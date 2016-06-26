Может показаться странным, что именно эти два послания рассматриваются вместе в одной книге, хотя они написаны разными авторами и обращены к разной аудитории.

Дело в том, что оба эти послания содержат целый ряд общих мыслей и слов. Но при чтении данной книги необходимо помнить, что это два разных и независимых друг от друга текста. Авторы попытались выделить не только их сходство, но и внешние и внутренние различия.



Почему послания, написанные разными авторами, объединены в одну книгу?

В обоих посланиях поднимаются и рассматриваются одни и те же темы. В них говорится о том, что лжеучителя, которые занимают важные посты в церквах, разрушают общины и сеют раздоры в среде христиан.

Лжеучителя насмехаются над самой сутью Евангелия, а извращение Благой вести ведет к искажению христианской морали. Времена, на которые указывает Иуда, похожи на нашу современность; и сегодня многие противоборствующие силы сеют в церквах раздоры, лишают их мира и покоя.

Дик Лукас - Кристофер Грин - Второе послание Петра и Послание Иуды - Библия говорит сегодня

Второе послание Петра и Послание Иуды: Обетование Его пришествия

Пер. с англ. Дик Лукас, Кристофер Грин. — СПб.: Мирт, 2010. — 335 с. — (Серия «Библия говорит сегодня»).

ISBN 978-5-88869-236-3.



Лукас - Грин - Второе послание Петра и Послание Иуды - Библия говорит сегодня - Содержание

Послание Иуды

Введение

1 ,2 1. Неизвестный Иуда?

3 ,4 2. Церкви в опасности

5 —8 3. Предостережения о суде: три примера из Ветхого Завета

9 ,10 4. Предостережения о суде: знакомый пример

11 –13 5. Предостережения о суде: три других примера из Ветхого Завета 240

14 –16 6. Предостережения о суде: еще один знакомый пример

17 –19 7. Знамения времени: предостережения апостолов

20 ,21 8. Подвизаться за веру: христианин

22 ,23 9. Подвизаться за веру: падший христианин

24 ,25 10. Подвизаться за веру: общее спасение

Приложение. Авторство Второго послания Петра и Послания Иуды

Пособие по изучению

Библиография

Второе послание Петра

Введение

1 :1,2 1. Подлинник

1 :3,4 2. Сила и обетования

1 :5–11 3. Христианин, приносящий плоды

1 :12–15 4. Помните, помните

1 :16–21 5. Свидетели

2 :1–3 6. Пятая колонна

2 :4–9 7. Суд Божий над миром неминуем

2 :10–16 8. Описание мертвого служителя

2 :17–22 9. Описание мертвого служения

3 :1,2 10. Вы забыли все?

3 :3–7 11. Могущественное Слово Божье

3 :8–10 12. Долготерпение Божье

3 :11–16 13. В ожидании нового дома

3 :17,18 14. Весть Второго послания Петра

Приложение. Авторство Второго послания Петра и Послания Иуды

Пособие по изучению

Библиография



Лукас - Грин - Второе послание Петра и Послание Иуды - Библия говорит сегодня - Предисловие

Современной Церкви было бы полезно заново открыть для себя то, что хотели сказать эти два автора. Возможно, вы считаете, что хорошо знакомы с большей частью книг Нового Завета, однако здесь мы вступаем на территорию, по–настоящему еще не изведанную. Если какая–то часть Библии не используется церковью в богослужебной практике, а отдельные христиане не стремятся изучать ее самостоятельно, можно с уверенностью сказать — враг считает, что у него перед нами большое преимущество. Мы просто обязаны вновь открыть для себя эти послания и вспомнить о том, что раннехристианские пастыри проповедовали свое учение с риском для жизни.



Объем нашей книги оказался несколько больше, чем ожидалось, так как эти послания мало известны читателям и трудны для понимания.



Может показаться странным, что именно эти два послания рассматриваются вместе в одной книге, хотя они написаны разными авторами и обращены к разной аудитории. Это становится яснее, если читать их одно за другим: они содержат целый ряд общих мыслей и слов, а Послание Иуды оказывается полностью включенным во Второе послание Петра. Они естественным образом образуют пару. Нас, однако, не должно сбивать с толку их сходство, поскольку это два разных и независимых друг от друга текста. В своей книге мы попытались выделить их внешние и внутренние различия.



Читатели, хорошо знакомые с новозаветными исследованиями, увидят, что характер взаимосвязи между этими посланиями составляет предмет серьезной дискуссии, и даже в данной книге. Дискуссия эта слишком сложна, чтобы включать ее непосредственно в основной текст книги, не обращаясь за поддержкой к текстам самих посланий. Читатель, интересующийся этим вопросом (а также и другими учеными спорами), может найти дополнительный материал в приложении «Авторство Второго послания Петра и Послания Иуды». До недавнего времени литературы на эту тему было довольно мало, но комментарии Ричарда Бокхэма в его диссертации, а затем и в книге (см. библиографию) показали, что у этих посланий есть отчетливая богословская позиция и что они занимают надлежащее место в Новом Завете.



Данное толкование основывается на переводе NIV. В соответствии с целью, которую поставила перед собой серия «Библия говорит сегодня», мы ориентировались в своей работе на рядового христианина, стремящегося глубже понять Слово Божье и жить, руководствуясь им.



Несомненно, читатель может иронизировать по поводу того, что книга о работе двух авторов — это также работа двух авторов. Два введения, в которых раскрывается суть нашего понимания этих посланий, были написаны Диком Лукасом, а толкование каждого стиха и приложение — Кристофером Грином. Тем не менее, поскольку мы работали над этим проектом вместе, сейчас довольно трудно вспомнить, где именно излагаются мысли каждого из нас; мы оба работали над посланиями в тиши своих кабинетов, проверяли свои идеи в жарких спорах с коллегами и в лекционных залах.



Члены церкви св. Елены и других близлежащих церквей слышали много дискуссий и проповедей на тему Второго послания Петра и Послания Иуды и молились вместе с нами об успешном завершении книги. Мы благодарим их за эту поддержку. На протяжении ряда лет студенты Корнхиллских практических курсов в Лондоне не только слушали нас, но и задавали непростые вопросы по этому материалу. Надеемся, эти студенты увидят, что мы на практике воплотили то, чему учили. Сотрудники и читатели издательства Inter–Varsity Press, особенно Колин Дуриес и Джо Брамуэлл, без устали помогали нам, были терпеливы и доброжелательны, а Джон Стотт щедро дарил нам свое драгоценное время и редакторское искусство, которое в итоге помогло этой книге обрести свой окончательный вид. Мы чрезвычайно обязаны им всем, однако ответственность за все недочеты и ошибки, которые могли вкрасться в текст, целиком лежит на нас.