Симонов - Введение в историю Церкви - 3 - Обзор источников по истории Церкви в России - 2
Исторический контекст, развитие государства и Церкви. Эпоха XVIII, XIX и начала XX в., о которой пойдет речь в этой главе, соответствует Новому времени в истории нашей страны, в политическом смысле — имперскому периоду, а в истории Церкви этот период принято именовать Синодальным, так как во главе церковного управления находился Святейший синод. Многие тенденции, определявшие эпоху, проявились еще во второй половине XVII в.: начало эпохи традиционно ассоциируется с именем Петра I и его реформами, но нужно признать, что сам он многое унаследовал от своего отца — царя Алексея Михайловича.
Одной из важнейших задач, которую ставили и Петр I, и его отец, была военная модернизация, необходимая, чтобы избежать печального «жребия монархии Греческой», т. е. Византии. Военная модернизация, в свою очередь, была неразрывно связана с экономической — строительством многочисленных заводов, в перспективе — с промышленной революцией. Одновременно происходила социальная модернизация: старые социальные слои уходили в прошлое, формировались сословия с законодательно очерченным кругом прав и обязанностей. Свое место в новой социальной структуре общества заняло и духовенство, ставшее, вопреки традициям, замкнутым сословием. Приходы стали передаваться преимущественно по наследству.
Введение в историю Церкви - Часть 3 - Обзор источников по истории Церкви в России - 2 книги - Книга 2 Источники XVIII — начала XXI в.
Введение в историю Церкви = Introduction to Church History: [учебное пособие для вузов по направлению подготовки 030600.62 «История»]. Ч.З. / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак., Б-ка Рос. акад. наук. — М.; СПб., 2012-.
ISBN 978-5-211-06193-4
Ч. 3: Обзор источников по истории Церкви в России = Review of the Sources on History of the Church in Russia: в 2 кн. / под ред. В.В. Симонова; редкол.: В.В. Симонов (отв. ред.), К.А. Аветисян, Е.В. Белякова, Г.М. Запальский. — Кн. II: Источники XVIII — начала XXI в. = Sources of the XVIII — early XXI century. — СПб.: БАН, 2018. — 488 с.
(Труды Исторического факультета МГУ / под ред. СП. Карпова ; 103)
(Сер. II: Исторические исследования; 56).
ISBN 978-5-336-00233-1
Введение в историю Церкви - Часть 3 - Обзор источников по истории Церкви в России - 2 книги - Книга 2 Источники XVIII — начала XXI в.
Глава 6. Источники по истории Русской церкви XVIII — начала XX в
- Введение (Г.М. Запальский)
- § 1. Законодательство по духовному ведомству (В.В. Симонов)
- § 2. Материалы делопроизводства органов церковного управления
- § 3. Богослужебные источники (Г.М. Запальский)
- § 4. Агиографические источники (Г.М. Запальский)
- § 5. Богословская, аскетическая, учительная литература (Г.М. Запальский)
- § 6. Периодическая печать и публицистика (Г.М. Запальский)
- § 7. Воспоминания, дневники, письма (Г.М. Запальский)
- § 8. Источники о взаимоотношениях Русской церкви с другими Поместными церквами (А.Г. Зоитакис)
- § 9. Источники по истории инославных вероисповеданий в России (К.А. Аветисян)
- Рекомендуемая литература к главе 6
Глава 7. Источники по истории Русской церкви 1917-1988 гг.
- Введение (Г.М. Запальский)
- § 1. Материалы Поместного собора 1917-1918 гг.
- § 2. Государственное законодательство
- § 3. Материалы делопроизводства советских органов (В.В. Симонов, О.Н. Копылова)
- § 4. Материалы делопроизводства белогвардейских правительств и эмигрантских церковных структур (О.Н. Копылова)
- § 5. Акты церковных органов (В.В. Симонов)
- § 6. Периодическая печать (Г.М. Запальский)
- § 7. Воспоминания, дневники, письма (Г.М. Запальский)
- Рекомендуемая литература к главе 7
Глава 8. Источники по истории Русской православной церкви Московского Патриархата в постсоветское время (1988-2010-е гг.)
