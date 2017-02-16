Введение

Часть 1. Зарубежная историография общей истории Церкви

Часть 2. Отечественная историография общей истории Церкви

Историю церковно-исторической историографии принято начинать с времени, когда восприятие церковной истории как незыблемой данности в некоторых странах (прежде всего — протестантских) стало уступать место попыткам взглянуть на прошедшие с времен Христа века с критических (первоначально, скорее, скептических) позиций. «В этой группе, — пишет А.П. Лебедев, — чистое изучение науки ради самой науки перемешано с интересом полемическим. Историки эти не просто изучают науку, но хотят обратить ее в средство для доказательства правоты своих богословских воззрений и неправоты воззрений противников (римско-католиков)».

Начало этому направлению было положено коллективным исследованием под руководством адвоката, затем профессора иврита Матиаса Флация Иллирика (1520-1575) и Иоганна Виганда (1523-1587) — т.н. Магдебургскими центуриями, монументальным 13-томным изданием (1559-1574), в каждом томе которого рассматривается отдельное столетие церковной истории как законченный период, со сверхзадачей доказать, что каждое столетие католицизм все более и более отходил от первохристианства. Эта работа, охватывавшая тринадцать веков, впоследствии была продолжена до конца XVI в. Авторы ввели в научный оборот целый ряд источников, скрупулезно разысканных в архивах и монастырских хранилищах.

«Центурии» построены по единому плану: в первых трех разделах каждого тома дан обзор истории Церкви соответствующего столетия, далее разбираются догматические вопросы (причем догма рассматривается как «свет и самое солнце церковной истории»), волновавшие Церковь в это время, затем — отклонения от господствующей догматики (ереси), после чего анализируются литургическая жизнь, церковное управление (включая вопрос о примате Римской церкви), церковно-государственные отношения, схизмы и расколы, а разделы с 10-го по 16-й повествуют о жизни епископов и учителей Церкви (ибо они «суть дары Божий», через них распространялся догматический «свет истины», понимаемый, правда, только в лютеранском смысле), о еретиках, мучениках, чудесах, об отношении иудеев к Церкви и, наконец, о жизни нехристианских народов и об изменениях политических судеб населения ойкумены.

Фактически здесь были заложены методологические основы церковно-исторических исследований, состоявшие в сочетании синхронистического и диахронического анализа с проблемным подходом на основании критического анализа источникового материала. Труд критикуется ввиду ряда очевидных недостатков, в частности из-за механистичности периодизации по столетиям и некритичности подхода к используемым источникам, местами превращающих «Центурии» в своеобразную хрестоматию. В то же время авторы проделали большую работу в плане критики некоторых источников, установив целый ряд анахронизмов и фальсификаций, причем в современной литературе эта работа оценивается как образец источниковедческой критики.

«Центурии» — произведение жестко идеологически ангажированное: авторы стремятся представить историю Церкви таким образом, что вплоть до начала XVI в. ее развитие шло только по линии накопления заблуждений и нравственного падения, из какового состояния она была выведена силами Реформации; ереси (к которым авторы «Центурий» относятся крайне отрицательно, как к инспирациям сатаны) демонстрировали внутреннее разложение Церкви, а папство (под коим вполне можно понимать идею «монархического епископата» вообще) извращало самую ее сущность, фактически превращая ее в «идолопоклонническое» «царство антихриста» (под которым разумелся папа).

Важное значение Магдебургских центурий состоит в том, что они стали своеобразной «шоковой терапией» для католических кругов, вызвав в них ответное движение, результат которого — 12-томные Annates ecclesiastici Цезаря кардинала Барония (1538-1607). Бароний принадлежал к монашеской конгрегации оратори-анцев, основанной Филиппом Нери (1515-1595). Одной из ее особенностей было поощрение историко-церковных занятий, в которых кардинал активно участвовал более 30 лет, получив при этом доступ к рукописям Ватиканской библиотеки, что сделало его «Анналы» весьма ценным с источниковедческих позиций трудом: в работе использованы многочисленные архивные материалы по истории Западной и Восточных Церквей, многие из коих не изданы. Бароний пытается критически оценивать источники; кроме того, он впервые использует археологические данные, в частности результаты первых раскопок римских катакомб, предпринятых в 1578 г.