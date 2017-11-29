Эта работа – одна из попыток внести лепту в сохранение и восстановление памяти о тысячах православных христиан, пострадавших за веру от богоборческого коммунистического режима. Не претендуя на всесторонность и завершенность, работа сознательно названа «Конспект по истории…». В ней, по мере возможности, законспектированы воспоминания очевидцев, авторские наблюдения, а также труды других исследователей, работавших над этой темой. Выводы автора здесь сознательно сведены до минимума, дабы читатель мог самостоятельно разобраться в происходивших событиях.

Сергей Шумило - В катакомбах. Православное подполье в СССР

Конспект по истории Истинно-Православной Церкви в СССР

Луцк: Терен, 2011 г. – 272 с.

ISBN 978-966-2276-52-7

Сергей Шумило - В катакомбах. Православное подполье в СССР – Содержание

Слово к читателю

Конспект по истории Истинно-Православной Церкви в СССР

1. Гонения на Церковь после 1917 г. Патриарх Тихон и борьба за православие

2. «Тихоновская» Церковь в период Местоблюстительства. Новые гонения и расколы

3. Уход «тихоновской» Церкви в катакомбы

4. Служение Катакомбной Церкви в 1930-е годы

5. Катакомбная Церковь в годы войны

6. Катакомбная Церковь в послевоенный период

7. Катакомбная Церковь в годы «хрущевской оттепели» и «брежневского застоя»

8. Катакомбная Церковь в период «безъепископства». Зарождение самосвятских течений и борьба с ними в ИПЦ

9. Тайная связь между Катакомбной Церковью и РПЦЗ

10. Собор РПЦЗ в 1981 г. и восстановление иерархии Катакомбной Церкви

11. Катакомбная Церковь в 1980-х – начале 1990-х годов

12. Дополнительные пояснения

13. Примечания

Публицистика

Миссия РПЦЗ и Катакомбная Церковь

Отзыв на книгу А. Л. Беглова «В поисках «безгрешных катакомб»

Памяти катакомбного схиигумена Феодосия (Ложкина)

Памяти катакомбного схиархиепископа Лазаря (Журбенко)

Приложение

Список катакомбного духовенства, причисленного Собором РИПЦ к лику Святых Отцов-Исповедников и Мучеников Катакомбных

Сергей Шумило - В катакомбах. Православное подполье в СССР – 1. Гонения на Церковь после 1917 г. Патриарх Тихон и борьба за православие

1917 год был поворотным в истории Православной Русской Церкви. Коммунистический режим, установленный в России в результате октябрьского переворота, ставил своей целью полное искоренение православной веры в душе и памяти народной. По Церкви, в корне противоречившей своим вероучением марксистско-ленинской богоборческой идеологии, меч репрессивного аппарата новоявленного тоталитарного режима ударил одним из первых. Везде, где власть захватывали большевики, начинались небывалая антирелигиозная истерия и гонения, осквернения и разрушения храмов и святынь, аресты и расстрелы священников и епископов.

Еще в первые дни революции и гражданской войны, 2/15 ноября 1917 г., когда на улицах Москвы разгорелись вооруженные сражения и еще неясно было, на чьей стороне окажется победа, Всороссийский Поместный Собор обратился к противоборствующим сторонам:

«Во имя Божие Всероссийский Священный Собор призывает сражающихся между собой дорогих наших братьев и детей ныне воздержаться от ужасной кровопролитной брани, … умоляет победителей не допускать никаких актов мести, жестокой расправы и во всех случаях щадить жизнь побежденных».

11/24 ноября к победившим в Москве большевикам Собор обратился со словами:

«Священный Собор во всеуслышание заявляет: довольно братской крови, довольно злобы и мести. Мести не должно быть нигде и никогда… Победители, кто бы вы ни были и во имя чего бы вы ни боролись, не оскверняйте себя пролитием братской крови, умерщвлением беззащитных, мучительством страждущих! Не причиняйте нового горя и позора истерзанной Родине, и без того слишком обагренной кровью своих сынов!

…Собор взывает и к вам, руководители движения: употребите все свое влияние на обуздание кровожадных стремлений тех, кто слишком упивается своей братоубийственной победой».

В другом своем послании от 11/24 ноября Всероссийский Собор обращался к пастве:

«Священный Собор ныне призывает всю Российскую Церковь принести молитвенное покаяние за великий грех тех своих сынов, которые, поддавшись прельщению, по неведению впали в братоубийства и кощунственное разрушение святынь народных. Примем содеянное ими, как всенародный грех, и будем просить Господа о прощении. Сам Господь да пробудит в сердцах их спасительное покаяние и сознание всей вины их перед Богом и русским народом».

В последующих посланиях Собора и патриарха Тихона к пастве тема необходимости принесения всенародного покаяния звучит все более и более настойчиво.

Однако миротворческая позиция Православной Церкви и ее представителей вызывала еще большее раздражение и ненависть со стороны большевиков, начавших повсеместное преследование православного духовенства.