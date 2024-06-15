Систематическое преподавание истории Церкви как отдельной исторической дисциплины в Московском университете началось в 1863 г.: именно тогда на историко-филологическом факультете была создана кафедра церковной истории. Ее возглавляли крупные отечественные специалисты, обогатившие русскую историческую науку высококлассными трудами, большинство которых не потеряло своего значения до настоящего времени.

Это — профессор протоиерей Николай Александрович Сергиевский (до 1872 г.), профессор протоиерей Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1872-1894 гг.), профессора Алексей Петрович Лебедев (1895-1908 гг.) и Александр Иванович Алмазов (1912-1917 гг.).

Введение в историю Церкви - Часть 1 - Обзор источников по общей истории Церкви - Учебное пособие

Под ред. В.В. Симонова

М.: Издательство Московского университета, 2012. — 752 с, илл.

ISBN 978-5-211-05972-6 (Часть 1)

ISBN 978-5-211-06193-4

На обложке — фреска «Таинственный образ Церкви» (1817 г., монастырь Зограф, Афон)

Введение в историю Церкви - Часть 1 - Обзор источников по общей истории Церкви - Учебное пособие - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1 НАРРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ПИСЬМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ) Глава 1. Античные источники по раннему христианству § 1. Раннехристианские источники

§2. Нехристианские источники

Примечания к Главе 1 Глава 2. Произведения древних и средневековых историков Церкви § 1. Греческая историография

§ 2. Латинская историография

§3. Восточные «церковные истории»

§4. Армянская историография

Примечания к Главе 2 Глава 3. Хроники и произведения гражданских историков §1. Ранние греческие и византийские хронисты и гражданские историки

§ 2. Новогреческие литературные источники по истории Церкви

§ 3. Латинские церковные хронисты

§ 4. Восточные хроники

§ 5. Русские литературные источники по истории греческой Церкви османского периода

Примечания к Главе 3 Глава 4. Юридические и канонические (церковно-правовые) документы §1. Гражданские юридические предписания касательно христиан

§2. Канонические источники а) Документы Вселенских соборов б) Правила Поместных соборов в) Правила сев. отцов г) Греческие канонические сборники д) Номоканоны ё) Толкования канонов ж) Латинское каноническое право з) Правовые источники протестантских церквей и) Канонические источники древних Восточных (дохалкидонских) церквей

§3. Издания канонических источников

Примечания к Главе 4 Глава 5. Агиографические источники § 1. Житийная литература

§ 2. Монастырские правила

§3. Аскетические сборники

§ 4. Обзор основных изданий

Примечания к Главе 5 Глава 6. Труды богословов § 1. Апологетическая литература

§ 2. Святоотеческая письменность (патристика)

§3. Труды католических богословов

§ 4. Труды основоположников протестантской Реформации

§ 5. Греческое богословие османского периода

§ 6. Источники «протестных» социальных групп (ереси; секты; агностицизм и атеизм)

§ 7. Обзор основных изданий святоотеческой письменности

Примечания к Главе 6

Приложение 1. Содержание томов «Латинской патрологии» Миня

Приложение 2. Содержание томов «Греческой патрологии» Миня

Приложение 3. Содержание томов серии Patrologia orientalis

Приложение 4. Перечень авторов, опубликованных в Corpus christianorum Глава 7. Литургические источники § 1. Типы богослужебных книг

§ 2. Литургические памятники

§ 3. Издания литургических памятников

§ 4. Толкования литургии

§ 5. Гимнография (церковное песнотворчество)

Примечания к Главе 7 Глава 8. Мемуарная литература § 1. Путевые заметки, записки паломников

§ 2. Мемуары

§ 3. Дневники и личная переписка

§ 4. Живое предание как исторический источник по истории Церкви

Примечания к Главе 8 Глава 9. Документы и материалы международных христианских организаций § 1. Всемирный совет церквей (The World Council of Churches, WCC)

§ 2. Конференция европейских церквей (КЕЦ; The Conference of European Churches, CEC)

§ 3. Комиссия епископских конференций Европейского сообщества

Примечания к Главе 9 Глава 10. Массовые источники, доступные статистическому наблюдению § 1. Периодические издания

