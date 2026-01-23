Хенгель - Швемер - Иисус и иудаизм
Первый том задуманного четырехтомника «История раннего христианства» содержит, во-первых, краткое описание иудейства, каким оно было на его родине, в Палестине, между 63 г. до Р.Х. и 70 г. по Р.Х., а во-вторых, изложение общественной деятельности Иисуса.
Христианство уходит своими корнями в палестинское иудейство и зависит от него намного сильнее, чем это было принято считать в научных работах прошедших десятилетий. Общественная деятельность и судьба Иисуса из Назарета, галилейского иудея, решающим образом предопределили последующий путь христианской церкви.
И то и другое следует из наших основных источников, четырех Евангелий, и не нуждается в дополнительном оправдании. Влияние эллинистической цивилизации, существовавшей в Сирии и Палестине ко времени Иисуса уже более трехсот лет, не могло не затронуть жившего там еврейского народа. Христиане-эллинисты, заложившие основы миссии к язычникам, происходили из Иерусалима. Проповедь и крестная смерть Иисуса повлияли на бывшего фарисея Павла существенно сильнее, чем долгое время предполагалось.
Ввиду того, что исторический вопрос об Иисусе из Назарета остается спорным с XVIII столетия, и споры эти будут продолжаться и в дальнейшем, мы предпослали собственно историческому изложению обстоятельные размышления о ходе исследований и об источниках. Эта часть книги призвана показать, что данные исследования могут представлять собой лишь «попытки приближения», однако все же позволяют отчетливо увидеть контуры этой уникальной фигуры. Особое внимание уделено проблеме мессианских притязаний Иисуса, вне которой невозможно понять евангельские повествования и которая тем не менее до сих пор ставится редко.
Никакого «немессианского Иисуса», о котором все еще так любят рассуждать, никогда не существовало. Это становится очевидно из сопоставления Иисуса с Иоанном Крестителем, из его проповеди «со властью», из его чудес («сил»), из истории страстей, где Иисуса обвиняют в том, что он «царь иудеев». Также это следует из более ранней христологии, коренящейся в конечном счете в деятельности и жизненном пути Иисуса.
Ответственность за настоящий том оба автора несут совместно. При этом основной вклад Анны Марии Швемер состоит в написании части I «Иудейство» и параграфа 12 «Поэтическая форма проповеди Иисуса».
Мартин Хенгель, Анна Мария Швемер, Тюбинген, август 2007 г.
Мартин Хенгель - Анна Мария Швемер - Иисус и иудаизм
Переводчик: Вадим Витковский
Научный редактор: Глеб Ястребов
Серия «Современная библеистика»
М.: Издательство ББИ, 2016. — ху1 + 724 с.
ISBN 978-5-89647-338-1
Обложка: Надежда Павлючик
В оформлении обложки использован фрагмент картины И. Босха Ecce Homo. 1480 - 1485.
Мартин Хенгель - Анна Мария Швемер - Иисус и иудаизм - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к немецкому изданию
Предварительные замечания
§ 1. Хронологическая и содержательная рамка истории раннего христианства
§ 2. Иудейство и раннее христианство
I. Иудейство
§ 3. Иудеи под властью Рима в I в. до Р.Х. — I в. по Р.Х
3.1. Иудея как вассальное Риму государство и как провинция
3.1.1. К предыстории: от Помпея до правления Ирода I (63 — 4 гг. до Р.Х.)
3.1.2. Сыновья Ирода
3.1.3. Префекты (6 — 41 гг. по Р.Х.)
3.1.4. Агриппа I (41 — 44 гг. по Р.Х.)
Экскурс: кризис эпохи Калигулы (38 — 41 гг. по Р.Х.)
3.1.5.Эпоха прокураторов (44 — 66 гг. по Р.Х.)
Экскурс: Эсхатологические пророки
3.1.6. Агриппа II (52 — 92/93 гг. по Р.Х.)
3.1.7. Первая Иудейская война (66 — 73 гг. по Р.Х.)
