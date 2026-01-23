Мартин Хенгель, Анна Мария Швемер, Тюбинген, август 2007 г.

Мартин Хенгель - Анна Мария Швемер - Иисус и иудаизм

Переводчик: Вадим Витковский

Научный редактор: Глеб Ястребов

Серия «Современная библеистика»

М.: Издательство ББИ, 2016. — ху1 + 724 с.

ISBN 978-5-89647-338-1

Обложка: Надежда Павлючик

В оформлении обложки использован фрагмент картины И. Босха Ecce Homo. 1480 - 1485.

Мартин Хенгель - Анна Мария Швемер - Иисус и иудаизм - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к немецкому изданию

Предварительные замечания

§ 1. Хронологическая и содержательная рамка истории раннего христианства

§ 2. Иудейство и раннее христианство

I. Иудейство

§ 3. Иудеи под властью Рима в I в. до Р.Х. — I в. по Р.Х

3.1. Иудея как вассальное Риму государство и как провинция

3.1.1. К предыстории: от Помпея до правления Ирода I (63 — 4 гг. до Р.Х.)

3.1.2. Сыновья Ирода

3.1.3. Префекты (6 — 41 гг. по Р.Х.)

3.1.4. Агриппа I (41 — 44 гг. по Р.Х.)

Экскурс: кризис эпохи Калигулы (38 — 41 гг. по Р.Х.)

3.1.5.Эпоха прокураторов (44 — 66 гг. по Р.Х.)

Экскурс: Эсхатологические пророки

3.1.6. Агриппа II (52 — 92/93 гг. по Р.Х.)

3.1.7. Первая Иудейская война (66 — 73 гг. по Р.Х.)

§ 4. Еврейские религиозные партии в Палестине: фарисеи, ессеи, саддукеи, зелоты, самаритяне и другие группы

4.1. Иудейские партии в «каталогах сект» Иосифа Флавия и их параллели

4.2. Кумранские находки и модификация картины иудейских партий

4.3. К истории партий

4.3.1. О самаритянском «расколе»

4.3.2. К истории ессеев, фарисеев и саддукеев

4.4.О социальном значении партий

Экскурс: Священство и храмовое служение

Экскурс: Отношение женщин к религиозным партиям

4.5.Эсхатология и мессианские ожидания

II.Предварительные вопросы о личности и истории Иисуса

§ 5. К вопросу об Иисусе из Назарета

5.1.Необходимость включения личности Иисуса в историю раннего христианства

5.2.Проблема

§ 6. Источники

6.1. Ситуация с источниками

6.2. Раннехристианские свидетельства вне Евангелий

6.3. Внехристианские свидетельства

6.4. Синоптические Евангелия

6.4.1. Марк

6.4.2. Традиция логий

6.4.3. Лука

6.4.4. Матфей

6.5. Иоанн

6.6. Апокрифические евангелия и «аграфа»

§ 7. Исторический вопрос о событиях прошлого

7.1 Биография Иисуса, устное предание, свидетели, авторитет и запись текстов

7.2. Критерии исторического вопроса о пути, слове и деяниях Иисуса

III.Иисус Галилеянин и Иоанн Креститель

§ 8. Иисус Галилеянин

8.1. Галилея и галилеяне

8.2. Назарет

8.3. Семья Иисуса

8.4. Сын Давидов

8.5. Профессия и социальное происхождение Иисуса

§ 9. Иоанн Креститель

9.1. Источники об Иоанне Крестителе и сравнение их содержания

9.1.1. Иосиф Флавий

9.1.2. Евангелия и Креститель

9.1.2.1. Марк

9.1.2.2. Лука и Матфей

9.1.2.3. Иоанн

9.2. Смерть Крестителя

9.3. О религиозно-историческом фоне деятельности Иоанна Крестителя

§ 10. Иисус и его «Предтеча»

10.1. Крещение Иисуса

10.2. Выступление Иисуса в Галилее, история искушений и обособление Иисуса от Крестителя

10.3. Сходства и отличия проповеди Иисуса от проповеди Крестителя: Призыв Израиля к покаянию и близость Суда

10.4. Деятельность Иисуса как странствующего проповедника и устойчивость места крещения Иоанна на Иордане

10.5. Чудотворство и вопрос Крестителя

10.6. Любовь Бога к грешнику

10.7. Ученики и призыв к свободе и радости

10.8. Креститель как последний пророк и мессианская власть Иисуса

IV. Выступление и проповедь Иисуса

§ 11. Об историко-географическом контексте деятельности Иисуса ..

11.1. Галилея как исходный пункт деятельности Иисуса и вопросы хронологии

11.2. Места и пути Иисуса в Галилее

11.3. Иисус в языческих областях, в Самарии и на последнем пути в Иерусалим

11.4. Иисус как «Учитель» и «Господь»

11.5. Призвание учеников и следование за Иисусом

11.6. Назначение Двенадцати

11.7. Предание об отправлении учеников на служение

§ 12. Поэтическая форма проповеди Иисуса

12.1.Parallelismus membrorum, риторика и проблема обратного перевода на арамейский

Экскурс: Относительно обратного перевода на арамейский

12.2. Изречения премудрости и пророческие изречения

12.3. Притчи Иисуса

§ 13. Проповедь Иисуса о Царстве Божьем

13.1. Царство Божье в настоящем или в будущем?

