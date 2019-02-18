Исследования последнего времени позволили понять, что важнейшее историко-культурное значение реликвий и чудотворных икон состояло в той роли, которую они играли в организации конкретных сакральных пространств. Реликвии и особо почитавшиеся иконы становились конституирующей основой, своеобразным стержнем в формировании определенной пространственной среды.

Она включала как постоянно видимые архитектурные формы и разного рода изображения, так и регулярно менявшиеся элементы (литургические ткани и драгоценная утварь, световые эффекты и запахи, обрядовые жесты и молитвословия), каждый раз создававшие уникальный пространственный комплекс. В некоторых случаях такая среда могла складываться стихийно. Однако существует много примеров, особенно в древней традиции, когда мы вправе говорить о задуманных и последовательно реализованных проектах, которые могут и должны быть рассмотрены в ряду важнейших исторических документов.

Алексей Михайлович Лидов - Иеротопия - Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре

Москва: Дизайн. Информация. Картография, 2009 г. — 362 с.

Алексей Михайлович Лидов - Иеротопия - Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре - Содержание

Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования

Пространственные иконы. Чудотворное действо с Одигитрией Константинопольской

Церковь Богоматери Фаросской. Императорский храм-реликварий как константинопольский Гроб Господень

Мандилион и Керамион. Иконический образ сакрального пространства

Святой Лик — Святое Письмо — Святые Врата. Образ-парадигма «благословенного града» в христианской иеротопии

Чудотворные иконы Софии Константинопольской. Император как создатель сакрального пространства

Катапетасма Софии Константинопольской. Византийские инсталляции и образ-парадигма храмовой Завесы

Cвященство Богоматери. Образ-парадигма византийской иконографии

Святой Огонь. Иеротопические и искусствоведческие аспекты создания «Новых Иерусалимов»

Образы-парадигмы» как категория визуальной культуры. Иеротопический подход к истории искусства

Алексей Михайлович Лидов - Иеротопия - Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре – Предисловие

Книга посвящена истории и теории создания сакральных пространств в культуре византийского мира, не совпадавшего с границами империи и простиравшегося от Италии на западе до Армении на востоке, Новгорода на севере и Эфиопии на юге. Рассматриваемые памятники возникли как в собственно византийское тысячелетие (3951453), так и в эпоху византийского наследия, продолжающуюся в православных странах вплоть до нашего времени. Однако не описание памятников является главной целью настоящей работы, хотя в ней и рассматриваются очень известные, малоизвестные и совсем неизвестные произведения восточнохристианского искусства. Смысл книги в попытке принципиально нового взгляда на целый пласт художественной культуры, ранее не попадавший в предметный мир истории искусства. Речь идет о способе видения, который возник не как абстрактная теория, а как результат длительных размышлений над явлениями византийской иконографией и сакрального пространства, не находящими объяснения в привычных терминах позитивистской науки.

Методологические поиски привели к необходимости сформулировать три новых понятия — «иеротопия», «пространственные иконы» и «образыпарадигмы», которые и вынесены в заглавие этой книги. Три понятия взаимозависимы, отражая одно большое явление пространственной образности, увиденное на разных уровнях. В основе замысла лежит концепция иеротопии, которая как и сам термин, составленный из греческих понятий «иерос» и «топос», были сформулированы автором этого текста в 2001 г. Создание сакральных пространств рассматривается как особый вид творчества, сравнимый по значению с творчеством литературным, изобразительным или музыкальным. Речь идет не о феноменологии священного или мистическом откровении, а о вполне конкретной деятельности по созданию пространственных образов и среды общения человека с высшим миром. Эта деятельность, рассмотренная исторически как совокупность разнообразных проектов, может составить новый раздел истории культуры. Ранее отсутствие особого термина-понятия не позволяло закрепить в научном сознании существование целого пласта явлений и исторических источников, которые лишь по касательной затрагивались в истории искусства, археологии, антропологии и религиоведении. Оценивая важность иеротопия для разных специальностей, необходимо отметить, что она имеет особое значение для искусствоведения, поскольку речь идет о форме художественного творчества, состоявшем в создании образов сакральных пространств. В этой пространственной образности в одно целое были сплетены архитектурные формы и священные изображения, литургическая утварь и обрядовые жесты, драматургия света и организация запахов, звучащее слово и воспоминания о произошедших на этом месте чудесах и знаковых событиях.

Иеротопические замыслы чаще всего реализовывались в форме «пространственных икон». Речь идет о конкретных проектах создания иконических образов в пространстве. Эти «иконы» не совпадали с любыми привычными изображениями на плоскости, существуя вне изобразительных схем. При этом «пространственные иконы» задумывались по законам иконографии, к возможностям которой прибавлялись световые, звуковые, ритуально-пластические и иные эффекты, образующих «срежиссированное» целое. Для описания данного явления было предложено понятие «образа-парадигмы», который был видим и узнаваем, но при этом принципиально не изобразим в виде плоской картины или сочетания предметов. Проект продолжает и во многом основывается на предшествующих исследованиях автора о символике и иконографии византийского и древнерусского храма. Исследование предполагает исторические реконструкции конкретных проектов «пространственных икон», на основе которых могут быть разработаны новые методы анализа художественных явлений, ранее не попадавших в предметный мир истории искусства.