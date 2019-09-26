Симонов - Введение в историю Церкви - 3 - Обзор источников по истории Церкви в России - Книга I
Особенности распространения христианства у славян. Широкое распространение христианства в Европе привело к возникновению множества центров, имевших собственные богословские и богослужебные традиции, связанные, в частности, с языковыми различиями. После арабского завоевания особое культурно-консолидирующее значение приобрели Рим и Константинополь, в то время как старые христианские центры — Александрия, Антиохия и Иерусалим постепенно утратили свое влияние, сохранив его, тем не менее, для монашеской традиции, несмотря на появление множества новых центров монашеской культуры на Афоне и на Синае. Возникновение славянской христианской традиции — Pax Slavia Christiana — в IX в. связано с деятельностью свв. Кирилла и Мефодия, созданием ими славянского литургического языка и переводческой школы, переводом с греческого богослужебной и богословской литературы.
Процесс ее формирования проходил в условиях усилившейся борьбы за сферы влияния двух крупнейших христианских центров — Константинополя и Рима. Уже в источниках, повествующих о деятельности «солунских братьев», имеются указания на противоречия, возникавшие в связи с созданием нового богослужебного языка, а также на споры о юрисдикционной принадлежности славянских земель. Вопрос о первых славянских епархиях, их статусе и иерархической подчиненности в IX-X вв. дискуссионен из-за недостатка источников для этого периода. Особую роль в распространении христианства в Средние века играли возникшие в более ранний период епископские центры (кафедры), с которыми соприкасались варварские народы. Для Руси существенное значение имели епископские кафедры, расположенные в городах Северного Причерноморья, через которые проходили важные торговые и военные пути. Археологические находки свидетельствуют о контактах Руси не только с христианским, но и с исламским миром.
Введение в историю Церкви - Часть 3: Обзор источников по истории Церкви в России - Кн. I: Источники допетровского времени
СПб. : БАН, 2018. 696 c.
Под редакцией В.В. Симонова
Труды Исторического факультета МГУ; 96
Сер. II: Исторические исследования; 50
ISBN 978-5-336-00218-8
Введение в историю Церкви - Часть 3: Обзор источников по истории Церкви в России - Кн. I: Источники допетровского времени - Оглавление
Предисловие (В.В. Симонов, Е.В. Белякова)
- 1. Предлагаемое учебное пособие в системе учебных курсов по истории Церкви для студентов исторического факультета МГУ
- 2. Понятие исторического источника. Классификация источников
- 3. Особенности источников по истории Церкви
- 4. Периодизация истории Русской церкви и особенности источников
- 5. Проблемы изучения источников по истории Церкви
- 6. Центры хранения источников по истории Русской церкви
- 7. Современные отечественные научные центры изучения источников по истории Русской церкви
- 8. Методические замечания
- Рекомендуемые к самостоятельному изучению источники и литература
Введение. Начало русского православия: государство, церковь и книжная культура в X-XV вв. (Е.В. Белякова)
- § 1. Исторический контекст христианизации Руси: развитие Русский церкви, церковно-государственные отношения (Е.В. Белякова)
- § 2. Книга и книжная культура Руси домонгольского времени (И.В. Поздеева)
- § 3. Письменные источники по истории Русской церкви XIV-XV вв. (И.В. Поздеева)
Глава 1. Археологические источники
- § 1. Распространение христианства и церковная организация в Восточном Причерноморье (Л.Г Хрушкова)
- § 2. Христианские древности из раскопок в Новгороде (Л.В. Покровская)
- § 3. Берестяные грамоты как источник по истории Русской церкви (Е.А. Рыбина)
- § 4. Усадебные комплексы (Л.В. Покровская, Е.А. Рыбина)
- § 5. Погребальный обряд (Л.В. Покровская)
Глава 2. Изобразительные источники по истории Русской церкви: русская иконопись X-XV вв. (Ю.Н. Бузыкина)