§ 4. Еврейские религиозные партии в Палестине: фарисеи, ессеи, саддукеи, зелоты, самаритяне и другие группы
4.1. Иудейские партии в «каталогах сект» Иосифа Флавия и их параллели
4.2. Кумранские находки и модификация картины иудейских партий
4.3. К истории партий
4.3.1. О самаритянском «расколе»
4.3.2. К истории ессеев, фарисеев и саддукеев
4.4.О социальном значении партий
Экскурс: Священство и храмовое служение
Экскурс: Отношение женщин к религиозным партиям
4.5.Эсхатология и мессианские ожидания
II.Предварительные вопросы о личности и истории Иисуса
§ 5. К вопросу об Иисусе из Назарета
5.1.Необходимость включения личности Иисуса в историю раннего христианства
5.2.Проблема
§ 6. Источники
6.1. Ситуация с источниками
6.2. Раннехристианские свидетельства вне Евангелий
6.3. Внехристианские свидетельства
6.4. Синоптические Евангелия
6.4.1. Марк
6.4.2. Традиция логий
6.4.3. Лука
6.4.4. Матфей
6.5. Иоанн
6.6. Апокрифические евангелия и «аграфа»
§ 7. Исторический вопрос о событиях прошлого
7.1 Биография Иисуса, устное предание, свидетели, авторитет и запись текстов
7.2. Критерии исторического вопроса о пути, слове и деяниях Иисуса
III.Иисус Галилеянин и Иоанн Креститель
§ 8. Иисус Галилеянин
8.1. Галилея и галилеяне
8.2. Назарет
8.3. Семья Иисуса
8.4. Сын Давидов
8.5. Профессия и социальное происхождение Иисуса
§ 9. Иоанн Креститель
9.1. Источники об Иоанне Крестителе и сравнение их содержания
9.1.1. Иосиф Флавий
9.1.2. Евангелия и Креститель
9.1.2.1. Марк
9.1.2.2. Лука и Матфей
9.1.2.3. Иоанн
9.2. Смерть Крестителя
9.3. О религиозно-историческом фоне деятельности Иоанна Крестителя
§ 10. Иисус и его «Предтеча»
10.1. Крещение Иисуса
10.2. Выступление Иисуса в Галилее, история искушений и обособление Иисуса от Крестителя
10.3. Сходства и отличия проповеди Иисуса от проповеди Крестителя: Призыв Израиля к покаянию и близость Суда
10.4. Деятельность Иисуса как странствующего проповедника и устойчивость места крещения Иоанна на Иордане
10.5. Чудотворство и вопрос Крестителя
10.6. Любовь Бога к грешнику
10.7. Ученики и призыв к свободе и радости
10.8. Креститель как последний пророк и мессианская власть Иисуса
IV. Выступление и проповедь Иисуса
§ 11. Об историко-географическом контексте деятельности Иисуса ..
11.1. Галилея как исходный пункт деятельности Иисуса и вопросы хронологии
11.2. Места и пути Иисуса в Галилее
11.3. Иисус в языческих областях, в Самарии и на последнем пути в Иерусалим
11.4. Иисус как «Учитель» и «Господь»
11.5. Призвание учеников и следование за Иисусом
11.6. Назначение Двенадцати
11.7. Предание об отправлении учеников на служение
§ 12. Поэтическая форма проповеди Иисуса
12.1.Parallelismus membrorum, риторика и проблема обратного перевода на арамейский
Экскурс: Относительно обратного перевода на арамейский
12.2. Изречения премудрости и пророческие изречения
12.3. Притчи Иисуса
§ 13. Проповедь Иисуса о Царстве Божьем
13.1. Царство Божье в настоящем или в будущем?
Ложная альтернатива
13.2. Царство Божье в его «самореализации»
13.3. Царство Божье и заповедь Бога
13.4. Притчи о Царстве Божьем
13.5. Царство как будущее
13.6. Царство Божье и мессианские полномочия Иисуса
§ 14. Воля Божья
14.1. Слышать, делать и быть
14.2. Двойная заповедь любви
14.3. Смирение и служение, следование и награда
14.4. Суд и разделение
14.5. Мессианский характер истолкования Божьей воли
§ 15. Отеческая любовь Бога
V.Власть и мессианство Иисуса
§ 16. Пророк и Мессия-чудотворец
Экскурс: рассказы о чудесах
1. Суммарии
2. Исцеления и экзорцизмы
3. Воскрешения мертвых
4. Чудеса эпифании
5. Чудеса дарения
6. Чудеса спасения
7. Чудеса наказания
16.1. Исцеления Иисуса как знаки его мессианской власти
16.2. Требование веры и чудеса
16.3. О проблеме чудес Иисуса с точки зрения истории традиции и религиоведения
16.4.Об оценке историй о чудесах
Экскурс: Дальнейшее влияние опыта чуда и вопрос об очевидцах
§ 17. Пророк или Мессия?
