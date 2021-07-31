Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Софонии - Перевод и краткий комментарий

Соколов - Игумен Арсений - Книга пророка Софонии - Перевод и краткий комментарий
ПЕРЕВОД
Глава 1
1 Слово ,יהוהкоторое было к Цефанье, сыну Куши, сыну Гедальи, сыну Амарьи, сыну Хизкийи во дни Йошийяhу, сына Амона, царя Йеhуды.
2 Все смету с лица земли! –
говорит .יהוה
3 Смету людей и скот,
смету птиц небесных
и рыб морских,
и соблазны1 вместе с нечестивцами,
истреблю людей
с лица земли,
говорит .יהוה
4 И простру руку Мою на Йеhуду
и на всех жителей Йерушалаима,
и истреблю с этого места остатки Баала,
имя идольских жрецов со священниками,
5 и на крышах поклоняющихся
воинству небесному –
и поклонников, клянущихся ,יהוה
и клянущихся царем своим2,
6 и отступивших от ,יהוה
и тех, кто не искал יהוה
и не вопрошал Его.
7 Умолкни пред Господином ,יהוה
ибо близок День ,יהוה
ибо приготовил יהוהзаклание,
освятил Своих званых.
8 И будет в день жертвы :יהוה
Я покараю князей
Глава 1
1 Слово ,יהוהкоторое было к Цефанье, сыну Куши, сыну Гедальи, сыну Амарьи, сыну Хизкийи во дни Йошийяhу, сына Амона, царя Йеhуды.
2 Все смету с лица земли! –
говорит .יהוה
3 Смету людей и скот,
смету птиц небесных
и рыб морских,
и соблазны1 вместе с нечестивцами,
истреблю людей
с лица земли,
говорит .יהוה
4 И простру руку Мою на Йеhуду
и на всех жителей Йерушалаима,
и истреблю с этого места остатки Баала,
имя идольских жрецов со священниками,
5 и на крышах поклоняющихся
воинству небесному –
и поклонников, клянущихся ,יהוה
и клянущихся царем своим2,
6 и отступивших от ,יהוה
и тех, кто не искал יהוה
и не вопрошал Его.
7 Умолкни пред Господином ,יהוה
ибо близок День ,יהוה
ибо приготовил יהוהзаклание,
освятил Своих званых.
8 И будет в день жертвы :יהוה
Я покараю князей
КОММЕНТАРИЙ
В книге Цефаньи звучат как пророчества, касающиеся избранного народа, так и пророчества о судьбах некоторых других народов. К концу книги пророчества суда и наказания сменяются пророчествами надежды и восстановления.
В книге Цефаньи звучат как пророчества, касающиеся избранного народа, так и пророчества о судьбах некоторых других народов. К концу книги пророчества суда и наказания сменяются пророчествами надежды и восстановления.
Надписание. 1:1
Слово ,יהוהкоторое было к Цефанье, сыну Куши, сыну Гедальи, сыну
Амарьи, сыну Хизкийи во дни Йошийяhу, сына Амона, царя Йеhуды.
Слово ,יהוהкоторое было к Цефанье, сыну Куши, сыну Гедальи, сыну
Амарьи, сыну Хизкийи во дни Йошийяhу, сына Амона, царя Йеhуды.
Вся книга Цефаньи написана стихами, за исключением этого надписания, а также еще двух мест – 2:10-11 и 3:10.
Длинная генеалогия пророка указывает на его знатное происхождение. Цефанья был столичным вельможей, возможно – из царского рода.
Иудейская экзегеза (Ибн-Эзра и др.) допускает возможность отождествления Хизкийи с царем Хизкийяhу. «Такое предположение возможно, хотя и нет доказательства» – замечает в своем комментарии Радак. Если Цефанья действительно был царским праправнуком, его невозможно отождествить со священником Цефаньей, о котором говорится в книге Ирмейяhу (Ирмейяhу 21:1 и далее).
Длинная генеалогия пророка указывает на его знатное происхождение. Цефанья был столичным вельможей, возможно – из царского рода.
Иудейская экзегеза (Ибн-Эзра и др.) допускает возможность отождествления Хизкийи с царем Хизкийяhу. «Такое предположение возможно, хотя и нет доказательства» – замечает в своем комментарии Радак. Если Цефанья действительно был царским праправнуком, его невозможно отождествить со священником Цефаньей, о котором говорится в книге Ирмейяhу (Ирмейяhу 21:1 и далее).
Имя צפניהбыло достаточно распространенным у евреев, мы встречаем его также в книге Зехарьи (Зехарья 6:10,14) и в книге Диврей hа-Йамим (Диврей hа-Йамим I 6:21). Перевести его можно как « יהוהзащищает» или Здесь и далее комментарий Радака (Давида Кимхи, 1160-1235) – по русскому изданию в переводе Фримы Гурфинкель: Малые пророки с толкованием Раши и Радака. Йерушалаим, 2020.
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« יהוהукрывает, покровительствует» (√ .)צפןИероним вместе с этой этимологией приводит еще одну: «стража (specula) ( »יהוהот « ,צפהнаблюдать»)21, но это безосновательно, поскольку совершенно очевидно, что в имени צפניהсодержится корень ,צפןа не .צפה Несколько необычным в генеалогии Цефаньи может показаться имя его отца – Куши ( )כושי этимологически означает «нубиец», «эфиоп». Почему Гедалья решил так назвать своего сына, неизвестно. Но это не единственный случай, когда имя כושיвстречается в Танахе, другой случай – Ирмейяhу 36:14, где упомянут еще один Куши, причем и там это имя, очевидно, тоже
принадлежит еврею.
Согласно древнехристианскому памятнику De vita prophetarum, имеющему, как считают исследователи, иудейскую основу, Цефанья происходил «из колена Шимъона» (ἐκ φυλῆ Συµεών). Если под «коленом Шимъона» понимать удел, территорию, а не генеалогию, тогда это предание ничуть не противоречит предположению о царском происхождении пророка: будучи потомком Давида и принадлежа колену Йеhуды, Цефанья мог родиться на территории колена Шимъона в южной части царства Йеhуды, тем более, что в VII веке Шимъона как родоплеменной общности давно уже не существовало, это колено было поглощено коленом Йеhуды и растворилось в нем несколькими веками ранее.
Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Софонии - Перевод и краткий комментарий
Представительство Русской Православной Церкви в Дамаске
2021 г. – 51 с.
2021 г. – 51 с.
Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Софонии - Перевод и краткий комментарий - Содержание
- ПЕРЕВОД
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КОММЕНТАРИЙ
- Надписание. 1:1
- Суд над всей землей. 1:2-3
- Суд над Йеhудой. 1:4-13
- День .יהוה1:14-18
- Призыв к обращению. 2:1-3
- Суд над народами. 2:4-15
- Пророчество против Йерушалаима. 3:1-7
- Ярость и милость .יהוה3:8-13
- Ликуй, Йерушалаим! 3:14-20
Спасибо, о.Арсений, за прекрасный подарок клубу!
Во славу Божию!