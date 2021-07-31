Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Софонии - Перевод и краткий комментарий

ПЕРЕВОД

Глава 1

1 Слово , יהוה которое было к Ц е фанье , сыну Куши , сыну Г е дальи , сыну Амарьи , сыну Хизкийи во дни Йошийя h у , сына Амона , царя Йе h уды .

2 Все смету с лица земли ! –

говорит . יהוה

3 Смету людей и скот ,

смету птиц небесных

и рыб морских ,

и соблазны 1 вместе с нечестивцами ,

истреблю людей

с лица земли ,

говорит . יהוה

4 И простру руку Мою на Йе h уду

и на всех жителей Йерушалаима ,

и истреблю с этого места остатки Баала ,

имя идольских жрецов со священниками ,

5 и на крышах поклоняющихся

воинству небесному –

и поклонников , клянущихся , יהוה

и клянущихся царем своим 2 ,

6 и отступивших от , יהוה

и тех , кто не искал יהוה

и не вопрошал Его .

7 Умолкни пред Господином , יהוה

ибо близок День , יהוה

ибо приготовил יהוה заклание ,

освятил Своих званых .

8 И будет в день жертвы : יהוה

Я покараю князей



КОММЕНТАРИЙ

В книге Ц е фаньи звучат как пророчества , касающиеся избранного народа , так и пророчества о судьбах некоторых других народов . К концу книги пророчества суда и наказания сменяются пророчествами надежды и восстановления .



Надписание . 1:1

Слово , יהוה которое было к Ц е фанье , сыну Куши , сыну Г е дальи , сыну

Амарьи , сыну Хизкийи во дни Йошийя h у , сына Амона , царя Йе h уды .



Вся книга Ц е фаньи написана стихами , за исключением этого надписания , а также еще двух мест – 2:10-11 и 3:10.

Длинная генеалогия пророка указывает на его знатное происхождение . Ц е фанья был столичным вельможей , возможно – из царского рода .

Иудейская экзегеза ( Ибн - Эзра и др .) допускает возможность отождествления Хизкийи с царем Хизкийя h у . « Такое предположение возможно , хотя и нет доказательства » – замечает в своем комментарии Радак . Если Ц е фанья действительно был царским праправнуком , его невозможно отождествить со священником Ц е фаньей , о котором говорится в книге Ирмейя h у ( Ирмейя h у 21:1 и далее ).



Имя צפניה было достаточно распространенным у евреев , мы встречаем его также в книге З е харьи ( З е харья 6:10,14) и в книге Диврей h а - Йамим ( Диврей h а - Йамим I 6:21). Перевести его можно как « יהוה защищает » или Здесь и далее комментарий Радака ( Давида Кимхи , 1160-1235) – по русскому изданию в переводе Фримы Гурфинкель : Малые пророки с толкованием Раши и Радака . Йерушалаим , 2020.

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« יהוה укрывает , покровительствует » ( √ .) צפן Иероним вместе с этой этимологией приводит еще одну : « стража (specula) ( » יהוה от « , צפה наблюдать ») 21 , но это безосновательно , поскольку совершенно очевидно , что в имени צפניה содержится корень , צפן а не . צפה Несколько необычным в генеалогии Ц е фаньи может показаться имя его отца – Куши ( ) כושי этимологически означает « нубиец », « эфиоп ». Почему Г е далья решил так назвать своего сына , неизвестно . Но это не единственный случай , когда имя כושי встречается в Танахе , другой случай – Ирмейя h у 36:14, где упомянут еще один Куши , причем и там это имя , очевидно , тоже

принадлежит еврею .



Согласно древнехристианскому памятнику De vita prophetarum, имеющему , как считают исследователи , иудейскую основу , Ц е фанья происходил « из колена Шимъона » ( ἐκ φυλῆ Συµεών ). Если под « коленом Шимъона » понимать удел , территорию , а не генеалогию , тогда это предание ничуть не противоречит предположению о царском происхождении пророка : будучи потомком Давида и принадлежа колену Йе h уды , Ц е фанья мог родиться на территории колена Шимъона в южной части царства Йе h уды , тем более , что в VII веке Шимъона как родоплеменной общности давно уже не существовало , это колено было поглощено коленом Йе h уды и растворилось в нем несколькими веками ранее.