Ложная альтернатива

13.2. Царство Божье в его «самореализации»

13.3. Царство Божье и заповедь Бога

13.4. Притчи о Царстве Божьем

13.5. Царство как будущее

13.6. Царство Божье и мессианские полномочия Иисуса

§ 14. Воля Божья

14.1. Слышать, делать и быть

14.2. Двойная заповедь любви

14.3. Смирение и служение, следование и награда

14.4. Суд и разделение

14.5. Мессианский характер истолкования Божьей воли

§ 15. Отеческая любовь Бога

V.Власть и мессианство Иисуса

§ 16. Пророк и Мессия-чудотворец

Экскурс: рассказы о чудесах

1. Суммарии

2. Исцеления и экзорцизмы

3. Воскрешения мертвых

4. Чудеса эпифании

5. Чудеса дарения

6. Чудеса спасения

7. Чудеса наказания

16.1. Исцеления Иисуса как знаки его мессианской власти

16.2. Требование веры и чудеса

16.3. О проблеме чудес Иисуса с точки зрения истории традиции и религиоведения

16.4.Об оценке историй о чудесах

Экскурс: Дальнейшее влияние опыта чуда и вопрос об очевидцах

§ 17. Пророк или Мессия?

17.1. Иисус как «мессианский Пророк»

17.2. Слова Иисуса о себе самом («Я есмь»)

17.3. «Мессианская тайна»

17.3.1. Вреде и его «вопросительный знак»

17.3.2. Заповеди молчания и непонимание учеников

17.3.3. Подлинная тайна Мессии

17.4.Проблема титулов Иисуса

17.4.1. Сын Человеческий

17.4.1.1. Изречения о деятельности Сына Человеческого в настоящем

17.4.1.2. Слова о грядущем Сыне Человеческом

17.4.1.3. Изречения о страдающем Сыне Человеческом

17.4.2 Сын Отца

17.4.3. Иисус, «Мессия Израиля»

VI.Страсти Иисуса

§ 18. Последние споры в Иерусалиме

18.1. Вход в Иерусалим

18.2. О хронологии последних дней

18.3. Очищение Храма и вопрос о происхождении власти Иисуса

18.4.Полемические диалоги в Иерусалиме

§ 19. События, предшествующие страстям Иисуса

19.1 Историческая и богословская проблема

19.2. Противники Иисуса: смертный приговор и предательство Иуды

19.3. Помазание в Вифании

19.4. Последняя трапеза с учениками как пасхальная трапеза.

§ 20. Гефсимания, арест и допрос Иисуса

20.1. Гефсимания и арест

20.2. Допрос Иисуса в «синедрионе»

20.2.1. Клан Анны и иудейское уголовное право

20.2.2. Рассмотрение дела в Мк 14:53-65

§ 21. Распятый Мессия

21.1.Разбирательство у Пилата

21.1.1. Выдача Иисуса префекту и судебный процесс

21.1.2. Обвинение и приговор

21.1.3. Бичевание и издевательства

21.2. Путь к месту казни и распятие

21.3. Положение во гроб

VII. Свидетельство о воскресении Иисуса

§ 22. Свидетельство о воскресении Иисуса

22.1. Самое раннее свидетельство: 1 Кор 15:3-8

22.2. Пустая гробница и явления Воскресшего

22.2.1. Рассказы о посещении гробницы

22.2.2. Рассказы о явлениях Христа

Взгляд назад и в будущее

Предметный указатель

Указатель древних источников

Мартин Хенгель - Анна Мария Швемер - Иисус и иудаизм - Предисловие к русскому изданию

Я рада тому, что книга «Иисус и иудаизм», написанная Мартином Хенгелем в соавторстве со мною, выходит теперь на русском языке.

Мартин Хенгель (1926 — 2009) столь же радостно приветствовал бы появление этого перевода. О русском издании двух своих небольших работ «Старец Иоанн и его труд» и «Недооцененный Петр» он успел позаботиться сам. Книга о Петре вышла, как и этот том, в издательстве Библейско-богословского института имени апостола Андрея в Москве.

Отношения с Россией и прежде всего научное и церковное общение между Западом и Востоком очень волновали Мартина Хенгеля, и он способствовал развитию этих связей всеми доступными ему средствами сразу, как только открылись новые возможности после падения «железного занавеса» и изменения политической ситуации. Началось это с деятельной поддержки «Античного кабинета» (Bibliotheca Classica Petropolitana) в Санкт-Петербурге и главным образом с дружбы со специалистами по греческому языку и литературе Александром Гавриловым и Александром Зайцевым, с приглашений их в Тюбинген и поездок самого Мартина Хенгеля в Санкт-Петербург. У меня тоже сохранились сильные впечатления от визита в Петербург, который я посетила вместе с моим мужем в 2000 году, когда меня пригласили выступить с докладом. Нам памятны живой обмен мнениями в «Античном кабинете» и русское гостеприимство.

