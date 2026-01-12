Давид Флуссер (1917-2000) в 30-е годы изучал классическую филологию и германистику в Праге. В ноябре 1939 г. ему удалось эмигрировать в Палестину. Он продолжил учебу в Иерусалиме по специальностям классическая филология и история евреев.

До 1988 г. он был профессором Еврейского университета в Иерусалиме, преподавал интеллектуальную историю евреев, историю иудаизма периода Второго Храма и первоначального христианства. Рудольф Карл Бультман — немецкий протестантский богослов и историк религии, один из крупнейших следователей Нового Завета в XX в.

Загадка Христа - Две эпохальные работы об Иисусе

Давид Флуссер ; [пер. с нем. С. В. Тищенко], Рудольф Бультман ; [пер. с нем. А. Б. Григорьева]

М.: Эксмо, 2009. — 464 с.

Золотой фонд христианства

ISBN 978-5-699-33865-8

Давид Флуссер - Иисус - Содержание

Источники

Происхождение

Крещение

Закон

Любовь

Мораль

Царство

Сын

Сын Человеческий

Иерусалим

Смерть

Послесловие Возвращение Иисуса в еврейский народ

Рудольф Бультман - Иисус - Содержание

Введение. Способ рассмотрения

I. Исторический фон выступления Иисуса

1. Религия евреев

2. Мессианские движения

3. Иоанн Креститель и Иисус

II. Провозвестие Иисуса: наступление Владычества Бога

1. Возвещение Спасения и призыв к покаянию

2. Владычество Бога

3. Универсализм или индивидуализм? Дуализм или пессимизм?

4. Будущее и настоящее. Ситуация выбора

III. Провозвестие Иисуса: воля Бога

1. Иисус как раввин

2. Авторитет Писания

3. Еврейская этика послушания

4 .Иисусово требование послушания

5. Доступность требований Бога пониманию человека

6. Аскеза и устроение мира

7. Заповедь любви

8. Воля Бога и наступление Владычества Бога

IV. Провозвестие Иисуса: далекий и близкий Бог

1. Богопонимание в еврейской традиции

2. Бог будущего

3. Вера в Провидение и теодицея

4. Вера в чудеса

5. Вера в силу молитвы

6. Понятие веры

7. Бог как Отец

8. Далекий и близкий Бог. Грех и прощение

Загадка Христа - Две эпохальные работы об Иисусе - Введение

Итак, если речь идет об учении Иисуса или об идеях Иисуса, то в основе этого не заложено представление о некой общезначимой идеальной системе, которую можно объяснить любому человеку. Ибо идеи понимаются как то, чем они являются в конкретной ситуации человека, живущего во времени: как истолкование собственного существования, пребывающего в движении, в неустойчивости, стоящего перед необходимостью выбора; как выражение возможности постичь это существование; как попытка уяснить возможности и императивы собственного бытия.

Если нам встречаются в истории слова Иисуса, то они не должны оцениваться исходя из той или иной философской системы, из того, насколько они справедливы в рациональном отношении; они встречаются нам как вопросы: как мы хотим представить себе наше существование. Надо сказать, что предпосылкой этого является то обстоятельство, что мы сами движимы вопросом нашего существования. В таком случае вопрошание истории поведет не к обогащению отвлеченным от времени знанием, а к встрече с историей, которая сама является процессом во времени. Тогда и станет возможным диалог с историей.