие того, что вынудило церковь отойти от своих еврейских корней и еврейских лидеров в Иерусалиме. Я рассматриваю растущее отчуждение между последователями Иисуса и синагоги, как мы видим в Евангелии от Матфея, Иоанна, Откровение, Игнатия и Иустина Мученика. Глава завершается восстания Бар-Кохбы (132-135 н.э.) и развернувшихся горькой полемику между евреями и христианами.

Я также добавил приложение, что бы дополнительно исследовать факторы, как исторические так и теологические , которые привели к расколу между движением Иисуса и синагоги. Я надеюсь, уточнить, что было на самом деле, и что же вставило клин между еврейской общиной, которая имела оговорки по поводу мессианскими полномочий Иисуса, и общиной Иисуса, которая в первом веке очень высоко ставила Писание Израиля и наследие еврейского народа.