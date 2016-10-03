Нартекс - Byzantina Ukrainensis - Тома 1 - 2
Этот новый научный журнал вызван настоятельной, давно назревшей необходимостью объединить и помочь скоординировать исследовательские усилия украинских византинистов. За последние два десятилетия украинская византинистика встала на путь возрождения и ее скромные силы, сконцентрированные главным образом в Харькове, Львове, Киеве, Одессе, Крыму, постепенно крепнут. Растут ряды творческой молодежи, готовые влиться во все увеличивающийся поток исследований.
Исходя из этого насущного факта, мы предпринимаем попытку создать периодический печатный орган, который помог бы этим усилиям и в будущем, возможно, стал бы основой для создания в Харькове Украинского православного университета, подобного существующему Украинскому католическому университету во Львове.
При поддержке Харьковской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, духовные власти которой всегда тяготели к интеллектуальной жизни, такое печатное издание становится возможным и, хочется верить, станет регулярным. Его страницы будут предоставлены тем, кто занимается историей Византии и связанной с ней историей Церкви, христианскими, церковными древностями, византийской археологией, кто работает над публикациями, переводами письменных источников. Единственным критерием отбора редколлегией статей, заметок, рецензий, научной хроники для нашего журнала станет высокий исследовательский уровень присланных материалов.
Открыть издание редколлегия решила выпуском тома, посвященного исследованию всех имеющихся списков и версий знаменитых Житий епископов Херсонских. Надеемся, публикация этой коллективной монографии задаст нужный тон всем последующим работам, которые будут появляться в нашем журнале. Требования к оформлению присылаемых материалов помещены в конце данного тома. Мы постарались сделать их максимально простыми и будем с нетерпением ждать поступлений в редакционный портфель «Нартекса».
Название это символично как само преддверие Христианского Храма, собирающего всех становящихся на путь «орхидеи наук» - византинистики, и имеет давнюю историю в лице сборника работ, двадцать лет выпускавшегося научным товариществом учащихся Харьковской школы искусств (директор А. В. Фомин) при поддержке кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, где удалось возродить научную школу византиноведения. Надеемся, что наш долгий опыт плодотворного сотрудничества будет благословен и для дальнейшего пути журнала, выходящего теперь в большой мир.
Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. - Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического - Нартекс - Byzantina Ukrainensis
Харьков : Антиква, 2012. - Т. 1. - 416 с.
ISBN 978-617-562-006-9
Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. - Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического - Нартекс - Byzantina Ukrainensis - Содержание
Введение
Часть I Жития свв. епископов Херсонских. Тексты и переводы
- Глава I. Жития епископов Херсонских. История изучения источника .
- Глава II. Греческие и латинские тексты
- Глава III. Церковнославянские тексты
- Глава. IV. Грузинские тексты
- Глава V. Армянские тексты
Часть II Жития свв. епископов Херсонских. Проблемы хронологии и исторической интерпретации
- Глава VI. Проблемы исторической и христианской топографии Херсонеса в контексте Житий свв. епископов Херсонских
- Глава VII. Четырехапсидный храм Херсонеса и «Жития свв. епископов Херсонских»: хронология и интерпретация
- Глава VIII. Жития Херсонских епископов. Версия протографа
- Глава IX. Жития Херсонских епископов. Основные этапы формирования источника
Заключение
Summary
Приложение 1 Житие Херсонских епископов Дмитрия Ростовского
Приложение 2 Службы свв. епископам Херсонским
Приложение 3 Словарь имен собственных Житий епископов Херсонских
Список литературы
Список сокращений
Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. - Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического - Нартекс - Byzantina Ukrainensis - Введение
Настоящая работа является продолжением нашего цикла исследований, посвященного средневековым «крымским» агиографическим произведениям1.
Жития свв. епископов Херсонских - хорошо известный агиографический и исторический источник, имеющий обширную историографию2. Именно на этом агиографическом произведении базируется большинство выводов относительно начального этапа христианизации Херсона и, соответственно, Крыма. В том числе определяются пути, по которым новая религия проникала на землю Тавриды.
