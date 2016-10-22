Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2017. -х + 186 с.

ISBN 978-5-89647-341-1

Перевод немецкого издания книги Адриенн фон Шпайр Magd des Herrn. Ein Marienbuch

Перевод: Андрей Лукьянов

Предисловие к русскому изданию

Адриенн фон Шпайр - Раба Господня - Книга о Марии - Предисловие к русскому изданию

Интерес к трудам замечательного богослова Ганса Урса фон Бальтазара (1905 - 1988) растет во всем мире и особенно в России. Если верно, что за великими богословами всегда так или иначе стоят пророки, то нетрудно увидеть, какое огромное влияние на opus immensum базельского богослова оказала врач и мистик Адриенн фон Шпайр (1902 - 1967). Грандиозный богословский труд Бальтазара покоится как раз на профетическом опыте Адриенн фон Шпайр. В 1955 году Бальтазар однозначно подчеркивал: «Тема и тональность моих книг полностью созвучны» трудам Адриенн.

Кардинал Йозеф Ратцингер - Папа Бенедикт XVI - высказался в высшей степени положительно и новаторски: «Ганс Урс фон Бальтазар немыслим без Адриенн фон Шпайр. Думаю, можно было бы показать на примере любого действительно выдающегося богослова, что в основе всех новых богословских прозрений лежит изначальный пророческий прорыв. Пока идет лишь умственная работа, не возникает ничего существенно нового. Возможно, появляются более точные систематизации и обнаруживаются более тонкие вопросы, но в основе реальных прорывов, порождающих великое богословие, лежит не просто работа ума, а определенный харизматический, пророческий импульс».

Поэтому мы можем и должны говорить о некоей «двойной миссии». В церкви существуют разные виды миссий. Наряду с отдельными миссиями бывают и «двойные миссии», дополняющие друг друга, словно «половинки луны». Прообраз этого можно увидеть в том, как распятый Иисус соединил Марию и Иоанна с тем, чтобы они создали целомудренную первоячейку церкви.

Общим плодом двойной миссии и неразделимого единства Ганса Урса фон Бальтазара и Адриенн фон Шпайр стала община в миру: [1] «Ее и мое дело нельзя разделить ни психологически, ни филологически, это - две половины одного целого, имеющего единое основание», - говорил Ганс Урс фон Бальтазар и далее добавлял: «Все мои труды как автора, редактора и издателя концентрируются вокруг этого ядра. Свою задачу я вижу в том, чтобы с помощью критического подхода разместить вокруг этого центра все сокровища откровения, церковного богословствования и духовности, причем таким образом, чтобы была в равной мере видна связь как с тем, что унаследовано из предания, так и с тем, что еще только предстоит обрести в будущем. Эта задача посвящена прежде всего обработке и изданию того несметного богатства, которым является деятельность Адриенн».

В Johannes Verlag Einsiedeln издано 60 книг Адриенн фон Шпайр. Книга о Марии «Раба Господня» - ее первое произведение, написанное в 1946 и опубликованное в 1948 году. Это, по мнению Бальтазара, «ее первая самостоятельная книга», лейтмотив которой - «совершенная готовность Марии отдать себя в полное распоряжение Бога. С самого начала она есть не что иное, как служанка Господа, из которой можно сотворить все: представительницу ветхозаветного семейства, ту, которую покидает Сын, ту, которую Он возвращает церкви, наконец - Царицу Небесную».

С благодарностью хотел бы упомянуть, что в 1988 году Ганс Урс фон Бальтазар дал мне свое письменное разрешение на публикацию книги «Раба Господня» в словенском переводе. Эту книгу о Марии он назвал «шедевром». Как замечательно и как важно, что этот шедевр выходит теперь на русском языке.

Христианское предание хранит верование о том, что апостол и евангелист Лука создал самый возвышенный и наиболее чтимый образ пресвятой Марии, Матери Божьей. Под этим может подразумеваться подробное и полное любви изображение Марии и детства Иисуса в Евангелии от Луки. В самом деле, это художественное изображение напоминает святой образ, икону. Мария, мать Господа, восхваляется Елизаветой как совершенная верующая. В Деяниях апостолов Мария в окружении апостолов молится в ожидании Святого Духа. Мария - это «церковь в своем начале».

С полным правом и книгу Адриенн фон Шпайр о Марии «Раба Господня» можно воспринимать как некую чудесную икону. Этот «шедевр» есть нечто намного большее, чем «учебник по мариологии». Это - книга озарения. Ее нужно читать медленно, пребывая в созерцании. Она родилась в молитве, и воспринимать ее нужно молитвенно.

Православные христиане почитают пресвятую Марию особенным образом. В божественной литургии св. Иоанна Златоуста поется: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянув, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». В литургии святого Василия Великого после эпиклезы поется гимн Божьей Матери: «О Тебе радуется, Благодатная, все творение: Ангельский сонм и человеческий род. Ты - освященный храм и рай духовный, слава девства, от Которой Бог воплотился и Младенцем стал - прежде всех веков существующий Бог наш. Ибо недра Твои Он в престол обратил и чрево Твое обширнее небес соделал. О Тебе радуется, Благодатная, все творение, слава Тебе!»

С большой радостью выражаю уверенность в том, что русские читатели примут эту книгу о Марии с воодушевлением и сопричтут ее к великим сокровищам русской духовности.

Также достойны восхищения и поощрения усилия Библейско-богословского института св. апостола Андрея продолжить большой проект начатых переводов книг трилогии Бальтазара и особенно важных трудов Адриенн фон Шпайр. Заступничеством рабы Господней да пребудет благословение триединого Бога на этой апостольской миссии.

Антон Штрукелъ, Любляна, 11 марта 2016 г.