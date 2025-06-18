Современное богословие

Зачастую в богословии слишком много говорили о Боге, ведя о нем речь с позиции богатства и гармонии своей системы, слов­но бы о нем было все доподлинно известно.

Либо, признавая тот факт, что о Боге ничего нельзя знать наверняка, не уделяли дол­жного внимания знанию о Боге, порожденному вопросами о нем. В противоположность этому центром нашего повествования ста­нут именно вопросы: вопросы о человеческих возможностях и вопросы, вытекающие из апорий, двух возможных мыслительных путей к Богу. Поэтому мы не будем говорить обо всей системати­ческой традиции представлений о Боге, а затронем лишь ее клю­чевые моменты, где вопрос о Боге определяет направление мыш­ления.

Антон Хаутепен - Бог: открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры

Пер. с нидерл. (Серия «Современное богословие»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 517 с.

ISBN 5-89647-128-9

Эта книга посвящена первостепенно важной теме экуменического диалога, значение которого сегодня, к сожалению, многие недооценивают. В последние полвека неоднократно велись разговоры о формах церкви, источниках веры и традиции толко­вания, о богослужении и таинствах. Кроме того, определенное внимание уделялось и интерпретации явления и послания Иисуса, его значению для других религий и сущности провозглашенного христианами спасения для людей и мира. Много размышляли о со­циально-этических следствиях евангельской вести о Царстве Божь­ем и связанной с ней христианской миссии жизни.

Антон Хаутепен - Бог: открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры - Предисловие

Состоялся и диалог о содержании и толковании классического символа веры четвертого века, символа веры, сформулированного на Никейском и Константинопольском соборах. Наконец, были проведены беседы о спорных моментах истории, отраженных в символах веры по­следующих столетий, прежде всего — в эпоху Реформации. Однако о самом Боге, о предназначении человека и мира и об отношении человека к Богу с удивительным постоянством умалчивалось, не­смотря на то что именно в этой сфере и коренятся все межконфес­сиональные различия. Разве они не касаются свободы человека и ее ограничения волей Бога? Разве речь идет не о месте и роли че­ловека Иисуса в самой жизни Бога? Не о жизнепробуждающей и восстанавливающей силе Бога в жизни каждого отдельного чело­века и в истории народов?

И тем не менее христиан объединяет молитва «Отче наш», пе­реданная им самим Иисусом и красной нитью проходящая через все молитвы к Богу; она, в свою очередь, представляет собой но­вое прочтение иудейской молитвы и в то же время является мос­тиком к мусульманской. «Пока мы все вместе произносим молитву "Отче наш", мы не столь далеки друг от друга», — сказал Иоанн XXIII накануне II Ватиканского собора, вторя словам Августина. Мне бы хотелось, чтобы эта книга послужила стимулом к экуменическому осмыслению содержания молитвы «Отче наш». Если молитва есть руководство веры и, наоборот, — lexorandi, lexcredendi," — то вопрос о Боге представляет собой основу всего богословия, даже если он и не тождествен вере или благочестию.

Поэтому название данной книги «Бог: открытый вопрос» мож­но рассматривать и как oratio pro domo, ибо невозможно говорить о Боге, не высказывая свою точку зрения. Таким образом, эта книга также повествует о моем поиске — поиске богослова. И что же я нашел? То, что вопрос о Боге открывает нам глаза на самого Бога, Вечного, Всевышнего, как вопрос к самим себе.

Кюнг - Начало всех вещей. Естествознание и религия