Несмотря на внушительный список работ, в которых в той или иной степени затрагивается рассматриваемый источник, единственное посвященное ему специальное монографическое произведение3 вышло в свет в 1906 г. Это блестящая работа В. В. Латышева «Жития св. епископов Херсонских. Исследования и тексты»4. Многие ее выводы остаются актуальными и сейчас. Более того, именно они легли в основу заключений большинства современных авторов.
Однако, когда В. В. Латышев трудился над данным исследованием, ему были известны далеко не все редакции Житий. Сам ученый в 1907 г. опубликовал грузинский вариант, не вошедший в монографию. Впоследствии были выявлены так называемая Патмосская рукопись, Армянские Жития и ряд других текстов. Естественно, при анализе Житий Херсонских епископов нельзя не учитывать результаты многолетних археологических исследований Херсонеса5. За последние сто лет опубликовано значительное число работ, посвященных начальному этапу распространения христианства, анализу агиографических сочинений и другим проблемам, смежным с рассматриваемой.
Поэтому мы посчитали возможным вновь вернуться к Житиям епископов Херсонских и в рамках одной работы свести все известные нам тексты источника, результаты археологических исследований объектов, которые в той или иной степени связывались с персонажами и сюжетами Житий, и попытаться сформулировать свое представление о времени создания и характере Житий.
Главы I, VIII, приложения 1, 2, введение и заключение подготовлены Ю. М. Могаричевым, глава VI - С. Б. Сорочаном, глава VII - А. В. Сазановым, глава V -Т. Э. Саргсян, приложение 3 - А. К. Шапошниковым, главы II, III - Ю. М. Могар-чевым и А. К. Шапошниковым, глава IV - Ю. М. Могаричевым и С. Б. Сорочаном, глава IX - Ю. М. Могаричевым, А. В. Сазановым и А. К. Шапошниковым. Переводы с греческого, латинского и церковнославянского выполнены А. К. Шапошниковым, перевод резюме на английский язык - Н. И. Храпуновым.
Примечания
1Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Шапошников А. К., Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». - Симферополь, 2007; Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В, Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского в контексте истории Крыма иконоборческого времени. - Симферополь, 2009.
2См. гл. I.
3Когда настоящая работа была уже готова, вышла в свет работа А. Ю. Виноградова «Миновала уже зима языческого безумия...». Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики» (М., 2010), значительная часть которой посвящена святым Херсонским епископам. Однако в этой небольшой монографии основной акцент делается не столько на анализе Житий, сколько на рассмотрении истории херсонского христианства IV в.
4Латышев В. В. Жития св. епископов Херсонских. Исследования и тексты // ЗАН. - СПб., 1906. - Т. 8. - № 3.
5Зубарь В. М. Летопись археологических исследований Херсонеса-Херсона и его округи. -Симферополь, 2009.
‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана - Нартекс - Byzantina Ukrainensis - Том 2
Харьков: Майдан, 2013. - 596 с.
ISBN 978-966-372-490-4.
‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана - Нартекс - Byzantina Ukrainensis - Том 2 - Содержание
Ромей на пути в Византию: к 60-летию С. Б. Сорочана - (А. Н. Домановский)
СТАТЬИ
- Банников А. В., Шмидт Г. А. (Санкт-Петербург) - Miles et scriptor rerum: проблема достоверности сведений по военной истории у Аммиана Марцеллина
- Болгов Н. Н. (Белгород) - Корипп и классическая риторика в последнем латинском эпосе античности
- Бубенок О. Б. (Київ), Бушаков В. А. (Маріуполь) - Походження мадярських етнонімів, топонімів та титулів, згаданих у трактаті Костянтина Багрянородного «De administrando imperio»
- Войтович Л. В. (Львів) - Повертаючись до хорватів Костянтина Багрянородного
- Вус О. В. (Львов) - Приморские castella tumultaria Судака в контексте военно-инженерной практики римлян в Крыму в IV веке
- Головко О. Б. (Київ) - «Імперія ромеїв» в ідеологічних концепціях давньоруських мислителів
- Гордієнко Д. С. (Київ) - Похід росів на Константинополь 860 року в історіографії та культурі Русі
- Горнова I. С. (Одеса) - Соціально-полiтичні та юторичні погляди Михаила Пселла: гіторюграсфичний нарис
- Домановская М. Е., Штан Г. В. (Харьков) - Е. К. Редин - первый харьковский исследователь Херсонеса Таврического
- Иванов А. В. (Севастополь) - Градообразование в Юго-Западной и Южной Таврике X-XV вв. Периодизация формирования городских поселений региона
- Калинина Т. М. (Москва) - Херсон в арабской географической литературе
- Лиман С. И. (Харьков) - Прищур строки в ромейский полдень: Византия эпохи Македонской династии в оценках историков Харьковского университета (XIX - начало XX вв.)
