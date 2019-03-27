Одной из важнейших задач, которую ставили и Петр I, и его отец, была военная модернизация, необходимая, чтобы избежать печального «жребия монархии Греческой», т. е. Византии. Военная модернизация, в свою очередь, была неразрывно связана с экономической — строительством многочисленных заводов, в перспективе — с промышленной революцией. Одновременно происходила социальная модернизация: старые социальные слои уходили в прошлое, формировались сословия с законодательно очерченным кругом прав и обязанностей. Свое место в новой социальной структуре общества заняло и духовенство, ставшее, вопреки традициям, замкнутым сословием. Приходы стали передаваться преимущественно по наследству.

Исторический контекст, развитие государства и Церкви. Эпоха XVIII, XIX и начала XX в., о которой пойдет речь в этой главе, соответствует Новому времени в истории нашей страны, в политическом смысле — имперскому периоду, а в истории Церкви этот период принято именовать Синодальным, так как во главе церковного управления находился Святейший синод. Многие тенденции, определявшие эпоху, проявились еще во второй половине XVII в.: начало эпохи традиционно ассоциируется с именем Петра I и его реформами, но нужно признать, что сам он многое унаследовал от своего отца — царя Алексея Михайловича.

Местничество, т. е. приоритет происхождения, знатности рода, было отменено еще в XVII в. XVIII столетие — век Просвещения — выдвинуло образование как безусловную ценность. Была создана система светских и духовных учебных заведений, образование давало ключ к успешной карьере. Духовная школа стала одновременно профессиональной (в ней готовили кадры для церкви) и сословной (в ней учились дети духовенства, даже не имевшие склонности к священнослужению). Это предопределило и ее успехи (рост образованности духовенства, развитие богословской науки в России), и ее противоречия (низкий нравственный и религиозный уровень многих учащихся).

Культурная модернизация означала формирование светской культуры, обособленной от церковной. Создавались светские литература, живопись, скульптура, музыка, формы досуга и др. Если раньше церковная культура пронизывала всю жизнь человека, то теперь ее сфера была ограничена определенными рамками. Только для духовенства и отчасти для крестьянства церковная культура сохраняла свое полноценное значение. По воспоминаниям преосвященного Евлогия (Георгиевского), в 1907 г. во время молебна об открытии заседаний Государственной думы молились только депутаты из священников и крестьян; остальные «не только не присоединились к молящимся, но вели себя так непринужденно, что можно было подумать — они нас не видят и не слышат» [1]

В Новое время постепенно менялось сознание людей: оно стало более индивидуализированным, в нем религия занимала хотя и важное, но заметно меньшее место, зачастую воспринималась весьма утилитарно. Можно привести в пример вопрос о церковных землях, беспокоивший российских правителей на протяжении нескольких столетий. Если могущественный Иван Грозный, критикуя монастыри за обогащение, не мог позволить себе отнять все монастырские земли как сакральную собственность церкви, то спустя два века Екатерина II, осуществив секуляризацию, решила эту проблему, руководствуясь только государственными интересами.

Важный фактор Нового времени — европеизация. Россия с опозданием усваивала европейский опыт, в том числе в религиозной сфере. Конечно, существенным препятствием была православная традиция, воспринятая в России без базового для Европы фундамента античного наследия. Тем не менее, несмотря на резкую оппозицию православия и западного христианства, европейское религиозное влияние сказывалось в России в самых разных направлениях. Многие дворяне увлекались масонством, католицизмом и др., протестантские и католические учебники и богословские труды влияли на развитие русской богословской школы, были разрешены браки с инославными. Действовали межконфессиональные связи: при административных и образовательных реформах учитывался опыт католических и протестантских стран. Так, церковная реформа Петра I (подчинение церковного ведомства императору, управление церковью через коллегию чиновников) явно опиралась на протестантскую модель. В то же время в отдельные периоды проявлялось и антизападное влияние: так, при Николае I произошло массовое воссоединение униатов с православной церковью.