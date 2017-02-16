Симонов - Введение в историю Церкви - Часть 2
Жанр церковной истории (historia ecclesiastica) возник в недрах христианской Церкви уже в античности. Первый церковный историк, Евсевий Памфил, фактически заложил методологические основы историко-церковного исследования. Церковная история осмысливается как предмет, отличный от истории гражданской, однако методы, применяемые исследователем в целях построения систематического исторического повествования, здесь в целом те же, что и в historia civilis: это скрупулезная работа по поиску, верификации и отбору источников, их систематизация и анализ и только потом — переход к синтетическому изложению и интерпретации (сколь возможно объективной) исторических событий в их динамике и во взаимоотношении с процессами, протекающими вне церковной общины.
Многочисленные «Церковные истории», которые последовали за произведением Евсевия Памфила и рассматриваются нами как исторические источники, для читателя своего времени представляли собой, скорее, нечто среднее между явлениями культуры (из области belles lettres) и тем, что мы привыкли понимать под термином «историография». С одной стороны, это было занимательное и назидательное чтение (повествование часто велось живым образным языком), с другой — выражение тех или иных личных мнений и предпочтений авторов (поскольку существенная часть церковных историков была не свободна от субъективизма в подходе к описываемым явлениям и событиям). Поэтому точно и формально определить время, когда источник становится историографическим событием, достаточно сложно.
Введение в историю Церкви - Часть 2 - Обзор историографии по общей истории Церкви - Учебное пособие
Под ред. В. В. Симонова
СПб.,Алетейя, 2015. —728 с, ил.
ISBN 978-5-9906782-1-7 (Часть 2)
ISBN 978-5-211-06193-4
Введение в историю Церкви - Часть 2 - Обзор историографии по общей истории Церкви - Учебное пособие - Содержание
Введение
Часть 1. Зарубежная историография общей истории Церкви
- Глава 1. Историко-церковные исследования (общие работы)
- Глава 2. Патрологические исследования
- Глава 3. Изучение истории канонического права
- Глава 4. Изучение истории христианского богослужения
- Глава 5. Изучение проблем взаимодействия Церкви и общества
Часть 2. Отечественная историография общей истории Церкви
- Глава 1. Библиографические и справочные издания
- Глава 2. Общие курсы и работы по отдельным проблемам истории Церкви
- Глава 3. Патрологические исследования
- Глава 4. Изучение истории церковного права
- Глава 5. Изучение истории христианского богослужения
Введение в историю Церкви - Часть 2 - Обзор историографии по общей истории Церкви - Учебное пособие - § 1. Начало историографии церковной истории как науки
Историю церковно-исторической историографии принято начинать с времени, когда восприятие церковной истории как незыблемой данности в некоторых странах (прежде всего — протестантских) стало уступать место попыткам взглянуть на прошедшие с времен Христа века с критических (первоначально, скорее, скептических) позиций. «В этой группе, — пишет А.П. Лебедев, — чистое изучение науки ради самой науки перемешано с интересом полемическим. Историки эти не просто изучают науку, но хотят обратить ее в средство для доказательства правоты своих богословских воззрений и неправоты воззрений противников (римско-католиков)».
Начало этому направлению было положено коллективным исследованием под руководством адвоката, затем профессора иврита Матиаса Флация Иллирика (1520-1575) и Иоганна Виганда (1523-1587) — т.н. Магдебургскими центуриями, монументальным 13-томным изданием (1559-1574), в каждом томе которого рассматривается отдельное столетие церковной истории как законченный период, со сверхзадачей доказать, что каждое столетие католицизм все более и более отходил от первохристианства. Эта работа, охватывавшая тринадцать веков, впоследствии была продолжена до конца XVI в. Авторы ввели в научный оборот целый ряд источников, скрупулезно разысканных в архивах и монастырских хранилищах.
«Центурии» построены по единому плану: в первых трех разделах каждого тома дан обзор истории Церкви соответствующего столетия, далее разбираются догматические вопросы (причем догма рассматривается как «свет и самое солнце церковной истории»), волновавшие Церковь в это время, затем — отклонения от господствующей догматики (ереси), после чего анализируются литургическая жизнь, церковное управление (включая вопрос о примате Римской церкви), церковно-государственные отношения, схизмы и расколы, а разделы с 10-го по 16-й повествуют о жизни епископов и учителей Церкви (ибо они «суть дары Божий», через них распространялся догматический «свет истины», понимаемый, правда, только в лютеранском смысле), о еретиках, мучениках, чудесах, об отношении иудеев к Церкви и, наконец, о жизни нехристианских народов и об изменениях политических судеб населения ойкумены.
Фактически здесь были заложены методологические основы церковно-исторических исследований, состоявшие в сочетании синхронистического и диахронического анализа с проблемным подходом на основании критического анализа источникового материала. Труд критикуется ввиду ряда очевидных недостатков, в частности из-за механистичности периодизации по столетиям и некритичности подхода к используемым источникам, местами превращающих «Центурии» в своеобразную хрестоматию. В то же время авторы проделали большую работу в плане критики некоторых источников, установив целый ряд анахронизмов и фальсификаций, причем в современной литературе эта работа оценивается как образец источниковедческой критики.
«Центурии» — произведение жестко идеологически ангажированное: авторы стремятся представить историю Церкви таким образом, что вплоть до начала XVI в. ее развитие шло только по линии накопления заблуждений и нравственного падения, из какового состояния она была выведена силами Реформации; ереси (к которым авторы «Центурий» относятся крайне отрицательно, как к инспирациям сатаны) демонстрировали внутреннее разложение Церкви, а папство (под коим вполне можно понимать идею «монархического епископата» вообще) извращало самую ее сущность, фактически превращая ее в «идолопоклонническое» «царство антихриста» (под которым разумелся папа).
Важное значение Магдебургских центурий состоит в том, что они стали своеобразной «шоковой терапией» для католических кругов, вызвав в них ответное движение, результат которого — 12-томные Annates ecclesiastici Цезаря кардинала Барония (1538-1607). Бароний принадлежал к монашеской конгрегации оратори-анцев, основанной Филиппом Нери (1515-1595). Одной из ее особенностей было поощрение историко-церковных занятий, в которых кардинал активно участвовал более 30 лет, получив при этом доступ к рукописям Ватиканской библиотеки, что сделало его «Анналы» весьма ценным с источниковедческих позиций трудом: в работе использованы многочисленные архивные материалы по истории Западной и Восточных Церквей, многие из коих не изданы. Бароний пытается критически оценивать источники; кроме того, он впервые использует археологические данные, в частности результаты первых раскопок римских катакомб, предпринятых в 1578 г.
Спасибо большое за классную книгу!