§ 2. Статистические источники

Примечания к Главе 10 Глава 11. Архивные собрания § 1. Собрания Ватиканской апостолической библиотеки

§ 2. Греческие архивы и библиотеки

§3. Коллекции монастыря Св. Екатерины на Синае

§4. Собрание Патриаршей библиотеки в Иерусалиме

§ 5. Собрание монастыря Гроттаферрата

§ 6. Коптский музей в Каире

§ 7. Собрание Государственного исторического музея (г. Москва)

§ 8. Библиотека Российской Академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге

§ 9. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (г.Москва)

§10. Собрание Российской национальной библиотеки

§ 11. Российская государственная библиотека

§ 12. Собрание Научной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Примечания к Главе 11 Раздел 2 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ Глава 1. Христианская и церковная археология §1. Христианская археология

§ 2. Археология поздней античности

§ 3. Византийская археология

§ 4. Библейская археология

§ 5. Церковная археология Глава 2. Христианский город § 1. Топография христианского города

§ 2. Современные тенденции

§ 3. Епископ и город

§ 4. От языческого здания к христианской церкви Глава 3. Христианское кладбище § 1. Христианские погребения

§ 2. Культовое здание и захоронения

§ 3. Погребение апостола Петра в Ватикане

§ 4. Катакомбы

§5. Крымские склепы

§ 6. Саркофаги Глава 4. Харизма и крест. Распятие § 1. Христианская монограмма

§ 2. Крест

§ 3. Распятие Глава 5. Языческое и иудейское культовое здание эпохи поздней античности Глава 6. Христианское культовое здание §1. Дома собраний первых христиан

§ 2. Базилика

§3. Центрально-купольное сооружение

§ 4. Мартирий

§ 5. Баптистерий

§ 6. Интерьер церкви: декор

§ 7. Литургическое пространство храма

§ 8. Предметы церковного обихода и личного благочестия

§ 9. Паломничества

Глава 7. Эпиграфические источники и их публикации

§ 1. Христианские надписи

§ 2. Собрания и издания эпиграфических памятников

§ 3. Иные виды эпиграфических источников

Примечания к Разделу 2

Глоссарий к Разделу 2 («Археологические и эпиграфические источники»)

Рекомендуемая литература на русском языке

Предметный указатель

Указатель географических и топографических названий

Именной указатель

Введение в историю Церкви - Часть 1 - Обзор источников по общей истории Церкви - Учебное пособие - Введение

Подготовленная в виде отдельного учебного пособия Часть 1 учебника «Введение в общую историю Церкви» представляет собой первую в отечественной науке с конца XIX в. попытку систематического обзора источников по общей истории Церкви.

Принимая во внимание специфическое состояние источниковедения истории Церкви как отрасли отечественной исторической науки в современный период, книга ставит перед собой задачу свести воедино (по возможности — лапидарно) разрозненную информацию касательно основного источникового материала, характеризующего двухтысячелетнее развитие Церкви как религиозно-социального института (в максимальной степени избежав при этом лакун, существенных с точки зрения как полноты изложения, так и методологии профессиональной работы с историческими источниками разных типов).

Методологическая сложность поставленной задачи и невероятная обширность требующего экспозиции материала привели к необходимости сочетать в издании общий методический характер, определенный самим жанром учебника, с элементами справочно-энциклопедического подхода.

В этой связи книга содержит, помимо прочего, существенный справочный материал (по возможности собранный в примечаниях и приложениях к тексту) и научный аппарат, нацеленный на всемерную помощь изучающим общую историю Церкви (прежде всего, многочисленные ссылки на издания источников и литературу в тексте и примечаниях, глоссарий, а также указатели).

Учебное пособие предназначено для студентов, слушающих общий курс истории Церкви (Раздел 1, Главы 1-3; Раздел 2), и для студентов, изучающих историю Церкви в порядке специализации, по специальным дисциплинам «история канонического права», «историческая литургика», «история догматических учений» (Раздел 1, Главы 4-11).

2015-04-19