17.1. Иисус как «мессианский Пророк»
17.2. Слова Иисуса о себе самом («Я есмь»)
17.3. «Мессианская тайна»
17.3.1. Вреде и его «вопросительный знак»
17.3.2. Заповеди молчания и непонимание учеников
17.3.3. Подлинная тайна Мессии
17.4.Проблема титулов Иисуса
17.4.1. Сын Человеческий
17.4.1.1. Изречения о деятельности Сына Человеческого в настоящем
17.4.1.2. Слова о грядущем Сыне Человеческом
17.4.1.3. Изречения о страдающем Сыне Человеческом
17.4.2 Сын Отца
17.4.3. Иисус, «Мессия Израиля»
VI.Страсти Иисуса
§ 18. Последние споры в Иерусалиме
18.1. Вход в Иерусалим
18.2. О хронологии последних дней
18.3. Очищение Храма и вопрос о происхождении власти Иисуса
18.4.Полемические диалоги в Иерусалиме
§ 19. События, предшествующие страстям Иисуса
19.1 Историческая и богословская проблема
19.2. Противники Иисуса: смертный приговор и предательство Иуды
19.3. Помазание в Вифании
19.4. Последняя трапеза с учениками как пасхальная трапеза.
§ 20. Гефсимания, арест и допрос Иисуса
20.1. Гефсимания и арест
20.2. Допрос Иисуса в «синедрионе»
20.2.1. Клан Анны и иудейское уголовное право
20.2.2. Рассмотрение дела в Мк 14:53-65
§ 21. Распятый Мессия
21.1.Разбирательство у Пилата
21.1.1. Выдача Иисуса префекту и судебный процесс
21.1.2. Обвинение и приговор
21.1.3. Бичевание и издевательства
21.2. Путь к месту казни и распятие
21.3. Положение во гроб
VII. Свидетельство о воскресении Иисуса
§ 22. Свидетельство о воскресении Иисуса
22.1. Самое раннее свидетельство: 1 Кор 15:3-8
22.2. Пустая гробница и явления Воскресшего
22.2.1. Рассказы о посещении гробницы
22.2.2. Рассказы о явлениях Христа
Взгляд назад и в будущее
Предметный указатель
Указатель древних источников
Мартин Хенгель - Анна Мария Швемер - Иисус и иудаизм - Предисловие к русскому изданию
Я рада тому, что книга «Иисус и иудаизм», написанная Мартином Хенгелем в соавторстве со мною, выходит теперь на русском языке.
Мартин Хенгель (1926 — 2009) столь же радостно приветствовал бы появление этого перевода. О русском издании двух своих небольших работ «Старец Иоанн и его труд» и «Недооцененный Петр» он успел позаботиться сам. Книга о Петре вышла, как и этот том, в издательстве Библейско-богословского института имени апостола Андрея в Москве.
Отношения с Россией и прежде всего научное и церковное общение между Западом и Востоком очень волновали Мартина Хенгеля, и он способствовал развитию этих связей всеми доступными ему средствами сразу, как только открылись новые возможности после падения «железного занавеса» и изменения политической ситуации. Началось это с деятельной поддержки «Античного кабинета» (Bibliotheca Classica Petropolitana) в Санкт-Петербурге и главным образом с дружбы со специалистами по греческому языку и литературе Александром Гавриловым и Александром Зайцевым, с приглашений их в Тюбинген и поездок самого Мартина Хенгеля в Санкт-Петербург. У меня тоже сохранились сильные впечатления от визита в Петербург, который я посетила вместе с моим мужем в 2000 году, когда меня пригласили выступить с докладом. Нам памятны живой обмен мнениями в «Античном кабинете» и русское гостеприимство.
Мартин Хенгель всегда подчеркивал, что навыку скрупулезной историко-филологической работы с античными источниками он обязан выходцу из России — Илье Бикерману (1897 — 1981). Бикермана, еврея, родившегося в Петербурге, спасла от гонений со стороны двух диктатур, коммунистической и фашистской, только троекратная эмиграция. Сначала ему пришлось уехать из Петербурга в Берлин, затем из Берлина в Париж, а оттуда — в Америку, где после многих лет скитаний и неопределенности он смог получить профессорскую должность в Нью-Йорке. На этом посту он неустанно вел научную работу в течение трех десятилетий. Для Мартина Хенгеля Илья Бикерман стал «учителем» и примером для подражания сначала через свои книги и статьи.
Впоследствии Хенгель позаимствовал из его работ о дохристианском эллинизме также и тему своей профессорской диссертации «Иудаизм и эллинизм». После ее защиты между Бикерманом и Хенгелем не только завязалась оживленная переписка, но начались и личные встречи, сделавшие их друзьями. Мартин Хенгель передал профессиональные навыки, полученные им от Бикермана, и собственным ученикам, показывая им, насколько важна для ученого работа с источниками. Познания Бикермана в этой области поражают своей обширностью. третий том его «Исследований по иудейской и христианской истории» увидел свет уже после смерти автора, я помогала читать последнюю корректуру, поскольку Хенгель обнаружил в издании, с которого перепечатывались и переводились статьи, немало ошибок. Мне пришлось перелопатить всю «Патрологию» Миня, листая один за другим ее тома в поисках святоотеческих цитат, которые я должна была проверить.
