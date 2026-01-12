Флуссер - Бультман - Загадка Христа
Давид Флуссер (1917-2000) в 30-е годы изучал классическую филологию и германистику в Праге. В ноябре 1939 г. ему удалось эмигрировать в Палестину. Он продолжил учебу в Иерусалиме по специальностям классическая филология и история евреев.
До 1988 г. он был профессором Еврейского университета в Иерусалиме, преподавал интеллектуальную историю евреев, историю иудаизма периода Второго Храма и первоначального христианства.
Рудольф Карл Бультман — немецкий протестантский богослов и историк религии, один из крупнейших следователей Нового Завета в XX в.
Загадка Христа - Две эпохальные работы об Иисусе
Давид Флуссер ; [пер. с нем. С. В. Тищенко], Рудольф Бультман ; [пер. с нем. А. Б. Григорьева]
М.: Эксмо, 2009. — 464 с.
Золотой фонд христианства
ISBN 978-5-699-33865-8
ISBN 978-5-699-33865-8
Давид Флуссер - Иисус - Содержание
- Источники
- Происхождение
- Крещение
- Закон
- Любовь
- Мораль
- Царство
- Сын
- Сын Человеческий
- Иерусалим
- Смерть
Послесловие Возвращение Иисуса в еврейский народ
Рудольф Бультман - Иисус - Содержание
Введение. Способ рассмотрения
I. Исторический фон выступления Иисуса
- 1. Религия евреев
- 2. Мессианские движения
- 3. Иоанн Креститель и Иисус
II. Провозвестие Иисуса: наступление Владычества Бога
- 1. Возвещение Спасения и призыв к покаянию
- 2. Владычество Бога
- 3. Универсализм или индивидуализм? Дуализм или пессимизм?
- 4. Будущее и настоящее. Ситуация выбора
III. Провозвестие Иисуса: воля Бога
- 1. Иисус как раввин
- 2. Авторитет Писания
- 3. Еврейская этика послушания
- 4 .Иисусово требование послушания
- 5. Доступность требований Бога пониманию человека
- 6. Аскеза и устроение мира
- 7. Заповедь любви
- 8. Воля Бога и наступление Владычества Бога
IV. Провозвестие Иисуса: далекий и близкий Бог
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1. Богопонимание в еврейской традиции
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2. Бог будущего
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3. Вера в Провидение и теодицея
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4. Вера в чудеса
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5. Вера в силу молитвы
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6. Понятие веры
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7. Бог как Отец
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8. Далекий и близкий Бог. Грех и прощение
Загадка Христа - Две эпохальные работы об Иисусе - Введение
Итак, если речь идет об учении Иисуса или об идеях Иисуса, то в основе этого не заложено представление о некой общезначимой идеальной системе, которую можно объяснить любому человеку. Ибо идеи понимаются как то, чем они являются в конкретной ситуации человека, живущего во времени: как истолкование собственного существования, пребывающего в движении, в неустойчивости, стоящего перед необходимостью выбора; как выражение возможности постичь это существование; как попытка уяснить возможности и императивы собственного бытия.
Если нам встречаются в истории слова Иисуса, то они не должны оцениваться исходя из той или иной философской системы, из того, насколько они справедливы в рациональном отношении; они встречаются нам как вопросы: как мы хотим представить себе наше существование. Надо сказать, что предпосылкой этого является то обстоятельство, что мы сами движимы вопросом нашего существования. В таком случае вопрошание истории поведет не к обогащению отвлеченным от времени знанием, а к встрече с историей, которая сама является процессом во времени. Тогда и станет возможным диалог с историей.
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