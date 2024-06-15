Симонов - Введение в историю Церкви - Часть 1
Систематическое преподавание истории Церкви как отдельной исторической дисциплины в Московском университете началось в 1863 г.: именно тогда на историко-филологическом факультете была создана кафедра церковной истории. Ее возглавляли крупные отечественные специалисты, обогатившие русскую историческую науку высококлассными трудами, большинство которых не потеряло своего значения до настоящего времени.
Это — профессор протоиерей Николай Александрович Сергиевский (до 1872 г.), профессор протоиерей Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1872-1894 гг.), профессора Алексей Петрович Лебедев (1895-1908 гг.) и Александр Иванович Алмазов (1912-1917 гг.).
Введение в историю Церкви - Часть 1 - Обзор источников по общей истории Церкви - Учебное пособие
Под ред. В.В. Симонова
М.: Издательство Московского университета, 2012. — 752 с, илл.
ISBN 978-5-211-05972-6 (Часть 1)
ISBN 978-5-211-06193-4
На обложке — фреска «Таинственный образ Церкви» (1817 г., монастырь Зограф, Афон)
Введение в историю Церкви - Часть 1 - Обзор источников по общей истории Церкви - Учебное пособие - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Раздел 1 НАРРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ПИСЬМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ)
Глава 1. Античные источники по раннему христианству
- § 1. Раннехристианские источники
- §2. Нехристианские источники
- Примечания к Главе 1
Глава 2. Произведения древних и средневековых историков Церкви
- § 1. Греческая историография
- § 2. Латинская историография
- §3. Восточные «церковные истории»
- §4. Армянская историография
- Примечания к Главе 2
Глава 3. Хроники и произведения гражданских историков
- §1. Ранние греческие и византийские хронисты и гражданские историки
- § 2. Новогреческие литературные источники по истории Церкви
- § 3. Латинские церковные хронисты
- § 4. Восточные хроники
- § 5. Русские литературные источники по истории греческой Церкви османского периода
- Примечания к Главе 3
Глава 4. Юридические и канонические (церковно-правовые) документы
- §1. Гражданские юридические предписания касательно христиан
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§2. Канонические источники
- а) Документы Вселенских соборов
- б) Правила Поместных соборов
- в) Правила сев. отцов
- г) Греческие канонические сборники
- д) Номоканоны
- ё) Толкования канонов
- ж) Латинское каноническое право
- з) Правовые источники протестантских церквей
- и) Канонические источники древних Восточных (дохалкидонских) церквей
- §3. Издания канонических источников
- Примечания к Главе 4
Глава 5. Агиографические источники
- § 1. Житийная литература
- § 2. Монастырские правила
- §3. Аскетические сборники
- § 4. Обзор основных изданий
- Примечания к Главе 5
Глава 6. Труды богословов
- § 1. Апологетическая литература
- § 2. Святоотеческая письменность (патристика)
- §3. Труды католических богословов
- § 4. Труды основоположников протестантской Реформации
- § 5. Греческое богословие османского периода
- § 6. Источники «протестных» социальных групп (ереси; секты; агностицизм и атеизм)
- § 7. Обзор основных изданий святоотеческой письменности
- Примечания к Главе 6
- Приложение 1. Содержание томов «Латинской патрологии» Миня
- Приложение 2. Содержание томов «Греческой патрологии» Миня
- Приложение 3. Содержание томов серии Patrologia orientalis
- Приложение 4. Перечень авторов, опубликованных в Corpus christianorum
Глава 7. Литургические источники
- § 1. Типы богослужебных книг
- § 2. Литургические памятники
- § 3. Издания литургических памятников
- § 4. Толкования литургии
- § 5. Гимнография (церковное песнотворчество)
- Примечания к Главе 7
Глава 8. Мемуарная литература
- § 1. Путевые заметки, записки паломников
- § 2. Мемуары
- § 3. Дневники и личная переписка
- § 4. Живое предание как исторический источник по истории Церкви
- Примечания к Главе 8
Глава 9. Документы и материалы международных христианских организаций
- § 1. Всемирный совет церквей (The World Council of Churches, WCC)
- § 2. Конференция европейских церквей (КЕЦ; The Conference of European Churches, CEC)
- § 3. Комиссия епископских конференций Европейского сообщества
