Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. - Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического - Нартекс - Byzantina Ukrainensis

Харьков : Антиква, 2012. - Т. 1. - 416 с.

ISBN 978-617-562-006-9

Введение

Часть I Жития свв. епископов Херсонских. Тексты и переводы

Глава I. Жития епископов Херсонских. История изучения источника .

Глава II. Греческие и латинские тексты

Глава III. Церковнославянские тексты

Глава. IV. Грузинские тексты

Глава V. Армянские тексты

Часть II Жития свв. епископов Херсонских. Проблемы хронологии и исторической интерпретации

Глава VI. Проблемы исторической и христианской топографии Херсонеса в контексте Житий свв. епископов Херсонских

Глава VII. Четырехапсидный храм Херсонеса и «Жития свв. епископов Херсонских»: хронология и интерпретация

Глава VIII. Жития Херсонских епископов. Версия протографа

Глава IX. Жития Херсонских епископов. Основные этапы формирования источника

Заключение

Summary

Приложение 1 Житие Херсонских епископов Дмитрия Ростовского

Приложение 2 Службы свв. епископам Херсонским

Приложение 3 Словарь имен собственных Житий епископов Херсонских

Список литературы

Список сокращений

Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. - Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического - Нартекс - Byzantina Ukrainensis - Введение

Настоящая работа является продолжением нашего цикла исследований, посвященного средневековым «крымским» агиографическим произведениям1.

Жития свв. епископов Херсонских - хорошо известный агиографический и исторический источник, имеющий обширную историографию2. Именно на этом агиографическом произведении базируется большинство выводов относительно начального этапа христианизации Херсона и, соответственно, Крыма. В том числе определяются пути, по которым новая религия проникала на землю Тавриды.

Несмотря на внушительный список работ, в которых в той или иной степени затрагивается рассматриваемый источник, единственное посвященное ему специальное монографическое произведение3 вышло в свет в 1906 г. Это блестящая работа В. В. Латышева «Жития св. епископов Херсонских. Исследования и тексты»4. Многие ее выводы остаются актуальными и сейчас. Более того, именно они легли в основу заключений большинства современных авторов.

Однако, когда В. В. Латышев трудился над данным исследованием, ему были известны далеко не все редакции Житий. Сам ученый в 1907 г. опубликовал грузинский вариант, не вошедший в монографию. Впоследствии были выявлены так называемая Патмосская рукопись, Армянские Жития и ряд других текстов. Естественно, при анализе Житий Херсонских епископов нельзя не учитывать результаты многолетних археологических исследований Херсонеса5. За последние сто лет опубликовано значительное число работ, посвященных начальному этапу распространения христианства, анализу агиографических сочинений и другим проблемам, смежным с рассматриваемой.

Поэтому мы посчитали возможным вновь вернуться к Житиям епископов Херсонских и в рамках одной работы свести все известные нам тексты источника, результаты археологических исследований объектов, которые в той или иной степени связывались с персонажами и сюжетами Житий, и попытаться сформулировать свое представление о времени создания и характере Житий.

Главы I, VIII, приложения 1, 2, введение и заключение подготовлены Ю. М. Могаричевым, глава VI - С. Б. Сорочаном, глава VII - А. В. Сазановым, глава V -Т. Э. Саргсян, приложение 3 - А. К. Шапошниковым, главы II, III - Ю. М. Могар-чевым и А. К. Шапошниковым, глава IV - Ю. М. Могаричевым и С. Б. Сорочаном, глава IX - Ю. М. Могаричевым, А. В. Сазановым и А. К. Шапошниковым. Переводы с греческого, латинского и церковнославянского выполнены А. К. Шапошниковым, перевод резюме на английский язык - Н. И. Храпуновым.

Примечания

1Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Шапошников А. К., Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». - Симферополь, 2007; Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В, Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского в контексте истории Крыма иконоборческого времени. - Симферополь, 2009.

2См. гл. I.

3Когда настоящая работа была уже готова, вышла в свет работа А. Ю. Виноградова «Миновала уже зима языческого безумия...». Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики» (М., 2010), значительная часть которой посвящена святым Херсонским епископам. Однако в этой небольшой монографии основной акцент делается не столько на анализе Житий, сколько на рассмотрении истории херсонского христианства IV в.

4Латышев В. В. Жития св. епископов Херсонских. Исследования и тексты // ЗАН. - СПб., 1906. - Т. 8. - № 3.

5Зубарь В. М. Летопись археологических исследований Херсонеса-Херсона и его округи. -Симферополь, 2009.