- § 1. Чудотворные иконы: византийские образы и их русская интерпретация
- § 2. Особенности русских икон как отражение богослужебных реалий
- § 3. Церковные художества и международные связи
- § 4. Генезис русского высокого иконостаса
Глава 3. Нарративные источники X-XIV вв 273
- § 1. Хронографические сочинения
- § 2. Канонические источники
- § 3. Памятники светского права (Е.В. Белякова)
- § 4. Акты и материалы делопроизводства
- § 5. Богослужебные источники
- § 6. Агиографическая литература
- § 7. Полемическая литература (Е.В. Белякова)
- § 8. Хожения (Ю.С. Белянкин)
Глава 4. Источники по истории Русской церкви XV-XVII вв.: проблемы динамики исторического контекста и характера источников
- § 1. Исторический контекст, развитие государства и Церкви в XV-XVII вв. (Е.В. Белякова)
- § 2. Изменение характера источников
Глава 5. Нарративные источники по истории Русской церкви XV-XVII вв
- § 1. Хронографические сочинени
- § 2. Канонические источники
- § 3. Государственное законодательство XV-XVII вв. (Е.В. Белякова)
- § 4. Акты и материалы делопроизводства
- § 5. Богослужебные источники (М.А. Лебедь)
- § 6. Агиографические источники XV-XVII вв. (М.К. Кузьмина)
- § 7. Учительная и полемическая литература
- § 8. Хожения (Ю.С Белянкин)
- § 9. Записки иностранцев о России (Ю.С. Белянкин)
Список сокращений
Указатель имен (составители Л.B. Васильева, М.М. Левина)
Введение в историю Церкви - Часть 3: Обзор источников по истории Церкви в России - Кн. I: Источники допетровского времени - Предисловие
Предлагаемое издание — часть комплекса учебной литературы для студентов, обучающихся по специальности «История» со специализацией по истории Церкви, опубликованного в 2012-2017 гг. Оно подготовлено силами профессорско-преподавательского состава и выпускников кафедры истории Церкви исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с привлечением специалистов, работающих в других подразделениях факультета и в иных научных и учебных центрах, на основе практических потребностей учебного процесса, в структуре которого курс источниковедения истории Русской церкви занимает соответствующее место уже более 10 лет — с момента основания кафедры. Предлагаемая книга — практически первая в отечественной литературе (как учебной, так и специальной) попытка представить систематический обзор основных групп источников по истории Церкви в России, ориенти¬ рованный на методические потребности преподавания соответствующего университетского курса, представленного в единой системе специальных дисциплин. Рассматриваемая в комплексе с ранее изданным «Обзором источников по общей истории Церкви», она представляет собой завершение источниковедческого обзора в объеме, достаточном для обеспечения потребностей учебного процесса в рамках поточного курса и специализации по истории Церкви на историческом факультете МГУ Структура учебного пособия была разработана Е.В. Беляковой, Г.М. Запальским и В.В. Симоновым, обсуждена и утверждена кафедрой с привлечением заинтересованных специалистов.
Основной проблемой структурирования проекта учебного текста, вызвавшей наиболее жаркие обсуждения, была, естественно, система научной классификации исторических источников, которую необходимо сочетать с потребностями учебного процесса, прежде всего — со структурой учебного плана, существенно изменившегося при переходе образовательного процесса в высшей школе с системы специалитета на систему «бакалавриат — магистратура». Кроме того, свои особенности диктует система образования на историческом факультете МГУ, предусматривающая как комплексные возможности в плане обязательного освоения ряда базовых дисциплин на начальных курсах, так и довольно раннюю научную специализацию студентов, что позволяет использовать в учебном процессе уже усвоенную информацию по ряду исторических дисциплин (например, из курсов археологии, истории России до начала XIX в., истории Древнего мира, источниковедения, всеобщей истории искусств, истории отечественного искусства и др.).
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