- Введение (В.В. Симонов)
- § 1. Акты церковных органов (В.В. Симонов)
- § 2. Государственное законодательство и статистика (В.В. Симонов)
- § 3. Данные социологических опросов (В.В. Симонов)
- § 4. Материалы средств массовой информации (Г.М. Запальский)
- § 5. Церковное краеведение в России на рубеже XX-XXI вв. (СА. Харитонов,А.В. Шатохин)
- Рекомендуемая литература к главе 8
Глава 9. Источники по истории инославных исповеданий в России (К.А. Аветисян)
- § 1. Источники по истории Римско-католической церкви в России
- § 2. Источники по истории Евангелическо-лютеранской церкви в России
- § 3. Источники по истории Армянской апостольской церкви в России
- § 4. Армянская католическая церковь
- Рекомендуемая литература к главе 9
Глава 10. Изобразительные и иные источники по истории Армянской апостольской церкви в XVII-XX вв. (К.А. Аветисян)
- § 1. Живопись
- § 2. Фотография
- § 3. Архитектура
- §4. Музыка
Глава 11. Источники по истории современной митрополии Русской православной церкви (К.В. Козлов, AM. Папков, П.Ю. Субботин)
- § 1. Влияние административно-территориальных преобразований на источники по изучению истории церковной колонизации южной окраины России в XVI-XVII вв.
- § 2. Белгородская епархия в 1667-1799 гг. в исторических источниках
- § 3. Белгородчина в системе церковно-административного деления Русской православной церкви в 1917-1991 гг.: исторические источники в различных документальных массивах и влияние ограничительной государственной политики на сохранность источников
Список сокращений
Указатель имен (составители Л.В. Васильева, М.М. Левина)
Введение в историю Церкви - Часть 3 - Обзор источников по истории Церкви в России - 2 книги - Книга 2 Источники XVIII — начала XXI в. - Введение
Местничество, т. е. приоритет происхождения, знатности рода, было отменено еще в XVII в. XVIII столетие — век Просвещения — выдвинуло образование как безусловную ценность. Была создана система светских и духовных учебных заведений, образование давало ключ к успешной карьере. Духовная школа стала одновременно профессиональной (в ней готовили кадры для церкви) и сословной (в ней учились дети духовенства, даже не имевшие склонности к священнослужению). Это предопределило и ее успехи (рост образованности духовенства, развитие богословской науки в России), и ее противоречия (низкий нравственный и религиозный уровень многих учащихся).
Культурная модернизация означала формирование светской культуры, обособленной от церковной. Создавались светские литература, живопись, скульптура, музыка, формы досуга и др. Если раньше церковная культура пронизывала всю жизнь человека, то теперь ее сфера была ограничена определенными рамками. Только для духовенства и отчасти для крестьянства церковная культура сохраняла свое полноценное значение. По воспоминаниям преосвященного Евлогия (Георгиевского), в 1907 г. во время молебна об открытии заседаний Государственной думы молились только депутаты из священников и крестьян; остальные «не только не присоединились к молящимся, но вели себя так непринужденно, что можно было подумать — они нас не видят и не слышат»[1].
В Новое время постепенно менялось сознание людей: оно стало более индивидуализированным, в нем религия занимала хотя и важное, но заметно меньшее место, зачастую воспринималась весьма утилитарно. Можно привести в пример вопрос о церковных землях, беспокоивший российских правителей на протяжении нескольких столетий. Если могущественный Иван Грозный, критикуя монастыри за обогащение, не мог позволить себе отнять все монастырские земли как сакральную собственность церкви, то спустя два века Екатерина II, осуществив секуляризацию, решила эту проблему, руководствуясь только государственными интересами.
Важный фактор Нового времени — европеизация. Россия с опозданием усваивала европейский опыт, в том числе в религиозной сфере. Конечно, существенным препятствием была православная традиция, воспринятая в России без базового для Европы фундамента античного наследия. Тем не менее, несмотря на резкую оппозицию православия и западного христианства, европейское религиозное влияние сказывалось в России в самых разных направлениях. Многие дворяне увлекались масонством, католицизмом и др., протестантские и католические учебники и богословские труды влияли на развитие русской богословской школы, были разрешены браки с инославными. Действовали межконфессиональные связи: при административных и образовательных реформах учитывался опыт католических и протестантских стран. Так, церковная реформа Петра I (подчинение церковного ведомства императору, управление церковью через коллегию чиновников) явно опиралась на протестантскую модель. В то же время в отдельные периоды проявлялось и антизападное влияние: так, при Николае I произошло массовое воссоединение униатов с православной церковью.
[1][1] Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994.
2019-03-24
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