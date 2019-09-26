Особенности распространения христианства у славян. Широкое распространение христианства в Европе привело к возникновению множества центров, имевших собственные богословские и богослужебные традиции, связанные, в частности, с языковыми различиями. После арабского завоевания особое культурно-консолидирующее значение приобрели Рим и Константинополь, в то время как старые христианские центры — Александрия, Антиохия и Иерусалим постепенно утратили свое влияние, сохранив его, тем не менее, для монашеской традиции, несмотря на появление множества новых центров монашеской культуры на Афоне и на Синае. Возникновение славянской христианской традиции — Pax Slavia Christiana — в IX в. связано с деятельностью свв. Кирилла и Мефодия, созданием ими славянского литургического языка и переводческой школы, переводом с греческого богослужебной и богословской литературы.

Процесс ее формирования проходил в условиях усилившейся борьбы за сферы влияния двух крупнейших христианских центров — Константинополя и Рима. Уже в источниках, повествующих о деятельности «солунских братьев», имеются указания на противоречия, возникавшие в связи с созданием нового богослужебного языка, а также на споры о юрисдикционной принадлежности славянских земель. Вопрос о первых славянских епархиях, их статусе и иерархической подчиненности в IX-X вв. дискуссионен из-за недостатка источников для этого периода. Особую роль в распространении христианства в Средние века играли возникшие в более ранний период епископские центры (кафедры), с которыми соприкасались варварские народы. Для Руси существенное значение имели епископские кафедры, расположенные в городах Северного Причерноморья, через которые проходили важные торговые и военные пути. Археологические находки свидетельствуют о контактах Руси не только с христианским, но и с исламским миром.

Введение в историю Церкви - Часть 3: Обзор источников по истории Церкви в России - Кн. I: Источники допетровского времени

СПб. : БАН, 2018. 696 c.

Под редакцией В.В. Симонова

Труды Исторического факультета МГУ; 96

Сер. II: Исторические исследования; 50

ISBN 978-5-336-00218-8

Введение в историю Церкви - Часть 3: Обзор источников по истории Церкви в России - Кн. I: Источники допетровского времени - Оглавление

Предисловие (В.В. Симонов, Е.В. Белякова)

1. Предлагаемое учебное пособие в системе учебных курсов по истории Церкви для студентов исторического факультета МГУ

2. Понятие исторического источника. Классификация источников

3. Особенности источников по истории Церкви

4. Периодизация истории Русской церкви и особенности источников

5. Проблемы изучения источников по истории Церкви

6. Центры хранения источников по истории Русской церкви

7. Современные отечественные научные центры изучения источников по истории Русской церкви

8. Методические замечания

Рекомендуемые к самостоятельному изучению источники и литература

Введение. Начало русского православия: государство, церковь и книжная культура в X-XV вв. (Е.В. Белякова)

§ 1. Исторический контекст христианизации Руси: развитие Русский церкви, церковно-государственные отношения (Е.В. Белякова)

§ 2. Книга и книжная культура Руси домонгольского времени (И.В. Поздеева)

§ 3. Письменные источники по истории Русской церкви XIV-XV вв. (И.В. Поздеева)

Глава 1. Археологические источники

§ 1. Распространение христианства и церковная организация в Восточном Причерноморье (Л.Г Хрушкова)

§ 2. Христианские древности из раскопок в Новгороде (Л.В. Покровская)

§ 3. Берестяные грамоты как источник по истории Русской церкви (Е.А. Рыбина)

§ 4. Усадебные комплексы (Л.В. Покровская, Е.А. Рыбина)

§ 5. Погребальный обряд (Л.В. Покровская)

Глава 2. Изобразительные источники по истории Русской церкви: русская иконопись X-XV вв. (Ю.Н. Бузыкина)

§ 1. Чудотворные иконы: византийские образы и их русская интерпретация

§ 2. Особенности русских икон как отражение богослужебных реалий

§ 3. Церковные художества и международные связи

§ 4. Генезис русского высокого иконостаса

Глава 3. Нарративные источники X-XIV вв 273

§ 1. Хронографические сочинения

§ 2. Канонические источники

§ 3. Памятники светского права (Е.В. Белякова)

§ 4. Акты и материалы делопроизводства

§ 5. Богослужебные источники

§ 6. Агиографическая литература

§ 7. Полемическая литература (Е.В. Белякова)

§ 8. Хожения (Ю.С. Белянкин)

Глава 4. Источники по истории Русской церкви XV-XVII вв.: проблемы динамики исторического контекста и характера источников

§ 1. Исторический контекст, развитие государства и Церкви в XV-XVII вв. (Е.В. Белякова)

§ 2. Изменение характера источников

Глава 5. Нарративные источники по истории Русской церкви XV-XVII вв

§ 1. Хронографические сочинени

§ 2. Канонические источники

§ 3. Государственное законодательство XV-XVII вв. (Е.В. Белякова)

§ 4. Акты и материалы делопроизводства

§ 5. Богослужебные источники (М.А. Лебедь)

§ 6. Агиографические источники XV-XVII вв. (М.К. Кузьмина)

§ 7. Учительная и полемическая литература

§ 8. Хожения (Ю.С Белянкин)

§ 9. Записки иностранцев о России (Ю.С. Белянкин)

Список сокращений

Указатель имен (составители Л.B. Васильева, М.М. Левина)

Введение в историю Церкви - Часть 3: Обзор источников по истории Церкви в России - Кн. I: Источники допетровского времени - Предисловие

Предлагаемое издание — часть комплекса учебной литературы для студентов, обучающихся по специальности «История» со специализацией по истории Церкви, опубликованного в 2012-2017 гг. Оно подготовлено силами профессорско-преподавательского состава и выпускников кафедры истории Церкви исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с привлечением специалистов, работающих в других подразделениях факультета и в иных научных и учебных центрах, на основе практических потребностей учебного процесса, в структуре которого курс источниковедения истории Русской церкви занимает соответствующее место уже более 10 лет — с момента основания кафедры. Предлагаемая книга — практически первая в отечественной литературе (как учебной, так и специальной) попытка представить систематический обзор основных групп источников по истории Церкви в России, ориенти¬ рованный на методические потребности преподавания соответствующего университетского курса, представленного в единой системе специальных дисциплин. Рассматриваемая в комплексе с ранее изданным «Обзором источников по общей истории Церкви», она представляет собой завершение источниковедческого обзора в объеме, достаточном для обеспечения потребностей учебного процесса в рамках поточного курса и специализации по истории Церкви на историческом факультете МГУ Структура учебного пособия была разработана Е.В. Беляковой, Г.М. Запальским и В.В. Симоновым, обсуждена и утверждена кафедрой с привлечением заинтересованных специалистов.

Основной проблемой структурирования проекта учебного текста, вызвавшей наиболее жаркие обсуждения, была, естественно, система научной классификации исторических источников, которую необходимо сочетать с потребностями учебного процесса, прежде всего — со структурой учебного плана, существенно изменившегося при переходе образовательного процесса в высшей школе с системы специалитета на систему «бакалавриат — магистратура». Кроме того, свои особенности диктует система образования на историческом факультете МГУ, предусматривающая как комплексные возможности в плане обязательного освоения ряда базовых дисциплин на начальных курсах, так и довольно раннюю научную специализацию студентов, что позволяет использовать в учебном процессе уже усвоенную информацию по ряду исторических дисциплин (например, из курсов археологии, истории России до начала XIX в., истории Древнего мира, источниковедения, всеобщей истории искусств, истории отечественного искусства и др.).