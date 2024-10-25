Объективное изучение еврейских источников (в своей книге Сандерс опирается на еврейские тексты, созданные в интервале 200 лет до — 200 лет после евангельских событий, и на результаты многочисленных исследований) показывает, что ходячие представления о пороках иудаизма не соответствуют действительности. Поэтому объяснение причин казни Иисуса его борьбой против этих пороков оказывается столь же мнимым, как мнимы и сами эти пороки.

Но Сандерс выступает против «клеветы на иудаизм» не только во имя исторической истины и не только потому, что достойная цель (показать высоту христианских религиозных ценностей) компрометируется недостойными средствами. Есть еще одна причина: принижая предполагаемых противников Иисуса, фарисеев, мы тем самым принижаем и его. Если конфликт Иисуса с фарисеями — это конфликт любви к Богу и ближнему, милости к «труждающимся и обремененным» с внешним благочестием и религиозным формализмом, то это банальный конфликт из множества тех, что возникают время от времени во всех религиях на протяжении всей человеческой истории. Тем самым Иисус ставится в один ряд со всеми прошлыми и будущими религиозными реформаторами.

В своей книге Сандерс убедительно показывает, что Иисус вступил в конфликт не с фарисеями (с которыми у него не было существенных разногласий), а с обладавшими реальной властью высшими священниками, и не как религиозный реформатор, а как посланный Богом глашатай вести о том, что Царство Божье, о котором говорили еврейские пророки, уже наступает. Непосредственной же причиной казни послужили его действия в храме. По Сандерсу, опрокидывание столов менял и прилавков продавцов голубей (Мк. 11:15—17) было не «очищением» храма от неподобающей святому месту коммерции (как это обычно трактуется), а пророческим жестом, символизирующим близкое разрушение храма в эсхатологической катастрофе, и этот жест был затем подкреплен соответствующими пророческими словами. Именно после этого выпада против храма «словом и делом» высшие священники увидели в Иисусе угрозу общественному спокойствию и представили его римским властям как опасного нарушителя существующего порядка.

Надо сказать, что и до Сандерса ряд авторов высказывал сомнения в исторической достоверности той трактовки конфликта Иисуса с еврейскими религиозными лидерами, которая дана в синоптических евангелиях. Эти авторы указывали на неправдоподобность сцены суда в синедрионе, на неосведомленность евангелистов в отношении многих еврейских реалий, на неправдоподобность контекста, в котором возникают споры Иисуса с фарисеями. Но никто кроме Сандерса не разрабатывал эту тему столь систематически и фундаментально, и на этом пути ему удалось получить принципиально важные результаты. В своей первой книге, «Paul and Palestinian Judaism» (1977), он проанализировал все известные на сегодня еврейские источники, позволяющие судить о палестинском иудаизме времен Иисуса и Павла. В книге «Павел, Закон и еврейский народ» он выдвинул и убедительно обосновал гипотезу, согласно которой позиция Павла заключалась в том, что Христос был послан, чтобы спасти всех — и евреев, и язычников — на равных основаниях, закон же был дан только евреям. Именно поэтому (а не из за пресловутого «легализма») он боролся против того, чтобы обращенные в христианство язычники принимали закон Моисея. О содержании третьей книги, перевод которой предлагается вниманию читателей, мы уже говорили. (Нелишне заметить, что хотя третья книга вышла всего через два года после второй, Сандерс писал ее 10 лет.)