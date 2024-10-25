Сандерс - Иисус и иудаизм
Книга Э. П. Сандерса - одно из наиболее фундаментальных исследований в области новозаветной библеистики
Объективное изучение еврейских источников (в своей книге Сандерс опирается на еврейские тексты, созданные в интервале 200 лет до — 200 лет после евангельских событий, и на результаты многочисленных исследований) показывает, что ходячие представления о пороках иудаизма не соответствуют действительности. Поэтому объяснение причин казни Иисуса его борьбой против этих пороков оказывается столь же мнимым, как мнимы и сами эти пороки.
Но Сандерс выступает против «клеветы на иудаизм» не только во имя исторической истины и не только потому, что достойная цель (показать высоту христианских религиозных ценностей) компрометируется недостойными средствами. Есть еще одна причина: принижая предполагаемых противников Иисуса, фарисеев, мы тем самым принижаем и его. Если конфликт Иисуса с фарисеями — это конфликт любви к Богу и ближнему, милости к «труждающимся и обремененным» с внешним благочестием и религиозным формализмом, то это банальный конфликт из множества тех, что возникают время от времени во всех религиях на протяжении всей человеческой истории. Тем самым Иисус ставится в один ряд со всеми прошлыми и будущими религиозными реформаторами.
В своей книге Сандерс убедительно показывает, что Иисус вступил в конфликт не с фарисеями (с которыми у него не было существенных разногласий), а с обладавшими реальной властью высшими священниками, и не как религиозный реформатор, а как посланный Богом глашатай вести о том, что Царство Божье, о котором говорили еврейские пророки, уже наступает. Непосредственной же причиной казни послужили его действия в храме. По Сандерсу, опрокидывание столов менял и прилавков продавцов голубей (Мк. 11:15—17) было не «очищением» храма от неподобающей святому месту коммерции (как это обычно трактуется), а пророческим жестом, символизирующим близкое разрушение храма в эсхатологической катастрофе, и этот жест был затем подкреплен соответствующими пророческими словами. Именно после этого выпада против храма «словом и делом» высшие священники увидели в Иисусе угрозу общественному спокойствию и представили его римским властям как опасного нарушителя существующего порядка.
Надо сказать, что и до Сандерса ряд авторов высказывал сомнения в исторической достоверности той трактовки конфликта Иисуса с еврейскими религиозными лидерами, которая дана в синоптических евангелиях. Эти авторы указывали на неправдоподобность сцены суда в синедрионе, на неосведомленность евангелистов в отношении многих еврейских реалий, на неправдоподобность контекста, в котором возникают споры Иисуса с фарисеями. Но никто кроме Сандерса не разрабатывал эту тему столь систематически и фундаментально, и на этом пути ему удалось получить принципиально важные результаты. В своей первой книге, «Paul and Palestinian Judaism» (1977), он проанализировал все известные на сегодня еврейские источники, позволяющие судить о палестинском иудаизме времен Иисуса и Павла. В книге «Павел, Закон и еврейский народ» он выдвинул и убедительно обосновал гипотезу, согласно которой позиция Павла заключалась в том, что Христос был послан, чтобы спасти всех — и евреев, и язычников — на равных основаниях, закон же был дан только евреям. Именно поэтому (а не из за пресловутого «легализма») он боролся против того, чтобы обращенные в христианство язычники принимали закон Моисея. О содержании третьей книги, перевод которой предлагается вниманию читателей, мы уже говорили. (Нелишне заметить, что хотя третья книга вышла всего через два года после второй, Сандерс писал ее 10 лет.)
Сандерс Э. П. - Иисус и иудаизм
Эд П. Сандерс : Пер. с англ. А. Л. Чернявского. — Москва: Мысль, 2012. — 610 с.