- Примечания к Главе 9
Глава 10. Массовые источники, доступные статистическому наблюдению
- § 1. Периодические издания
- § 2. Статистические источники
- Примечания к Главе 10
Глава 11. Архивные собрания
- § 1. Собрания Ватиканской апостолической библиотеки
- § 2. Греческие архивы и библиотеки
- §3. Коллекции монастыря Св. Екатерины на Синае
- §4. Собрание Патриаршей библиотеки в Иерусалиме
- § 5. Собрание монастыря Гроттаферрата
- § 6. Коптский музей в Каире
- § 7. Собрание Государственного исторического музея (г. Москва)
- § 8. Библиотека Российской Академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге
- § 9. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (г.Москва)
- §10. Собрание Российской национальной библиотеки
- § 11. Российская государственная библиотека
- § 12. Собрание Научной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
- Примечания к Главе 11
Раздел 2 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Глава 1. Христианская и церковная археология
- §1. Христианская археология
- § 2. Археология поздней античности
- § 3. Византийская археология
- § 4. Библейская археология
- § 5. Церковная археология
Глава 2. Христианский город
- § 1. Топография христианского города
- § 2. Современные тенденции
- § 3. Епископ и город
- § 4. От языческого здания к христианской церкви
Глава 3. Христианское кладбище
- § 1. Христианские погребения
- § 2. Культовое здание и захоронения
- § 3. Погребение апостола Петра в Ватикане
- § 4. Катакомбы
- §5. Крымские склепы
- § 6. Саркофаги
Глава 4. Харизма и крест. Распятие
- § 1. Христианская монограмма
- § 2. Крест
- § 3. Распятие
Глава 5. Языческое и иудейское культовое здание эпохи поздней античности
Глава 6. Христианское культовое здание
- §1. Дома собраний первых христиан
- § 2. Базилика
- §3. Центрально-купольное сооружение
- § 4. Мартирий
- § 5. Баптистерий
- § 6. Интерьер церкви: декор
- § 7. Литургическое пространство храма
- § 8. Предметы церковного обихода и личного благочестия
- § 9. Паломничества
Глава 7. Эпиграфические источники и их публикации
- § 1. Христианские надписи
- § 2. Собрания и издания эпиграфических памятников
- § 3. Иные виды эпиграфических источников
Примечания к Разделу 2
Глоссарий к Разделу 2 («Археологические и эпиграфические источники»)
Рекомендуемая литература на русском языке
Предметный указатель
Указатель географических и топографических названий
Именной указатель
Введение в историю Церкви - Часть 1 - Обзор источников по общей истории Церкви - Учебное пособие - Введение
Подготовленная в виде отдельного учебного пособия Часть 1 учебника «Введение в общую историю Церкви» представляет собой первую в отечественной науке с конца XIX в. попытку систематического обзора источников по общей истории Церкви.
Принимая во внимание специфическое состояние источниковедения истории Церкви как отрасли отечественной исторической науки в современный период, книга ставит перед собой задачу свести воедино (по возможности — лапидарно) разрозненную информацию касательно основного источникового материала, характеризующего двухтысячелетнее развитие Церкви как религиозно-социального института (в максимальной степени избежав при этом лакун, существенных с точки зрения как полноты изложения, так и методологии профессиональной работы с историческими источниками разных типов).
Методологическая сложность поставленной задачи и невероятная обширность требующего экспозиции материала привели к необходимости сочетать в издании общий методический характер, определенный самим жанром учебника, с элементами справочно-энциклопедического подхода.
В этой связи книга содержит, помимо прочего, существенный справочный материал (по возможности собранный в примечаниях и приложениях к тексту) и научный аппарат, нацеленный на всемерную помощь изучающим общую историю Церкви (прежде всего, многочисленные ссылки на издания источников и литературу в тексте и примечаниях, глоссарий, а также указатели).
Учебное пособие предназначено для студентов, слушающих общий курс истории Церкви (Раздел 1, Главы 1-3; Раздел 2), и для студентов, изучающих историю Церкви в порядке специализации, по специальным дисциплинам «история канонического права», «историческая литургика», «история догматических учений» (Раздел 1, Главы 4-11).
2015-04-19
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