Сам Мартин Хенгель считал, что «основы такого всеобъемлющего образования» и глубокой учености в Бикермане были заложены в «его студенческие годы в Санкт-Петербурге».
Любовь к поиску истины и радость от ее нахождения — еще одна черта Бикермана, присущая написанным им книгам, которой стоит поучиться. Наука вообще, а историческая в частности, обязана искать истину, и при всех трудностях ее поиска радость от нахождения исторической истины приходит нежданно-негаданно. Мартин Хенгель называл это «благодатью находки» и «неожиданным плодом», появление которого, однако, основано на «законе напряжения сил». Хенгель писал эти слова, думая об Илье Бикермане, но они относятся, конечно, и к нему самому, и к каждому, кто отправляется на трудный поиск истины. Для богослова к радости открытия истины исторических текстов и фактов добавляется еще радость обнаружения истины Евангелия.
Я надеюсь, что русского читателя не отпугнет в нашей книге обилие сносок и цитируемой литературы и что он заразится от нас радостью открытия богословской истины при исследовании первоначал христианства. Во время совместной работы с Мартином Хенгелем мы оба полагали, что «Иисус и иудаизм» не относится к так называемым «книгам об Иисусе», какие выходили в прежние времена и продолжают выходить теперь. Тем не менее, в процессе написания все-таки возникла «книга об Иисусе», поскольку невозможно говорить об истории раннего христианства, не задаваясь вопросом об историческом Иисусе и об иудаизме его времени.
При этом познание исторической и богословской истины всегда сопряжено с проблемой фрагментарности наших знаний ввиду недостатка источников и противоречий в дошедших до нас текстах. Экзегету приходится прибегать к гипотезам, чтобы из различных сведений попытаться сложить правдоподобную картину. Мартин Хенгель любил сравнивать это с реконструкцией разрушенной мозаики. Противоречия между Евангелиями занимали еще умы отцов и учителей церкви в древности. Поэтому неудивительно, что в наше время существует так много разных биографий Иисуса. Кроме того, историко-филологическая работа с текстами Евангелий не может стать основой веры. Вера — это свободный дар Бога. Но Иисус жил, действовал и умер как историческое лицо, и Хенгель так сказал об этом, основываясь на Ин 1:14: «сам Бог ... вошел в человеческую историю со всей ее сомнительностью и относительностью». Поэтому исторический вопрос об Иисусе не может быть безразличен верующим как на Востоке, так и на Западе. Таким образом, эта проблема обусловлена богословским контекстом, который в то же время может быть оценен трезвым историческим разумом.
Я надеюсь, что русская версия нашей книги поможет наведению мостов между западной и восточноевропейской наукой, между экзегезой Евангелий и православным богословием, между научной экзегезой и церковным благочестием на Западе и на Востоке. При всем различии христологических традиций западных церквей и восточной церкви нас объединяет общий центр — личность Иисуса Христа и его иудейские корни, о которых рассказано в этой книге.
Я признательна Библейско-богословскому институту и издательству Mohr Siebeck за то, что они сделали возможным появление нашей книги на русском языке. В заключение хочу поблагодарить доктора Вадима Витковского за его живой интерес к этой «истории раннего христианства» и взятый на себя переводческий труд.
Анна Мария Швемер, Тюбинген, июль 2015 г.
2016-07-07
спасибо
Замечательная книга с хорошей исторической справкой.
Источники вроде всё те же, Флавий и т.п
Работа Сандерса ... это работа Сандерса) классика...
Читать буду ещё раз...
где можно скачать электронный текст?
можно мне "Иисус и иудаизм"?
Начал читать. Нравиться стиль изложения и мало "воды" в повествовании.
от вас хочется услышать несколько другие слова, раз вы уже начали читать - вопрос "Иисус и иудаизм" поднимался уже не раз и не одними авторами...
по вашему, что может дать эта книга?
Это просто феноменально, только сегодня книга стала появляться в продаже в отдельных московских магазинах, а вечером мы уже имеем ее...
ББИ готовят к изданию втрой том.
Первоцерковь и иудеохристианство
Готовится к изданию
Автор: Мартин Хенгель и Анна Швемер
Издательство: ББИ
Серия: Современная библеистика
ISBN: 978-5-89647-404-3
Формат: 170×245 мм
Тип переплета: твердый переплет
Объем: ок 600 с.
Книга известных немецких специалистов по истории античного иудаизма и раннего христианства – продолжение фундаментального исследования «История раннего христианства», первый том которого, «Иисус и иудаизм», вышел в издательстве ББИ в 2016 г.
Книга служит развернутым историко-богословским комментарием к первым пятнадцати главам Деяний апостолов и одновременно попыткой реконструкции первых десятилетий христианской церкви в Палестине и отчасти в диаспоре.