Перевод с английского: А. Л. Чернявский
ISBN 0–8006–2061–5
Эд Сандерс - Иисус и иудаизм - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Постановка задачи
- Метод работы
- Самые надежные данные
- Речения
- Хорошие гипотезы
- Состояние вопроса
Часть первая ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
1 ИИСУС И ХРАМ
- «Очищение» храма (Мк. 11:15— 19 и параллельные места)
- Речения о разрушении храма
2 НОВЫЙ ХРАМ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
3 ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ НА ЭСХАТОЛОГИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ
- От Иоанна Крестителя к Павлу
- Двенадцать колен
- Двенадцать учеников
- Покаяние
- Суд
- Заключение
Часть вторая ЦАРСТВО
4 РЕЧЕНИЯ
- Царство как эсхатологическая реальность
- Настоящее и будущее: проблема материала речений
- Проблема многообразия смыслов
- Заключение
5 ЧУДЕСА И ТОЛПЫ НАРОДА
- Чудеса, учение и толпы народа в евангелиях
- Мотивация
- Чудеса, провозвестие и толпы
- Магия
- Заключение
6 ГРЕШНИКИ
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Грешники, нечестивые, бедные и ам ха-арцы
- 1. Терминология
- 2. Ам ха-арцы и спасение
- 3. Иисус и грешники
- Застолье
- Заключение
7 ЯЗЫЧНИКИ
- Еврейский взгляд на язычников
- Иисус и язычники
8 ЦАРСТВО: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Факты и речения: весь Израиль или малое стадо
- Природа царства
- Иисус как религиозный тип
Часть третья КОНФЛИКТ И СМЕРТЬ
9 ЗАКОН
- Общие соображения
- Храм и закон
- Предоставь мертвым хоронить своих мертвых
- Грешники
- Развод
- Другие антитезы и связанные с ними речения
- Суббота, омовение рук и пища
- Заключение
10 ВРАЖДЕБНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ПРОТИВНИКИ
- Враждебное отношение
- Преследования
- Противники
- Заключение
11 СМЕРТЬ ИИСУСА
- Твердо установленные факты
- Причина казни
- Триумфальный вход
- Предательство
- Роль еврейских лидеров
- Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Результаты
- Достоверное, возможное и предполагаемое
- Смысл результатов
- Связующая нить
- Контекст иудаизма: Новый Завет и еврейская эсхатология возрождения
Список ЛИТЕРАТУРЫ
Примечания
Примечания переводчика
Перевод латинских слов и выражений
Указатель ссылок на Библию и древнюю литературу
Указатель имен
Тематический указатель
А. Чернявский. Исторический Иисус и христианское богословие
Эд Сандерс - Иисус и иудаизм - Постановка задачи
Задача этой работы — обсудить два связанных между собой вопроса, касающихся Иисуса: каковы были его цели и каковы были его отношения со своими современниками в рамках иудаизма[1], *[2]. Из этих вопросов сразу же вытекают два других: о причине смерти Иисуса (входило ли в его цели противостояние иудаизму и не это ли привело его к смерти?) и о движущей силе, породившей христианство (не явилось ли началом разделения между христианским движением и иудаизмом то противостояние, которое имело место при жизни Иисуса?)[3]. Относительно этих вопросов имеется множество точек зрения и накопилось огромное количество научной литературы, так что попытка ответить на них, написав еще одно эссе, предпринимается с некоторым трепетом.
