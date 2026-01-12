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Флуссер - Бультман - Загадка Христа

Загадка Христа - Флуссер Давид, Бультман Рудольф
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology
Series Золотой фонд христианства (3 books)
Давид Флуссер (1917-2000) в 30-е годы изучал классическую филологию и германистику в Праге. В ноябре 1939 г. ему удалось эмигрировать в Палестину. Он продолжил учебу в Иерусалиме по специальностям классическая филология и история евреев.
До 1988 г. он был профессором Еврейского университета в Иерусалиме, преподавал интеллектуальную историю евреев, историю иудаизма периода Второго Храма и первоначального христианства.
Рудольф Карл Бультман — немецкий протестантский богослов и историк религии, один из крупнейших следователей Нового Завета в XX в.

Загадка Христа - Две эпохальные работы об Иисусе

Давид Флуссер ; [пер. с нем. С. В. Тищенко], Рудольф Бультман ; [пер. с нем. А. Б. Григорьева]
М.: Эксмо, 2009. — 464 с.
Золотой фонд христианства
ISBN 978-5-699-33865-8

Давид Флуссер - Иисус - Содержание

  • Источники
  • Происхождение
  • Крещение
  • Закон
  • Любовь
  • Мораль
  • Царство
  • Сын
  • Сын Человеческий
  • Иерусалим
  • Смерть
Послесловие Возвращение Иисуса в еврейский народ

Рудольф Бультман - Иисус - Содержание

Введение. Способ рассмотрения
I. Исторический фон выступления Иисуса
  • 1. Религия евреев
  • 2. Мессианские движения
  • 3. Иоанн Креститель и Иисус
II. Провозвестие Иисуса: наступление Владычества Бога
  • 1. Возвещение Спасения и призыв к покаянию
  • 2. Владычество Бога
  • 3. Универсализм или индивидуализм? Дуализм или пессимизм?
  • 4. Будущее и настоящее. Ситуация выбора
III. Провозвестие Иисуса: воля Бога
  • 1. Иисус как раввин
  • 2. Авторитет Писания
  • 3. Еврейская этика послушания
  • 4 .Иисусово требование послушания
  • 5. Доступность требований Бога пониманию человека
  • 6. Аскеза и устроение мира
  • 7. Заповедь любви
  • 8. Воля Бога и наступление Владычества Бога
IV. Провозвестие Иисуса: далекий и близкий Бог
  • 1. Богопонимание в еврейской традиции
  • 2. Бог будущего
  • 3. Вера в Провидение и теодицея
  • 4. Вера в чудеса
  • 5. Вера в силу молитвы
  • 6. Понятие веры
  • 7. Бог как Отец
  • 8. Далекий и близкий Бог. Грех и прощение

Загадка Христа - Две эпохальные работы об Иисусе - Введение

Итак, если речь идет об учении Иисуса или об идеях Иисуса, то в основе этого не заложено представление о некой общезначимой идеальной системе, которую можно объяснить любому человеку. Ибо идеи понимаются как то, чем они являются в конкретной ситуации человека, живущего во времени: как истолкование собственного существования, пребывающего в движении, в неустойчивости, стоящего перед необходимостью выбора; как выражение возможности постичь это существование; как попытка уяснить возможности и императивы собственного бытия.
Если нам встречаются в истории слова Иисуса, то они не должны оцениваться исходя из той или иной философской системы, из того, насколько они справедливы в рациональном отношении; они встречаются нам как вопросы: как мы хотим представить себе наше существование. Надо сказать, что предпосылкой этого является то обстоятельство, что мы сами движимы вопросом нашего существования. В таком случае вопрошание истории поведет не к обогащению отвлеченным от времени знанием, а к встрече с историей, которая сама является процессом во времени. Тогда и станет возможным диалог с историей.
Views 2 420
Rating 4.9 / 5
Added 12.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (9)

Comments (4 comments)

P
pas-tor 7 years ago

требует пароль
E
esxatos 7 years ago

Уже не требует 
даниэль 12 years ago
не нахожу, где читать эту книгу
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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