Мартин Хенгель всегда подчеркивал, что навыку скрупулезной историко-филологической работы с античными источниками он обязан выходцу из России — Илье Бикерману (1897 — 1981). Бикермана, еврея, родившегося в Петербурге, спасла от гонений со стороны двух диктатур, коммунистической и фашистской, только троекратная эмиграция. Сначала ему пришлось уехать из Петербурга в Берлин, затем из Берлина в Париж, а оттуда — в Америку, где после многих лет скитаний и неопределенности он смог получить профессорскую должность в Нью-Йорке. На этом посту он неустанно вел научную работу в течение трех десятилетий. Для Мартина Хенгеля Илья Бикерман стал «учителем» и примером для подражания сначала через свои книги и статьи.

Впоследствии Хенгель позаимствовал из его работ о дохристианском эллинизме также и тему своей профессорской диссертации «Иудаизм и эллинизм». После ее защиты между Бикерманом и Хенгелем не только завязалась оживленная переписка, но начались и личные встречи, сделавшие их друзьями. Мартин Хенгель передал профессиональные навыки, полученные им от Бикермана, и собственным ученикам, показывая им, насколько важна для ученого работа с источниками. Познания Бикермана в этой области поражают своей обширностью. третий том его «Исследований по иудейской и христианской истории» увидел свет уже после смерти автора, я помогала читать последнюю корректуру, поскольку Хенгель обнаружил в издании, с которого перепечатывались и переводились статьи, немало ошибок. Мне пришлось перелопатить всю «Патрологию» Миня, листая один за другим ее тома в поисках святоотеческих цитат, которые я должна была проверить.

Сам Мартин Хенгель считал, что «основы такого всеобъемлющего образования» и глубокой учености в Бикермане были заложены в «его студенческие годы в Санкт-Петербурге».

Любовь к поиску истины и радость от ее нахождения — еще одна черта Бикермана, присущая написанным им книгам, которой стоит поучиться. Наука вообще, а историческая в частности, обязана искать истину, и при всех трудностях ее поиска радость от нахождения исторической истины приходит нежданно-негаданно. Мартин Хенгель называл это «благодатью находки» и «неожиданным плодом», появление которого, однако, основано на «законе напряжения сил». Хенгель писал эти слова, думая об Илье Бикермане, но они относятся, конечно, и к нему самому, и к каждому, кто отправляется на трудный поиск истины. Для богослова к радости открытия истины исторических текстов и фактов добавляется еще радость обнаружения истины Евангелия.

Я надеюсь, что русского читателя не отпугнет в нашей книге обилие сносок и цитируемой литературы и что он заразится от нас радостью открытия богословской истины при исследовании первоначал христианства. Во время совместной работы с Мартином Хенгелем мы оба полагали, что «Иисус и иудаизм» не относится к так называемым «книгам об Иисусе», какие выходили в прежние времена и продолжают выходить теперь. Тем не менее, в процессе написания все-таки возникла «книга об Иисусе», поскольку невозможно говорить об истории раннего христианства, не задаваясь вопросом об историческом Иисусе и об иудаизме его времени.

При этом познание исторической и богословской истины всегда сопряжено с проблемой фрагментарности наших знаний ввиду недостатка источников и противоречий в дошедших до нас текстах. Экзегету приходится прибегать к гипотезам, чтобы из различных сведений попытаться сложить правдоподобную картину. Мартин Хенгель любил сравнивать это с реконструкцией разрушенной мозаики. Противоречия между Евангелиями занимали еще умы отцов и учителей церкви в древности. Поэтому неудивительно, что в наше время существует так много разных биографий Иисуса. Кроме того, историко-филологическая работа с текстами Евангелий не может стать основой веры. Вера — это свободный дар Бога. Но Иисус жил, действовал и умер как историческое лицо, и Хенгель так сказал об этом, основываясь на Ин 1:14: «сам Бог ... вошел в человеческую историю со всей ее сомнительностью и относительностью». Поэтому исторический вопрос об Иисусе не может быть безразличен верующим как на Востоке, так и на Западе. Таким образом, эта проблема обусловлена богословским контекстом, который в то же время может быть оценен трезвым историческим разумом.

Я надеюсь, что русская версия нашей книги поможет наведению мостов между западной и восточноевропейской наукой, между экзегезой Евангелий и православным богословием, между научной экзегезой и церковным благочестием на Западе и на Востоке. При всем различии христологических традиций западных церквей и восточной церкви нас объединяет общий центр — личность Иисуса Христа и его иудейские корни, о которых рассказано в этой книге.

Я признательна Библейско-богословскому институту и издательству Mohr Siebeck за то, что они сделали возможным появление нашей книги на русском языке. В заключение хочу поблагодарить доктора Вадима Витковского за его живой интерес к этой «истории раннего христианства» и взятый на себя переводческий труд.

Анна Мария Швемер, Тюбинген, июль 2015 г.