В наше время исследования по этим и близким к ним вопросам имеют некоторые общие особенности, требующие специальных пояснений. Во–первых, на того, кто раньше времени усвоил богословский взгляд на исследование проблемы исторического Иисуса как на дело гиблое и бесперспективное (потому что вера не должна искать опоры в исторических данных), убедительность и жизненность многого, что пишется сегодня, может произвести впечатление. Вновь и вновь делаются попытки общего описания учения и деятельности Иисуса, и в некоторых случаях основное внимание уделяется именно тем вопросам, о которых говорилось выше. Я имею в виду, например, работу Пола Уинтера о суде над Иисусом[4] и порожденную его гипотезой широкую дискуссию[5], такие обстоятельные исследования, как «Nachfolge und Charisma» Мартина Хенгеля[6], «Провозвестие Иисуса» Иоахима Иеремиаса[7], «Jesus» Эдуарда Швайцера[8], блестяще написанную книгу «Основатель христианства» Ч. Г. Додда[9], работы Вермеша[10] и Баукера[11], которые специально посвящены проблеме «Иисус и иудаизм», Мейера «The Aims of Jesus»[12] и недавнюю работу Харвея «Jesus and the Constraints of History»[13]. Для многих из этих работ характерно, что их авторы — несмотря на понимание того, как трудно быть уверенным в исторической достоверности каждой отдельно взятой перикопы1*[14], — видимо, убеждены, что могут с приемлемой погрешностью набросать картину мыслей и действий Иисуса[15]. Например, в работах Иеремиаса, Додда, Вермеша и Мейера мы находим новые или, по крайней мере, по–новому представленные описания всего, что связано с Иисусом. Эти описания последовательны, основаны на материале евангелий и сделаны с намерением ответить на вопросы исторического характера, оставаясь на исторической почве. Преобладающая на сегодня точка зрения, по–видимому, такова: мы знаем довольно хорошо, что́ Иисус стремился совершить, многое — о том, что́ он говорил, и что все это имеет смысл в мире иудаизма первого столетия[16].
Вторая особенность текущей ситуации в том, что вопросы о Иисусе, которые здесь рассматриваются, ставятся безотносительно к дискуссии о том, как знание об историческом Иисусе соотносится с христианской верой[17]. За решением Эрнста Кеземана вновь поднять вопрос об историческом Иисусе фактически стояла богословская проблема[18], и защита им своей позиции была полностью богословской[19]. Исторические утверждения о Иисусе он делает лишь между прочим[20]. Кеземана и тех, кто вел с ним дискуссию, в действительности интересовало только одно: есть ли необходимость в таких утверждениях. Так, Кеземан готов дать краткую характеристику отношений между Иисусом и иудаизмом[21], но делает это в контексте очень большого эссе о богословской позиции в отношении исторического Иисуса, и ни здесь, ни где‑либо еще не пытается сколько‑нибудь полно обосновать правильность своего понимания сути конфликта. В книгах, упомянутых в предыдущем абзаце, дело обстоит совершенно иначе. В этих и других работах либо предполагается, либо аргументируется (обычно предполагается), что есть смысл в том, чтобы узнать и четко описать все, что можно узнать о Иисусе, и прилагаются большие усилия к тому, чтобы установить, что можно узнать. Настоящая работа написана в том же духе. Если в двух словах сказать о моих личных интересах, дискуссия о значении исторического Иисуса для богословия меня интересует — как интересует нечто, что однажды тебя заворожило. Однако при написании настоящей работы я об этом не думал, и тот, кто хотел бы прочесть эссе на эту тему, может отложить книгу в сторону и поискать на полке что‑нибудь другое.
И последнее общее замечание по поводу современного состояния исследований: кажется, в поисках ответов на те два вопроса, которые нас интересуют, в последнее время был достигнут реальный прогресс. Это не было результатом быстрого прироста знаний, скорее — результатом изменения отношения к этим вопросам[22]. Во многих кругах на вопрос, что́ Иисус задумывал, было наложено чуть ли не табу. Должно быть, вопрос казался римско–католическим, так как неявно предполагал, что у Иисуса было что‑то вроде программы, включающей будущее существование церкви[23]. Современные исследователи, кажется, уже не так боятся этого вопроса. Далее, проблема отношения Иисуса к иудаизму слишком часто замыкалась на более поздней религиозной полемике и апологетике: Иисус либо изображался стоящим выше иудаизма того времени[24] (который, как считалось, со времен пророков пришел в упадок[25]), либо объявлялся еврейскими учеными одним из еврейских учителей, и при этом развитие христианства приписывалось инновациям Павла[26]. Оказалось непростым делом отдать должное вопросу, поставленному Йозефом Клаузнером: как могло случиться, что Иисус жил целиком внутри иудаизма и при этом положил начало движению, которое отделилось от иудаизма? Ведь ex nihilo nihil fit, из ничего не происходит ничего, или, по пословице, нет дыма без огня[27]. Тем не менее, во многих относительно недавних исследованиях были сделаны попытки уделить внимание и этой проблеме, не впадая ни в полемику, ни в апологетику[28].
