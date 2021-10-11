Собрание документов РПЦ - Том дополнительный - Выпуск 1 - 2014-2016

Настоящий том Собрания документов содержит материалы нормативного характера, относящиеся к различным сторонам деятельности Русской Православной Церкви и принятые за период времени 2014-2016 гг. В книге помещено 144 документа, первые 28 из которых являются документами, которыми непосредственно руководствуются в своей работе вновь созданные или переформатированные церковные учреждения (отделы, советы, комиссии) эти документы дополняют или корректируют те уставы и положения, которые ранее были помещены в I томе настоящего Собрания.

Остальные документы относятся к самой деятельности Церкви и дополняют материалы, ранее располагавшиеся во II томе Собрания (в том числе по богослужебным вопросам, канонизации святых, церковном управлении, дисциплине клириков, духовному образованию, пастырским вопросам, о развитии церковной миссии, молодежного служения и социальной работы; о позиции Церкви по общественно значимым вопросам (охране окружающей среды. В Приложении помещены новые принятые к богослужебному использованию молебные последования.

Принцип публикации документов тот же, что и в первом томе Собрания: указывается, кем они приняты (Поместным или Архиерейским Собором, Священным Синодом, Святейшим Патриархом) и дата принятия. В пределах каждого раздела (подраздела) документы идут в хронологическом порядке. В книгу не включены документы, ныне потерявшие актуальность (публикуются только действующие документы). Данное издание в первую очередь будет полезно церковным труженикам, ведущим работу в одной из вышеперечисленных областей церковного служения. Оно будет полезно также в качестве пособия для преподавателей и студентов духовных учебных заведений.

Собрание документов Русской Православной Церкви. Том дополнительный. Выпуск 1 (2014-2016)

М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2019. 336 с.

ISBN 978-5-88017-413-3

Собрание документов Русской Православной Церкви. Том дополнительный. Выпуск 1 (2014-2016) - Содержание

От Редакционного совета по изданию Собрания документов Русской Православной Церкви

Дополнения к тому I УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

І.2. Центральные церковные учреждения

І.11. Монастыри

І.13. Духовные учебные заведения

Дополнения к тому ІІ, часть 1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

II. 1.1. Богослужебные вопросы

ΙΙ.2. Церковное управление

ΙΙ.3. Пастырские вопросы

ІІ.4. Богословие и духовное образование

ΙΙ.6. Миссионерская деятельность

ΙΙ.7. Молодежная работа

ΙΙ.8. Социальная работа

ΙΙ.9. Издательская деятельность

ІІ.11. Финансово-хозяйственная деятельность

Дополнения к тому ІІ, часть 2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ІІ.20. Отношения Церкви с различными общественными слоями, группами и объединениями

ΙΙ.20.4. Церковь и казачество

ІІ.21. Позиция Церкви по общественно значимым вопросам

ПРИЛОЖЕНИЕ