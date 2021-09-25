Что больше всего удивляет, когда смотришь на уцелевшие ансамбли русских средневековых монастырей? Наверное, контраст архитектурных пропорций. Монастырь прочно уходит своими корнями в землю, а его дух, зримо воплощенный в архитектуре башен, храмов и колокольни, возносится в Небо. Монастырь соединяет собой два Отечества каждого человека: земное и Небесное. Красота наших обителей напоминает о давно утраченной гармонии. Мир средневекового русского монастыря был уничтожен еще в XVIII веке последовательно проведенными реформами. Указы Петра I запрещали постригать в монахи всех, кроме инвалидов и престарелых. Нарушивших этот запрет насильно расстригали и отправляли в солдаты. Монастыри обезлюдели, была прервана живая традиция духовной преемственности разных поколений.

Указ о штатах 1764 года императрицы Екатерины II разделил все обители на три категории (штата), согласно которым они получали государственное жалованье. Монастырские же земли были конфискованы. Часть монастырей вывели за штат, они должны были изыскивать средства к существованию сами, не имея земли. Остальные обители (больше половины от прежнего числа) ликвидировали вовсе. Историкам еще предстоит оценить духовно-нравственные последствия этих реформ. Тогда Россия потеряла одну из своих опор, и, наверное, важнейшую, ибо монастыри всегда были, по выражению святителя Филарета (Дроздова), столпом Православной веры. XX век довершил «реформы» поруганием святыни. До наших дней, да и то кое-где, сохранились только стены былых обителей. Но какая жизнь протекала несколько веков назад внутри этих стен, что составляло душу и содержание этого видимого образа, мы почти не знаем.

Елена Романенко - Повседневная жизнь русского средневекового монастыря

2-е изд., испр. и доп.

М.: Молодая гвардия, 2021. 341 с.: ил.

Серия "Живая история: Повседневная жизнь человечества"

ISBN 978-5-235-04419-7

Елена Романенко - Повседневная жизнь русского средневекового монастыря - Содержание

От автора

Глава 1. «Место сие зело красно...»

Глава 2. «Начальники» обителей

Глава 3. Монастырская система выживания

Глава 4. Монастырский четырехугольник

Глава 5. Монастырские послушания

Глава 6. Игумен и братия

Глава 7. Новоначальные

Глава 8. Богослужение

Глава 9. Монастырская трапеза

Глава 10. Иноческий быт

Глава 11. Монастырь и мир

Глава 12. На пороге вечности

Глава 13. Испытания

Примечания

Приложения

Библиография

Словарь устаревших и церковных терминов, используемых в книге