Говоря о прогрессе, я не имею в виду, что упомянутые выше работы обязательно друг друга дополняют или ведут к одним и тем же выводам. Прогресс состоит, скорее, в том, как ставятся серьезные и важные исторические вопросы о Иисусе, и в том, как стал использоваться материал евангелий и, в некоторой степени, еврейской литературы — несмотря на невозможность дать окончательные ответы на вопросы об аутентичности и надежности. Метод, которым пользуются все больше и больше и которым, как представляется, необходимо пользоваться, чтобы писать о Иисусе, заключается в построении гипотез, которые, с одной стороны, опираются на материал, который обычно считают заслуживающим доверия, а с другой — не зависят всецело от аутентичности любой данной перикопы[29]. Гипотетические реконструкции, основанные на материале, который считается надежным, но невыводимые из этого материала путем строгой экзегезы, могут быть подвергнуты критике с двух сторон. Можно критиковать либо отбор материала, либо предположения, на основе которых он интерпретируется. Далее я хочу изложить возможно яснее, как будет отбираться материал, и те предположения, которые будут положены в основу реконструкции.
[1] Фраза «отношения с современниками в рамках иудаизма» точно передает суть дела, но иногда я буду пользоваться более коротким выражением «Иисус и иудаизм». Это выражение не содержит в себе намерения подвергнуть сомнению тот факт, что Иисус был евреем во всех смыслах этого слова.
[2] Здесь и далее арабскими цифрами обозначены примечания Э. Сандерса, арабскими цифрами со звездочкой — примечания переводчика.
[3] В последнее время эти вопросы привлекают к себе больше внимания по сравнению с тем, которое им уделялось в течение нескольких десятилетий после возникновения формальной критики54*. Например, они в явном виде сформулированы Ч. К. Барретом в работе «Jesus and the Gospel Tradition», 1967.
{54* Формальная критика, form criticism, — английский перевод немецкого Formgeschichte Analyse (метод истории форм). Цель метода истории форм — проследить и объяснить развитие предания на этапе его устной передачи. Это делается путем сравнительного анализа особенностей формы и жанра письменных вариаций предания (например, евангельских рассказов о чудесах). Одним из инструментов метода является также гипотеза, согласно которой устойчивость устного предания обеспечивалась тем, что отдельные его части имели определенное «место в жизни» (нем. Sitz im Leben), т. е. постоянно использовались в богослужении, проповеди, обучении и других видах деятельности ранней церкви. Исходя из этой же гипотезы объясняли и возможность появления в предании нового материала. — 452.}
[4] Paul Winter. On the Trial of Jesus, 1961. Rev. ed. (ed. T. A. Burkill and G. Vermes), 1974. Номера страниц указываются по исправленному изданию.
[5] См., например: Ernst Bammel (ed.). The Trial of Jesus // Cambridge Studies in Honour of C. F. D. Moule, 1970; D. Catchpole. The Trial of Jesus, 1971.
[6] Martin Hengel. Nachfolge und Charisma, 1968.
[7] Иоахим Иеремиас. Богословие Нового Завета. Часть 1. Провозвестие Иисуса. М., 1999 (далее — Иеремиас. Провозвестие).
[8] Eduard Schweizer. Jesus, ET 1971; особенно p. 13—51.
[9] Ч. Г. Додд Основатель христианства. М., 1997 (далее — Додд. Основатель).
[10] G. Vermes. Jesus the Jew, 1973.
[11] J. Bowker. Jesus and the Pharisees, 1973.
[12] B. F. Meyer. The Aims of Jesus, 1979.
[13] A. E. Harvey. Jesus and the Constraints of History, 1982.