- Луговий О. М. (Одеса) - Духовний осередок скандинавських найманців у Константинополі ХІ-ХІІ ст
- Майко В. В. (Симферополь) - Материальная культура Восточного Крыма второй половины Х-XII вв
- Макаров Д. И. (Екатеринбург) - Тема imago Trinitatis в поздневизантийском богословии и философия языка преп. Григория Синаита (постановка проблемы)
- Михалицын П. Е. (Харьков) - Юлиан Отступник глазами христианского интеллектуала четвертого века: кому принадлежит эллинская культура?
- Могаричев Ю. М. (Симферополь) - К вопросу о ссылке в Херсон Иосифа Гимнографа
- Науменко В. Е. (Симферополь), Пономарев Л. Ю. (Керчь) - К исторической топографии Боспора X-XII вв.: об обстоятельствах находки и местоположении так называемой «Церкви Шевелева» («Церкви 1833 г.»)
- Роменский А. А. (Харьков) - «Когда пал Херсонес?» К вопросу о ключевом моменте в хронологии русско-византийских отношений конца Х в
- Серов В. В. (Барнаул) - Прокопий Кесарийский о мореплавании и плавательных средствах
- Сорочан С. Б. (Харьков) - En pragmati. О профессиональной организации транспортировки грузов как виде услуг византийского рынка IV-IX вв
- Фомин М. В. (Харьков) - Херсонесские раннехристианские «катакомбы». К итогу изучения
- Чореф М. М. (Тюмень) - К вопросу о возможности денежной эмиссии в государстве феодоритов
- Швец Владимир, прот. (Харьков) - Агиография Кирилла Скифопольского
- Юрочкин В. Ю. (Симферополь) - «Готский» и «славянский» вопросы в послевоенном Крыму
ПУБЛИКАЦИИ
- Авдеев А. Г. (Москва) - Валунное надгробие иеромонаха Зосимы Ферапонтовского
- Белый А. В. (Бахчисарай) - Находки двух железных фибул хазарской эпохи на территории Юго-Западного Крыма
- Йотов В. (Варна) - Эргастирий начала VU в. в византийской крепости на мысе св. Атанас в городе Бяла, Варненской области (предварительное сообщение)
- Пономарев Л. Ю. (Керчь) - Двухкамерные жилища (дома-пятистенки) Салтово-маяцких поселений Керченского полуострова
- Файда О. В. (Львів) - До історії становлення візантинознавства в Західній Україні: свящ. Йосафат Скрутень про Четвертий Конґрес візантійських студій
- Флёров В. С. (Москва) - Византийское в нижне-донских крепостях Хазарского каганата
КНИГА В ЖУРНАЛЕ
- Макгакин Дж. Э. - Христология Нестория (Перевод с английского прот. Н. Терновецкого)
РЕЦЕНЗИИ
- Treadgold W. T. The Early Byzantine Historians. Palgrave Macmillan, 2010. XVII, 431 p. (Н. Н. Болгов, А. М. Болгова)
НАУЧНАЯ ХРОНИКА
- Домановский А. Н., Домановская М. Е. (Харьков) - Обзор диссертационных исследований по византинистике, защищенных в Украине в 2009-2011 гг
- «Візантійська мозаїка» харківської історико-археологічної конференції (9-10 листопада 2012 р.) (А. М. Домановський, О. О. Роменський)
Список сокращений
Вимоги до оформлення статей
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