[14] 1* Перикопа — отрывок (греч.); фрагмент теста, имеющий более или менее законченное смысловое содержание (повествовательный эпизод, притча и т. п.). — 14.
[15] См., например: Додд. Основатель, с. 41 сл.
[16] О том, что исследователи сегодня больше, чем когда бы то ни было, уверены в возможности точно описать миссию Иисуса, см. также: Gustaf Aulén. Jesus in Contemporary Historical Research, ET 1976, p. viii, 3; H. Shürmann. «Zur aktuellen Situation der Leben‑Jesu‑Forschung» // Geist und Leben 46, 1973, p. 300—310; к сказанному здесь — p. 300.
[17] Об этой проблеме из недавних работ см.: W G. Kümmel. Theology of the New Testament, ET 1974, p. 24—27; L. Keck. A Future for the Historical Jesus, 1971; H. Zahrnt. The Historical Jesus, ET 1963, Chs. 1—7; особенно p. 14, 109.
[18] E. Käsemann. «The Problem of the Historical Jesus», 1953 // Essays on New Testament Themes, ET 1964, p. 15—47. Ср.: Keck (Future, p. 20) о мотивах нового поиска55*. Отметим главу Джеймса М. Робинсона о богословской легитимности поисков исторического Иисуса в книге «А New Quest of the Historical Jesus», 1959, ch. 4. Вопрос «легитимности» продолжает подниматься по крайней мере некоторыми из тех, кто намерен разыскивать историческую информацию. Отметим защиту Й. Ролофом «легитимности» обнаружения исторического материала в евангелиях: J. Roloff. Das Kerygma und der irdische Jesus, 1969, например, p. 74.
{55* Новый поиск — после выхода английского перевода известной книги Швейцера (см. наше послесловие, с. 585) фраза «поиск исторического Иисуса» часто используется в качестве названия соответствующего раздела новозаветной науки. Под «новым поиском» имеются в виду работы Кеземана и других исследователей, нацеленные не столько на выяснение исторических фактов, сколько на их интерпретацию в соответствии с христианским богословием. — 453.}
[19] Ε. Käsemann. «Blind Alleys in the 'Jesus of History' Controversy» // New Testament Questions of Today, ET 1969, p. 23—65.
[20] Ibid., p. 51,56.
[21] Ibid., p. 51: «Ненависть еврейских лидеров была вызвана отношением Иисуса к Закону и вытекающим отсюда его пониманием милости к грешникам и братства с ними…».
[22] См., например, замечания о Борнкаме (ниже, с. 49).
[23] Кэдбюри возражает против приписывания Иисусу программы, но по другим причинам. Его позиция обсуждается ниже.
[24] Например, у Буссета. Его точка зрения описывается в следующем разделе.
[25] Об изображении иудаизма времен Иисуса как результата деградации древней религии Израиля см.: E. R Sanders. Paul and Palestinian Judaism, 1977, p. 419 f.; К. Koch. The Rediscovery of Apocaliptic, ET 1972, p. 37.
[26] См., например: J. Klausner. From Jesus to Paul, ET 1943, p. 4,441,514 f., 582. Ср.: H. Conzelmann. «Current Problems in Pauline Research» // Interpr 22, 1968, p. 172.
[27] /. Klausner. Jesus of Nazareth. His Times, His Life and His Teaching, ET 1925, p. 369.
[28] Хороший пример: G. В. Caird. Jesus and the Jewish Nation, 1965.
[29] Ср.: Kümmel. Theology, p. 26.
13/06/2012
Большое спасибо!
Большое спасибо!
В аннотации о книге уже все сказно - одно из наиболее фундаментальных исследований в области новозаветной библеистики. Спасибо за публикацию!
спасибо
Самая большая нужда всего человечества - спасение через веру в Его Крест, Его погребение и Его Воскресение!
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Спасибо !!!
Благодарствую
Да, супер! Благодарю.
Как легко нынешним студентам получать базисные знания в богословии! Им не надо учить английский и выпсывать книги из-за границы! Нам бы так в начале 1990-х! Эх....